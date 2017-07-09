Стадион: Tianjin Tuanbo Football Stadium
0:2
Конец матча
8' Желтая карточкаHonglue Zhao
0:1
39' ГолJingdao Jin
70' Желтая карточкаSongyi Li
0:2
81' ГолТарделли Диего
89' Желтая карточкаХао Юньминь
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
95'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда. Это Жил Карлос заработал фол.
94'
Сок Хо Хван наказан за толчок Пелле Грациано
94'
93'
Yuanyi Li бьет и мяч от рикошета проходит мимо
93'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
92'
91'
91'
Muzepper Mirahmetjan отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Джианг Джиаджун из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Сок Хо Хван заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
89'
Чао Янг из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Пелле Грациано заработал фол.
89'
Тактическая замена. Jingdao Jin уходит с поля и его заменяет Cao Sheng
89'
Хао Юньминь получает желтую карточку за неспортивное поведение
89'
Хао Юньминь нарушает правила. Hao Guo пострадал
88'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Muzepper Mirahmetjan заработал фол.
87'
87'
87'
Гудель Неманья атакует сзади соперника. Jingdao Jin пострадал.
86'
Qiuming Wang из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Тарделли Диего заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Жил Карлос пробил головой, вратарь справился с ударом.
85'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
84'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
84'
Игроки ФК "Шаньдун Лунэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Тарделли Диего!
81'
Тарделли Диего на финте ушёл от оппонента.
81'
Чао Янг сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
81'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает навес
81'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Дай Лин наказан за толчок Mbaye Diagne
80'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
79'
Тактическая замена. Hailong Li уходит с поля и его заменяет Женг Женг
79'
Jingdao Jin наказан за толчок Muzepper Mirahmetjan
78'
Далэй Ван вышел из ворот и забрал мяч.
78'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
78'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн опасно играет. Чуть не пострадал Чао Янг.
77'
Xinghan Wu нарушает правила. Сок Хо Хван пострадал
77'
После дальнего удара, который нанес Гудель Неманья мяч отбит вратарем
77'
Игроки ФК "Тяньцзинь Тэда" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
76'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
74'
Янг Кипенг вышел из ворот и забрал мяч.
74'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
73'
Тарделли Диего бьет с лёта, но вратарь выносит мяч на угловой
73'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
72'
Вратарь парирует удар, который нанес Yuanyi Li, и мяч снова в игре
71'
Тактическая замена. Жао Хонглуе уходит с поля и его заменяет Hao Guo
70'
Songyi Li получает желтую карточку.
70'
Songyi Li совершает грубый фол. Muzepper Mirahmetjan был жертвой
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
69'
68'
68'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
67'
Тактическая замена. Ванг Донг уходит с поля и его заменяет Qiuming Wang
66'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
66'
66'
Xinghan Wu бьет из пределов штрафной и упускает момент!
65'
Гудель Неманья пробил головой, вратарь справился с ударом.
65'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
63'
63'
Рентиан Ху нарушает правила. Hailong Li пострадал
62'
Танг Вангсонг получает желтую карточку.
62'
Танг Вангсонг атакует сзади соперника. Xinghan Wu пострадал.
62'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
61'
Хао Юньминь коснулся мяча рукой.
60'
Тактическая замена. Жанг Чи уходит с поля и его заменяет Xinghan Wu
60'
Танг Вангсонг нарушает правила. Тарделли Диего пострадал
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Жао Хонглуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
59'
Дай Лин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
59'
Чао Янг сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
59'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
58'
Тарделли Диего бьет и мяч от рикошета проходит мимо
57'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
57'
Пелле Грациано наказан за толчок Сок Хо Хван
56'
Танг Вангсонг наказан за толчок Джианг Джиаджун
55'
55'
Дай Лин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Янг Кипенг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн опасно играет. Чуть не пострадал Янг Кипенг.
53'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Пелле Грациано и мяч снова в игре
52'
52'
Рентиан Ху бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
52'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
52'
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда опасно играет. Чуть не пострадал Songyi Li.
49'
Songyi Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
49'
Гудель Неманья из команды Тяньцзинь Тэда сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
48'
48'
Songyi Li из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Mbaye Diagne заработал фол.
48'
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
46'
Yuanyi Li бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Хао Юньминь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Гудель Неманья из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
47'
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Пелле Грациано коснулся мяча рукой.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
44'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
43'
43'
42'
Дай Лин атакует сзади соперника. Mbaye Diagne пострадал.
42'
41'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
41'
Пелле Грациано возвращается на поле, всё в порядке.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Пелле Грациано получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
41'
Пелле Грациано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Jingdao Jin оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
39'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
39'
Ванг Донг бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
38'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Рентиан Ху заработал фол.
36'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн опасно играет. Чуть не пострадал Чао Янг.
36'
Mbaye Diagne нарушает правила. Жил Карлос пострадал
35'
Hailong Li наказан за толчок Рентиан Ху
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
34'
34'
Жанг Чи отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Гудель Неманья из команды Тяньцзинь Тэда. Это Хао Юньминь заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
Жил Карлос наказан за толчок Чао Янг
30'
Тарделли Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Чао Янг наказан за толчок Пелле Грациано
28'
28'
28'
27'
Джианг Джиаджун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
26'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
24'
24'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
Jingdao Jin наказан за толчок Гудель Неманья
23'
Далэй Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
22'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
21'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
20'
Jingdao Jin совершает грубый фол. Рентиан Ху был жертвой
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
19'
Джианг Джиаджун из команды Шаньдун Лунэн. Это Ванг Донг заработал фол.
19'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн опасно играет. Чуть не пострадал Гудель Неманья.
18'
18'
Liyu Yang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
Jingdao Jin наказан за толчок Жао Хонглуе
17'
Mbaye Diagne наказан за толчок Джианг Джиаджун
16'
16'
Пелле Грациано бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Далэй Ван вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Сок Хо Хван выбил мяч подальше от ворот.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
14'
11'
11'
Жанг Чи бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
9'
Гудель Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Тарделли Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Жао Хонглуе получает желтую карточку.
8'
Жао Хонглуе совершает грубый фол. Jingdao Jin был жертвой
8'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда опасно играет. Чуть не пострадал Хао Юньминь.
7'
Сок Хо Хван из команды Тяньцзинь Тэда. Это Пелле Грациано заработал фол.
7'
Джианг Джиаджун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
6'
После удара головой, который сделал Mbaye Diagne мяч выносится вратарем на угловой
6'
6'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Ванг Донг заработал фол.
5'
Танг Вангсонг из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Songyi Li наказан за толчок Mbaye Diagne
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
4'
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Жао Хонглуе заработал фол.
2'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Ванг Донг заработал фол.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шаньдун Лунэн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Tuanbo Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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