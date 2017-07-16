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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Девелопмент Ареа
0:1
Перерыв
|
21'
0:1
33'
45'
Состав команд
23
Yake
Wu
16
Zhe
Jiang
15
Jie
Sun
17
Xiaodong
Fan
27
Li
Zhang
II
21
Chao
He
29
Long
Tan
10
Хусти
Саболч
37
Dadi
Zhou
23
Lin
Lu
20
Miao
Tang
II
11
Чжипэн
Цзян
13
Chugui
Ye
29
Zhi
Xiao
Чанчунь Ятай 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Yake Wu Вратарь
- 16 Zhe Jiang Защитник
- 15 Jie Sun Защитник
- 5 Исмаилов Анзур Защитник
- 17 Xiaodong Fan Защитник
- 27 Li Zhang II Полузащитник
- 21 Chao He Полузащитник
- 29 Long Tan Полузащитник
- 10 Хусти Саболч Полузащитник
- 37 Dadi Zhou Полузащитник
- 9 Игало Одион Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Fan Yi Вратарь
- 4 Rui Yu Защитник
- 24 Фенг Янь Защитник
- 32 Guang Li Полузащитник
- 33 Xiaofei Zhang Полузащитник
- 8 Zhenyu Du Полузащитник
- 31 Чанчэн Чэн Нападающий
- Главный тренер: Jingang Chen
Гуанчжоу Фули 5-3-2
- Основной состав
- 1 Yuelei Cheng Вратарь
- 36 Zhengyu Huang Защитник
- 23 Lin Lu Защитник
- 5 Оттесен Сёлви Защитник
- 20 Miao Tang II Защитник
- 11 Чжипэн Цзян Защитник
- 7 Захави Эран Полузащитник
- 13 Chugui Ye Полузащитник
- 3 Baixu Xiang Полузащитник
- 8 Junior Urso Нападающий
- 29 Zhi Xiao Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Chenlong Zhang Защитник
- 18 Йи Тенг Защитник
- 24 Jiajian Mai
- 25 Feng Han
- 15 An Ning
- 14 Chao Zeng
- 4 Gong Zhang
- Главный тренер: Dragan Stojkovic
- Травмы и дисквалификации
- Jihong Jiang Дисквалифицирован
- Zhizhao Chen Дисквалифицирован
- Tixiang Li Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Чанчунь Ятай (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 09.07.2017 Чанчунь Ятай 4:2 Шанхай СИПГ С
- 01.07.2017 Чанчунь Ятай 2:1 Бэйцзин Гоань С
- 24.06.2017 Чуньцинь Лифан 1:1 Чанчунь Ятай С
- 18.06.2017 Цзянсу Сунин 0:1 Чанчунь Ятай С
- 04.06.2017 Чанчунь Ятай 1:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 27.05.2017 Хэбей Форчун 2:1 Чанчунь Ятай С
- 21.05.2017 Чанчунь Ятай 1:1 Тяньцзинь Тэда С
- 14.05.2017 Чанчунь Ятай 0:1 Гуанчжоу Эвергранд С
- 06.05.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 1:3 Чанчунь Ятай С
- 02.05.2017 Ней Монгол 2:1 Чанчунь Ятай К
- 29.04.2017 Яньбянь 1:0 Чанчунь Ятай С
- 23.04.2017 Чанчунь Ятай 1:0 Хэнань Цзянье С
- 15.04.2017 Чанчунь Ятай 2:3 Шанхай Шэньхуа С
- 09.04.2017 Чанчунь Ятай 1:1 Ляонин Хувин С
- 02.04.2017 Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Лунэн С
