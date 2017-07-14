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Спорт Ресифи
3:0
Конец матча
Шапекоэнсе
0'
9' Желтая карточка
Рейналдо Мануэл
26' Желтая карточка
Веллингтон Паулиста
36' Желтая карточка
Жиротто Андрей
44' Желтая карточка
Patrick I
49' Желтая карточка
Ronaldo Alves
52' Желтая карточка
Маркес Лукас
53' Желтая карточка
Дуглас Гролли
61' Желтая карточка
Arthur IV
1:0
63' Гол
Андре Филипе
84' Желтая карточка
Аподи Диаллиссон
88' Желтая карточка
Lucas Mineiro III
2:0
90' Гол
Соуза Диего
3:0
90' Гол
Андре Филипе
90'+7
Второй тайм
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Андре Филипе.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Соуза Диего.
Желтая карточка
88'
Lucas Mineiro получает желтую карточку.
Желтая карточка
84'
Аподи Диаллиссон получает желтую карточку.
83'
Шапекоэнсе производит замену. Жиротто Андрей уходит, и Luiz Antonio заменяет его

77'
Шапекоэнсе производит замену. Сейяс Луис уходит, и Dodo заменяет его
69'
Шапекоэнсе производит замену. Маркес Лукас уходит, и Lourency заменяет его
66'
Спорт производит замену. Алессандро Роза Бети Маграо уходит, и Детофол Агенор заменяет его
Описание гола
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Андре Филипе.
Желтая карточка
61'
Arthur получает желтую карточку.
Желтая карточка
53'
Дуглас Гролли получает желтую карточку.
Желтая карточка
52'
Маркес Лукас получает желтую карточку.
Желтая карточка
49'
Луис Роналду Алвес получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Спорт производит замену. Sander уходит, и Соуза Диего заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
44'
Patrick получает желтую карточку.
Желтая карточка
36'
Жиротто Андрей получает желтую карточку.
Желтая карточка
26'
Веллингтон Паулиста получает желтую карточку.
20'
Спорт производит замену. Лоренсо Фильо Освальдо уходит, и Рожерио Жозе заменяет его
Желтая карточка
9'
Рейналдо Мануэл получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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