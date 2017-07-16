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Стадион: Скагерак Арена Зрители: 6780
0:1
6' ГолАдегбенро Самуэль
0:2
24' ГолАдегбенро Самуэль
61' Желтая карточкаЗехнини Рафик
71' Желтая карточкаДиуф Папе Пате
|
6'
0:1
24'
0:2
61'
71'
Состав команд
24
Риски
Рику
Одд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Россбах Сондре Вратарь
- 2 Рууд Эспен Защитник
- 16 Семб-Берге Фредрик Защитник
- 21 Хаген Стеффен Защитник
- 18 Воге-Нильсен Йоаким Защитник
- 8 Самуэльсен Йоне Полузащитник
- 20 Олдруп-Йенсен Фредрик Полузащитник
- 7 Броберг Мартин Полузащитник
- 24 Риски Рику Нападающий
- 15 Хеуген Сигурд Нападающий
- 11 Зехнини Рафик Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ресхольт-Мюра Вильяр Вратарь
- 5 Грогор Томас Защитник
- 4 Берган Вегар Защитник
- 6 Берг Оливер Полузащитник
- 27 Диуф Папе Пате Нападающий
- 13 Младенович Стефан Нападающий
- 10 Оксеан Оливье Нападающий
- Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Викинг 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Эустбё Ивен Вратарь
- 22 Кронберг Клаес Защитник
- 2 Rasmus Martinsen Защитник
- 28 Хёуген Кристоффер Защитник
- 18 Рюэрсон Юлиан Защитник
- 14 Даниэльсен Андре Полузащитник
- 17 Эрнеманн Стеффен Полузащитник
- 20 Tor Andre Aasheim Полузащитник
- 7 Адегбенро Самуэль Полузащитник
- 25 Usmani Sale Полузащитник
- 27 Mathias Bringaker Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Amund Wichne Вратарь
- 19 Хёукос Микаэль Полузащитник
- 11 Бютюки Зюмер Полузащитник
- 40 Jens Huseboe
- 21 Herman Kleppa
- 31 Harald Nilsen Tangen
- Главный тренер: Ian Burchnall
Предыдущие игры
Одд (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 13.07.2017 Вадуц 0:1 Одд ЛЕ
- 06.07.2017 Баллимена Юнайтед 0:2 Одд ЛЕ
- 02.07.2017 Одд 0:0 Сарпсборг-08 Т
- 29.06.2017 Одд 3:0 Баллимена Юнайтед ЛЕ
- 25.06.2017 Олесунн 5:1 Одд Т
- 18.06.2017 Согндаль 0:0 Одд Т
- 04.06.2017 Одд 0:0 Бранн Т
- 31.05.2017 Флеккерёй 0:3 Одд К
- 27.05.2017 Саннефьёрд 0:0 Одд Т
- 24.05.2017 Порс Гренланд 1:3 Одд К
- 21.05.2017 Одд 1:2 Мольде Т
- 16.05.2017 Хёугесунн 0:2 Одд Т
- 13.05.2017 Одд 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 08.05.2017 Лиллестрём 0:1 Одд Т
- 30.04.2017 Одд 2:1 Волеренга Т
- 26.04.2017 Хей 0:10 Одд К
- 23.04.2017 Викинг 3:0 Одд Т
- 17.04.2017 Одд 1:0 Тромсё Т
- 09.04.2017 Стабек 2:0 Одд Т
- 05.04.2017 Одд 2:0 Кристиансунд Т
Викинг (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 09.07.2017 Викинг 1:1 Согндаль Т
- 02.07.2017 Мольде 3:2 Викинг Т
- 25.06.2017 Викинг 1:1 Хёугесунн Т
- 18.06.2017 Лиллестрём 1:0 Викинг Т
- 04.06.2017 Викинг 2:1 Кристиансунд Т
- 29.05.2017 Стрёмсгодсет 4:2 Викинг Т
- 25.05.2017 Эгерсунд 3:1 Викинг К
- 22.05.2017 Стабек 1:1 Викинг Т
- 16.05.2017 Викинг 1:2 Олесунн Т
- 13.05.2017 Согндаль 4:0 Викинг Т
- 07.05.2017 Викинг 0:2 Саннефьёрд Т
- 29.04.2017 Бранн 1:1 Викинг Т
- 26.04.2017 Риска 1:4 Викинг К
- 23.04.2017 Викинг 3:0 Одд Т
- 17.04.2017 Викинг 0:1 Русенборг Т
- 09.04.2017 Сарпсборг-08 3:0 Викинг Т
- 06.04.2017 Викинг 1:2 Тромсё Т
- 03.04.2017 Волеренга 1:0 Викинг Т
- 25.03.2017 Юргорден 2:0 Викинг ТМК
- 18.03.2017 Викинг 3:3 Саннес Ульф ТМК
Последние игры между собой
Одд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Викинг: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|17
|10
|5
|2
|33 - 13
|35
|2.
|Мольде
|17
|8
|4
|5
|28 - 19
|28
|3.
|Бранн
|0:0
|17
|7
|7
|3
|30 - 13
|28
|4.
|Сарпсборг-08
|0:0
|17
|7
|7
|3
|26 - 16
|28
|5.
|Хёугесунн
|16
|7
|4
|5
|20 - 17
|25
|6.
|Стабек
|17
|7
|4
|6
|26 - 30
|25
|7.
|Волеренга
|15
|6
|4
|5
|21 - 20
|22
|8.
|Одд
|16
|6
|4
|6
|12 - 18
|22
|9.
|Олесунн
|17
|6
|4
|7
|21 - 21
|22
|10.
|Лиллестрём
|17
|6
|4
|7
|25 - 26
|22
|11.
|Саннефьёрд
|17
|6
|3
|8
|21 - 28
|21
|12.
|Согндаль
|17
|5
|5
|7
|20 - 26
|20
|13.
|Стрёмсгодсет
|17
|4
|7
|6
|20 - 25
|19
|14.
|Кристиансунд
|16
|4
|5
|7
|21 - 27
|17
|15.
|Тромсё
|16
|3
|5
|8
|16 - 30
|14
|16.
|Викинг
|17
|3
|4
|10
|17 - 28
|13
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
71'
Диуф Папе Пате получает желтую карточку.
70'
Одд Гренланд производит замену. Зехнини Рафик уходит, и Младенович Стефан заменяет его
61'
Зехнини Рафик получает желтую карточку.
46'
Одд Гренланд производит замену. Риски Рику уходит, и Диуф Папе Пате заменяет его
46'
Одд Гренланд производит замену. Хеуген Сигурд уходит, и Оксеан Оливье заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Адегбенро Самуэль.
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Адегбенро Самуэль.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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