- 12.03.2017 Гуанчжоу Фули 1:0 Чанчунь Ятай С
- 04.03.2017 Шанхай СИПГ 5:1 Чанчунь Ятай С
- 21.01.2017 Зенит 4:0 Чанчунь Ятай ТМК
- 16.01.2017 Чанчунь Ятай 2:5 Зенит ТМК
- 30.10.2016 Чанчунь Ятай 1:0 Шанхай Шэньхуа С
Гуанчжоу Фули (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 07.07.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:1 Гуанчжоу Фули С
- 01.07.2017 Гуанчжоу Фули 3:4 Чуньцинь Лифан С
- 24.06.2017 Тяньцзинь Тэда 1:2 Гуанчжоу Фули С
- 21.06.2017 Ней Монгол 0:0 Гуанчжоу Фули К
- 18.06.2017 Гуанчжоу Фули 1:1 Шанхай СИПГ С
- 02.06.2017 Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули С
- 26.05.2017 Гуанчжоу Фули 0:0 Шанхай Шэньхуа С
- 19.05.2017 Бэйцзин Гоань 2:2 Гуанчжоу Фули С
- 12.05.2017 Гуанчжоу Фули 1:1 Хэбей Форчун С
- 07.05.2017 Шаньдун Лунэн 3:0 Гуанчжоу Фули С
- 02.05.2017 Циндао Хайню 1:4 Гуанчжоу Фули К
- 28.04.2017 Гуанчжоу Фули 1:3 Гуйчжоу Чжичэн С
- 21.04.2017 Цзянсу Сунин 1:2 Гуанчжоу Фули С
- 17.04.2017 Ляонин Хувин 1:4 Гуанчжоу Фули С
- 08.04.2017 Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Гуанчжоу Фули С
- 01.04.2017 Яньбянь 0:1 Гуанчжоу Фули С
- 12.03.2017 Гуанчжоу Фули 1:0 Чанчунь Ятай С
- 04.03.2017 Гуанчжоу Фули 2:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 30.10.2016 Шицзячжуан 3:2 Гуанчжоу Фули С
- 26.10.2016 Гуанчжоу Фули 1:1 Ляонин Хувин С
Последние игры между собой
Чанчунь Ятай: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Гуанчжоу Фули: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
- 12.03.2017 Гуанчжоу Фули 1:0 Чанчунь Ятай Суперлига
- 16.09.2016 Чанчунь Ятай 3:1 Гуанчжоу Фули Суперлига
- 22.05.2016 Гуанчжоу Фули 0:1 Чанчунь Ятай Суперлига
- 11.08.2015 Гуанчжоу Фули 2:2 Чанчунь Ятай Суперлига
- 26.04.2015 Чанчунь Ятай 1:2 Гуанчжоу Фули Суперлига
- 24.08.2014 Гуанчжоу Фули 3:1 Чанчунь Ятай Суперлига
- 20.04.2014 Чанчунь Ятай 2:3 Гуанчжоу Фули Суперлига
- 05.10.2013 Гуанчжоу Фули 1:0 Чанчунь Ятай Суперлига
- 01.06.2013 Чанчунь Ятай 2:2 Гуанчжоу Фули Суперлига
- 07.10.2012 Чанчунь Ятай 2:1 Гуанчжоу Фули Суперлига
- 27.05.2012 Гуанчжоу Фули 5:1 Чанчунь Ятай Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|17
|13
|1
|3
|37 - 21
|40
|2.
|Шанхай СИПГ
|17
|12
|3
|2
|43 - 17
|39
|3.
|Хэбей Форчун
|17
|8
|5
|4
|26 - 18
|29
|4.
|Шаньдун Лунэн
|16
|8
|4
|4
|26 - 15
|28
|5.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|16
|8
|4
|4
|23 - 19
|28
|6.
|Гуанчжоу Фули
|1:0
|17
|7
|6
|4
|25 - 22
|27
|7.
|Бэйцзин Гоань
|17
|7
|4
|6
|23 - 23
|25
|8.
|Чуньцинь Лифан
|17
|6
|6
|5
|24 - 22
|24
|9.
|Шанхай Шэньхуа
|15
|5
|5
|5
|31 - 22
|20
|10.
