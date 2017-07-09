  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Китай
  5. Суперлига
Стадион:
Чанчунь Ятай
4:2
Второй тайм: 82'
Шанхай СИПГ
0'
8' Желтая карточка
Ke Shi
1:0
22' Пенальти
Хусти Саболч
2:0
26' Гол
Zhe Jiang
3:0
29' Гол
Long Tan
3:1
54' Гол в свои ворота
Xiaofei Zhang
4:1
58' Гол
Игало Одион
4:2
66' Гол
Shenglong Li
82'
Второй тайм
Фол, нарушение
82'
Shenglong Li из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Гуо Лиан заработал фол.
Фол, нарушение
81'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ в офсайде
81'
Shenchao Wang из команды Шанхай СИПГ делает навес
Травма, повреждение
80'
Гуо Лиан возвращается на поле, всё в порядке.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
80'
Гуо Лиан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
80'
Гуо Лиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Тактическая замена. Хуэй-Кан Цай уходит с поля и его заменяет Binbin Chen
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
75'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Shenglong Li заработал фол.
Фол, нарушение
74'
Карвалью Рикарду блокирует соперника. Игало Одион заработал своей команде штрафной.
73'
Тактическая замена. Жанг Ксяофей уходит с поля и его заменяет Гуо Лиан
73'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
73'
Карвалью Рикарду из команды Шанхай СИПГ бьет головой мимо ворот
Угловой
73'
Wenjun Lue из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
72'
Zhe Jiang выбил мяч на угловой.
72'
Wenjun Lue навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Исмаилов Анзур наказан за толчок Элкесон Кардосо
72'
Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает навес
Фол, нарушение
71'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Хусти Саболч заработал фол.
71'
Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
69'
Long Tan имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
69'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай делает навес
69'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
68'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Li Zhang заработал фол.
Описание гола
66'
Shenglong Li из команды Шанхай СИПГ добил мяч в ворота.
66'
Хуэй-Кан Цай бьет и мяч от рикошета проходит мимо
66'
Chuangyi Lin из команды Шанхай СИПГ делает навес
65'
Фан Ксяодонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Wenjun Lue навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
65'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Хай Юй заработал фол.
64'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
64'
Игало Одион бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
63'
Тактическая замена. Shihao Wei уходит с поля и его заменяет Shenglong Li
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
61'
Yake Wu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
61'
Элкесон Кардосо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Элкесон Кардосо не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
58'
Хусти Саболч сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Игало Одион записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
58'
Игало Одион на финте ушёл от оппонента.
58'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
57'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Тактическая замена. Dadi Zhou уходит с поля и его заменяет Ду Женгью
56'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
56'
Wenjun Lue из команды Шанхай СИПГ делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Описание гола
54'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Жанг Ксяофей отправил мяч в свои ворота.
54'
Yake Wu сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
54'
Shenchao Wang из команды Шанхай СИПГ делает навес
Фол, нарушение
53'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Chuangyi Lin заработал фол.
Фол, нарушение
52'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ. Это Li Zhang заработал фол.
Офсайд
52'
Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай в офсайде
52'
Хусти Саболч навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Карвалью Рикарду наказан за толчок Игало Одион
Офсайд
50'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
48'
Yake Wu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
48'
Элкесон Кардосо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
47'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ опасно играет. Чуть не пострадал Yake Wu.
Угловой
47'
Shihao Wei из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
47'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Тактическая замена. Wei Zhang уходит с поля и его заменяет Хай Юй
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Офсайд
49'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
49'
После штрафного удара,который нанес Хусти Саболч мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
48'
Карвалью Рикарду из команды Шанхай СИПГ. Это Игало Одион заработал фол.
47'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
47'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
45'
Wenjun Lue отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
45'
Chuangyi Lin из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
45'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Ke Shi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает навес
43'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
43'
Dadi Zhou бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
41'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
41'
Jie Sun из команды Чанчунь Ятай бьет головой мимо ворот
Угловой
41'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
41'
Long Tan бьет и мяч от рикошета проходит мимо
41'
Карвалью Рикарду сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
41'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
40'
Shenchao Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает навес
40'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
39'
Элкесон Кардосо нарушает правила. Jie Sun пострадал
39'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
39'
Исмаилов Анзур имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
39'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
38'
Хусти Саболч навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Chuangyi Lin из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Хусти Саболч заработал фол.
37'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
37'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Shenchao Wang из команды Шанхай СИПГ делает навес
35'
Shihao Wei нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Shihao Wei на финте ушёл от оппонента.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Офсайд
34'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай в офсайде
34'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников.
34'
Элкесон Кардосо нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Wei Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Хусти Саболч навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Wei Zhang наказан за толчок Хусти Саболч
32'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
29'
Dadi Zhou сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Long Tan записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
29'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает передачу одноклубнику.
29'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает навес
Травма, повреждение
29'
Long Tan возвращается на поле, всё в порядке.
Офсайд
29'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ в офсайде
29'
Wenjun Lue навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
28'
Long Tan получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
28'
Long Tan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
28'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Chuangyi Lin заработал фол.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Zhe Jiang!
26'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает навес
Угловой
26'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
26'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников.
25'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
24'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
24'
Chuangyi Lin бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
23'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
23'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
22'
Г О О О О О Л - Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай забивает пенальти
Фол, нарушение
21'
ПЕНАЛЬТИ! – Ахмедов Одил сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Игало Одион заработал пенальти для своей команды
21'
Игало Одион на финте ушёл от оппонента.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
20'
Chuangyi Lin из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Фан Ксяодонг заработал фол.
Фол, нарушение
19'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай. Это Wenjun Lue заработал фол.
18'
Игало Одион выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Wenjun Lue навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай. Это Chuangyi Lin заработал фол.
17'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
17'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
15'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Ахмедов Одил заработал фол.
Фол, нарушение
14'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ. Это Jie Sun заработал фол.
12'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
Фол, нарушение
12'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Chuangyi Lin заработал фол.
11'
Ke Shi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает навес
10'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
10'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
Фол, нарушение
9'
Jie Sun нарушает правила. Элкесон Кардосо пострадал
9'
Dadi Zhou нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Хусти Саболч исполняет штрафной удар, но его блокируют
Желтая карточка
8'
Ke Shi получает желтую карточку.
Фол, нарушение
8'
Ke Shi из команды Шанхай СИПГ. Это Игало Одион заработал фол.
7'
Zhe Jiang из команды [team] делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
7'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников.
5'
Dadi Zhou мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
5'
Wenjun Lue сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
5'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
5'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
4'
Карвалью Рикарду совершает грубый фол. Игало Одион был жертвой
2'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
2'
Chuangyi Lin из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
1'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чанчунь Ятай". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Development Area Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация