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Стадион: Мариенлист Зрители: 6131
4:2
Конец матча
1:0
6' ГолEirik Ulland Andersen
2:0
15' Гол в свои воротаDan Peter Ulvestad
3:0
17' ГолПедерсен Маркус
25' Желтая карточкаФрансишку Жуниор
4:0
36' ГолНгуэн Токмак
4:1
62' ГолКаллудра Лиридон
4:2
64' ГолDaouda Bamba
66' Желтая карточкаХаугер Хеннинг
87' Желтая карточкаВильсвик Ларс-Кристофер
87' Желтая карточкаКаллудра Лиридон
|
6'
1:0
15'
2:0
17'
3:0
25'
36'
4:0
62'
4:1
64'
4:2
66'
87'
Состав команд
93
Нгуэн
Токмак
Стрёмсгодсет 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Бугге-Петтерсен Эспен Вратарь
- 26 Вильсвик Ларс-Кристофер Защитник
- 5 Jakob Glesnes Защитник
- 4 Мадсен Ким Защитник
- 3 Парр Джонатан Защитник
- 93 Нгуэн Токмак Полузащитник
- 6 Хаугер Хеннинг Полузащитник
- 19 Франсишку Жуниор Полузащитник
- 23 Eirik Ulland Andersen Полузащитник
- 8 Жради Бассель Полузащитник
- 10 Педерсен Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 77 Макани Соша Вратарь
- 28 Хейбротен Мариус Защитник
- 25 Ринстад Стиан Защитник
- 33 Тагбажуми Марко Нападающий
- 11 Токстад Кристоффер Нападающий
- 9 Энгблом Понтус Нападающий
- 21 Mathias Berg Gjerstroem
- Главный тренер: Скуллеруд Тор-Оле
Кристиансунд 4-4-2
- Основной состав
- 1 Sean McDermott Вратарь
- 17 Коли Алиу Защитник
- 27 Баранов Никита Защитник
- 5 Dan Peter Ulvestad Защитник
- 3 Christoffer Aasbak Защитник
- 16 Jonas Roenningen Полузащитник
- 10 Sverre Oekland Полузащитник
- 19 Andreas Hopmark Полузащитник
- 9 Каллудра Лиридон Полузащитник
- 20 Benjamin Stokke Нападающий
- 18 Менди Жан Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Joakim Bjerkaas Защитник
- 24 Sondre Soerli Полузащитник
- 11 Daouda Bamba Нападающий
- 13 Ante Knezovic
- 6 Tor Erik Torske
- 50 Jesper Isaksen
- 4 Thompson Unachi Ekpe
- Главный тренер: Christian Michelsen
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 01.07.2017 Лиллестрём 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 26.06.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Т
- 18.06.2017 Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 04.06.2017 Русенборг 3:1 Стрёмсгодсет Т
- 29.05.2017 Стрёмсгодсет 4:2 Викинг Т
- 21.05.2017 Тромсё 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 16.05.2017 Стрёмсгодсет 1:2 Стабек Т
- 13.05.2017 Одд 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 07.05.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Т
- 30.04.2017 Кристиансунд 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 22.04.2017 Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд Т
- 17.04.2017 Согндаль 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 09.04.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Т
- 06.04.2017 Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Т
- 02.04.2017 Стрёмсгодсет 3:1 Хёугесунн Т
- 25.03.2017 Стрёмсгодсет 2:2 Саннефьёрд ТМК
- 18.03.2017 Стрёмсгодсет 5:0 Согндаль ТМК
- 12.03.2017 Сарпсборг-08 2:1 Стрёмсгодсет ТМК
- 04.03.2017 Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём ТМК
- 22.02.2017 Локомотив Москва 0:1 Стрёмсгодсет ТМК
