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2017
Стадион: Зрители: 6131
Стрёмсгодсет
4:2
Конец матча
Кристиансунд
0'
1:0
6' Гол
Eirik Ulland Andersen
2:0
15' Гол в свои ворота
Dan Peter Ulvestad
3:0
17' Гол
Педерсен Маркус
25' Желтая карточка
Франсишку Жуниор
4:0
36' Гол
Нгуэн Токмак
4:1
62' Гол
Каллудра Лиридон
4:2
64' Гол
Daouda Bamba
66' Желтая карточка
Хаугер Хеннинг
87' Желтая карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер
87' Желтая карточка
Каллудра Лиридон
90'+9
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
87'
Каллудра Лиридон получает желтую карточку.
Желтая карточка
87'
Вильсвик Ларс-Кристофер получает желтую карточку.
81'
Стремсгодсет производит замену. Жради Бассель уходит, и Энгблом Понтус заменяет его
66'
Стремсгодсет производит замену. Нгуэн Токмак уходит, и Токстад Кристоффер заменяет его
Желтая карточка
66'
Хаугер Хеннинг получает желтую карточку.

Описание гола
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Daouda Bamba.
Описание гола
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Каллудра Лиридон.
60'
Кристиансунд производит замену. Бенджамин Стокке уходит, и Daouda Bamba заменяет его
46'
Кристиансунд производит замену. Andreas Hopmark уходит, и Sondre Soerli заменяет его
46'
Кристиансунд производит замену. Jonas Roenningen уходит, и Thompson Unachi Ekpe заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Стремсгодсет производит замену. Франсишку Жуниор уходит, и Mathias Berg Gjerstroem заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Нгуэн Токмак.
Желтая карточка
25'
Франсишку Жуниор получает желтую карточку.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Педерсен Маркус.
Описание гола
15'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Дан-Петер Ульвестад отправил мяч в свои ворота.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эйрик Улланд Андерсен.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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