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2017
Стадион: Зрители: 6780
Одд
0:2
Конец матча
Викинг
0'
0:1
6' Гол
Адегбенро Самуэль
0:2
24' Гол
Адегбенро Самуэль
61' Желтая карточка
Зехнини Рафик
71' Желтая карточка
Диуф Папе Пате
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
71'
Диуф Папе Пате получает желтую карточку.
70'
Одд Гренланд производит замену. Зехнини Рафик уходит, и Младенович Стефан заменяет его
Желтая карточка
61'
Зехнини Рафик получает желтую карточку.
46'
Одд Гренланд производит замену. Риски Рику уходит, и Диуф Папе Пате заменяет его
46'
Одд Гренланд производит замену. Хеуген Сигурд уходит, и Оксеан Оливье заменяет его

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Адегбенро Самуэль.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Адегбенро Самуэль.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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