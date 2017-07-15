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Стадион:
Бэйцзин Гоань
2:0
Конец матча
Гуйчжоу Чжичэн
0'
9' Желтая карточка
Сичжэ Чжан
27' Желтая карточка
Tenglong Lei
33' Желтая карточка
Yunlong Fan
1:0
39' Пенальти
Сориано Жонатан
50' Желтая карточка
Liang Jiang
2:0
57' Гол
Chiming Zhang
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
93'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
93'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн бьет головой мимо ворот
93'
Junlin Min навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Tenglong Lei выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Угловой
92'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
92'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
92'
Chiming Zhang из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Ting Yang заработал фол.
91'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Chiming Zhang имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
91'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
90'
Boyang Su выбил мяч на угловой.
90'
Джианг Тао оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
89'
Pengfei Han из команды Гуйчжоу Чжичэн отвел угрозу отличным подкатом
89'
Боксуан Сонг из команды Бэйцзин Гоань делает навес
88'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
88'
Джианг Тао коснулся мяча рукой.
87'
Тактическая замена. Сичжэ Чжан уходит с поля и его заменяет Джианг Тао
86'
Макгоуан Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Boyang Su сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Офсайд
85'
Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
84'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
84'
Игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
84'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
83'
Pengfei Han выбил мяч на угловой.
83'
Pengxiang Jin на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
83'
Pengfei Han из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Сориано Жонатан.
Офсайд
81'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
80'
Тактическая замена. Dun Ba уходит с поля и его заменяет Боксуан Сонг
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
79'
Тактическая замена. Liang Jiang уходит с поля и его заменяет Iminjan Ilhamjan
79'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
78'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
Фол, нарушение
77'
Макгоуан Райан из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Сичжэ Чжан.
Фол, нарушение
76'
Pengfei Han коснулся мяча рукой.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
75'
Ю Янг из команды Бэйцзин Гоань бьет головой мимо ворот
Угловой
74'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
74'
Xueming Liang выбил мяч на угловой.
74'
Pengxiang Jin из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
Festus Baise выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Boyang Su из команды Гуйчжоу Чжичэн отвел угрозу отличным подкатом
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
70'
Тактическая замена. Feiya Chang уходит с поля и его заменяет Xueming Liang
Фол, нарушение
70'
Ting Yang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Taijan Jin заработал фол.
69'
Сориано Жонатан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
68'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
67'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
67'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
66'
Pengxiang Jin из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
65'
Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Chiming Zhang.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
65'
Dun Ba отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
64'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
64'
Чери Тьяронн наказан за толчок Lei Li
64'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
63'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Тактическая замена. Yunlong Fan уходит с поля и его заменяет Fan Wang
Фол, нарушение
62'
Елавич Никица блокирует соперника. Ю Янг заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
62'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Festus Baise заработал фол.
Фол, нарушение
62'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Елавич Никица заработал фол.
61'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
61'
Сичжэ Чжан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
Boyang Su выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
60'
Pengfei Han выбил мяч на угловой.
60'
Pengxiang Jin из команды Бэйцзин Гоань делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
60'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Сичжэ Чжан.
Фол, нарушение
59'
Chiming Zhang из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Junlin Min заработал фол.
58'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
58'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Сориано Жонатан сделал результативную передачу.
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Chiming Zhang записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
57'
Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
Фол, нарушение
56'
Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Dun Ba заработал фол.
56'
Тактическая замена. Taijan Jin уходит с поля и его заменяет Chiming Zhang
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Офсайд
55'
Pengfei Han из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
55'
Елавич Никица имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
54'
Tenglong Lei выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
54'
Елавич Никица бьет и мяч от рикошета проходит мимо
53'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Yunlong Fan нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Аугусто Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
52'
Festus Baise бьет из пределов штрафной и упускает момент!
52'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Taijan Jin имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
51'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань делает отличный навес.
Желтая карточка
50'
Liang Jiang получает желтую карточку за неспортивное поведение
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
50'
Ting Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань делает навес
49'
После дальнего удара, который нанес Чери Тьяронн мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
49'
Сориано Жонатан наказан за толчок Макгоуан Райан
48'
Boyang Su выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Pengxiang Jin нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
47'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
47'
Pengxiang Jin из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн остановил атаку, перехватив мяч.
