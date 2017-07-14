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3:0
Конец матча
9' Желтая карточкаРейналдо Мануэл
26' Желтая карточкаВеллингтон Паулиста
36' Желтая карточкаЖиротто Андрей
44' Желтая карточкаPatrick I
49' Желтая карточкаRonaldo Alves
52' Желтая карточкаМаркес Лукас
53' Желтая карточкаДуглас Гролли
61' Желтая карточкаArthur IV
1:0
63' ГолАндре Филипе
84' Желтая карточкаАподи Диаллиссон
88' Желтая карточкаLucas Mineiro III
2:0
90' ГолСоуза Диего
3:0
90' ГолАндре Филипе
|
20'
36'
44'
46'
49'
52'
53'
61'
63'
1:0
69'
77'
84'
90'
2:0
90'
3:0
Состав команд
1
Magrao
I
27
Samuel
VII
4
Durval
56
Sander
21
Rithely
88
Patrick
I
10
Osvaldo
90
Андре
Филипе
93
Jandrei
80
Рамос
Виктор
40
Сейяс
Луис
33
Маркес
Лукас
17
Arthur
IV
Спорт Ресифи 4-4-2
- Основной состав
- 1 Magrao I Вратарь
- 27 Samuel VII Защитник
- 3 Ronaldo Alves Защитник
- 4 Durval Защитник
- 56 Sander Защитник
- 21 Rithely Полузащитник
- 88 Patrick I Полузащитник
- 97 Henrique Souza Ewerthon III Полузащитник
- 6 Мена Эухенио Полузащитник
- 10 Osvaldo Нападающий
- 90 Андре Филипе Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Raul Prata Защитник
- 2 Oswaldo Henriquez Защитник
- 37 Жуниньо Пернамбукано Защитник
- 5 Rodrigo Oliveira Полузащитник
- 89 Роша Игор II Полузащитник
- 44 Thallyson III Полузащитник
- 36 Фабрисио Агосто Полузащитник
- 10 Соуза Диего Нападающий
- 20 Томас Бединелли Нападающий
- 7 Reinaldo Lenis Нападающий
- 17 Рожерио Жозе Нападающий
- 19 Detofol Agenor
Шапекоэнсе 4-4-2
- Основной состав
- 93 Jandrei Вратарь
- 22 Аподи Диаллиссон Защитник
- 3 Дуглас Гролли Защитник
- 80 Рамос Виктор Защитник
- 6 Рейналдо Мануэл Защитник
- 8 Жиротто Андрей Полузащитник
- 40 Сейяс Луис Полузащитник
- 25 Lucas Mineiro III Полузащитник
- 33 Маркес Лукас Полузащитник
- 17 Arthur IV Нападающий
- 9 Веллингтон Паулиста Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Fabricio Bruno Защитник
- 26 De Lima Ferreira Diego Renan Защитник
- 31 Dodô II
- 19 Pedro Perotti
- 32 Lourency
- 18 Luiz Antonio II
- 1 Artur Moraes II
- 5 Moises V
Предыдущие игры
Спорт Ресифи (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 11.07.2017 Куритиба 0:3 Спорт Ресифи СA
- 07.07.2017 Спорт Ресифи 2:0 Арсенал Саранди КС
- 02.07.2017 Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 29.06.2017 Сальгиеро 0:1 Спорт Ресифи П
- 25.06.2017 Сантос 0:1 Спорт Ресифи СA
- 22.06.2017 Атлетико Минейро 2:2 Спорт Ресифи СA
- 19.06.2017 Спорт Ресифи 1:3 Витория СA
- 15.06.2017 Спорт Ресифи 0:0 Сан-Паулу СA
- 11.06.2017 Васко да Гама 2:1 Спорт Ресифи СA
- 08.06.2017 Спорт Ресифи 2:0 Фламенго СA
- 04.06.2017 Аваи 1:0 Спорт Ресифи СA
- 01.06.2017 Спорт Ресифи 1:1 Ботафого К
- 29.05.2017 Спорт Ресифи 4:3 Гремио СA
- 25.05.2017 Баия 1:0 Спорт Ресифи КСВ
- 22.05.2017 Спорт Ресифи 1:1 Крузейро СA
- 18.05.2017 Спорт Ресифи 1:1 Баия КСВ
- 14.05.2017 Понте-Прета 4:0 Спорт Ресифи СA
- 12.05.2017 Данубио 3:0 Спорт Ресифи КС
- 07.05.2017 Спорт Ресифи 1:1 Сальгиеро П
- 04.05.2017 Санта-Круз 0:2 Спорт Ресифи КСВ
Шапекоэнсе (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 09.07.2017 Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 04.07.2017 Флуминенсе 3:3 Шапекоэнсе СA
