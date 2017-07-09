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Стадион: Викинг Зрители: 7238
40' Желтая карточкаСтейринг Пер-Магнус
53' Желтая карточкаМетс Кароль
1:0
65' ГолRasmus Martinsen
1:1
67' ГолMartin Ramsland
69' Желтая карточкаUlrik Fredriksen
90' Желтая карточкаДаниэльсен Андре
|
53'
65'
1:0
67'
1:1
69'
90'
Состав команд
Викинг 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Эустбё Ивен Вратарь
- 22 Кронберг Клаес Защитник
- 2 Rasmus Martinsen Защитник
- 6 Метс Кароль Защитник
- 28 Хёуген Кристоффер Защитник
- 18 Рюэрсон Юлиан Полузащитник
- 14 Даниэльсен Андре Полузащитник
- 20 Tor Andre Aasheim Полузащитник
- 7 Адегбенро Самуэль Полузащитник
- 19 Хёукос Микаэль Полузащитник
- 27 Mathias Bringaker Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Amund Wichne Вратарь
- 17 Эрнеманн Стеффен Полузащитник
- 23 Шрут Робин Полузащитник
- 11 Бютюки Зюмер Полузащитник
- 21 Herman Kleppa
- 31 Harald Nilsen Tangen
- Главный тренер: Ian Burchnall
Согндаль 3-4-3
- Основной состав
- 1 Дингеланд Матиас Вратарь
- 41 Велер Кьетил Защитник
- 15 Стейринг Пер-Магнус Защитник
- 31 Ulrik Fredriksen Защитник
- 2 Тенисте Тайо Полузащитник
- 27 Eirik Birkelund Полузащитник
- 28 Johan Hove Полузащитник
- 22 Lars Christian Kjemhus Полузащитник
- 10 Кумсан Джилберт Нападающий
- 11 Martin Ramsland Нападающий
- 7 Eirik Schulze Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Tarjei Aase Omenaas Вратарь
- 37 Espen Naess Lund Защитник
- 24 Eirik Bergum Skaasheim Защитник
- 6 Хенрик Фуребот Полузащитник
- 30 Йонссон Кристинн Полузащитник
- 34 Simen Brekkhus Полузащитник
- 18 Bendik Bye Нападающий
- Главный тренер: Eirik Bakke
Предыдущие игры
Викинг (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 02.07.2017 Мольде 3:2 Викинг Т
- 25.06.2017 Викинг 1:1 Хёугесунн Т
- 18.06.2017 Лиллестрём 1:0 Викинг Т
- 04.06.2017 Викинг 2:1 Кристиансунд Т
- 29.05.2017 Стрёмсгодсет 4:2 Викинг Т
- 22.05.2017 Стабек 1:1 Викинг Т
- 16.05.2017 Викинг 1:2 Олесунн Т
- 13.05.2017 Согндаль 4:0 Викинг Т
- 07.05.2017 Викинг 0:2 Саннефьёрд Т
- 29.04.2017 Бранн 1:1 Викинг Т
- 23.04.2017 Викинг 3:0 Одд Т
- 17.04.2017 Викинг 0:1 Русенборг Т
- 09.04.2017 Сарпсборг-08 3:0 Викинг Т
- 06.04.2017 Викинг 1:2 Тромсё Т
- 03.04.2017 Волеренга 1:0 Викинг Т
- 25.03.2017 Юргорден 2:0 Викинг ТМК
- 18.03.2017 Викинг 3:3 Саннес Ульф ТМК
- 14.03.2017 Викинг 1:0 Улленсакер/Киса ТМК
- 10.03.2017 Бранн 1:2 Викинг ТМК
- 03.03.2017 Одд 4:1 Викинг ТМК
Согндаль (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 01.07.2017 Согндаль 1:0 Олесунн Т
- 25.06.2017 Русенборг 3:0 Согндаль Т
- 18.06.2017 Согндаль 0:0 Одд Т
- 04.06.2017 Согндаль 3:2 Саннефьёрд Т
- 28.05.2017 Кристиансунд 1:1 Согндаль Т
- 20.05.2017 Согндаль 2:3 Бранн Т
