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Стадион: Фоссхауган Кампус Зрители: 4507
0:1
31' ГолMilan Jevtovic
0:2
56' ГолМидтше Фредрик
63' Желтая карточкаСтейринг Пер-Магнус
69' Желтая карточкаРегиниуссен Торе
75' Желтая карточкаВильяльмссон Маттиас
77' Желтая карточкаДингеланд Матиас
0:3
78' ГолВильяльмссон Маттиас
|
31'
0:1
56'
0:2
69'
77'
78'
0:3
Состав команд
28
Johan
Hove
24
Эстбе
Арилд
Согндаль 3-4-3
- Основной состав
- 1 Дингеланд Матиас Вратарь
- 15 Стейринг Пер-Магнус Защитник
- 37 Espen Naess Lund Защитник
- 31 Ulrik Fredriksen Защитник
- 2 Тенисте Тайо Полузащитник
- 28 Johan Hove Полузащитник
- 27 Eirik Birkelund Полузащитник
- 22 Lars Christian Kjemhus Полузащитник
- 10 Кумсан Джилберт Нападающий
- 11 Martin Ramsland Нападающий
- 7 Eirik Schulze Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Tarjei Aase Omenaas Вратарь
- 5 Victor Grodaas Защитник
- 24 Eirik Bergum Skaasheim Защитник
- 30 Йонссон Кристинн Полузащитник
- 6 Хенрик Фуребот Полузащитник
- 34 Simen Brekkhus Полузащитник
- 18 Bendik Bye Нападающий
- Главный тренер: Eirik Bakke
Русенборг 4-3-3
- Основной состав
- 24 Эстбе Арилд Вратарь
- 2 Хеденстад Вегар Защитник
- 16 Шельвик Йорген Защитник
- 4 Региниуссен Торе Защитник
- 20 Герсбах Алекс Защитник
- 25 Лундемо Мариус Полузащитник
- 7 Йенсен Майк Полузащитник
- 21 Мидтше Фредрик Полузащитник
- 26 Milan Jevtovic Нападающий
- 9 Бендтнер Никлас Нападающий
- 11 Де Ланлай Янн-Эрик Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Хансен Андре Вратарь
- 14 Бьердаль Йохан-Ледре Защитник
- 5 Якоб Расмуссен Защитник
- 10 Вильяльмссон Маттиас Полузащитник
- 8 Конрадсен Андрес Полузащитник
- 27 Бакенга Мушага Нападающий
- 15 Рашани Эльбасан Нападающий
- Главный тренер: Ингебригтсен Коре
Предыдущие игры
Согндаль (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 09.07.2017 Викинг 1:1 Согндаль Т
- 01.07.2017 Согндаль 1:0 Олесунн Т
- 25.06.2017 Русенборг 3:0 Согндаль Т
- 18.06.2017 Согндаль 0:0 Одд Т
- 04.06.2017 Согндаль 3:2 Саннефьёрд Т
- 31.05.2017 Флурё 2:1 Согндаль К
- 28.05.2017 Кристиансунд 1:1 Согндаль Т
- 24.05.2017 Рёуфосс 0:2 Согндаль К
- 20.05.2017 Согндаль 2:3 Бранн Т
- 16.05.2017 Мольде 1:2 Согндаль Т
- 13.05.2017 Согндаль 4:0 Викинг Т
- 07.05.2017 Хёугесунн 0:0 Согндаль Т
- 30.04.2017 Согндаль 0:1 Лиллестрём Т
- 26.04.2017 Фьора 1:6 Согндаль К
- 23.04.2017 Волеренга 3:0 Согндаль Т
- 17.04.2017 Согндаль 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 09.04.2017 Тромсё 3:0 Согндаль Т
- 05.04.2017 Согндаль 4:1 Стабек Т
- 02.04.2017 Сарпсборг-08 3:1 Согндаль Т
- 25.03.2017 Бранн 1:2 Согндаль ТМК
Русенборг (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 12.07.2017 Дандолк 1:1 Русенборг ЛЧ
- 08.07.2017 Русенборг 5:1 Саннефьёрд Т
- 03.07.2017 Кристиансунд 3:3 Русенборг Т
- 25.06.2017 Русенборг 3:0 Согндаль Т
- 18.06.2017 Хёугесунн 1:0 Русенборг Т
- 04.06.2017 Русенборг 3:1 Стрёмсгодсет Т
- 31.05.2017 Левангер 2:4 Русенборг К
