Стадион: Haihe Stadium
3:0
Конец матча
1:0
23' ГолСюйжи Чжао
2:0
32' ГолСюйжи Чжао
3:0
51' ГолПато Алешандре
88' Желтая карточкаYiming Liu
90' Желтая карточкаДжианйвинг Мао
90' Желтая карточкаТевес Карлос
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
94'
Cheng Zhang совершает грубый фол. Морено Джованни был жертвой
94'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
94'
Игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
94'
Витсель Аксель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Тевес Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Джианйвинг Мао заработал фол.
93'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
[4] - столько добавил арбитр времени.
92'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
91'
Тевес Карлос получает желтую карточку.
91'
Тевес Карлос совершает грубый фол. Витсель Аксель был жертвой
90'
Cheng Zhang наказан за толчок Джианйвинг Мао
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
Джианйвинг Мао получает желтую карточку.
90'
Джианйвинг Мао совершает грубый фол. Витсель Аксель был жертвой
89'
Cheng Zhang возвращается на поле, всё в порядке.
89'
Би Джианхао из команды Шанхай Шэньхуа опасно играет. Чуть не пострадал Пато Алешандре.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Yiming Liu получил жёлтую карточку за затяжку времени.
87'
Cheng Zhang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
87'
Cheng Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
86'
Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
86'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
85'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
85'
Xiuwei Zhang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
84'
Би Джианхао из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Пато Алешандре заработал фол.
83'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
83'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Ли Шуай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Ванг Ксяолонг имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
82'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников.
81'
Чжан Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Тевес Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Dalun Zheng коснулся мяча рукой.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
80'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Тактическая замена. Ванг Йонгпо уходит с поля и его заменяет Ванг Ксяолонг
78'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
78'
Тактическая замена. Shilin Sun уходит с поля и его заменяет Ванг Шоутинг
77'
Тактическая замена. Цао Юньдин уходит с поля и его заменяет Jianrong Zhu
77'
Витсель Аксель отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
76'
Би Джианхао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
75'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь наносил удар-парашют, но вратарь перевел мяч на угловой.
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
74'
Dalun Zheng наказан за толчок Shilin Sun
74'
73'
Ли Цзяньбен из команды Шанхай Шэньхуа бьет головой мимо ворот
73'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
73'
Джианйвинг Мао нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
73'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа устремляется вперед с мячом.
71'
Пато Алешандре мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
71'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный навес.
71'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
71'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа устремляется вперед с мячом.
70'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
70'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
69'
Цао Юньдин нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Тевес Карлос не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
69'
ШТАНГА! Морено Джованни попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
69'
Ким Ки-Хи из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
69'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
67'
Тактическая замена. Кэ Сунь уходит с поля и его заменяет Dalun Zheng
66'
Ли Цзяньбен из команды Шанхай Шэньхуа сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
66'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
66'
Вон Гвон Ген выбил мяч на угловой.
66'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
63'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь. Это Джианйвинг Мао заработал фол.
63'
Yunqiu Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
63'
61'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
60'
Сюйжи Чжао нарушает правила. Лин Ванг пострадал
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Shuai Pei получил травму и заменен. Xiuwei Zhang выходит на поле.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Shuai Pei получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
59'
Shuai Pei на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Ванг Йонгпо заработал фол.
58'
58'
Тевес Карлос отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
58'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников.
57'
Ким Ки-Хи наказан за толчок Сюйжи Чжао
56'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
56'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Витсель Аксель заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
54'
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Haolun Mi сделал результативную передачу.
51'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Пато Алешандре отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
48'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
47'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Чжан Лу вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Ким Ки-Хи из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
46'
Ли Шуай вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает неудачный навес.
46'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь разыграл угловой с левого угла.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Пато Алешандре бьет и мяч от рикошета проходит мимо
46'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь играет в стеночку. Shuai Pei был стеночкой.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Кэ Сунь мяча так и не получил
44'
Морено Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
44'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь разыграл угловой с правого угла.
44'
Ванг Йонгпо бьет и мяч от рикошета проходит мимо
43'
43'
Ли Цзяньбен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
43'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь разыграл угловой с левого угла.
42'
Ли Цзяньбен выбил мяч на угловой.
42'
40'
40'
Джианйвинг Мао отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
40'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа устремляется вперед с мячом.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
39'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Сюйжи Чжао заработал фол.
39'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
38'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
После удара головой, который нанес Пато Алешандре, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
37'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
36'
Шанхай Шэньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля
36'
36'
Пато Алешандре ударом издали сотрясает перекладину
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
34'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа. Это Yiming Liu заработал фол.
32'
Кэ Сунь сделал результативную передачу.
32'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сюйжи Чжао записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
32'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес прямо в штрафную.
31'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
Вон Гвон Ген наказан за толчок Морено Джованни
29'
Лин Ванг наказан за толчок Ванг Йонгпо
29'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Тевес Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
28'
Тевес Карлос бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
27'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
26'
Shuai Pei отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
26'
25'
Тактическая замена. Pin Lu уходит с поля и его заменяет Джианйвинг Мао
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
23'
Cheng Zhang сделал результативную передачу.
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сюйжи Чжао из клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" отправил мяч головой в ворота.
23'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный навес.
23'
Pin Lu из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
22'
Игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
20'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
19'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
19'
Shuai Pei из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
17'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа опасно играет. Чуть не пострадал Haolun Mi.
17'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Ли Шуай вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
15'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
15'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
14'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Пато Алешандре заработал фол.
13'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Ким Ки-Хи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
12'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
10'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
10'
Shuai Pei из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Yunqiu Li заработал фол.
8'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
8'
8'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь бьет головой мимо ворот
8'
7'
Ким Ки-Хи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
4'
4'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
3'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
3'
Пато Алешандре бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
1'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haihe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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