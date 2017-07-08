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Стадион:
Олесунн
0:2
Второй тайм: 74'
Мольде
0'
0:1
22' Гол
Сигурдарсон Бьорн
57' Желтая карточка
Ли Андреас
0:2
58' Пенальти
Сигурдарсон Бьорн
74'
Второй тайм
Описание гола
58'
Г О О О О О Л - Сигурдарсон Бьорн из команды Мольде забивает пенальти
Желтая карточка
57'
Ли Андреас получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сигурдарсон Бьорн.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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