|Чанчунь Ятай
|0:1
|17
|5
|4
|8
|19 - 24
|19
|11.
|Хэнань Цзянье
|17
|4
|6
|7
|19 - 24
|18
|12.
|Гуйчжоу Чжичэн
|17
|4
|6
|7
|16 - 23
|18
|13.
|Тяньцзинь Тэда
|17
|3
|6
|8
|11 - 24
|15
|14.
|Ляонин Хувин
|17
|3
|4
|10
|20 - 39
|13
|15.
|Цзянсу Сунин
|17
|1
|8
|8
|16 - 27
|11
|16.
|Яньбянь
|17
|2
|4
|11
|12 - 31
|10
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
47'
Chugui Ye получает желтую карточку.
47'
Chugui Ye совершает грубый фол. Хусти Саболч был жертвой
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает навес
45'
Лю Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
45'
Лю Лин выбил мяч на угловой.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
44'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
43'
Игало Одион имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
43'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает навес
43'
41'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает подножку. Zhe Jiang заработал фол.
41'
Лю Лин из команды Чангша Гинде разыграл угловой с левого угла.
40'
Чжипэн Цзян исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
40'
Jie Sun из команды Чанчунь Ятай. Это Ксяо Жи заработал фол.
38'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
38'
38'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
38'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай бьет головой мимо ворот
38'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает навес
37'
Оттесен Сёлви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает навес
36'
36'
36'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
36'
Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай бьет головой мимо ворот
36'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
35'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
34'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Игрок из команды Чангша Гинде делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
33'
Тактическая замена. Chao He уходит с поля и его заменяет Жанг Ксяофей
32'
Yake Wu вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Лю Лин из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
32'
Лю Лин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
31'
31'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает пас партнеру.
31'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
31'
Zhe Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Лю Лин из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
30'
Фан Ксяодонг выбил мяч на угловой.
30'
Лю Лин из команды Чангша Гинде подал угловой справа.
30'
Jie Sun выбил мяч на угловой.
30'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает пас партнеру.
28'
28'
Junior Urso отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
28'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай. Это Miao Tang заработал фол.
26'
Chao He из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Ксяо Жи заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Захави Эран и мяч снова в игре
25'
Yake Wu вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает навес
24'
Хусти Саболч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Лю Лин из команды Чангша Гинде подал угловой справа.
24'
Miao Tang из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Игало Одион наказан за толчок Оттесен Сёлви
21'
Захави Эран сделал результативную передачу.
21'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Chugui Ye записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
21'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает передачу за спину защитников.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
19'
Li Zhang наказан за толчок Чжипэн Цзян
19'
Оттесен Сёлви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
18'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Long Tan мяча так и не получил
17'
Захави Эран из команды Чангша Гинде наносит очень неточный удар.
17'
Junior Urso из команды Чангша Гинде делает навес
16'
15'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
15'
Baixu Xiang из команды Чангша Гинде делает подножку. Dadi Zhou заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
15'
14'
Junior Urso попал в створ, но вратарь справился с ударом.
13'
Li Zhang нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Хусти Саболч навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
12'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Chugui Ye заработал фол.
12'
Chao He из команды Чанчунь Ятай. Это Ксяо Жи заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
10'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай в офсайде
10'
10'
Miao Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Хусти Саболч навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Chugui Ye из команды Чангша Гинде делает подножку. Фан Ксяодонг заработал фол.
8'
Лю Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает навес
8'
6'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
6'
Исмаилов Анзур отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
6'
Фан Ксяодонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Junior Urso из команды Чангша Гинде делает подножку. Li Zhang заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
5'
5'
Захави Эран отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
3'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай в офсайде
2'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
1'
Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Игрок из команды Чангша Гинде делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Yake Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Chugui Ye из команды Чангша Гинде делает навес
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чанчунь Ятай". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Development Area Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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