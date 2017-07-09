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Стадион: Наддеруд Зрители: 4205
1:0
2' ГолХанше-Ольсен Андреас
2:0
60' ГолКвоеме Охи
|
2'
1:0
60'
2:0
Состав команд
18
Моэ
Йеппе
28
Касси
Люк
99
Квоеме
Охи
Стабек 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Манде Саюба Вратарь
- 6 Haakon Skogseid Защитник
- 3 Шенсберг Мортен Защитник
- 16 Ханше-Ольсен Андреас Защитник
- 18 Моэ Йеппе Защитник
- 25 Hugo Vetlesen Полузащитник
- 67 Tortol Lumanza Lembi Полузащитник
- 7 Гьяси Раймон Полузащитник
- 28 Касси Люк Полузащитник
- 89 Tonny Brochmann Полузащитник
- 99 Квоеме Охи Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Сандху Гурприт Вратарь
- 21 Гранли Даниэль Защитник
- 23 Бохинен Эмиль Полузащитник
- 20 Нимели Алекс Полузащитник
- 30 Ola Brynhildsen
- 9 Sindre M. Hansen
- 79 Sebastian Pedersen II
- Главный тренер: Antoni Ordinas
Бранн 4-3-3
- Основной состав
- 24 Лесиевски Пётр Вратарь
- 33 Амин Нури Защитник
- 15 Bismark Acosta Защитник
- 3 Вормгор Вито Защитник
- 21 Кристиансен Рубен Защитник
- 8 Хауген Фредрик Полузащитник
- 23 Нильсен Сиверт Полузащитник
- 29 Бармен Кристоффер Полузащитник
- 7 Peter Orry Larsen Нападающий
- 11 Steffen Lie Skaalevik Нападающий
- 17 Соренсен Гилли Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Alex Horwath Вратарь
- 5 Jonas Groenner Защитник
- 6 Йонссон Видар Защитник
- 22 Torgeir Boerven Нападающий
- 10 Орлов Якоб Нападающий
- 9 Скаанес Каспер
- 18 Азар Карадас
- Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Предыдущие игры
Стабек (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 02.07.2017 Саннефьёрд 1:2 Стабек Т
- 25.06.2017 Стабек 1:4 Кристиансунд Т
- 19.06.2017 Бранн 5:0 Стабек Т
- 03.06.2017 Стабек 2:4 Лиллестрём Т
- 28.05.2017 Мольде 3:1 Стабек Т
- 22.05.2017 Стабек 1:1 Викинг Т
- 16.05.2017 Стрёмсгодсет 1:2 Стабек Т
- 13.05.2017 Стабек 0:0 Русенборг Т
- 07.05.2017 Волеренга 1:1 Стабек Т
- 30.04.2017 Стабек 0:3 Хёугесунн Т
- 23.04.2017 Тромсё 0:3 Стабек Т
- 17.04.2017 Стабек 3:0 Сарпсборг-08 Т
- 09.04.2017 Стабек 2:0 Одд Т
- 05.04.2017 Согндаль 4:1 Стабек Т
- 02.04.2017 Стабек 3:1 Олесунн Т
- 26.03.2017 Мьёндален 0:3 Стабек ТМК
- 19.03.2017 Сарпсборг-08 3:1 Стабек ТМК
- 10.03.2017 Стабек 1:0 Саннефьёрд ТМК
- 07.03.2017 Стабек 3:3 Стрёммен ТМК
- 18.02.2017 Волеренга 2:1 Стабек ТМК
Бранн (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 02.07.2017 Бранн 0:0 Волеренга Т
- 25.06.2017 Сарпсборг-08 1:1 Бранн Т
- 19.06.2017 Бранн 5:0 Стабек Т
- 04.06.2017 Одд 0:0 Бранн Т
- 28.05.2017 Бранн 1:1 Олесунн Т
- 20.05.2017 Согндаль 2:3 Бранн Т
- 16.05.2017 Бранн 5:0 Саннефьёрд Т
