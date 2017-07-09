  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Китай
  5. Суперлига
Стадион:
Тяньцзинь Тэда
0:2
Конец матча
Шаньдун Лунэн
0'
8' Желтая карточка
Honglue Zhao
0:1
39' Гол
Jingdao Jin
70' Желтая карточка
Songyi Li
0:2
81' Гол
Тарделли Диего
89' Желтая карточка
Хао Юньминь
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
95'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда. Это Жил Карлос заработал фол.
Фол, нарушение
94'
Сок Хо Хван наказан за толчок Пелле Грациано
Угловой
94'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
93'
Yuanyi Li бьет и мяч от рикошета проходит мимо

Офсайд
93'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
92'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
91'
Muzepper Mirahmetjan отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Джианг Джиаджун из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Сок Хо Хван заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
89'
Чао Янг из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Пелле Грациано заработал фол.
89'
Тактическая замена. Jingdao Jin уходит с поля и его заменяет Cao Sheng
Желтая карточка
89'
Хао Юньминь получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
89'
Хао Юньминь нарушает правила. Hao Guo пострадал
Фол, нарушение
88'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Muzepper Mirahmetjan заработал фол.
87'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
87'
Гудель Неманья бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
87'
Гудель Неманья атакует сзади соперника. Jingdao Jin пострадал.
Фол, нарушение
86'
Qiuming Wang из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Тарделли Диего заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Жил Карлос пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
85'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
84'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
84'
Игроки ФК "Шаньдун Лунэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Описание гола
81'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Тарделли Диего!
81'
Тарделли Диего на финте ушёл от оппонента.
81'
Чао Янг сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
81'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает навес
81'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
80'
Гудель Неманья бьет из пределов штрафной и упускает момент!
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
80'
Дай Лин наказан за толчок Mbaye Diagne
80'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
79'
Тактическая замена. Hailong Li уходит с поля и его заменяет Женг Женг
Фол, нарушение
79'
Jingdao Jin наказан за толчок Muzepper Mirahmetjan
78'
Далэй Ван вышел из ворот и забрал мяч.
78'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
Фол, нарушение
78'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн опасно играет. Чуть не пострадал Чао Янг.
Фол, нарушение
77'
Xinghan Wu нарушает правила. Сок Хо Хван пострадал
77'
После дальнего удара, который нанес Гудель Неманья мяч отбит вратарем
77'
Игроки ФК "Тяньцзинь Тэда" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Офсайд
76'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
74'
Янг Кипенг вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
74'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
73'
Тарделли Диего бьет с лёта, но вратарь выносит мяч на угловой
73'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
72'
Вратарь парирует удар, который нанес Yuanyi Li, и мяч снова в игре
71'
Тактическая замена. Жао Хонглуе уходит с поля и его заменяет Hao Guo
Желтая карточка
70'
Songyi Li получает желтую карточку.
Фол, нарушение
70'
Songyi Li совершает грубый фол. Muzepper Mirahmetjan был жертвой
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
69'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
68'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
67'
Тактическая замена. Ванг Донг уходит с поля и его заменяет Qiuming Wang
Офсайд
66'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
66'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
66'
Xinghan Wu бьет из пределов штрафной и упускает момент!
65'
Гудель Неманья пробил головой, вратарь справился с ударом.
65'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
63'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
63'
Рентиан Ху нарушает правила. Hailong Li пострадал
Желтая карточка
62'
Танг Вангсонг получает желтую карточку.
Фол, нарушение
62'
Танг Вангсонг атакует сзади соперника. Xinghan Wu пострадал.
Офсайд
62'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
Фол, нарушение
61'
Хао Юньминь коснулся мяча рукой.
60'
Тактическая замена. Жанг Чи уходит с поля и его заменяет Xinghan Wu
Фол, нарушение
60'
Танг Вангсонг нарушает правила. Тарделли Диего пострадал
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Жао Хонглуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
59'
Дай Лин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
59'
Чао Янг сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
59'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
58'
Тарделли Диего бьет и мяч от рикошета проходит мимо
57'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
Фол, нарушение
57'
Пелле Грациано наказан за толчок Сок Хо Хван
Фол, нарушение
56'
Танг Вангсонг наказан за толчок Джианг Джиаджун
55'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
55'
Дай Лин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
54'
Янг Кипенг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн опасно играет. Чуть не пострадал Янг Кипенг.
