- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Гэлакси (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 11.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси ОК
- 05.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Реал Солт-Лейк М
- 02.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 29.06.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Сакраменто Репаблик ОК
- 25.06.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 22.06.2017 Колорадо Рэпидс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 18.06.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Хьюстон Динамо М
- 15.06.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Орандж Каунти ОК
- 04.06.2017 Ди Си Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 28.05.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 22.05.2017 Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 15.05.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 07.05.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Чикаго Файр М
- 30.04.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Филадельфия Юнион М
- 23.04.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сиэтл Саундерс М
- 15.04.2017 Орландо Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 08.04.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Монреаль Импакт М
- 02.04.2017 Ванкувер Уайткэпс 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 19.03.2017 Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 13.03.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Портленд Тимберс М
Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 24.05.2017 Аякс 0:2 Манчестер Юнайтед ЛЕ
- 21.05.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 17.05.2017 Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 14.05.2017 Тоттенхэм 2:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 11.05.2017 Манчестер Юнайтед 1:1 Сельта ЛЕ
- 07.05.2017 Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 04.05.2017 Сельта 0:1 Манчестер Юнайтед ЛЕ
- 30.04.2017 Манчестер Юнайтед 1:1 Суонси ПЛ
- 27.04.2017 Манчестер Сити 0:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 23.04.2017 Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 20.04.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 Андерлехт ЛЕ
- 16.04.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Челси ПЛ
- 13.04.2017 Андерлехт 1:1 Манчестер Юнайтед ЛЕ
- 09.04.2017 Сандерленд 0:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 04.04.2017 Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон ПЛ
- 01.04.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Бромвич ПЛ
- 19.03.2017 Мидлсбро 1:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 16.03.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Ростов ЛЕ
- 13.03.2017 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед К
- 09.03.2017 Ростов 1:1 Манчестер Юнайтед ЛЕ
Последние игры между собой
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Манчестер Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 24.07.2014 Лос-Анджелес Гэлакси 0:7 Манчестер Юнайтед Товарищеские матчи. Сборные
-
До начала матча осталось 2 дня 4 часа 44 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лос-Анджелес Гэлакси - Манчестер Юнайтед, который состоится 16.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лос-Анджелес Гэлакси - Манчестер Юнайтед, который состоится 16.07.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Лос-Анджелес Гэлакси - Манчестер Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
6.8% (8)
Ничья:
8.5% (10)
Манчестер Юнайтед
84.6% (99)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Манчестер Юнайтед:
32.5% (38)
1:3 Манчестер Юнайтед:
17.1% (20)
0:2 Манчестер Юнайтед:
16.2% (19)
1:1 Ничья:
4.3% (5)
2:2 Ничья:
3.4% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Международный кубок чемпионов
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Таджикистан
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация