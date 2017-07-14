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Стадион:
Тяньцзинь Тэда
1:1
Конец матча
Цзянсу Сунин
0'
21' Желтая карточка
Tianyi Gao
41' Желтая карточка
Wangsong Tan
47' Желтая карточка
Yuan Tao
0:0
53' Не забитый пенальти
Mbaye Diagne
1:0
55' Гол
Yang Cao
56' Желтая карточка
Yang Cao
1:1
90' Гол
Мартинес Рохер
90'+7
Второй тайм
Свисток
97'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
95'
Гао Ди сделал результативную передачу.
Описание гола
95'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мартинес Рохер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
95'
Гао Ди из команды Жиангсу Sainty делает передачу за спину защитников.
95'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
94'
Гао Ди из команды Жиангсу Sainty опасно играет. Чуть не пострадал Янг Кипенг.
Травма, повреждение
94'
Янг Кипенг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Pengfei Xie навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда опасно играет. Чуть не пострадал Pengfei Xie.
Фол, нарушение
92'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Лей Йонг Чи заработал фол.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
90'
Рамирес из команды Жиангсу Sainty бьет головой мимо ворот
90'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty делает навес
89'
Xiang Ji попал в створ, но вратарь справился с ударом.
89'
Гао Ди из команды Жиангсу Sainty делает пас партнеру.
89'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty делает пас партнеру.
88'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
87'
Xiaobin Zhang наказан за толчок Yuanyi Li
Травма, повреждение
87'
Гудель Неманья возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
87'
Чао Янг возвращается на поле, всё в порядке.
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
86'
Гудель Неманья получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
86'
Чао Янг получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Травма, повреждение
85'
Гудель Неманья на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
85'
Чао Янг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
84'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty опасно играет. Чуть не пострадал Гудель Неманья.
84'
Танг Вангсонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Xiang Ji из команды Жиангсу Sainty делает навес
83'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
80'
Лей Йонг Чи из команды Тяньцзинь Тэда опасно играет. Чуть не пострадал Chao Gu.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
Chao Gu вышел из ворот и забрал мяч.
80'
Гудель Неманья из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
Угловой
80'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с левого угла.
79'
Yuanyi Li бьет и мяч от рикошета проходит мимо
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Yingjie Zhao получил травму и заменен. Hao Guo выходит на поле.
Травма, повреждение
79'
Yingjie Zhao получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
78'
Yingjie Zhao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
78'
Pengfei Xie наказан за толчок Yingjie Zhao
77'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
77'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty делает навес
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
Фол, нарушение
76'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Xiang Ji заработал фол.
75'
Chao Gu вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Лей Йонг Чи из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
74'
Мартинес Рохер из команды Жиангсу Sainty сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
74'
Xiang Ji из команды Жиангсу Sainty делает навес
73'
Тактическая замена. Mbaye Diagne уходит с поля и его заменяет Лей Йонг Чи
Фол, нарушение
73'
Гао Ди коснулся мяча рукой.
Угловой
72'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
72'
Xiang Ji из команды Жиангсу Sainty попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
71'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
71'
Tianyi Gao отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
71'
Танг Вангсонг из команды Тяньцзинь Тэда нарушает. Мартинес Рохер пострадал, однако рефери не останавливает игру.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
69'
Xiang Ji из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Mbaye Diagne заработал фол.
69'
Xiang Ji из команды Жиангсу Sainty попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Травма, повреждение
68'
Yingjie Zhao возвращается на поле, всё в порядке.
68'
Сок Хо Хван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Xiang Ji из команды Жиангсу Sainty делает навес
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
67'
Yingjie Zhao получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
66'
Yingjie Zhao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Yingjie Zhao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Pengfei Xie навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Гудель Неманья из команды Тяньцзинь Тэда. Это Tianyi Gao заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
64'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
64'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает неудачный навес.
62'
Тактическая замена. Yuan Tao уходит с поля и его заменяет Гао Ди
62'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
61'
Xiaobin Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
61'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Танг Вангсонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty делает навес
Угловой
60'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty разыграл угловой с правого угла.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Tianyi Gao бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
59'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Xiaobin Zhang из команды Жиангсу Sainty делает навес
Фол, нарушение
58'
Xiang Ji из команды Жиангсу Sainty опасно играет. Чуть не пострадал Yingjie Zhao.
57'
Рамирес исполняет штрафной удар, но его блокируют
Желтая карточка
56'
Чао Янг получает желтую карточку.
Фол, нарушение
56'
Чао Янг совершает грубый фол. Рамирес был жертвой
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
Гудель Неманья сделал результативную передачу.
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Чао Янг из клуба "Тяньцзинь Тэда" отправил мяч головой в ворота.
55'
Гудель Неманья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Ян Бо Ю из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Yuanyi Li заработал фол.
