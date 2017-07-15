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Стадион:
Ляонин Хувин
1:2
Конец матча
Хэнань Цзянье
0'
1:0
15' Гол
Yu Yang
23' Желтая карточка
Yanjun Zhang
1:0
31' Не забитый пенальти
Бассогог Кристиан
44' Желтая карточка
Yanqiang Hu
45' Желтая карточка
Гомес Эдди
1:1
49' Гол
Дочкал Борек
70' Желтая карточка
Yifei Sang
73' Желтая карточка
Дочкал Борек
1:2
90' Гол
Дочкал Борек
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
94'
Тактическая замена. Jinbao Zhong уходит с поля и его заменяет Zijie Chen
94'
Бассогог Кристиан сделал результативную передачу.
Описание гола
94'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Дочкал Борек отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
94'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников.

94'
Игроки ФК "Хэнань Цзянье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
94'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Тактическая замена. Jinghang Hu уходит с поля и его заменяет Changjie Du
Фол, нарушение
92'
Цао Гу коснулся мяча рукой.
92'
Abduwal Ablet из команды Хэнань Цзянье делает навес
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Ву Ян вышел из ворот и забрал мяч.
90'
Liang Wang из команды Ляонин Хувин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Травма, повреждение
89'
Cheng Long возвращается на поле, всё в порядке.
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
89'
Cheng Long получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
88'
Cheng Long на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
88'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин опасно играет. Чуть не пострадал Cheng Long.
87'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Ву Ян вышел из ворот и забрал мяч.
85'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
83'
После дальнего удара, который нанес Дочкал Борек мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
81'
Jinghang Hu коснулся мяча рукой.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
После дальнего удара, который нанес Jinghang Hu мяч отбит вратарем
80'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Дочкал Борек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин подал угловой справа.
77'
Cheng Long выбил мяч на угловой.
Офсайд
76'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье в офсайде
76'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников.
Травма, повреждение
76'
Бассогог Кристиан возвращается на поле, всё в порядке.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
75'
Бассогог Кристиан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Травма, повреждение
75'
Бассогог Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
74'
Abduwal Ablet бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Желтая карточка
73'
Дочкал Борек - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
73'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Санг Йифей заработал фол.
Фол, нарушение
72'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин делает подножку. Гомес Эдди заработал фол.
72'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин делает навес
71'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Желтая карточка
70'
Санг Йифей получает желтую карточку.
Фол, нарушение
70'
Санг Йифей совершает грубый фол. Jinghang Hu был жертвой
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Ву Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин подал угловой справа.
68'
Гомес Эдди выбил мяч на угловой.
68'
Игрок из команды Ляонин Хувин делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
67'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
66'
Jinghang Hu имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
66'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников.
66'
Zhenqiang Zhang вышел из ворот и забрал мяч.
66'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
64'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
64'
Ланг Женг из команды Ляонин Хувин бьет головой мимо ворот
64'
Санг Йифей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье опасно играет. Чуть не пострадал Уджа Энтони.
63'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Тактическая замена. Fei Wang уходит с поля и его заменяет Abduwal Ablet
61'
Zhenqiang Zhang вышел из ворот и забрал мяч.
60'
Fei Wang из команды Хэнань Цзянье делает навес
60'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
59'
Fei Wang атакует сзади соперника. Liang Wang пострадал.
58'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
58'
Дочкал Борек бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
Ши Ксиаотиан получил травму и заменен. Zhenqiang Zhang выходит на поле.
Фол, нарушение
56'
Liang Wang из команды Ляонин Хувин делает подножку. Fei Wang заработал фол.
55'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Бумаль Оливье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Zhuoyi Feng наказан за толчок Yanjun Zhang
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
55'
Fei Wang нарушает правила. Уджа Энтони пострадал
54'
Yanqiang Hu получил травму и заменен. Liang Wang выходит на поле.
54'
Уджа Энтони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает подножку. Дочкал Борек заработал фол.
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
51'
Ши Ксиаотиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Дочкал Борек отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
Фол, нарушение
49'
Лукимья-Мулонготи Ассани нарушает правила. Jinbao Zhong пострадал
48'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
48'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
48'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Shangkun Liu заработал фол.
