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0:1
26' ГолЛуан
36' Желтая карточкаMichael Madera V
38' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
39' Желтая карточкаТрауко Мигель
78' Желтая карточкаМанкуэльо Федерико
|
26'
0:1
36'
39'
89'
Состав команд
2
Rodinei
33
Rafael
Vaz
35
Диего
Рибас
22
Ewerthon
VI
20
Leonardo
VI
12
Bruno
Cortez
29
Arthur
VI
17
Ramiro
7
Луан
Фламенго 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Thiago Xavier IV Вратарь
- 2 Rodinei Защитник
- 15 Ревер Умберто Защитник
- 33 Rafael Vaz Защитник
- 13 Трауко Мигель Защитник
- 26 Gustavo Cuellar Полузащитник
- 8 Marcio Araujo Полузащитник
- 7 Рибейро Эвертон Полузащитник
- 35 Диего Рибас Полузащитник
- 22 Ewerthon VI Полузащитник
- 18 Дамиан Леандро Нападающий
- Запасные игроки
- 38 Alex Santana III Вратарь
- 27 Ромуло Монтейро Защитник
- 11 Манкуэльо Федерико Полузащитник
- 5 Виллиан Арао Полузащитник
- 28 Беррио Орландо Нападающий
- 23 Жеуванио Нападающий
- 25 Felipe Vizeu
- 19 Дарио Леонардо Конка
- 6 Rene III
- 10 Honorato Ederson II
- 4 Juan Blanko II
- 21 Para I
Гремио 4-2-3-1
- Основной состав
- 20 Leonardo VI Вратарь
- 2 Edilson I Защитник
- 3 Джеромел Педро Защитник
- 4 Каннеманн Вальтер Защитник
- 12 Bruno Cortez Защитник
- 29 Arthur VI Полузащитник
- 5 Michael Madera V Полузащитник
- 17 Ramiro Полузащитник
- 7 Луан Полузащитник
- 21 Luis Fernando III Полузащитник
- 18 Барриос Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Бруно Родриго Защитник
- 15 Rafael Thyere Защитник
- 54 Dionatha
- 11 Ewerthon VIII
- 6 Leonardo Rodrigues IV
- 30 Bruno Medeiros Grassi
- 26 Marcelo Ferreira I
- 27 Lincoln II
- 28 Kaio
- 25 Jackson Jaja Coelho I
Предыдущие игры
Фламенго (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 09.07.2017 Васко да Гама 0:1 Фламенго СA
- 06.07.2017 Палестино 2:5 Фламенго КС
- 02.07.2017 Фламенго 2:0 Сан-Паулу СA
- 29.06.2017 Фламенго 2:0 Сантос К
- 26.06.2017 Баия 0:1 Фламенго СA
- 23.06.2017 Фламенго 5:1 Шапекоэнсе СA
- 18.06.2017 Флуминенсе 2:2 Фламенго СA
- 15.06.2017 Фламенго 2:0 Понте-Прета СA
- 11.06.2017 Аваи 1:1 Фламенго СA
- 08.06.2017 Спорт Ресифи 2:0 Фламенго СA
- 04.06.2017 Фламенго 0:0 Ботафого СA
- 28.05.2017 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго СA
- 25.05.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Фламенго К
- 21.05.2017 Атлетико Гоияниенсе 0:3 Фламенго СA
- 18.05.2017 Сан-Лоренсо 2:1 Фламенго КЛ
- 13.05.2017 Фламенго 1:1 Атлетико Минейро СA
- 11.05.2017 Фламенго 0:0 Атлетико Гоияниенсе К
- 07.05.2017 Фламенго 2:1 Флуминенсе ЧК
- 04.05.2017 Фламенго 3:1 Универсидад Католика Сантьяго КЛ
- 30.04.2017 Флуминенсе 0:1 Фламенго ЧК
Гремио (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 09.07.2017 Гремио 0:2 Аваи СA
- 05.07.2017 Годой Крус 0:1 Гремио КЛ
- 01.07.2017 Палмейрас 1:0 Гремио СA
- 29.06.2017 Гремио 4:0 Атлетико Паранаэнсе К
- 25.06.2017 Гремио 0:1 Коринтианс СA
- 23.06.2017 Гремио 2:0 Куритиба СA
- 20.06.2017 Крузейро 3:3 Гремио СA
- 16.06.2017 Флуминенсе 0:2 Гремио СA
- 13.06.2017 Гремио 1:0 Баия СA
- 09.06.2017 Шапекоэнсе 3:6 Гремио СA
- 04.06.2017 Гремио 2:0 Васко да Гама СA
- 01.06.2017 Флуминенсе 0:2 Гремио К
- 29.05.2017 Спорт Ресифи 4:3 Гремио СA
