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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Yanji Stadium
0:1
Первый тайм: 43'
0:1
8' ГолЭлкесон Кардосо
|
8'
0:1
Состав команд
22
Wenyi
Chi
17
Shihao
Piao
16
Yongchun
Wu
24
Haojie
Li
36
Long
Li
33
Jun
Sun
39
Хван
Иль-Су
28
Guan
He
27
Ke
Shi
25
Ахмедов
Одил
15
Chuangyi
Lin
26
Haisheng
Gao
7
Лэй
У
Яньбянь 5-3-2
- Основной состав
- 22 Wenyi Chi Вратарь
- 17 Shihao Piao Защитник
- 16 Yongchun Wu Защитник
- 26 Гузмич Ричард Защитник
- 24 Haojie Li Защитник
- 7 Guanghui Han Защитник
- 36 Long Li Полузащитник
- 8 Zhongguo Chi Полузащитник
- 33 Jun Sun Полузащитник
- 39 Хван Иль-Су Нападающий
- 10 Bubacarr Trawally Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Jialin Dong Вратарь
- 11 Ren Cui Полузащитник
- 2 Weipeng Jiang
- 3 Yinong Tian
- 21 Xian Jin
- 19 Hao Li
- 45 Qiang Li
- Главный тренер: Tea-Ha Park
Шанхай СИПГ 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Цзюнь-Лин Янь Вратарь
- 4 Shenchao Wang Защитник
- 28 Guan He Защитник
- 27 Ke Shi Защитник
- 2 Wei Zhang I Защитник
- 25 Ахмедов Одил Полузащитник
- 15 Chuangyi Lin Полузащитник
- 10 Халк Живанилдо Полузащитник
- 26 Haisheng Gao Полузащитник
- 7 Лэй У Полузащитник
- 9 Элкесон Кардосо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Le Sun Вратарь
- 29 Zhiyun Zheng Защитник
- 6 Хуэй-Кан Цай Полузащитник
- 11 Wenjun Lue Полузащитник
- 21 Хай Юй Полузащитник
- 33 Shihao Wei Полузащитник
- 14 Shenglong Li
- Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Оскар дос Сантос Дисквалифицирован
- Huan Fu Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Яньбянь (последние 20 матчей: +2 =5 -13)
- 08.07.2017 Яньбянь 0:4 Чуньцинь Лифан С
- 02.07.2017 Гуйчжоу Чжичэн 1:2 Яньбянь С
- 24.06.2017 Яньбянь 0:2 Шанхай Шэньхуа С
- 17.06.2017 Хэнань Цзянье 3:1 Яньбянь С
- 03.06.2017 Яньбянь 1:3 Гуанчжоу Эвергранд С
- 27.05.2017 Ляонин Хувин 3:1 Яньбянь С
- 20.05.2017 Яньбянь 1:1 Шаньдун Лунэн С
- 13.05.2017 Яньбянь 1:2 Бэйцзин Гоань С
- 05.05.2017 Цзянсу Сунин 1:1 Яньбянь С
- 02.05.2017 Сучжоу Донву 1:1 Яньбянь К
- 29.04.2017 Яньбянь 1:0 Чанчунь Ятай С
- 22.04.2017 Тяньцзинь Тэда 3:1 Яньбянь С
- 16.04.2017 Яньбянь 1:1 Хэбей Форчун С
- 09.04.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 1:0 Яньбянь С
- 01.04.2017 Яньбянь 0:1 Гуанчжоу Фули С
- 10.03.2017 Шанхай СИПГ 2:0 Яньбянь С
- 05.03.2017 Чуньцинь Лифан 0:0 Яньбянь С
- 18.01.2017 Лугано 5:0 Яньбянь ТМК
- 13.01.2017 Остенде 1:0 Яньбянь ТМК
- 30.10.2016 Ханчжоу Гринтаун 2:2 Яньбянь С
Шанхай СИПГ (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 09.07.2017 Чанчунь Ятай 4:2 Шанхай СИПГ С
- 01.07.2017 Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай СИПГ С
- 25.06.2017 Шанхай СИПГ 4:1 Хэнань Цзянье С
- 21.06.2017 Сучжоу Донву 1:1 Шанхай СИПГ К
- 18.06.2017 Гуанчжоу Фули 1:1 Шанхай СИПГ С
- 03.06.2017 Шанхай СИПГ 4:1 Ляонин Хувин С
- 31.05.2017 Цзянсу Сунин 2:3 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 27.05.2017 Шанхай СИПГ 5:1 Бэйцзин Гоань С
- 24.05.2017 Шанхай СИПГ 2:1 Цзянсу Сунин ЛЧА
- 20.05.2017 Шанхай Шэньхуа 1:3 Шанхай СИПГ С
- 14.05.2017 Тяньцзинь Тэда 0:1 Шанхай СИПГ С
- 10.05.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 06.05.2017 Шанхай СИПГ 3:0 Гуйчжоу Чжичэн С
- 03.05.2017 Шицзячжуан 0:2 Шанхай СИПГ К
- 30.04.2017 Чуньцинь Лифан 1:1 Шанхай СИПГ С
- 26.04.2017 Шанхай СИПГ 4:2 Сеул ЛЧА
- 21.04.2017 Шанхай СИПГ 3:0 Хэбей Форчун С
- 15.04.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 1:1 Шанхай СИПГ С
- 11.04.2017 Урава Редс 1:0 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 07.04.2017 Шанхай СИПГ 2:1 Шаньдун Лунэн С
Последние игры между собой
Яньбянь: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Шанхай СИПГ: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
- 10.03.2017 Шанхай СИПГ 2:0 Яньбянь Суперлига
- 13.08.2016 Яньбянь 1:1 Шанхай СИПГ Суперлига
- 29.04.2016 Шанхай СИПГ 3:0 Яньбянь Суперлига
- 29.03.2009 Шанхай СИПГ 2:1 Яньбянь Первая лига Китая
- 18.10.2008 Яньбянь 0:2 Шанхай СИПГ Первая лига Китая
- 06.06.2008 Шанхай СИПГ 2:1 Яньбянь Первая лига Китая
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|1:0
|17
|12
|3
|2
|41 - 16
|39
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|16
|12
|1
|3
|35 - 20
|37
|3.
