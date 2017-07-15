Стадион: Воркерс
2:0
Конец матча
9' Желтая карточкаСичжэ Чжан
27' Желтая карточкаTenglong Lei
33' Желтая карточкаYunlong Fan
1:0
39' ПенальтиСориано Жонатан
50' Желтая карточкаLiang Jiang
2:0
57' ГолChiming Zhang
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
93'
93'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн бьет головой мимо ворот
93'
Junlin Min навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
92'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
92'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
92'
Chiming Zhang из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Ting Yang заработал фол.
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Chiming Zhang имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
91'
90'
Boyang Su выбил мяч на угловой.
90'
Джианг Тао оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
89'
Pengfei Han из команды Гуйчжоу Чжичэн отвел угрозу отличным подкатом
89'
Боксуан Сонг из команды Бэйцзин Гоань делает навес
88'
88'
Джианг Тао коснулся мяча рукой.
87'
Тактическая замена. Сичжэ Чжан уходит с поля и его заменяет Джианг Тао
86'
86'
Boyang Su сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
85'
Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
84'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
84'
84'
83'
Pengfei Han выбил мяч на угловой.
83'
Pengxiang Jin на финте ушёл от оппонента.
83'
Pengfei Han из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Сориано Жонатан.
81'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
80'
Тактическая замена. Dun Ba уходит с поля и его заменяет Боксуан Сонг
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
79'
Тактическая замена. Liang Jiang уходит с поля и его заменяет Iminjan Ilhamjan
79'
78'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
77'
Макгоуан Райан из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Сичжэ Чжан.
76'
Pengfei Han коснулся мяча рукой.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
75'
Ю Янг из команды Бэйцзин Гоань бьет головой мимо ворот
74'
74'
Xueming Liang выбил мяч на угловой.
74'
Pengxiang Jin из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
71'
71'
Boyang Su из команды Гуйчжоу Чжичэн отвел угрозу отличным подкатом
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
70'
Тактическая замена. Feiya Chang уходит с поля и его заменяет Xueming Liang
70'
Ting Yang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Taijan Jin заработал фол.
69'
Сориано Жонатан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
68'
68'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
67'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
67'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
66'
Pengxiang Jin из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Chiming Zhang.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
65'
Dun Ba отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
64'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань устремляется вперед с мячом.
64'
Чери Тьяронн наказан за толчок Lei Li
64'
63'
63'
Тактическая замена. Yunlong Fan уходит с поля и его заменяет Fan Wang
62'
Елавич Никица блокирует соперника. Ю Янг заработал своей команде штрафной.
62'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Festus Baise заработал фол.
62'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Елавич Никица заработал фол.
61'
61'
Сичжэ Чжан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
Boyang Su выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
60'
Pengfei Han выбил мяч на угловой.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
60'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Сичжэ Чжан.
59'
Chiming Zhang из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Junlin Min заработал фол.
58'
58'
57'
Сориано Жонатан сделал результативную передачу.
57'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Chiming Zhang записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
57'
Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
56'
Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Dun Ba заработал фол.
56'
Тактическая замена. Taijan Jin уходит с поля и его заменяет Chiming Zhang
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
55'
Pengfei Han из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
55'
Елавич Никица имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
54'
54'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
54'
Елавич Никица бьет и мяч от рикошета проходит мимо
53'
53'
Yunlong Fan нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Аугусто Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
52'
Festus Baise бьет из пределов штрафной и упускает момент!
52'
Чери Тьяронн из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Taijan Jin имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
51'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань делает отличный навес.
50'
Liang Jiang получает желтую карточку за неспортивное поведение
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
50'
Ting Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань делает навес
49'
После дальнего удара, который нанес Чери Тьяронн мяч отбит вратарем
49'
Сориано Жонатан наказан за толчок Макгоуан Райан
48'
Boyang Su выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Pengxiang Jin нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
47'
Pengxiang Jin из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн остановил атаку, перехватив мяч.
46'
Pengxiang Jin из команды Бэйцзин Гоань устремляется вперед с мячом.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Lei Li заработал фол.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
Аугусто Ренато бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
45'
Yunlong Fan блокирует соперника. Сориано Жонатан заработал своей команде штрафной.
43'
Сориано Жонатан наказан за толчок Liang Jiang
43'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Lei Li заработал фол.
42'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
40'
40'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Yunlong Fan заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
39'
Г О О О О О Л - Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань забивает пенальти
38'
ПЕНАЛЬТИ! – Boyang Su серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Сориано Жонатан заработал пенальти для своей команды
38'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
37'
Сичжэ Чжан нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
36'
Сориано Жонатан имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
36'
Pengxiang Jin из команды Бэйцзин Гоань делает отличный навес.
36'
Pengfei Han наказан за толчок Dun Ba
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
35'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Ting Yang заработал фол.
34'
34'
34'
Елавич Никица выбил мяч на угловой.
34'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Yunlong Fan получает желтую карточку за споры
33'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн. Это Сичжэ Чжан заработал фол.
32'
Feiya Chang наказан за толчок Ральф Телес
32'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
31'
31'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань делает навес
30'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает неудачный навес.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
30'
29'
28'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Lei Li заработал фол.
28'
Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Чжи Ян.
28'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн делает пас партнеру.
27'
Tenglong Lei - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
27'
Tenglong Lei из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Елавич Никица заработал фол.
26'
Чери Тьяронн атакует сзади соперника. Ральф Телес пострадал.
25'
Сичжэ Чжан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
25'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань устремляется вперед с мячом.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
25'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
25'
Сориано Жонатан исполняет штрафной удар, но его блокируют
24'
Pengfei Han из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Сичжэ Чжан заработал фол.
23'
23'
Макгоуан Райан из команды Гуйчжоу Чжичэн отвел угрозу отличным подкатом
23'
Lei Li на финте ушёл от оппонента.
21'
Tenglong Lei из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
21'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
19'
19'
19'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Tenglong Lei из команды Бэйцзин Гоань остановил атаку, перехватив мяч.
18'
17'
17'
16'
Елавич Никица наказан за толчок Ю Янг
16'
Liang Jiang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Yunlong Fan.
15'
15'
Lei Li отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань устремляется вперед с мячом.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
13'
13'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань бьет головой мимо ворот
13'
12'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань делает неудачный навес.
12'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с правого угла.
12'
Feiya Chang выбил мяч на угловой.
11'
Dun Ba наказан за толчок Pengfei Han
11'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
9'
Сичжэ Чжан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
9'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Елавич Никица заработал фол.
9'
Вратарь парирует удар, который нанес Ральф Телес, и мяч снова в игре
9'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает навес
8'
8'
7'
Junlin Min бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
7'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Pengfei Han заработал фол.
6'
Елавич Никица наказан за толчок Чжи Ян
5'
Чжи Ян вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Junlin Min навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
5'
Tenglong Lei блокирует соперника. Елавич Никица заработал своей команде штрафной.
4'
Boyang Su вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань делает навес
4'
Pengfei Han из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Dun Ba заработал фол.
4'
Ю Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Макгоуан Райан выбил мяч подальше от ворот.
3'
3'
3'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает неудачный навес.
2'
Ting Yang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Taijan Jin заработал фол.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Dun Ba заработал фол.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бэйцзин Гоань". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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