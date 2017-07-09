Стадион: Девелопмент Ареа
4:2
Второй тайм: 82'
8' Желтая карточкаKe Shi
1:0
22' ПенальтиХусти Саболч
2:0
26' ГолZhe Jiang
3:0
29' ГолLong Tan
3:1
54' Гол в свои воротаXiaofei Zhang
4:1
58' ГолИгало Одион
4:2
66' ГолShenglong Li
Второй тайм
82'
Shenglong Li из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Гуо Лиан заработал фол.
81'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ в офсайде
81'
80'
Гуо Лиан возвращается на поле, всё в порядке.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
Гуо Лиан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
80'
Гуо Лиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Тактическая замена. Хуэй-Кан Цай уходит с поля и его заменяет Binbin Chen
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Shenglong Li заработал фол.
74'
Карвалью Рикарду блокирует соперника. Игало Одион заработал своей команде штрафной.
73'
Тактическая замена. Жанг Ксяофей уходит с поля и его заменяет Гуо Лиан
73'
73'
Карвалью Рикарду из команды Шанхай СИПГ бьет головой мимо ворот
73'
Wenjun Lue из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
72'
Zhe Jiang выбил мяч на угловой.
72'
72'
Исмаилов Анзур наказан за толчок Элкесон Кардосо
72'
Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает навес
71'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Хусти Саболч заработал фол.
71'
Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
69'
Long Tan имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
69'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай делает навес
69'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников.
68'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Li Zhang заработал фол.
66'
Shenglong Li из команды Шанхай СИПГ добил мяч в ворота.
66'
Хуэй-Кан Цай бьет и мяч от рикошета проходит мимо
66'
Chuangyi Lin из команды Шанхай СИПГ делает навес
65'
Фан Ксяодонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
65'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Хай Юй заработал фол.
64'
64'
Игало Одион бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
63'
Тактическая замена. Shihao Wei уходит с поля и его заменяет Shenglong Li
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Yake Wu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Элкесон Кардосо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Элкесон Кардосо не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
58'
Хусти Саболч сделал результативную передачу.
58'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Игало Одион записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
58'
Игало Одион на финте ушёл от оппонента.
58'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
57'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
56'
Wenjun Lue из команды Шанхай СИПГ делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
54'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Жанг Ксяофей отправил мяч в свои ворота.
54'
Yake Wu сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
54'
53'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Chuangyi Lin заработал фол.
52'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ. Это Li Zhang заработал фол.
52'
Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай в офсайде
52'
51'
Карвалью Рикарду наказан за толчок Игало Одион
50'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Yake Wu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Элкесон Кардосо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ опасно играет. Чуть не пострадал Yake Wu.
47'
Shihao Wei из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
47'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
49'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
49'
После штрафного удара,который нанес Хусти Саболч мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
48'
Карвалью Рикарду из команды Шанхай СИПГ. Это Игало Одион заработал фол.
47'
47'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Wenjun Lue отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
45'
Chuangyi Lin из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
45'
44'
Ke Shi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
43'
43'
Dadi Zhou бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
41'
41'
Jie Sun из команды Чанчунь Ятай бьет головой мимо ворот
41'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
41'
Long Tan бьет и мяч от рикошета проходит мимо
41'
Карвалью Рикарду сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
40'
Shenchao Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
39'
Элкесон Кардосо нарушает правила. Jie Sun пострадал
39'
39'
Исмаилов Анзур имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
39'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
38'
38'
Chuangyi Lin из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Хусти Саболч заработал фол.
37'
37'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
Shihao Wei нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Shihao Wei на финте ушёл от оппонента.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
34'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай в офсайде
34'
34'
Элкесон Кардосо нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Wei Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
Wei Zhang наказан за толчок Хусти Саболч
32'
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
29'
Dadi Zhou сделал результативную передачу.
29'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Long Tan записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
29'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает передачу одноклубнику.
29'
29'
Long Tan возвращается на поле, всё в порядке.
29'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ в офсайде
29'
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Long Tan получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
28'
Long Tan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Chuangyi Lin заработал фол.
26'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Zhe Jiang!
26'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает навес
26'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
26'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
24'
24'
Chuangyi Lin бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
23'
23'
22'
Г О О О О О Л - Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай забивает пенальти
21'
ПЕНАЛЬТИ! – Ахмедов Одил сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Игало Одион заработал пенальти для своей команды
21'
Игало Одион на финте ушёл от оппонента.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
20'
Chuangyi Lin из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Фан Ксяодонг заработал фол.
19'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай. Это Wenjun Lue заработал фол.
18'
Игало Одион выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай. Это Chuangyi Lin заработал фол.
17'
17'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
15'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Ахмедов Одил заработал фол.
14'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ. Это Jie Sun заработал фол.
12'
12'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Chuangyi Lin заработал фол.
11'
Ke Shi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
10'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
10'
9'
Jie Sun нарушает правила. Элкесон Кардосо пострадал
9'
Dadi Zhou нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Хусти Саболч исполняет штрафной удар, но его блокируют
8'
Ke Shi получает желтую карточку.
8'
Ke Shi из команды Шанхай СИПГ. Это Игало Одион заработал фол.
7'
Zhe Jiang из команды [team] делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
7'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников.
5'
Dadi Zhou мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
5'
Wenjun Lue сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
5'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
5'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
4'
Карвалью Рикарду совершает грубый фол. Игало Одион был жертвой
2'
2'
Chuangyi Lin из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чанчунь Ятай". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Development Area Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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