46'
Pengxiang Jin из команды Бэйцзин Гоань устремляется вперед с мячом.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
46'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Lei Li заработал фол.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
45'
Аугусто Ренато бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Фол, нарушение
45'
Yunlong Fan блокирует соперника. Сориано Жонатан заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
43'
Сориано Жонатан наказан за толчок Liang Jiang
Фол, нарушение
43'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Lei Li заработал фол.
42'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Tenglong Lei выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
40'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Yunlong Fan заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
Описание гола
39'
Г О О О О О Л - Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань забивает пенальти
Фол, нарушение
38'
ПЕНАЛЬТИ! – Boyang Su серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Сориано Жонатан заработал пенальти для своей команды
38'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
37'
Сичжэ Чжан нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
36'
Сориано Жонатан имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
36'
Pengxiang Jin из команды Бэйцзин Гоань делает отличный навес.
Фол, нарушение
36'
Pengfei Han наказан за толчок Dun Ba
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
Фол, нарушение
35'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Ting Yang заработал фол.
34'
Макгоуан Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
34'
Елавич Никица выбил мяч на угловой.
34'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
33'
Yunlong Fan получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
33'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн. Это Сичжэ Чжан заработал фол.
Фол, нарушение
32'
Feiya Chang наказан за толчок Ральф Телес
32'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Макгоуан Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань делает навес
30'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает неудачный навес.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
30'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
29'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
28'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Lei Li заработал фол.
Фол, нарушение
28'
Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Чжи Ян.
28'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн делает пас партнеру.
Желтая карточка
27'
Tenglong Lei - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
27'
Tenglong Lei из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Елавич Никица заработал фол.
Фол, нарушение
26'
Чери Тьяронн атакует сзади соперника. Ральф Телес пострадал.
25'
Сичжэ Чжан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
25'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань устремляется вперед с мячом.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
Офсайд
25'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
25'
Сориано Жонатан исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
24'
Pengfei Han из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Сичжэ Чжан заработал фол.
23'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Макгоуан Райан из команды Гуйчжоу Чжичэн отвел угрозу отличным подкатом
23'
Lei Li на финте ушёл от оппонента.
21'
Tenglong Lei из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Офсайд
21'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
20'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
19'
Festus Baise выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
19'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Tenglong Lei из команды Бэйцзин Гоань остановил атаку, перехватив мяч.
18'
Игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Festus Baise выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Pengxiang Jin из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Фол, нарушение
16'
Елавич Никица наказан за толчок Ю Янг
16'
Liang Jiang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Yunlong Fan.
15'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
15'
Lei Li отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань устремляется вперед с мячом.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
13'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
13'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань бьет головой мимо ворот
13'
Pengxiang Jin из команды Бэйцзин Гоань делает навес
12'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань делает неудачный навес.
Угловой
12'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с правого угла.
12'
Feiya Chang выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
11'
Dun Ba наказан за толчок Pengfei Han
11'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
11'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Желтая карточка
9'
Сичжэ Чжан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
9'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Елавич Никица заработал фол.
9'
Вратарь парирует удар, который нанес Ральф Телес, и мяч снова в игре
9'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает навес
8'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
7'
Junlin Min бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
7'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Pengfei Han заработал фол.
Фол, нарушение
6'
Елавич Никица наказан за толчок Чжи Ян
5'
Чжи Ян вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Junlin Min навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
5'
Tenglong Lei блокирует соперника. Елавич Никица заработал своей команде штрафной.
4'
Boyang Su вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Фол, нарушение
4'
Pengfei Han из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Dun Ba заработал фол.
4'
Ю Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Макгоуан Райан выбил мяч подальше от ворот.
3'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
3'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает неудачный навес.
Фол, нарушение
2'
Ting Yang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Taijan Jin заработал фол.
1'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
Фол, нарушение
1'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Dun Ba заработал фол.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бэйцзин Гоань". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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