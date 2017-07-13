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Лос-Анджелес Гэлакси
 
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Манчестер Юнайтед
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 4 часа 44 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лос-Анджелес Гэлакси - Манчестер Юнайтед, который состоится 16.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Лос-Анджелес Гэлакси - Манчестер Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
6.8% (8)
Ничья:
8.5% (10)
Манчестер Юнайтед
84.6% (99)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
32.5% (38)
Манчестер Юнайтед:
17.1% (20)
Манчестер Юнайтед:
16.2% (19)
Ничья:
4.3% (5)
Ничья:
3.4% (4)
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