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2017
Стадион: Зрители: 4507
Согндаль
0:3
Конец матча
Русенборг
0'
0:1
31' Гол
Milan Jevtovic
0:2
56' Гол
Мидтше Фредрик
63' Желтая карточка
Стейринг Пер-Магнус
69' Желтая карточка
Региниуссен Торе
75' Желтая карточка
Вильяльмссон Маттиас
77' Желтая карточка
Дингеланд Матиас
0:3
78' Гол
Вильяльмссон Маттиас
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
Согндаль производит замену. Lars Christian Kjemhus уходит, и Simen Brekkhus заменяет его
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вильяльмссон Маттиас.
Желтая карточка
77'
Дингеланд Матиас получает желтую карточку.
Желтая карточка
75'
Вильяльмссон Маттиас получает желтую карточку.
72'
Русенборг производит замену. Мидтше Фредрик уходит, и Конрадсен Андрес заменяет его

Желтая карточка
69'
Региниуссен Торе получает желтую карточку.
66'
Согндаль производит замену. Johan Hove уходит, и Хенрик Фуребот заменяет его
Желтая карточка
63'
Стейринг Пер-Магнус получает желтую карточку.
60'
Русенборг производит замену. Бендтнер Никлас уходит, и Вильяльмссон Маттиас заменяет его
56'
Согндаль производит замену. Эспен Нэсс Лунд уходит, и Бендик Бье заменяет его
Описание гола
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мидтше Фредрик.
46'
Русенборг производит замену. Де Ланлай Янн-Эрик уходит, и Рашани Эльбасан заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Milan Jevtovic.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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