- 13.05.2017 Бранн 4:1 Мольде Т
- 07.05.2017 Русенборг 2:1 Бранн Т
- 29.04.2017 Бранн 1:1 Викинг Т
- 23.04.2017 Лиллестрём 0:2 Бранн Т
- 17.04.2017 Бранн 3:1 Хёугесунн Т
- 10.04.2017 Кристиансунд 1:0 Бранн Т
- 06.04.2017 Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Т
- 02.04.2017 Тромсё 1:1 Бранн Т
- 29.03.2017 Бранн 0:2 Русенборг С
- 25.03.2017 Бранн 1:2 Согндаль ТМК
- 16.03.2017 Бранн 1:1 Хёугесунн ТМК
- 10.03.2017 Бранн 1:2 Викинг ТМК
- 04.03.2017 Осане 1:2 Бранн ТМК
Последние игры между собой
Стабек: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
Бранн: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
- 19.06.2017 Бранн 5:0 Стабек Типпелига
- 17.07.2016 Стабек 1:1 Бранн Типпелиген
- 16.05.2016 Бранн 1:0 Стабек Типпелиген
- 18.07.2014 Стабек 1:1 Бранн Типпелиген
- 06.04.2014 Бранн 1:2 Стабек Типпелиген
- 06.08.2012 Стабек 0:4 Бранн Типпелига
- 30.06.2012 Стабек 1:2 Бранн Типпелига
- 17.03.2012 Стабек 0:0 Бранн Товарищеские матчи. Сборные
- 21.08.2011 Стабек 1:1 Бранн Типпелиген
- 03.07.2011 Бранн 2:1 Стабек Типпелиген
- 18.07.2010 Бранн 2:2 Стабек Типпелиген
- 09.05.2010 Стабек 2:1 Бранн Типпелиген
- 29.06.2009 Стабек 2:1 Бранн Типпелиген
- 22.03.2009 Бранн 1:1 Стабек Типпелиген
- 19.10.2008 Бранн 1:2 Стабек Типпелиген
- 19.04.2008 Стабек 3:0 Бранн Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|16
|9
|5
|2
|30 - 13
|32
|2.
|Мольде
|16
|8
|3
|5
|28 - 19
|27
|3.
|Бранн
|16
|7
|6
|3
|30 - 13
|27
|4.
|Сарпсборг-08
|15
|7
|5
|3
|23 - 13
|26
|5.
|Стабек
|16
|7
|3
|6
|24 - 28
|24
|6.
|Волеренга
|15
|6
|4
|5
|21 - 20
|22
|7.
|Хёугесунн
|15
|6
|4
|5
|18 - 17
|22
|8.
|Одд
|15
|6
|4
|5
|12 - 16
|22
|9.
|Олесунн
|16
|6
|4
|6
|21 - 19
|22
|10.
|Лиллестрём
|15
|6
|2
|7
|20 - 21
|20
|11.
|Согндаль
|16
|5
|5
|6
|20 - 23
|20
|12.
|Саннефьёрд
|16
|5
|3
|8
|18 - 28
|18
|13.
|Стрёмсгодсет
|16
|4
|6
|6
|20 - 25
|18
|14.
|Кристиансунд
|16
|4
|5
|7
|21 - 27
|17
|15.
|Тромсё
|15
|3
|5
|7
|16 - 27
|14
|16.
|Викинг
|16
|2
|4
|10
|15 - 28
|10
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Стабек производит замену. Касси Люк уходит, и Нимели Алекс заменяет его
82'
Бранн производит замену. Бармен Кристоффер уходит, и Азар Карадас заменяет его
82'
Бранн производит замену. Steffen Lie Skaalevik уходит, и Торгейр Бёрвен заменяет его
73'
Стабек производит замену. Гьяси Раймон уходит, и Гранли Даниэль заменяет его
61'
Бранн производит замену. Петер Орри Ларсен уходит, и Орлов Якоб заменяет его
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Квоеме Охи.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ханше-Ольсен Андреас.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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