- 16.05.2017 Мольде 1:2 Согндаль Т
- 13.05.2017 Согндаль 4:0 Викинг Т
- 07.05.2017 Хёугесунн 0:0 Согндаль Т
- 30.04.2017 Согндаль 0:1 Лиллестрём Т
- 23.04.2017 Волеренга 3:0 Согндаль Т
- 17.04.2017 Согндаль 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 09.04.2017 Тромсё 3:0 Согндаль Т
- 05.04.2017 Согндаль 4:1 Стабек Т
- 02.04.2017 Сарпсборг-08 3:1 Согндаль Т
- 25.03.2017 Бранн 1:2 Согндаль ТМК
- 18.03.2017 Стрёмсгодсет 5:0 Согндаль ТМК
- 14.03.2017 Согндаль 1:2 Хёдд ТМК
- 09.03.2017 Лиллестрём 4:0 Согндаль ТМК
- 06.03.2017 Шахтёр Солигорск 0:2 Согндаль ТМК
Последние игры между собой
Викинг: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Согндаль: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
- 13.05.2017 Согндаль 4:0 Викинг Типпелига
- 07.08.2016 Согндаль 1:2 Викинг Типпелиген
- 16.05.2016 Викинг 0:0 Согндаль Типпелиген
- 16.08.2014 Викинг 4:2 Согндаль Типпелиген
- 12.07.2014 Согндаль 0:0 Викинг Типпелиген
- 27.06.2014 Викинг 4:1 Согндаль Кубок НМ
- 24.08.2013 Согндаль 1:0 Викинг Типпелига
- 28.04.2013 Викинг 4:1 Согндаль Типпелига
- 21.10.2012 Викинг 2:1 Согндаль Типпелига
- 13.05.2012 Согндаль 1:2 Викинг Типпелига
- 18.09.2011 Викинг 2:0 Согндаль Типпелиген
- 09.05.2011 Согндаль 0:0 Викинг Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|16
|9
|5
|2
|30 - 13
|32
|2.
|Мольде
|16
|8
|3
|5
|28 - 19
|27
|3.
|Бранн
|16
|7
|6
|3
|30 - 13
|27
|4.
|Сарпсборг-08
|15
|7
|5
|3
|23 - 13
|26
|5.
|Стабек
|16
|7
|3
|6
|24 - 28
|24
|6.
|Волеренга
|15
|6
|4
|5
|21 - 20
|22
|7.
|Хёугесунн
|15
|6
|4
|5
|18 - 17
|22
|8.
|Одд
|15
|6
|4
|5
|12 - 16
|22
|9.
|Олесунн
|16
|6
|4
|6
|21 - 19
|22
|10.
|Лиллестрём
|15
|6
|2
|7
|20 - 21
|20
|11.
|Согндаль
|16
|5
|5
|6
|20 - 23
|20
|12.
|Саннефьёрд
|16
|5
|3
|8
|18 - 28
|18
|13.
|Стрёмсгодсет
|16
|4
|6
|6
|20 - 25
|18
|14.
|Кристиансунд
|16
|4
|5
|7
|21 - 27
|17
|15.
|Тромсё
|15
|3
|5
|7
|16 - 27
|14
|16.
|Викинг
|16
|2
|4
|10
|15 - 28
|10
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Даниэльсен Андре получает желтую карточку.
88'
Согндаль производит замену. Кумсан Джилберт уходит, и Бендик Бье заменяет его
85'
Викинг производит замену. Mathias Bringaker уходит, и Шрут Робин заменяет его
69'
Ulrik Fredriksen получает желтую карточку.
68'
Викинг производит замену. Хёукос Микаэль уходит, и Бютюки Зюмер заменяет его
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Martin Ramsland.
66'
Согндаль производит замену. Велер Кьетил уходит, и Эспен Нэсс Лунд заменяет его
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Rasmus Martinsen.
53'
Метс Кароль получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
40'
Стейринг Пер-Магнус получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Viking Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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