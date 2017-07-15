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Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
2:1
Конец матча
Шаньдун Лунэн
0'
21' Желтая карточка
Xin Xu
42' Желтая карточка
Пелле Грациано
1:0
45' Гол
Гуларт Рикардо
52' Желтая карточка
Jingdao Jin
1:1
60' Гол
Пелле Грациано
2:1
81' Гол
Zheng Zou
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
93'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
92'
Женг Женг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно играет. Чуть не пострадал Жил Карлос.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.

Фол, нарушение
91'
Yuan Cheng из команды Шаньдун Лунэн. Это Паулиньо Жозе заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
89'
Пелле Грациано наказан за толчок Линьпэн Чжан
88'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
88'
Yuan Cheng бьет из пределов штрафной и упускает момент!
87'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
87'
Гуларт Рикардо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
87'
Ён Гвон Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает навес
Фол, нарушение
86'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Линьпэн Чжан заработал фол.
86'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Чжао Чженг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Угловой
85'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
85'
Ён Гвон Ким выбил мяч на угловой.
85'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
84'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает неудачный навес.
83'
После дальнего удара, который нанес Ханчао Ю мяч отбит вратарем
83'
Тактическая замена. Jingdao Jin уходит с поля и его заменяет Yuan Cheng
81'
Гуларт Рикардо сделал результативную передачу.
Описание гола
81'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Чжао Чженг записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
81'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников.
81'
Игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
80'
Ханчао Ю выбил мяч на угловой.
80'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
80'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Тарделли Диего заработал фол.
79'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
78'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
78'
Сюэпэн Ли получил травму и заменен. Чжао Чженг выходит на поле.
78'
Тактическая замена. Бовэнь Хуан уходит с поля и его заменяет Лю Цзянь
Травма, повреждение
77'
Сюэпэн Ли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Songyi Li выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
75'
Songyi Li из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Бовэнь Хуан заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Травма, повреждение
73'
Дай Лин возвращается на поле, всё в порядке.
72'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
Травма, повреждение
72'
Дай Лин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
71'
Дай Лин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Гуларт Рикардо пробил головой, вратарь справился с ударом.
70'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
70'
Ханчао Ю бьет в штангу и упускает момент забить!
70'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников.
70'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает неудачный навес.
68'
Тактическая замена. Джианг Джиаджун уходит с поля и его заменяет Жанг Чи
67'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
66'
Тарделли Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Ханчао Ю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Ханчао Ю заработал фол.
65'
Паулиньо Жозе нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
65'
Тарделли Диего мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
65'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников.
Угловой
63'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
63'
Ханчао Ю бьет и мяч от рикошета проходит мимо
63'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
62'
Тактическая замена. Hailong Li уходит с поля и его заменяет Songyi Li
60'
Jingdao Jin сделал результативную передачу.
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Пелле Грациано из клуба "Шаньдун Лунэн" отправил мяч головой в ворота.
60'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес
60'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
60'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд наносит неточный удар с лета
60'
Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
Офсайд
58'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
58'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
56'
Пелле Грациано отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Желтая карточка
52'
Jingdao Jin получает желтую карточку.
Фол, нарушение
52'
Jingdao Jin атакует сзади соперника. Ханчао Ю пострадал.
52'
Сюэпэн Ли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн делает навес
51'
Далэй Ван вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
Травма, повреждение
50'
Ханчао Ю возвращается на поле, всё в порядке.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Травма, повреждение
50'
Ханчао Ю получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
50'
Ханчао Ю на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
49'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Ханчао Ю заработал фол.
48'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
46'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
46'
Джианг Джиаджун из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Гуларт Рикардо заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
47'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Тарделли Диего заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Бовэнь Хуан сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гуларт Рикардо из клуба "Гуанчжоу Эвергранд" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
45'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
Hailong Li выбил мяч на угловой.
45'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Далэй Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
44'
После удара головой, который сделал Лин Гао мяч выносится вратарем на угловой
Угловой
44'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
43'
Дай Лин выбил мяч на угловой.
Желтая карточка
42'
Пелле Грациано получает желтую карточку.
Фол, нарушение
42'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн опасно играет. Чуть не пострадал Ён Гвон Ким.
42'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
Фол, нарушение
42'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Гуларт Рикардо заработал фол.
41'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
41'
Сюэпэн Ли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
40'
Сюэпэн Ли выбил мяч на угловой.
40'
Ён Гвон Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
39'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
37'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
37'
Тактическая замена. Xin Xu уходит с поля и его заменяет Ханчао Ю
Офсайд
36'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
36'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
35'
Чэн Цзэн вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Лин Гао попал в створ, но вратарь справился с ударом.
34'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Тарделли Диего на финте ушёл от оппонента.
33'
Лин Гао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
33'
Сяотин Фэн выбил мяч на угловой.
Угловой
33'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
32'
Тарделли Диего бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
32'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно играет. Чуть не пострадал Jingdao Jin.
31'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
31'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн наносит неточный удар с лета
30'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
29'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн опасно играет. Чуть не пострадал Сюэпэн Ли.
Фол, нарушение
29'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Дай Лин заработал фол.
28'
Далэй Ван вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
27'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
26'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Паулиньо Жозе заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
24'
Гуларт Рикардо попал в створ, но вратарь справился с ударом.
24'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
24'
Далэй Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
23'
Женг Женг выбил мяч на угловой.
23'
Далэй Ван вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
23'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
Фол, нарушение
22'
Дай Лин атакует сзади соперника. Гуларт Рикардо пострадал.
Желтая карточка
21'
Xin Xu получает желтую карточку.
Фол, нарушение
21'
Xin Xu из команды Гуанчжоу Эвергранд. Это Тарделли Диего заработал фол.
21'
Далэй Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
20'
Жил Карлос выбил мяч на угловой.
20'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
19'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
17'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Ён Гвон Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает навес
Фол, нарушение
15'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Женг Женг заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
14'
Чэн Цзэн вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн делает навес
13'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
13'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
12'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
11'
Линьпэн Чжан атакует сзади соперника. Тарделли Диего пострадал.
10'
Далэй Ван вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
10'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд. Это Джианг Джиаджун заработал фол.
9'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
6'
Жил Карлос выбил мяч на угловой.
6'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
5'
Ён Гвон Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
Офсайд
4'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
4'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
4'
Дай Лин наказан за толчок Лин Гао
2'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
2'
Пелле Грациано бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
1'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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