53'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
Описание гола
53'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Mbaye Diagne бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
Фол, нарушение
53'
ПЕНАЛЬТИ! – Tianyi Gao сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Гудель Неманья заработал пенальти для своей команды
52'
Гудель Неманья из команды Тяньцзинь Тэда устремляется вперед с мячом.
51'
Игрок клуба "Жиангсу Sainty" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
50'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
50'
Mbaye Diagne имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
50'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Гудель Неманья и мяч снова в игре
48'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
48'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
47'
Yuan Tao получает желтую карточку.
Фол, нарушение
47'
Yuan Tao нарушает правила. Muzepper Mirahmetjan пострадал
46'
Тейшейра Алекс получил травму и заменен. Xiang Ji выходит на поле.
46'
Тактическая замена. Liyu Yang уходит с поля и его заменяет Yuanyi Li
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
47'
Yun Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
Фол, нарушение
45'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty делает подножку. Танг Вангсонг заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
44'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
44'
Гудель Неманья бьет из пределов штрафной и упускает момент!
44'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty делает навес
Желтая карточка
41'
Танг Вангсонг получает желтую карточку.
Фол, нарушение
41'
Танг Вангсонг атакует сзади соперника. Мартинес Рохер пострадал.
40'
Янг Кипенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty делает навес
Угловой
40'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty разыграл угловой с правого угла.
40'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
40'
Сок Хо Хван наказан за толчок Мартинес Рохер
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
39'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
Фол, нарушение
38'
Yun Zhou блокирует соперника. Рентиан Ху заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
38'
Гудель Неманья наказан за толчок Рамирес
37'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
Фол, нарушение
36'
Xiaobin Zhang наказан за толчок Mbaye Diagne
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
34'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
34'
Игроки ФК "Жиангсу Sainty" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Yun Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
Фол, нарушение
31'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty опасно играет. Чуть не пострадал Танг Вангсонг.
Угловой
31'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
30'
Тейшейра Алекс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
30'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
Muzepper Mirahmetjan выбил мяч на угловой.
30'
Xiaotian Yang из команды Жиангсу Sainty делает навес
Фол, нарушение
29'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Pengfei Xie заработал фол.
29'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
28'
Xiaotian Yang имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
28'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty делает навес
Угловой
28'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty разыграл угловой с правого угла.
Травма, повреждение
28'
Танг Вангсонг возвращается на поле, всё в порядке.
28'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
27'
Танг Вангсонг получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
26'
Танг Вангсонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Танг Вангсонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty подал угловой справа.
25'
Tianyi Gao из команды Жиангсу Sainty попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
25'
Yuan Tao совершает грубый фол. Muzepper Mirahmetjan был жертвой
24'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
24'
Pengfei Xie из команды Жиангсу Sainty делает неудачный навес.
Фол, нарушение
23'
Muzepper Mirahmetjan блокирует соперника. Тейшейра Алекс заработал своей команде штрафной.
22'
Chao Gu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Xiaotian Yang наказан за толчок Рентиан Ху
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
21'
Tianyi Gao получает желтую карточку.
Фол, нарушение
21'
Tianyi Gao совершает грубый фол. Muzepper Mirahmetjan был жертвой
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
19'
Mbaye Diagne наказан за толчок Yun Zhou
19'
Liyu Yang из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
Фол, нарушение
18'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Tianyi Gao заработал фол.
Фол, нарушение
16'
Yingjie Zhao атакует сзади соперника. Тейшейра Алекс пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
15'
Liyu Yang не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
15'
Liyu Yang оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
14'
Си У получил травму и заменен. Pengfei Xie выходит на поле.
14'
Mbaye Diagne нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
14'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда устремляется вперед с мячом.
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
12'
Си У получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
12'
Си У на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
12'
Гудель Неманья из команды Тяньцзинь Тэда опасно играет. Чуть не пострадал Си У.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
9'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
9'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Танг Вангсонг из команды Тяньцзинь Тэда остановил атаку, перехватив мяч.
8'
Yuan Tao из команды Жиангсу Sainty делает навес
8'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Тейшейра Алекс из команды Жиангсу Sainty делает навес
7'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
7'
Сок Хо Хван имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
Угловой
7'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
6'
Гудель Неманья бьет и мяч от рикошета проходит мимо
5'
Тейшейра Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
Фол, нарушение
4'
Си У совершает грубый фол. Liyu Yang был жертвой
Травма, повреждение
4'
Ян Бо Ю возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
4'
Mbaye Diagne возвращается на поле, всё в порядке.
4'
Удар от ворот произведет Жиангсу Sainty
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
4'
Mbaye Diagne получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
4'
Ян Бо Ю получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
3'
Mbaye Diagne на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
3'
Ян Бо Ю на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Liyu Yang отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
2'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
2'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
Фол, нарушение
1'
Мартинес Рохер наказан за толчок Танг Вангсонг
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тяньцзинь Тэда". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Tuanbo Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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