|Хэбей Форчун
|16
|8
|5
|3
|25 - 16
|29
|4.
|Шаньдун Лунэн
|15
|8
|4
|3
|25 - 13
|28
|5.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|16
|8
|4
|4
|23 - 19
|28
|6.
|Гуанчжоу Фули
|16
|6
|6
|4
|24 - 22
|24
|7.
|Бэйцзин Гоань
|16
|6
|4
|6
|21 - 23
|22
|8.
|Чуньцинь Лифан
|16
|5
|6
|5
|22 - 21
|21
|9.
|Шанхай Шэньхуа
|15
|5
|5
|5
|31 - 22
|20
|10.
|Чанчунь Ятай
|16
|5
|4
|7
|19 - 23
|19
|11.
|Гуйчжоу Чжичэн
|16
|4
|6
|6
|16 - 21
|18
|12.
|Хэнань Цзянье
|16
|3
|6
|7
|17 - 23
|15
|13.
|Тяньцзинь Тэда
|17
|3
|6
|8
|11 - 24
|15
|14.
|Ляонин Хувин
|16
|3
|4
|9
|19 - 37
|13
|15.
|Цзянсу Сунин
|17
|1
|8
|8
|16 - 27
|11
|16.
|Яньбянь
|0:1
|17
|2
|4
|11
|11 - 29
|10
Первый тайм
42'
Haisheng Gao возвращается на поле, всё в порядке.
42'
Цзюнь-Лин Янь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Haisheng Gao получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
42'
Haisheng Gao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Haisheng Gao совершает грубый фол. Long Li был жертвой
41'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
39'
Jun Sun из команды Яньбянь делает подножку. Халк Живанилдо заработал фол.
38'
38'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ бьет головой мимо ворот
38'
Shenchao Wang из команды Шанхай СИПГ делает навес
38'
Гузмич Ричард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает навес
37'
Haisheng Gao из команды Шанхай СИПГ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Shihao Piao совершает грубый фол. Wei Zhang был жертвой
36'
36'
Zhongguo Chi бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
35'
Цзюнь-Лин Янь вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает навес
34'
Элкесон Кардосо наказан за толчок Zhongguo Chi
34'
Chuangyi Lin из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Jun Sun заработал фол.
33'
Bubacarr Trawally попал в створ, но вратарь справился с ударом.
33'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
32'
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
31'
Элкесон Кардосо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
Shenchao Wang попал в створ, но вратарь справился с ударом.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
29'
29'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает неудачный навес.
29'
Shenchao Wang наказан за толчок Bubacarr Trawally
29'
Shenchao Wang из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Bubacarr Trawally заработал фол.
27'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
25'
25'
Халк Живанилдо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
24'
После дальнего удара, который нанес Хван Иль-Су мяч отбит вратарем
24'
Гузмич Ричард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
23'
Тактическая замена. Yongchun Wu уходит с поля и его заменяет Weipeng Jiang
23'
Haisheng Gao из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Chuangyi Lin из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Long Li заработал фол.
21'
21'
Bubacarr Trawally бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
21'
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
20'
Haisheng Gao из команды Шанхай СИПГ делает навес
19'
Элкесон Кардосо нарушил правила.
19'
Халк Живанилдо наказан за толчок Guanghui Han
19'
Хван Иль-Су попал в створ, но вратарь справился с ударом.
18'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
18'
18'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ бьет головой мимо ворот
18'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает навес
18'
Wenyi Chi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
17'
Wenyi Chi выбил мяч на угловой.
17'
Shenchao Wang из команды Шанхай СИПГ делает навес
16'
Bubacarr Trawally имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
16'
Bubacarr Trawally на финте ушёл от оппонента.
16'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь делает пас партнеру.
16'
Игроки ФК "Яньбянь" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
15'
Bubacarr Trawally бьет из пределов штрафной и упускает момент!
14'
Элкесон Кардосо наказан за толчок Гузмич Ричард
14'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает навес
14'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
11'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
9'
Shihao Piao из команды Яньбянь в офсайде
8'
Лэй У сделал результативную передачу.
8'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Элкесон Кардосо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
8'
Элкесон Кардосо на финте ушёл от оппонента.
8'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
8'
7'
Bubacarr Trawally отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
7'
Shihao Piao попадает в перекладину. Какой шанс!
7'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь делает пас партнеру.
7'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
6'
6'
Guanghui Han из команды Яньбянь разыграл угловой с правого угла.
5'
Bubacarr Trawally бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
5'
4'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает навес
4'
4'
Guanghui Han из команды Яньбянь отвел угрозу отличным подкатом
4'
Лэй У на финте ушёл от оппонента.
4'
Игроки ФК "Шанхай СИПГ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Ахмедов Одил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Guanghui Han навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Wei Zhang из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Shihao Piao заработал фол.
2'
2'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ наносит очень неточный удар.
2'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает навес
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай СИПГ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yanji Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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