- 29.06.2017 Дефенса и Хустисия 1:0 Шапекоэнсе КС
- 26.06.2017 Шапекоэнсе 0:1 Атлетико Минейро СA
- 23.06.2017 Фламенго 5:1 Шапекоэнсе СA
- 18.06.2017 Шапекоэнсе 0:2 Ботафого СA
- 15.06.2017 Шапекоэнсе 2:1 Васко да Гама СA
- 11.06.2017 Понте-Прета 3:2 Шапекоэнсе СA
- 09.06.2017 Шапекоэнсе 3:6 Гремио СA
- 05.06.2017 Крузейро 0:2 Шапекоэнсе СA
- 02.06.2017 Шапекоэнсе 0:0 Крузейро К
- 30.05.2017 Шапекоэнсе 2:0 Аваи СA
- 24.05.2017 Шапекоэнсе 2:1 Депортиво Сулия КЛ
- 21.05.2017 Шапекоэнсе 1:0 Палмейрас СA
- 18.05.2017 Ланус 1:2 Шапекоэнсе КЛ
- 14.05.2017 Коринтианс 1:1 Шапекоэнсе СA
- 11.05.2017 Атлетико Насьональ 4:1 Шапекоэнсе РС
- 07.05.2017 Шапекоэнсе 0:1 Аваи К
- 04.05.2017 Крузейро 1:0 Шапекоэнсе К
- 30.04.2017 Аваи 0:1 Шапекоэнсе К
Последние игры между собой
Спорт Ресифи: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Шапекоэнсе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|13
|11
|2
|0
|23 - 5
|35
|2.
|Гремио
|13
|8
|1
|4
|24 - 14
|25
|3.
|Сантос
|13
|7
|2
|4
|14 - 10
|23
|4.
|Фламенго
|13
|6
|5
|2
|19 - 9
|23
|5.
|Спорт Ресифи
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|6.
|Крузейро
|13
|6
|2
|5
|16 - 13
|20
|7.
|Палмейрас
|13
|6
|1
|6
|16 - 14
|19
|8.
|Васко да Гама
|13
|6
|1
|6
|19 - 24
|19
|9.
|Ботафого
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|10.
|Куритиба
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|11.
|Флуминенсе
|13
|4
|5
|4
|21 - 21
|17
|12.
|Атлетико Минейро
|13
|4
|5
|4
|14 - 14
|17
|13.
|Баия
|13
|4
|3
|6
|17 - 15
|15
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|15.
|Понте-Прета
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|16.
|Шапекоэнсе
|13
|4
|3
|6
|18 - 26
|15
|17.
|Сан-Паулу
|13
|3
|3
|7
|14 - 16
|12
|18.
|Витория
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|19.
|Аваи
|13
|3
|3
|7
|8 - 17
|12
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|13
|2
|2
|9
|11 - 22
|8
Второй тайм
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Андре Филипе.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Соуза Диего.
88'
Lucas Mineiro получает желтую карточку.
84'
Аподи Диаллиссон получает желтую карточку.
83'
Шапекоэнсе производит замену. Жиротто Андрей уходит, и Luiz Antonio заменяет его
77'
Шапекоэнсе производит замену. Сейяс Луис уходит, и Dodo заменяет его
69'
Шапекоэнсе производит замену. Маркес Лукас уходит, и Lourency заменяет его
66'
Спорт производит замену. Алессандро Роза Бети Маграо уходит, и Детофол Агенор заменяет его
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Андре Филипе.
61'
Arthur получает желтую карточку.
53'
Дуглас Гролли получает желтую карточку.
52'
Маркес Лукас получает желтую карточку.
49'
Луис Роналду Алвес получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Спорт производит замену. Sander уходит, и Соуза Диего заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
Patrick получает желтую карточку.
36'
Жиротто Андрей получает желтую карточку.
26'
Веллингтон Паулиста получает желтую карточку.
20'
Спорт производит замену. Лоренсо Фильо Освальдо уходит, и Рожерио Жозе заменяет его
9'
Рейналдо Мануэл получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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