Кристиансунд (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 03.07.2017 Кристиансунд 3:3 Русенборг Т
- 25.06.2017 Стабек 1:4 Кристиансунд Т
- 17.06.2017 Кристиансунд 1:1 Олесунн Т
- 04.06.2017 Викинг 2:1 Кристиансунд Т
- 28.05.2017 Кристиансунд 1:1 Согндаль Т
- 21.05.2017 Кристиансунд 3:2 Хёугесунн Т
- 16.05.2017 Волеренга 1:0 Кристиансунд Т
- 13.05.2017 Кристиансунд 1:1 Лиллестрём Т
- 07.05.2017 Тромсё 1:1 Кристиансунд Т
- 30.04.2017 Кристиансунд 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 23.04.2017 Сарпсборг-08 5:1 Кристиансунд Т
- 17.04.2017 Саннефьёрд 2:0 Кристиансунд Т
- 10.04.2017 Кристиансунд 1:0 Бранн Т
- 05.04.2017 Одд 2:0 Кристиансунд Т
- 01.04.2017 Кристиансунд 0:1 Мольде Т
- 24.03.2017 Лиллестрём 1:1 Кристиансунд ТМК
- 18.03.2017 Кристиансунд 1:1 Левангер ТМК
- 11.03.2017 Кристиансунд 1:1 Олесунн ТМК
- 20.02.2017 Кристиансунд 1:0 Саннефьёрд ТМК
- 17.02.2017 Кристиансунд 0:1 Уфа ТМК
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Кристиансунд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 30.04.2017 Кристиансунд 2:0 Стрёмсгодсет Типпелига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|16
|9
|5
|2
|30 - 13
|32
|2.
|Мольде
|16
|8
|3
|5
|28 - 19
|27
|3.
|Бранн
|16
|7
|6
|3
|30 - 13
|27
|4.
|Сарпсборг-08
|15
|7
|5
|3
|23 - 13
|26
|5.
|Стабек
|16
|7
|3
|6
|24 - 28
|24
|6.
|Волеренга
|15
|6
|4
|5
|21 - 20
|22
|7.
|Хёугесунн
|15
|6
|4
|5
|18 - 17
|22
|8.
|Одд
|15
|6
|4
|5
|12 - 16
|22
|9.
|Олесунн
|16
|6
|4
|6
|21 - 19
|22
|10.
|Лиллестрём
|15
|6
|2
|7
|20 - 21
|20
|11.
|Согндаль
|16
|5
|5
|6
|20 - 23
|20
|12.
|Саннефьёрд
|16
|5
|3
|8
|18 - 28
|18
|13.
|Стрёмсгодсет
|16
|4
|6
|6
|20 - 25
|18
|14.
|Кристиансунд
|16
|4
|5
|7
|21 - 27
|17
|15.
|Тромсё
|15
|3
|5
|7
|16 - 27
|14
|16.
|Викинг
|16
|2
|4
|10
|15 - 28
|10
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
Каллудра Лиридон получает желтую карточку.
87'
Вильсвик Ларс-Кристофер получает желтую карточку.
81'
Стремсгодсет производит замену. Жради Бассель уходит, и Энгблом Понтус заменяет его
66'
Стремсгодсет производит замену. Нгуэн Токмак уходит, и Токстад Кристоффер заменяет его
66'
Хаугер Хеннинг получает желтую карточку.
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Daouda Bamba.
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Каллудра Лиридон.
60'
Кристиансунд производит замену. Бенджамин Стокке уходит, и Daouda Bamba заменяет его
46'
Кристиансунд производит замену. Andreas Hopmark уходит, и Sondre Soerli заменяет его
46'
Кристиансунд производит замену. Jonas Roenningen уходит, и Thompson Unachi Ekpe заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Стремсгодсет производит замену. Франсишку Жуниор уходит, и Mathias Berg Gjerstroem заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Нгуэн Токмак.
25'
Франсишку Жуниор получает желтую карточку.
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Педерсен Маркус.
15'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Дан-Петер Ульвестад отправил мяч в свои ворота.
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эйрик Улланд Андерсен.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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