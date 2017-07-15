1:2
Конец матча
1:0
15' ГолYu Yang
23' Желтая карточкаYanjun Zhang
1:0
31' Не забитый пенальтиБассогог Кристиан
44' Желтая карточкаYanqiang Hu
45' Желтая карточкаГомес Эдди
1:1
49' ГолДочкал Борек
70' Желтая карточкаYifei Sang
73' Желтая карточкаДочкал Борек
1:2
90' ГолДочкал Борек
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
94'
Тактическая замена. Jinbao Zhong уходит с поля и его заменяет Zijie Chen
94'
Бассогог Кристиан сделал результативную передачу.
94'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Дочкал Борек отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
94'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников.
94'
Игроки ФК "Хэнань Цзянье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
94'
92'
Тактическая замена. Jinghang Hu уходит с поля и его заменяет Changjie Du
92'
Цао Гу коснулся мяча рукой.
92'
Abduwal Ablet из команды Хэнань Цзянье делает навес
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Liang Wang из команды Ляонин Хувин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
89'
Cheng Long возвращается на поле, всё в порядке.
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
Cheng Long получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
88'
Cheng Long на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин опасно играет. Чуть не пострадал Cheng Long.
87'
85'
85'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
83'
После дальнего удара, который нанес Дочкал Борек мяч отбит вратарем
81'
Jinghang Hu коснулся мяча рукой.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
После дальнего удара, который нанес Jinghang Hu мяч отбит вратарем
80'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Дочкал Борек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
Cheng Long выбил мяч на угловой.
76'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье в офсайде
76'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников.
76'
Бассогог Кристиан возвращается на поле, всё в порядке.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Бассогог Кристиан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Бассогог Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
74'
Abduwal Ablet бьет из пределов штрафной и упускает момент!
73'
Дочкал Борек - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
73'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Санг Йифей заработал фол.
72'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин делает подножку. Гомес Эдди заработал фол.
72'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин делает навес
71'
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
70'
Санг Йифей получает желтую карточку.
70'
Санг Йифей совершает грубый фол. Jinghang Hu был жертвой
69'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье. Это Лукимья-Мулонготи Ассани заработал фол.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Ву Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
68'
Гомес Эдди выбил мяч на угловой.
68'
Игрок из команды Ляонин Хувин делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
67'
66'
Jinghang Hu имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
66'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников.
66'
Zhenqiang Zhang вышел из ворот и забрал мяч.
66'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
64'
64'
Ланг Женг из команды Ляонин Хувин бьет головой мимо ворот
64'
Санг Йифей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье опасно играет. Чуть не пострадал Уджа Энтони.
63'
62'
Тактическая замена. Fei Wang уходит с поля и его заменяет Abduwal Ablet
61'
Zhenqiang Zhang вышел из ворот и забрал мяч.
60'
Fei Wang из команды Хэнань Цзянье делает навес
60'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
59'
Fei Wang атакует сзади соперника. Liang Wang пострадал.
58'
58'
Дочкал Борек бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
Ши Ксиаотиан получил травму и заменен. Zhenqiang Zhang выходит на поле.
56'
Liang Wang из команды Ляонин Хувин делает подножку. Fei Wang заработал фол.
55'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Бумаль Оливье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Zhuoyi Feng наказан за толчок Yanjun Zhang
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
55'
Fei Wang нарушает правила. Уджа Энтони пострадал
54'
Yanqiang Hu получил травму и заменен. Liang Wang выходит на поле.
54'
54'
53'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает подножку. Дочкал Борек заработал фол.
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Ши Ксиаотиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Дочкал Борек отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
49'
Лукимья-Мулонготи Ассани нарушает правила. Jinbao Zhong пострадал
48'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
48'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин делает передачу одноклубнику.
48'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Shangkun Liu заработал фол.
47'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Yanjun Zhang заработал фол.
46'
Fei Wang из команды Хэнань Цзянье в офсайде
46'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
47'
Гомес Эдди получает желтую карточку за неспортивное поведение
47'
Гомес Эдди блокирует соперника. Ши Ксиаотиан заработал своей команде штрафной.
47'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает навес
46'
46'
Ланг Женг выбил мяч на угловой.
46'
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
45'
Бассогог Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Yanqiang Hu - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
44'
Yanqiang Hu совершает грубый фол. Бассогог Кристиан был жертвой
44'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
Fei Wang совершает грубый фол. Shangkun Liu был жертвой
43'
Zhuoyi Feng наказан за толчок Санг Йифей
41'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
39'
Дочкал Борек наказан за толчок Уджа Энтони
39'
38'
Yanqiang Hu отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
38'
Жанг Йе из команды Ляонин Хувин делает передачу за спину защитников.
37'
37'
Бумаль Оливье бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
36'
Игроки ФК "Ляонин Хувин" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
Уджа Энтони атакует сзади соперника. Jinghang Hu пострадал.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
34'
Бумаль Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
33'
33'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
32'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин. Это Fei Wang заработал фол.
31'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Бассогог Кристиан бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
30'
ПЕНАЛЬТИ! Shangkun Liu сыграл рукой в своей штрафной площади.
30'
Бассогог Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье устремляется вперед с мячом.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Цао Гу из команды Хэнань Цзянье опасно играет. Чуть не пострадал Санг Йифей.
26'
Лукимья-Мулонготи Ассани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
25'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает подножку. Jinghang Hu заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
24'
24'
Yanqiang Hu имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
24'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин делает навес прямо в штрафную.
24'
Игроки ФК "Ляонин Хувин" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
24'
Янг Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Yanjun Zhang получает желтую карточку.
23'
Yanjun Zhang совершает грубый фол. Jinbao Zhong был жертвой
23'
23'
Fei Wang из команды Хэнань Цзянье делает навес прямо в штрафную.
22'
Shangkun Liu возвращается на поле, всё в порядке.
21'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье опасно играет. Чуть не пострадал Санг Йифей.
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Shangkun Liu получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
20'
Shangkun Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
18'
Санг Йифей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
17'
17'
Цао Гу из команды Хэнань Цзянье делает навес
17'
Уджа Энтони наказан за толчок Цао Гу
16'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
Бумаль Оливье сделал результативную передачу.
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Янг Ю из клуба "Ляонин Хувин" отправил мяч головой в ворота.
15'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин делает отличный навес.
15'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин подал угловой слева.
14'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
14'
Ланг Женг делает скидку назад вдоль ворот
13'
Бумаль Оливье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье. Это Yanjun Zhang заработал фол.
12'
12'
Гомес Эдди из команды Хэнань Цзянье отвел угрозу отличным подкатом
12'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин делает передачу за спину защитников.
11'
11'
Fei Wang из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
9'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
9'
9'
Тактическая замена. Zhaoliang Sun уходит с поля и его заменяет Yanqiang Hu
9'
Уджа Энтони нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин делает навес
8'
7'
Игрок из команды Хэнань Цзянье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
5'
Ши Ксиаотиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
4'
Янг Ю выбил мяч на угловой.
4'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Shangkun Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игроки ФК "Хэнань Цзянье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
Уджа Энтони имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
3'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин играет в стеночку. Бумаль Оливье был стеночкой.
3'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
3'
Сегодня отличная погода для футбола.
2'
2'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье бьет головой мимо ворот
1'
1'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин. Это Бассогог Кристиан заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хэнань Цзянье". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shenyang Olympic Sports Centre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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