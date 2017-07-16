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Стадион:
Чанчунь Ятай
0:1
Перерыв
Гуанчжоу Фули
0'
0:1
21' Гол
Chugui Ye
45' Желтая карточка
Chugui Ye
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Желтая карточка
47'
Chugui Ye получает желтую карточку.
Фол, нарушение
47'
Chugui Ye совершает грубый фол. Хусти Саболч был жертвой
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает навес
45'
Лю Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
45'
Лю Лин выбил мяч на угловой.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
44'
Ксяо Жи наказан за толчок Li Zhang
44'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
43'
Игало Одион имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
43'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает навес
43'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
41'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает подножку. Zhe Jiang заработал фол.
Угловой
41'
Лю Лин из команды Чангша Гинде разыграл угловой с левого угла.
40'
Чжипэн Цзян исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
40'
Jie Sun из команды Чанчунь Ятай. Это Ксяо Жи заработал фол.
Офсайд
38'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
38'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
38'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай бьет головой мимо ворот
38'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает навес
37'
Оттесен Сёлви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает навес
36'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
36'
Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай бьет головой мимо ворот
Угловой
36'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
35'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Игрок из команды Чангша Гинде делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
33'
Тактическая замена. Chao He уходит с поля и его заменяет Жанг Ксяофей
32'
Yake Wu вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
32'
Лю Лин из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
32'
Лю Лин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
31'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
31'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает пас партнеру.
31'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
31'
Zhe Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Лю Лин из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
30'
Фан Ксяодонг выбил мяч на угловой.
Угловой
30'
Лю Лин из команды Чангша Гинде подал угловой справа.
30'
Jie Sun выбил мяч на угловой.
30'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает пас партнеру.
28'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
28'
Junior Urso отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
28'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай. Это Miao Tang заработал фол.
Фол, нарушение
26'
Chao He из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Ксяо Жи заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Захави Эран и мяч снова в игре
25'
Yake Wu вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Лю Лин из команды Чангша Гинде делает навес
24'
Хусти Саболч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Лю Лин из команды Чангша Гинде подал угловой справа.
24'
Miao Tang из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
24'
Игало Одион наказан за толчок Оттесен Сёлви
21'
Захави Эран сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Chugui Ye записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
21'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает передачу за спину защитников.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
19'
Li Zhang наказан за толчок Чжипэн Цзян
19'
Оттесен Сёлви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
18'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Long Tan мяча так и не получил
17'
Захави Эран из команды Чангша Гинде наносит очень неточный удар.
17'
Junior Urso из команды Чангша Гинде делает навес
16'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
15'
Baixu Xiang из команды Чангша Гинде делает подножку. Dadi Zhou заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
15'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Junior Urso попал в створ, но вратарь справился с ударом.
13'
Li Zhang нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Хусти Саболч навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Miao Tang из команды Чангша Гинде. Это Dadi Zhou заработал фол.
12'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Chugui Ye заработал фол.
Фол, нарушение
12'
Chao He из команды Чанчунь Ятай. Это Ксяо Жи заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Офсайд
10'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай в офсайде
10'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Miao Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Хусти Саболч навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Chugui Ye из команды Чангша Гинде делает подножку. Фан Ксяодонг заработал фол.
8'
Лю Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает навес
8'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
6'
Исмаилов Анзур отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
6'
Фан Ксяодонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Junior Urso из команды Чангша Гинде делает подножку. Li Zhang заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
5'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
5'
Захави Эран отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Офсайд
3'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай в офсайде
2'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
1'
Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Игрок из команды Чангша Гинде делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Yake Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Chugui Ye из команды Чангша Гинде делает навес
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чанчунь Ятай". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Development Area Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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