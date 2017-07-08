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Стадион: Колор Лайн
0:1
22' ГолСигурдарсон Бьорн
57' Желтая карточкаЛи Андреас
0:2
58' ПенальтиСигурдарсон Бьорн
|
22'
0:1
57'
58'
0:2
Состав команд
14
Гяйси
Эдвин
18
Хофф
Вебьёрн
Олесунн 4-4-2
- Основной состав
- 1 Ли Андреас Вратарь
- 22 Adam Oern Arnarson Защитник
- 6 Рамстейн Кай Защитник
- 3 Гретарссон Даниэль Защитник
- 2 Mikkel Kirkeskov Защитник
- 14 Гяйси Эдвин Полузащитник
- 8 Карлсен Фредрик Полузащитник
- 18 Хофф Вебьёрн Полузащитник
- 11 Трандарсон Арон-Элис Полузащитник
- 30 Абделлауйе Мостафа Нападающий
- 10 Вельдвейк Ларс Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Oddbjoern Lie Защитник
- 17 Фет Сондре Защитник
- 15 Marlinho Полузащитник
- 32 Sondre Soedergren
- 38 Joergen Hatlehol
- 33 Anders Waagan
- 41 Markus Seehusen Karlsbakk
- Главный тренер: Фредриксен Тронд
Мольде 5-3-2
- Основной состав
- 1 Линде Андреас Вратарь
- 22 Реммер Кристофер Защитник
- 6 Stian Gregersen Защитник
- 8 Сарр Бабакар Защитник
- 5 Тойвио Йоона Защитник
- 2 Ссеванкамбо Исак Защитник
- 17 Эурснес Фредрик Полузащитник
- 4 Габриэльсен Рубен Полузащитник
- 19 Хестад Эйрик Полузащитник
- 10 Сигурдарсон Бьорн Нападающий
- 33 Брустад Фредрик Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Неидсон да Силва Вратарь
- 18 Диоп Амиду Полузащитник
- 14 Странд Петтер Полузащитник
- 11 Свеннсен Сандер Полузащитник
- 3 Риндарёй Уле Полузащитник
- 30 Erling Braut Haaland
- 21 Tobias Hammer Svendsen
- Главный тренер: Ole Gunnar Solskjaer
Предыдущие игры
Олесунн (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 01.07.2017 Согндаль 1:0 Олесунн Т
- 25.06.2017 Олесунн 5:1 Одд Т
- 17.06.2017 Кристиансунд 1:1 Олесунн Т
- 04.06.2017 Олесунн 0:1 Хёугесунн Т
- 28.05.2017 Бранн 1:1 Олесунн Т
- 21.05.2017 Олесунн 2:0 Саннефьёрд Т
- 16.05.2017 Викинг 1:2 Олесунн Т
- 12.05.2017 Олесунн 0:1 Волеренга Т
- 06.05.2017 Мольде 0:1 Олесунн Т
- 30.04.2017 Олесунн 3:1 Тромсё Т
- 23.04.2017 Русенборг 0:0 Олесунн Т
- 17.04.2017 Олесунн 3:1 Лиллестрём Т
- 09.04.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Т
- 05.04.2017 Олесунн 1:3 Сарпсборг-08 Т
- 02.04.2017 Стабек 3:1 Олесунн Т
- 25.03.2017 Олесунн 5:1 Мольде ТМК
- 16.03.2017 Олесунн 1:3 Одд ТМК
- 11.03.2017 Кристиансунд 1:1 Олесунн ТМК
- 19.02.2017 Олесунн 1:1 Шаньдун Лунэн ТМК
- 16.02.2017 Спартак Москва 3:1 Олесунн ТМК
Мольде (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 02.07.2017 Мольде 3:2 Викинг Т
- 26.06.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Т
- 18.06.2017 Мольде 3:0 Тромсё Т
- 04.06.2017 Сарпсборг-08 1:0 Мольде Т