- 26.05.2017 Гремио 4:0 Самора КЛ
- 21.05.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Гремио СA
- 18.05.2017 Гремио 3:1 Флуминенсе К
- 15.05.2017 Гремио 2:0 Ботафого СA
- 04.05.2017 Депортес Икике 2:1 Гремио КЛ
- 28.04.2017 Гремио 4:1 Гуарани Асунсьон КЛ
- 24.04.2017 Нову-Амбургу 1:1 Гремио Г1
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Гремио: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
- 09.02.2017 Фламенго 2:0 Гремио Копа Суль-Минас-Рио
- 21.08.2016 Фламенго 2:1 Гремио Серия A
- 22.05.2016 Гремио 1:0 Фламенго Серия A
- 01.11.2015 Гремио 2:0 Фламенго Серия A
- 19.07.2015 Фламенго 1:0 Гремио Серия A
- 07.12.2014 Гремио 1:1 Фламенго Бразилейро Серия А
- 07.09.2014 Фламенго 0:1 Гремио Бразилейро Серия А
- 18.11.2013 Гремио 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А
- 25.08.2013 Фламенго 0:1 Гремио Бразилейро Серия А
- 17.09.2012 Фламенго 1:1 Гремио Серия A
- 24.06.2012 Фламенго 0:2 Гремио Серия A
- 30.10.2011 Гремио 4:2 Фламенго Серия A
- 31.07.2011 Фламенго 2:0 Гремио Серия A
- 23.09.2010 Гремио 2:2 Фламенго Серия A
- 30.05.2010 Фламенго 1:1 Гремио Серия A
- 06.12.2009 Фламенго 2:1 Гремио Серия A
- 16.08.2009 Гремио 4:1 Фламенго Серия A
- 22.08.2008 Фламенго 2:1 Гремио Серия A
- 18.05.2008 Гремио 0:0 Фламенго Серия A
- 22.10.2007 Фламенго 2:0 Гремио Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|13
|11
|2
|0
|23 - 5
|35
|2.
|Гремио
|13
|8
|1
|4
|24 - 14
|25
|3.
|Сантос
|13
|7
|2
|4
|14 - 10
|23
|4.
|Фламенго
|13
|6
|5
|2
|19 - 9
|23
|5.
|Спорт Ресифи
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|6.
|Крузейро
|13
|6
|2
|5
|16 - 13
|20
|7.
|Палмейрас
|13
|6
|1
|6
|16 - 14
|19
|8.
|Васко да Гама
|13
|6
|1
|6
|19 - 24
|19
|9.
|Ботафого
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|10.
|Куритиба
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|11.
|Флуминенсе
|13
|4
|5
|4
|21 - 21
|17
|12.
|Атлетико Минейро
|13
|4
|5
|4
|14 - 14
|17
|13.
|Баия
|13
|4
|3
|6
|17 - 15
|15
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|15.
|Понте-Прета
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|16.
|Шапекоэнсе
|13
|4
|3
|6
|18 - 26
|15
|17.
|Сан-Паулу
|13
|3
|3
|7
|14 - 16
|12
|18.
|Витория
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|19.
|Аваи
|13
|3
|3
|7
|8 - 17
|12
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|13
|2
|2
|9
|11 - 22
|8
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Гремио производит замену. Луан уходит, и Rafael Thyere заменяет его
78'
Манкуэльо Федерико получает желтую карточку.
77'
Фламенго производит замену. Gustavo Cuellar уходит, и Felipe Vizeu заменяет его
77'
Фламенго производит замену. Трауко Мигель уходит, и Манкуэльо Федерико заменяет его
71'
Гремио производит замену. Барриос Лукас уходит, и Everton заменяет его
59'
Фламенго производит замену. Родригес Марсио Араужо уходит, и Жеуванио заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
Трауко Мигель получает желтую карточку.
38'
Каннеманн Вальтер получает желтую карточку.
36'
Michel получает желтую карточку.
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Луан.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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