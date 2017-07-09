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2017
Стадион: Зрители: 7238
Викинг
1:1
Конец матча
Согндаль
0'
40' Желтая карточка
Стейринг Пер-Магнус
53' Желтая карточка
Метс Кароль
1:0
65' Гол
Rasmus Martinsen
1:1
67' Гол
Martin Ramsland
69' Желтая карточка
Ulrik Fredriksen
90' Желтая карточка
Даниэльсен Андре
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Даниэльсен Андре получает желтую карточку.
88'
Согндаль производит замену. Кумсан Джилберт уходит, и Бендик Бье заменяет его
85'
Викинг производит замену. Mathias Bringaker уходит, и Шрут Робин заменяет его
Желтая карточка
69'
Ulrik Fredriksen получает желтую карточку.
68'
Викинг производит замену. Хёукос Микаэль уходит, и Бютюки Зюмер заменяет его

Описание гола
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Martin Ramsland.
66'
Согндаль производит замену. Велер Кьетил уходит, и Эспен Нэсс Лунд заменяет его
Описание гола
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Rasmus Martinsen.
Желтая карточка
53'
Метс Кароль получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
40'
Стейринг Пер-Магнус получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Viking Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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