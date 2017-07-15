Стадион: Тианхе
2:1
Конец матча
21' Желтая карточкаXin Xu
42' Желтая карточкаПелле Грациано
1:0
45' ГолГуларт Рикардо
52' Желтая карточкаJingdao Jin
1:1
60' ГолПелле Грациано
2:1
81' ГолZheng Zou
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
93'
92'
Женг Женг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно играет. Чуть не пострадал Жил Карлос.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Yuan Cheng из команды Шаньдун Лунэн. Это Паулиньо Жозе заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
89'
Пелле Грациано наказан за толчок Линьпэн Чжан
88'
88'
Yuan Cheng бьет из пределов штрафной и упускает момент!
87'
87'
Гуларт Рикардо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
87'
87'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает навес
86'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Линьпэн Чжан заработал фол.
86'
86'
Чжао Чженг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
85'
Ён Гвон Ким выбил мяч на угловой.
85'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
84'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает неудачный навес.
83'
После дальнего удара, который нанес Ханчао Ю мяч отбит вратарем
83'
Тактическая замена. Jingdao Jin уходит с поля и его заменяет Yuan Cheng
81'
Гуларт Рикардо сделал результативную передачу.
81'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Чжао Чженг записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
81'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников.
81'
Игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
80'
Ханчао Ю выбил мяч на угловой.
80'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
80'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Тарделли Диего заработал фол.
79'
78'
78'
78'
Сюэпэн Ли получил травму и заменен. Чжао Чженг выходит на поле.
78'
Тактическая замена. Бовэнь Хуан уходит с поля и его заменяет Лю Цзянь
77'
Сюэпэн Ли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Songyi Li выбил мяч на угловой.
75'
Songyi Li из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Бовэнь Хуан заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
73'
Дай Лин возвращается на поле, всё в порядке.
72'
72'
Дай Лин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
71'
Дай Лин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Гуларт Рикардо пробил головой, вратарь справился с ударом.
70'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
70'
Ханчао Ю бьет в штангу и упускает момент забить!
70'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников.
70'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает неудачный навес.
68'
Тактическая замена. Джианг Джиаджун уходит с поля и его заменяет Жанг Чи
67'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
66'
Тарделли Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Ханчао Ю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Ханчао Ю заработал фол.
65'
Паулиньо Жозе нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
65'
Тарделли Диего мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
65'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников.
63'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
63'
Ханчао Ю бьет и мяч от рикошета проходит мимо
63'
63'
62'
Тактическая замена. Hailong Li уходит с поля и его заменяет Songyi Li
60'
Jingdao Jin сделал результативную передачу.
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Пелле Грациано из клуба "Шаньдун Лунэн" отправил мяч головой в ворота.
60'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес
60'
60'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд наносит неточный удар с лета
60'
Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
60'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
58'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
58'
56'
Пелле Грациано отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
54'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
52'
Jingdao Jin получает желтую карточку.
52'
Jingdao Jin атакует сзади соперника. Ханчао Ю пострадал.
52'
Сюэпэн Ли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
51'
51'
50'
Ханчао Ю возвращается на поле, всё в порядке.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
Ханчао Ю получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
50'
Ханчао Ю на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Ханчао Ю заработал фол.
48'
46'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Джианг Джиаджун из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Гуларт Рикардо заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
47'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Тарделли Диего заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Бовэнь Хуан сделал результативную передачу.
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гуларт Рикардо из клуба "Гуанчжоу Эвергранд" отправил мяч головой в ворота.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
Hailong Li выбил мяч на угловой.
45'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
44'
44'
44'
После удара головой, который сделал Лин Гао мяч выносится вратарем на угловой
44'
43'
Дай Лин выбил мяч на угловой.
42'
Пелле Грациано получает желтую карточку.
42'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн опасно играет. Чуть не пострадал Ён Гвон Ким.
42'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Гуларт Рикардо заработал фол.
41'
41'
Сюэпэн Ли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
40'
Сюэпэн Ли выбил мяч на угловой.
40'
40'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
39'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
37'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
36'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
36'
36'
35'
Чэн Цзэн вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Лин Гао попал в створ, но вратарь справился с ударом.
34'
33'
Тарделли Диего на финте ушёл от оппонента.
33'
Лин Гао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
33'
Сяотин Фэн выбил мяч на угловой.
33'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
32'
Тарделли Диего бьет и мяч от рикошета проходит мимо
32'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно играет. Чуть не пострадал Jingdao Jin.
31'
31'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн наносит неточный удар с лета
30'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
29'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн опасно играет. Чуть не пострадал Сюэпэн Ли.
29'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Дай Лин заработал фол.
28'
28'
27'
26'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Паулиньо Жозе заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
24'
Гуларт Рикардо попал в створ, но вратарь справился с ударом.
24'
24'
24'
23'
Женг Женг выбил мяч на угловой.
23'
23'
23'
22'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
22'
Дай Лин атакует сзади соперника. Гуларт Рикардо пострадал.
21'
Xin Xu получает желтую карточку.
21'
Xin Xu из команды Гуанчжоу Эвергранд. Это Тарделли Диего заработал фол.
21'
21'
20'
Жил Карлос выбил мяч на угловой.
20'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
19'
18'
17'
17'
17'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает навес
15'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Женг Женг заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
14'
Чэн Цзэн вышел из ворот и забрал мяч.
14'
13'
13'
13'
12'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Линьпэн Чжан атакует сзади соперника. Тарделли Диего пострадал.
10'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
10'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд. Это Джианг Джиаджун заработал фол.
9'
8'
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
6'
6'
Жил Карлос выбил мяч на угловой.
6'
5'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
4'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
4'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников.
2'
2'
Пелле Грациано бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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