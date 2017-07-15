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Стадион:
Хэбей Форчун
1:2
Конец матча
Чуньцинь Лифан
0'
0:1
29' Гол
Кардек Алан
0:2
54' Гол
Fernandinho V
1:2
77' Пенальти
Лавесси Эсекиэль
87' Желтая карточка
Ю Ён Ким
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
95'
Fernando Conceicao бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
94'
Хан Жэнь из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
94'
Денг Ксяофей вышел из ворот и забрал мяч.
94'
Сюшэн Дун из команды Хебеи Жонгчжин делает навес

94'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Haiwei Zhu из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
93'
Haiwei Zhu нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
92'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
Фол, нарушение
92'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
90'
Yuhao Zhao из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
90'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
90'
Суи Донг Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
90'
Лиу Ю выбил мяч на угловой.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
89'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
89'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
88'
Тактическая замена. Ву Ксинг уходит с поля и его заменяет Цзю Янь
Желтая карточка
87'
Ю Ён Ким получает желтую карточку.
Фол, нарушение
87'
Ю Ён Ким совершает грубый фол. Fernando Conceicao был жертвой
87'
Суи Донг Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
87'
Сюшэн Дун из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Сюшэн Дун на финте ушёл от оппонента.
86'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Hang Li из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
85'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
85'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
85'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Хан Жэнь заработал фол.
84'
Игроки ФК "Чуньцинь Лифан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
Hang Li нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
83'
Лавесси Эсекиэль наказан за толчок Yongzhe Cui
82'
Тактическая замена. Хайфэн Дин уходит с поля и его заменяет Haiwei Zhu
Фол, нарушение
82'
Хан Жэнь наказан за толчок Кардек Алан
82'
Суи Донг Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
80'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
79'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
Описание гола
77'
Г О О О О О Л - Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин забивает пенальти
Фол, нарушение
77'
ПЕНАЛЬТИ! Лей Чен сыграл рукой в своей штрафной площади.
76'
Хайфэн Дин из команды Хебеи Жонгчжин делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
Янг Ченг вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
75'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
75'
Минцзянь Чжао выбил мяч на угловой.
75'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Игроки ФК "Чуньцинь Лифан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
74'
Денг Ксяофей вышел из ворот и забрал мяч.
74'
Лиу Ю сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
74'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
73'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
72'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
72'
Тактическая замена. Жервиньо Куасси уходит с поля и его заменяет Hang Li
71'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
71'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
70'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
69'
Ю Ён Ким из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
69'
Лиу Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Хайфэн Дин из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
68'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Игроки ФК "Чуньцинь Лифан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
67'
Кардек Алан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Хайфэн Дин из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
67'
Суи Донг Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
67'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
67'
Лиу Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
67'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
67'
Динг Джи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
67'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
66'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Ву Ксинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
65'
Лей Чен выбил мяч на угловой.
Угловой
65'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
64'
Yuhao Zhao пробил головой, вратарь справился с ударом.
64'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
62'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
62'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
62'
Жервиньо Куасси из команды Хебеи Жонгчжин делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
61'
Лавесси Эсекиэль бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
60'
Чжун Ву-Юн наказан за толчок Лавесси Эсекиэль
59'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Суи Донг Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Хайфэн Дин из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
59'
Янг Ченг вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Динг Джи из команды Чуньцинь Лифан делает навес
Фол, нарушение
59'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
58'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
58'
Сюшэн Дун из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
Фол, нарушение
56'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Динг Джи заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
54'
Динг Джи сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Fernando Conceicao записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
54'
Динг Джи из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников.
53'
Игроки ФК "Чуньцинь Лифан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает передачу одноклубнику.
53'
Суи Донг Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
53'
Huan Liu выбил мяч на угловой.
53'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин делает пас партнеру.
52'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Лиу Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Хайфэн Дин из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
Фол, нарушение
52'
Fernando Conceicao наказан за толчок Лавесси Эсекиэль
52'
Лиу Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
51'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
51'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан устремляется вперед с мячом.
50'
Денг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
50'
Лавесси Эсекиэль бьет и мяч от рикошета проходит мимо
50'
Лиу Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
50'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Денг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
49'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Суи Донг Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Хайфэн Дин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Хайфэн Дин заработал фол.
48'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
47'
Кардек Алан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Тактическая замена. Song Nan уходит с поля и его заменяет Yongzhe Cui
46'
Тактическая замена. Hong Gui уходит с поля и его заменяет Сюшэн Дун
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
47'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Yuhao Zhao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
47'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Чендун Чжан выбил мяч на угловой.
46'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает навес
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Hong Gui из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Динг Джи заработал фол.
45'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
44'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
43'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
43'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
43'
Суи Донг Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
Фол, нарушение
43'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Hong Gui заработал фол.
41'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
40'
Хайфэн Дин из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
40'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
40'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан бьет головой мимо ворот
Угловой
39'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
39'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Офсайд
37'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин в офсайде
36'
Янг Ченг вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
34'
Hong Gui из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Ву Ксинг заработал фол.
32'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
31'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин в офсайде
31'
Fernando Conceicao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Чендун Чжан заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
29'
Ву Ксинг сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кардек Алан из клуба "Чуньцинь Лифан" отправил мяч головой в ворота.
29'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан делает навес
27'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
27'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Суи Донг Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
25'
Ю Ён Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
25'
Кардек Алан имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
25'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает навес
24'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
24'
Лиу Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Huan Liu из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Жервиньо Куасси заработал фол.
22'
Янг Ченг вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Динг Джи из команды Чуньцинь Лифан делает навес
22'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Пэн Синли получил травму и заменен. Динг Джи выходит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Травма, повреждение
20'
Пэн Синли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Минцзянь Чжао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает навес
Фол, нарушение
19'
Hong Gui из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Ву Ксинг заработал фол.
Фол, нарушение
17'
Yuhao Zhao из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
17'
Лей Чен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
16'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Фол, нарушение
14'
Hong Gui из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Ву Ксинг заработал фол.
13'
Чендун Чжан нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Денг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Хайфэн Дин из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
Фол, нарушение
12'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Hong Gui заработал фол.
12'
Ю Ён Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает навес
12'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Минцзянь Чжао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
11'
Минцзянь Чжао выбил мяч на угловой.
11'
Ву Ксинг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Хан Жэнь из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
10'
Hong Gui нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
10'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
8'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
8'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес
Офсайд
6'
Hong Gui из команды Хебеи Жонгчжин в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 85% времени, а гости – 15%.
Фол, нарушение
5'
Ву Ксинг коснулся мяча рукой.
4'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
Фол, нарушение
1'
Пэн Синли из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Хан Жэнь заработал фол.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хебеи Жонгчжин". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Qinhuangdao Olympic Sports Centre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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