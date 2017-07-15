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Стадион:
Яньбянь
0:1
Первый тайм: 43'
Шанхай СИПГ
0'
0:1
8' Гол
Элкесон Кардосо
43'
Первый тайм
Травма, повреждение
42'
Haisheng Gao возвращается на поле, всё в порядке.
42'
Цзюнь-Лин Янь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает навес
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
42'
Haisheng Gao получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
42'
Haisheng Gao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
42'
Haisheng Gao совершает грубый фол. Long Li был жертвой
41'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
39'
Jun Sun из команды Яньбянь делает подножку. Халк Живанилдо заработал фол.
38'
Удар от ворот произведет Яньбянь
38'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ бьет головой мимо ворот
38'
Shenchao Wang из команды Шанхай СИПГ делает навес
38'
Гузмич Ричард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает навес
37'
Haisheng Gao из команды Шанхай СИПГ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
37'
Shihao Piao совершает грубый фол. Wei Zhang был жертвой
36'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
36'
Zhongguo Chi бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
35'
Цзюнь-Лин Янь вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает навес
Фол, нарушение
34'
Элкесон Кардосо наказан за толчок Zhongguo Chi
Фол, нарушение
34'
Chuangyi Lin из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Jun Sun заработал фол.
33'
Bubacarr Trawally попал в створ, но вратарь справился с ударом.
33'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
32'
Удар от ворот произведет Яньбянь
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
31'
Элкесон Кардосо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
Shenchao Wang попал в створ, но вратарь справился с ударом.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
29'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
29'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает неудачный навес.
Фол, нарушение
29'
Shenchao Wang наказан за толчок Bubacarr Trawally
Фол, нарушение
29'
Shenchao Wang из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Bubacarr Trawally заработал фол.
27'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Jun Sun из команды Яньбянь делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
25'
Удар от ворот произведет Яньбянь
25'
Халк Живанилдо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
25'
Haojie Li из команды Яньбянь делает подножку. Лэй У заработал фол.
24'
После дальнего удара, который нанес Хван Иль-Су мяч отбит вратарем
24'
Гузмич Ричард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
23'
Тактическая замена. Yongchun Wu уходит с поля и его заменяет Weipeng Jiang
23'
Haisheng Gao из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
22'
Chuangyi Lin из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Long Li заработал фол.
21'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
21'
Bubacarr Trawally бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
21'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
Wenyi Chi вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Haisheng Gao из команды Шанхай СИПГ делает навес
Фол, нарушение
19'
Элкесон Кардосо нарушил правила.
Фол, нарушение
19'
Халк Живанилдо наказан за толчок Guanghui Han
19'
Хван Иль-Су попал в створ, но вратарь справился с ударом.
18'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
18'
Удар от ворот произведет Яньбянь
18'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ бьет головой мимо ворот
18'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает навес
18'
Wenyi Chi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
17'
Wenyi Chi выбил мяч на угловой.
17'
Shenchao Wang из команды Шанхай СИПГ делает навес
16'
Bubacarr Trawally имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
16'
Bubacarr Trawally на финте ушёл от оппонента.
16'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь делает пас партнеру.
16'
Игроки ФК "Яньбянь" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
15'
Bubacarr Trawally бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
14'
Элкесон Кардосо наказан за толчок Гузмич Ричард
14'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает навес
14'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
11'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
10'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Офсайд
9'
Shihao Piao из команды Яньбянь в офсайде
8'
Лэй У сделал результативную передачу.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Элкесон Кардосо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
8'
Элкесон Кардосо на финте ушёл от оппонента.
8'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
8'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
7'
Bubacarr Trawally отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
7'
Shihao Piao попадает в перекладину. Какой шанс!
7'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь делает пас партнеру.
7'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
6'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
6'
Jun Sun из команды Яньбянь делает неудачный навес.
Угловой
6'
Guanghui Han из команды Яньбянь разыграл угловой с правого угла.
5'
Bubacarr Trawally бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
5'
Wenyi Chi вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает навес
4'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Guanghui Han из команды Яньбянь отвел угрозу отличным подкатом
4'
Лэй У на финте ушёл от оппонента.
4'
Игроки ФК "Шанхай СИПГ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Ахмедов Одил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Guanghui Han навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Wei Zhang из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Shihao Piao заработал фол.
2'
Wenyi Chi вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ наносит очень неточный удар.
2'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает навес
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай СИПГ". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yanji Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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