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2017
Стадион: Зрители: 4205
Стабек
2:0
Конец матча
Бранн
0'
1:0
2' Гол
Ханше-Ольсен Андреас
2:0
60' Гол
Квоеме Охи
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Стабек производит замену. Касси Люк уходит, и Нимели Алекс заменяет его
82'
Бранн производит замену. Бармен Кристоффер уходит, и Азар Карадас заменяет его
82'
Бранн производит замену. Steffen Lie Skaalevik уходит, и Торгейр Бёрвен заменяет его
73'
Стабек производит замену. Гьяси Раймон уходит, и Гранли Даниэль заменяет его
61'
Бранн производит замену. Петер Орри Ларсен уходит, и Орлов Якоб заменяет его

Описание гола
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Квоеме Охи.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ханше-Ольсен Андреас.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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