- 28.05.2017 Мольде 3:1 Стабек Т
- 21.05.2017 Одд 1:2 Мольде Т
- 16.05.2017 Мольде 1:2 Согндаль Т
- 13.05.2017 Бранн 4:1 Мольде Т
- 06.05.2017 Мольде 0:1 Олесунн Т
- 30.04.2017 Саннефьёрд 3:3 Мольде Т
- 24.04.2017 Хёугесунн 0:0 Мольде Т
- 17.04.2017 Мольде 4:0 Волеренга Т
- 08.04.2017 Русенборг 2:1 Мольде Т
- 05.04.2017 Мольде 2:1 Лиллестрём Т
- 01.04.2017 Кристиансунд 0:1 Мольде Т
- 25.03.2017 Олесунн 5:1 Мольде ТМК
- 18.03.2017 Мольде 1:1 Мальмё ТМК
- 15.03.2017 Мольде 4:1 Хабнарфьордюр ТМК
- 11.03.2017 Мольде 1:0 СИК ТМК
- 28.02.2017 Мольде 2:1 Тромсё ТМК
Последние игры между собой
Олесунн: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Мольде: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
- 06.05.2017 Мольде 0:1 Олесунн Типпелига
- 25.03.2017 Олесунн 5:1 Мольде Товарищеские матчи. Клубы
- 14.08.2016 Олесунн 0:2 Мольде Типпелиген
- 30.04.2016 Мольде 1:0 Олесунн Типпелиген
- 05.03.2016 Мольде 2:0 Олесунн Товарищеские матчи. Клубы
- 25.10.2015 Олесунн 1:2 Мольде Типпелиген
- 19.04.2015 Мольде 5:1 Олесунн Типпелиген
- 30.03.2015 Олесунн 2:2 Мольде Товарищеские матчи. Клубы
- 30.03.2015 Олесунн 2:2 Мольде Товарищеские матчи. Сборные
- 24.08.2014 Мольде 5:0 Олесунн Типпелиген
- 11.07.2014 Олесунн 0:1 Мольде Типпелиген
- 22.03.2014 Мольде 3:1 Олесунн Товарищеские матчи. Сборные
- 13.09.2013 Олесунн 1:3 Мольде Типпелига
- 09.05.2013 Мольде 4:1 Олесунн Типпелига
- 12.08.2012 Олесунн 0:1 Мольде Типпелига
- 06.05.2012 Мольде 2:1 Олесунн Типпелига
- 16.03.2012 Мольде 3:2 Олесунн Товарищеские матчи. Сборные
- 28.08.2011 Олесунн 1:3 Мольде Типпелиген
- 03.07.2011 Мольде 5:2 Олесунн Типпелиген
- 12.03.2011 Олесунн 2:2 Мольде Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|16
|9
|5
|2
|30 - 13
|32
|2.
|Бранн
|15
|7
|6
|2
|30 - 11
|27
|3.
|Мольде
|2:0
|16
|8
|3
|5
|27 - 19
|27
|4.
|Сарпсборг-08
|15
|7
|5
|3
|23 - 13
|26
|5.
|Волеренга
|15
|6
|4
|5
|21 - 20
|22
|6.
|Хёугесунн
|15
|6
|4
|5
|18 - 17
|22
|7.
|Одд
|15
|6
|4
|5
|12 - 16
|22
|8.
|Олесунн
|0:2
|16
|6
|4
|6
|21 - 18
|22
|9.
|Стабек
|15
|6
|3
|6
|22 - 28
|21
|10.
|Лиллестрём
|15
|6
|2
|7
|20 - 21
|20
|11.
|Согндаль
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|12.
|Саннефьёрд
|16
|5
|3
|8
|18 - 28
|18
|13.
|Кристиансунд
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|14.
|Стрёмсгодсет
|15
|3
|6
|6
|16 - 23
|15
|15.
|Тромсё
|15
|3
|5
|7
|16 - 27
|14
|16.
|Викинг
|15
|2
|3
|10
|14 - 27
|9
Второй тайм
58'
Г О О О О О Л - Сигурдарсон Бьорн из команды Мольде забивает пенальти
57'
Ли Андреас получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сигурдарсон Бьорн.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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