- 28.05.2017 Волеренга 1:1 Русенборг Т
- 24.05.2017 Тюнсет 1:9 Русенборг К
- 20.05.2017 Русенборг 1:1 Лиллестрём Т
- 16.05.2017 Русенборг 1:2 Тромсё Т
- 13.05.2017 Стабек 0:0 Русенборг Т
- 07.05.2017 Русенборг 2:1 Бранн Т
- 01.05.2017 Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Т
- 26.04.2017 Стриндхейм 0:2 Русенборг К
- 23.04.2017 Русенборг 0:0 Олесунн Т
- 17.04.2017 Викинг 0:1 Русенборг Т
- 08.04.2017 Русенборг 2:1 Мольде Т
- 05.04.2017 Саннефьёрд 0:3 Русенборг Т
- 02.04.2017 Русенборг 3:0 Одд Т
Последние игры между собой
Согндаль: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 8
Русенборг: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 0
- 25.06.2017 Русенборг 3:0 Согндаль Типпелига
- 14.08.2016 Русенборг 3:1 Согндаль Типпелиген
- 01.05.2016 Согндаль 1:1 Русенборг Типпелиген
- 20.07.2014 Русенборг 1:0 Согндаль Типпелиген
- 01.05.2014 Согндаль 1:2 Русенборг Типпелиген
- 04.08.2013 Русенборг 2:0 Согндаль Типпелига
- 07.04.2013 Согндаль 0:4 Русенборг Типпелига
- 12.08.2012 Согндаль 0:3 Русенборг Типпелига
- 09.04.2012 Русенборг 0:0 Согндаль Типпелиген
- 22.09.2011 Русенборг 2:1 Согндаль Типпелиген
- 30.07.2011 Согндаль 1:1 Русенборг Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|17
|10
|5
|2
|33 - 13
|35
|2.
|Мольде
|16
|8
|3
|5
|28 - 19
|27
|3.
|Бранн
|16
|7
|6
|3
|30 - 13
|27
|4.
|Сарпсборг-08
|16
|7
|6
|3
|26 - 16
|27
|5.
|Стабек
|2:1
|17
|8
|3
|6
|26 - 29
|27
|6.
|Волеренга
|15
|6
|4
|5
|21 - 20
|22
|7.
|Хёугесунн
|15
|6
|4
|5
|18 - 17
|22
|8.
|Одд
|15
|6
|4
|5
|12 - 16
|22
|9.
|Олесунн
|16
|6
|4
|6
|21 - 19
|22
|10.
|Лиллестрём
|1:2
|17
|6
|3
|8
|24 - 26
|21
|11.
|Согндаль
|17
|5
|5
|7
|20 - 26
|20
|12.
|Саннефьёрд
|16
|5
|3
|8
|18 - 28
|18
|13.
|Стрёмсгодсет
|16
|4
|6
|6
|20 - 25
|18
|14.
|Кристиансунд
|16
|4
|5
|7
|21 - 27
|17
|15.
|Тромсё
|15
|3
|5
|7
|16 - 27
|14
|16.
|Викинг
|16
|2
|4
|10
|15 - 28
|10
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
Согндаль производит замену. Lars Christian Kjemhus уходит, и Simen Brekkhus заменяет его
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вильяльмссон Маттиас.
77'
Дингеланд Матиас получает желтую карточку.
75'
Вильяльмссон Маттиас получает желтую карточку.
72'
Русенборг производит замену. Мидтше Фредрик уходит, и Конрадсен Андрес заменяет его
69'
Региниуссен Торе получает желтую карточку.
66'
Согндаль производит замену. Johan Hove уходит, и Хенрик Фуребот заменяет его
63'
Стейринг Пер-Магнус получает желтую карточку.
60'
Русенборг производит замену. Бендтнер Никлас уходит, и Вильяльмссон Маттиас заменяет его
56'
Согндаль производит замену. Эспен Нэсс Лунд уходит, и Бендик Бье заменяет его
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мидтше Фредрик.
46'
Русенборг производит замену. Де Ланлай Янн-Эрик уходит, и Рашани Эльбасан заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Milan Jevtovic.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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