Фол, нарушение
47'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Yanjun Zhang заработал фол.
Офсайд
46'
Fei Wang из команды Хэнань Цзянье в офсайде
46'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Желтая карточка
47'
Гомес Эдди получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
47'
Гомес Эдди блокирует соперника. Ши Ксиаотиан заработал своей команде штрафной.
47'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает навес
Угловой
46'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
46'
Ланг Женг выбил мяч на угловой.
46'
Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Уджа Энтони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Травма, повреждение
45'
Бассогог Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
44'
Yanqiang Hu - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
44'
Yanqiang Hu совершает грубый фол. Бассогог Кристиан был жертвой
44'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
44'
Fei Wang совершает грубый фол. Shangkun Liu был жертвой
Фол, нарушение
43'
Zhuoyi Feng наказан за толчок Санг Йифей
41'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
39'
Дочкал Борек наказан за толчок Уджа Энтони
39'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
38'
Yanqiang Hu отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
38'
Жанг Йе из команды Ляонин Хувин делает передачу за спину защитников.
37'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
37'
Бумаль Оливье бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
36'
Игроки ФК "Ляонин Хувин" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
35'
Уджа Энтони атакует сзади соперника. Jinghang Hu пострадал.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
34'
Бумаль Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
34'
Уджа Энтони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
33'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
32'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин. Это Fei Wang заработал фол.
Описание гола
31'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Бассогог Кристиан бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
Фол, нарушение
30'
ПЕНАЛЬТИ! Shangkun Liu сыграл рукой в своей штрафной площади.
30'
Бассогог Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье устремляется вперед с мячом.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
28'
Цао Гу из команды Хэнань Цзянье опасно играет. Чуть не пострадал Санг Йифей.
26'
Лукимья-Мулонготи Ассани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает подножку. Jinghang Hu заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
24'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
24'
Yanqiang Hu имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
24'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин делает навес прямо в штрафную.
24'
Игроки ФК "Ляонин Хувин" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
24'
Янг Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
23'
Yanjun Zhang получает желтую карточку.
Фол, нарушение
23'
Yanjun Zhang совершает грубый фол. Jinbao Zhong был жертвой
23'
Ланг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Fei Wang из команды Хэнань Цзянье делает навес прямо в штрафную.
Травма, повреждение
22'
Shangkun Liu возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
21'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье опасно играет. Чуть не пострадал Санг Йифей.
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
21'
Shangkun Liu получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Травма, повреждение
20'
Shangkun Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
18'
Санг Йифей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
17'
Ланг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Цао Гу из команды Хэнань Цзянье делает навес
Фол, нарушение
17'
Уджа Энтони наказан за толчок Цао Гу
16'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
Бумаль Оливье сделал результативную передачу.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Янг Ю из клуба "Ляонин Хувин" отправил мяч головой в ворота.
15'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин делает отличный навес.
Угловой
15'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин подал угловой слева.
14'
Yanqiang Hu из команды Ляонин Хувин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
Ву Ян вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Ланг Женг делает скидку назад вдоль ворот
13'
Бумаль Оливье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье. Это Yanjun Zhang заработал фол.
12'
Ву Ян вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Гомес Эдди из команды Хэнань Цзянье отвел угрозу отличным подкатом
12'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин делает передачу за спину защитников.
11'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
11'
Fei Wang из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
9'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
9'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Тактическая замена. Zhaoliang Sun уходит с поля и его заменяет Yanqiang Hu
9'
Уджа Энтони нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин делает навес
8'
Ланг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Игрок из команды Хэнань Цзянье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
5'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
5'
Ши Ксиаотиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
4'
Янг Ю выбил мяч на угловой.
4'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Shangkun Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игроки ФК "Хэнань Цзянье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Бумаль Оливье из команды Ляонин Хувин подал угловой справа.
4'
Уджа Энтони имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
3'
Уджа Энтони из команды Ляонин Хувин играет в стеночку. Бумаль Оливье был стеночкой.
3'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
3'
Сегодня отличная погода для футбола.
2'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
2'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье бьет головой мимо ворот
1'
Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Санг Йифей из команды Ляонин Хувин. Это Бассогог Кристиан заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хэнань Цзянье". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shenyang Olympic Sports Centre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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