53'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Пелле Грациано и мяч снова в игре
52'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
52'
Рентиан Ху бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
52'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
52'
Ванг Донг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Дай Лин атакует сзади соперника. Yuanyi Li пострадал.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
50'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда опасно играет. Чуть не пострадал Songyi Li.
49'
Songyi Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
49'
Гудель Неманья из команды Тяньцзинь Тэда сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
48'
Ванг Донг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Songyi Li из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Mbaye Diagne заработал фол.
48'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Фол, нарушение
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
46'
Yuanyi Li бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Хао Юньминь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Гудель Неманья из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
47'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
Фол, нарушение
45'
Пелле Грациано коснулся мяча рукой.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
44'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
43'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
43'
Гудель Неманья бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
42'
Дай Лин атакует сзади соперника. Mbaye Diagne пострадал.
42'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
41'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
Травма, повреждение
41'
Пелле Грациано возвращается на поле, всё в порядке.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
41'
Пелле Грациано получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
41'
Пелле Грациано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Jingdao Jin оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
39'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
39'
Ванг Донг бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
38'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Рентиан Ху заработал фол.
Фол, нарушение
36'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн опасно играет. Чуть не пострадал Чао Янг.
Фол, нарушение
36'
Mbaye Diagne нарушает правила. Жил Карлос пострадал
Фол, нарушение
35'
Hailong Li наказан за толчок Рентиан Ху
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
34'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
34'
Жанг Чи отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
31'
Гудель Неманья из команды Тяньцзинь Тэда. Это Хао Юньминь заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
30'
Жил Карлос наказан за толчок Чао Янг
30'
Тарделли Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Чао Янг наказан за толчок Пелле Грациано
28'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
28'
Гудель Неманья бьет из пределов штрафной и упускает момент!
28'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
28'
Songyi Li атакует сзади соперника. Yuanyi Li пострадал.
27'
Джианг Джиаджун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
26'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
26'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
25'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
24'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
24'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Ванг Донг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Jingdao Jin наказан за толчок Гудель Неманья
23'
Далэй Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
22'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
21'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Ванг Донг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Jingdao Jin совершает грубый фол. Рентиан Ху был жертвой
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
20'
Тактическая замена. Liyu Yang уходит с поля и его заменяет Yuanyi Li
Фол, нарушение
19'
Джианг Джиаджун из команды Шаньдун Лунэн. Это Ванг Донг заработал фол.
Фол, нарушение
19'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн опасно играет. Чуть не пострадал Гудель Неманья.
18'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
18'
Liyu Yang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
18'
Jingdao Jin наказан за толчок Жао Хонглуе
Фол, нарушение
17'
Mbaye Diagne наказан за толчок Джианг Джиаджун
16'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
16'
Пелле Грациано бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Далэй Ван вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Сок Хо Хван выбил мяч подальше от ворот.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
14'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
11'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
11'
Жанг Чи бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
9'
Гудель Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Тарделли Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
8'
Жао Хонглуе получает желтую карточку.
Фол, нарушение
8'
Жао Хонглуе совершает грубый фол. Jingdao Jin был жертвой
Фол, нарушение
8'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда опасно играет. Чуть не пострадал Хао Юньминь.
Фол, нарушение
7'
Сок Хо Хван из команды Тяньцзинь Тэда. Это Пелле Грациано заработал фол.
7'
Джианг Джиаджун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
6'
После удара головой, который сделал Mbaye Diagne мяч выносится вратарем на угловой
6'
Ванг Донг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Ванг Донг заработал фол.
5'
Танг Вангсонг из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
5'
Songyi Li наказан за толчок Mbaye Diagne
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
4'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
2'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Жао Хонглуе заработал фол.
Фол, нарушение
2'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Ванг Донг заработал фол.
1'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шаньдун Лунэн". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Tuanbo Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация