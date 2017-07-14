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Фламенго
0:1
Конец матча
Гремио
0'
0:1
26' Гол
Луан
36' Желтая карточка
Michael Madera V
38' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
39' Желтая карточка
Трауко Мигель
78' Желтая карточка
Манкуэльо Федерико
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Гремио производит замену. Луан уходит, и Rafael Thyere заменяет его
Желтая карточка
78'
Манкуэльо Федерико получает желтую карточку.
77'
Фламенго производит замену. Gustavo Cuellar уходит, и Felipe Vizeu заменяет его
77'
Фламенго производит замену. Трауко Мигель уходит, и Манкуэльо Федерико заменяет его
74'
Гремио производит замену. Arthur уходит, и Jaja заменяет его

71'
Гремио производит замену. Барриос Лукас уходит, и Everton заменяет его
59'
Фламенго производит замену. Родригес Марсио Араужо уходит, и Жеуванио заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
39'
Трауко Мигель получает желтую карточку.
Желтая карточка
38'
Каннеманн Вальтер получает желтую карточку.
Желтая карточка
36'
Michel получает желтую карточку.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Луан.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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