Стадион: Tianjin Tuanbo Football Stadium
1:1
Конец матча
21' Желтая карточкаTianyi Gao
41' Желтая карточкаWangsong Tan
47' Желтая карточкаYuan Tao
0:0
53' Не забитый пенальтиMbaye Diagne
1:0
55' ГолYang Cao
56' Желтая карточкаYang Cao
1:1
90' ГолМартинес Рохер
Второй тайм
97'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
95'
Гао Ди сделал результативную передачу.
95'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мартинес Рохер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
95'
Гао Ди из команды Жиангсу Sainty делает передачу за спину защитников.
95'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
94'
Гао Ди из команды Жиангсу Sainty опасно играет. Чуть не пострадал Янг Кипенг.
94'
Янг Кипенг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Pengfei Xie навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда опасно играет. Чуть не пострадал Pengfei Xie.
92'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Лей Йонг Чи заработал фол.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
90'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty бьет головой мимо ворот
90'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty делает навес
89'
Xiang Ji попал в створ, но вратарь справился с ударом.
89'
Гао Ди из команды Жиангсу Sainty делает пас партнеру.
89'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty делает пас партнеру.
88'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Xiaobin Zhang наказан за толчок Yuanyi Li
87'
Гудель Неманья возвращается на поле, всё в порядке.
87'
Чао Янг возвращается на поле, всё в порядке.
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Гудель Неманья получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
86'
Чао Янг получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
85'
Гудель Неманья на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Чао Янг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty опасно играет. Чуть не пострадал Гудель Неманья.
84'
84'
83'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Лей Йонг Чи из команды Тяньцзинь Тэда опасно играет. Чуть не пострадал Chao Gu.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
Chao Gu вышел из ворот и забрал мяч.
80'
Гудель Неманья из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
80'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с левого угла.
79'
Yuanyi Li бьет и мяч от рикошета проходит мимо
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Yingjie Zhao получил травму и заменен. Hao Guo выходит на поле.
79'
Yingjie Zhao получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
78'
Yingjie Zhao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Pengfei Xie наказан за толчок Yingjie Zhao
77'
77'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty делает навес
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
76'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Xiang Ji заработал фол.
75'
Chao Gu вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Лей Йонг Чи из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
74'
Мартинес Рохер из команды Жиангсу Sainty сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
74'
73'
Тактическая замена. Mbaye Diagne уходит с поля и его заменяет Лей Йонг Чи
73'
Гао Ди коснулся мяча рукой.
72'
72'
Xiang Ji из команды Жиангсу Sainty попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
71'
71'
Tianyi Gao отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
71'
Танг Вангсонг из команды Тяньцзинь Тэда нарушает. Мартинес Рохер пострадал, однако рефери не останавливает игру.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
69'
Xiang Ji из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Mbaye Diagne заработал фол.
69'
Xiang Ji из команды Жиангсу Sainty попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
Yingjie Zhao возвращается на поле, всё в порядке.
68'
Сок Хо Хван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Yingjie Zhao получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
66'
Yingjie Zhao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Yingjie Zhao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Pengfei Xie навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Гудель Неманья из команды Тяньцзинь Тэда. Это Tianyi Gao заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
64'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
64'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает неудачный навес.
62'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
61'
Xiaobin Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
61'
60'
60'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty делает навес
60'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty разыграл угловой с правого угла.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Tianyi Gao бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
59'
59'
Xiaobin Zhang из команды Жиангсу Sainty делает навес
58'
Xiang Ji из команды Жиангсу Sainty опасно играет. Чуть не пострадал Yingjie Zhao.
57'
Рамирес исполняет штрафной удар, но его блокируют
56'
Чао Янг получает желтую карточку.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
Гудель Неманья сделал результативную передачу.
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Чао Янг из клуба "Тяньцзинь Тэда" отправил мяч головой в ворота.
55'
Гудель Неманья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
53'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Mbaye Diagne бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
53'
ПЕНАЛЬТИ! – Tianyi Gao сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Гудель Неманья заработал пенальти для своей команды
52'
Гудель Неманья из команды Тяньцзинь Тэда устремляется вперед с мячом.
51'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
50'
Mbaye Diagne имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
50'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Гудель Неманья и мяч снова в игре
48'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
48'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Yuan Tao получает желтую карточку.
47'
Yuan Tao нарушает правила. Muzepper Mirahmetjan пострадал
46'
Тейшейра Алекс получил травму и заменен. Xiang Ji выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
47'
Yun Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
45'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Танг Вангсонг заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
44'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
44'
Гудель Неманья бьет из пределов штрафной и упускает момент!
44'
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
41'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty делает навес
41'
Танг Вангсонг получает желтую карточку.
41'
Танг Вангсонг атакует сзади соперника. Мартинес Рохер пострадал.
40'
Янг Кипенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty делает навес
40'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty разыграл угловой с правого угла.
40'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
Сок Хо Хван наказан за толчок Мартинес Рохер
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
39'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
38'
Yun Zhou блокирует соперника. Рентиан Ху заработал своей команде штрафной.
38'
Гудель Неманья наказан за толчок Рамирес
37'
36'
Xiaobin Zhang наказан за толчок Mbaye Diagne
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
34'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
34'
Игроки ФК "Жиангсу Sainty" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
33'
Yun Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
31'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty опасно играет. Чуть не пострадал Танг Вангсонг.
31'
30'
Тейшейра Алекс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
Muzepper Mirahmetjan выбил мяч на угловой.
30'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty делает навес
29'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Pengfei Xie заработал фол.
29'
28'
Xiaotian Yang имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
28'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty делает навес
28'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty разыграл угловой с правого угла.
28'
Танг Вангсонг возвращается на поле, всё в порядке.
28'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Танг Вангсонг получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
26'
Танг Вангсонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
26'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
25'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
25'
Yuan Tao совершает грубый фол. Muzepper Mirahmetjan был жертвой
24'
24'
24'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty делает неудачный навес.
23'
Muzepper Mirahmetjan блокирует соперника. Тейшейра Алекс заработал своей команде штрафной.
22'
Chao Gu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Xiaotian Yang наказан за толчок Рентиан Ху
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Tianyi Gao получает желтую карточку.
21'
Tianyi Gao совершает грубый фол. Muzepper Mirahmetjan был жертвой
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
19'
Mbaye Diagne наказан за толчок Yun Zhou
19'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
18'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Tianyi Gao заработал фол.
16'
Yingjie Zhao атакует сзади соперника. Тейшейра Алекс пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
15'
Liyu Yang не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
15'
Liyu Yang оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
14'
Си У получил травму и заменен. Pengfei Xie выходит на поле.
14'
Mbaye Diagne нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
14'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда устремляется вперед с мячом.
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Си У получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
12'
Си У на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Гудель Неманья из команды Тяньцзинь Тэда опасно играет. Чуть не пострадал Си У.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
9'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
9'
8'
Танг Вангсонг из команды Тяньцзинь Тэда остановил атаку, перехватив мяч.
8'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty делает навес
8'
8'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty делает навес
7'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
7'
Сок Хо Хван имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
7'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
6'
Гудель Неманья бьет и мяч от рикошета проходит мимо
5'
Тейшейра Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
4'
Ян Бо Ю возвращается на поле, всё в порядке.
4'
Mbaye Diagne возвращается на поле, всё в порядке.
4'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
Mbaye Diagne получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
4'
Ян Бо Ю получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
3'
Mbaye Diagne на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Ян Бо Ю на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Liyu Yang отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
2'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
2'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мартинес Рохер наказан за толчок Танг Вангсонг
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тяньцзинь Тэда". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Tuanbo Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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