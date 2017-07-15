1:2
Конец матча
0:1
29' ГолКардек Алан
0:2
54' ГолFernandinho V
1:2
77' ПенальтиЛавесси Эсекиэль
87' Желтая карточкаЮ Ён Ким
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
95'
Fernando Conceicao бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
94'
Хан Жэнь из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
94'
Денг Ксяофей вышел из ворот и забрал мяч.
94'
Сюшэн Дун из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
94'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Haiwei Zhu из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
93'
Haiwei Zhu нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
92'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
Yuhao Zhao из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
90'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
90'
90'
Лиу Ю выбил мяч на угловой.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
89'
89'
87'
Ю Ён Ким получает желтую карточку.
87'
Ю Ён Ким совершает грубый фол. Fernando Conceicao был жертвой
87'
87'
87'
Сюшэн Дун из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Сюшэн Дун на финте ушёл от оппонента.
86'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Hang Li из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
85'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
85'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Хан Жэнь заработал фол.
84'
84'
Hang Li нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Лавесси Эсекиэль наказан за толчок Yongzhe Cui
82'
Тактическая замена. Хайфэн Дин уходит с поля и его заменяет Haiwei Zhu
82'
Хан Жэнь наказан за толчок Кардек Алан
82'
82'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
79'
77'
Г О О О О О Л - Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин забивает пенальти
77'
ПЕНАЛЬТИ! Лей Чен сыграл рукой в своей штрафной площади.
76'
Хайфэн Дин из команды Хебеи Жонгчжин делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
75'
Минцзянь Чжао выбил мяч на угловой.
75'
74'
74'
Денг Ксяофей вышел из ворот и забрал мяч.
74'
Лиу Ю сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
74'
73'
72'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
72'
Тактическая замена. Жервиньо Куасси уходит с поля и его заменяет Hang Li
71'
71'
70'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
69'
Ю Ён Ким из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
69'
69'
68'
68'
67'
Кардек Алан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
67'
67'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
67'
67'
67'
Динг Джи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
66'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Ву Ксинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
65'
Лей Чен выбил мяч на угловой.
65'
64'
Yuhao Zhao пробил головой, вратарь справился с ударом.
64'
62'
62'
62'
Жервиньо Куасси из команды Хебеи Жонгчжин делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
61'
Лавесси Эсекиэль бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
60'
Чжун Ву-Юн наказан за толчок Лавесси Эсекиэль
59'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
59'
59'
59'
Динг Джи из команды Чуньцинь Лифан делает навес
59'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
58'
58'
Сюшэн Дун из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
56'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Динг Джи заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
54'
Динг Джи сделал результативную передачу.
54'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Fernando Conceicao записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
54'
Динг Джи из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников.
53'
53'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает передачу одноклубнику.
53'
53'
53'
Huan Liu выбил мяч на угловой.
53'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин делает пас партнеру.
52'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
52'
Хайфэн Дин из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
Fernando Conceicao наказан за толчок Лавесси Эсекиэль
52'
52'
51'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
51'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан устремляется вперед с мячом.
50'
50'
50'
Лавесси Эсекиэль бьет и мяч от рикошета проходит мимо
50'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
50'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
49'
49'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
49'
Хайфэн Дин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Хайфэн Дин заработал фол.
48'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Кардек Алан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Тактическая замена. Song Nan уходит с поля и его заменяет Yongzhe Cui
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
47'
47'
Yuhao Zhao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
47'
46'
Чендун Чжан выбил мяч на угловой.
46'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает навес
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
44'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
43'
43'
43'
43'
43'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Hong Gui заработал фол.
41'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
40'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
40'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан бьет головой мимо ворот
39'
39'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
37'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин в офсайде
36'
36'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
32'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин в офсайде
31'
Fernando Conceicao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Чендун Чжан заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
29'
Ву Ксинг сделал результативную передачу.
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кардек Алан из клуба "Чуньцинь Лифан" отправил мяч головой в ворота.
29'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан делает навес
27'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
27'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
26'
26'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
25'
Ю Ён Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
25'
Кардек Алан имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
25'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает навес
24'
24'
24'
23'
23'
Huan Liu из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Жервиньо Куасси заработал фол.
22'
22'
Динг Джи из команды Чуньцинь Лифан делает навес
22'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
20'
Пэн Синли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Минцзянь Чжао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает навес
17'
Yuhao Zhao из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
17'
Лей Чен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
16'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
13'
Чендун Чжан нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
13'
12'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Hong Gui заработал фол.
12'
Ю Ён Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает навес
12'
12'
Минцзянь Чжао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
11'
Минцзянь Чжао выбил мяч на угловой.
11'
Ву Ксинг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Хан Жэнь из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
10'
Hong Gui нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
10'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
8'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
8'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес
6'
Hong Gui из команды Хебеи Жонгчжин в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 85% времени, а гости – 15%.
5'
Ву Ксинг коснулся мяча рукой.
4'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
1'
Пэн Синли из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Хан Жэнь заработал фол.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хебеи Жонгчжин". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Qinhuangdao Olympic Sports Centre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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