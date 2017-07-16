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Стадион: Акер Зрители: 8628
0:0
Конец матча
Состав команд
19
Хестад
Эйрик
Мольде 3-5-2
- Основной состав
- 1 Линде Андреас Вратарь
- 6 Stian Gregersen Защитник
- 5 Тойвио Йоона Защитник
- 8 Сарр Бабакар Защитник
- 22 Реммер Кристофер Полузащитник
- 14 Странд Петтер Полузащитник
- 17 Эурснес Фредрик Полузащитник
- 19 Хестад Эйрик Полузащитник
- 2 Ссеванкамбо Исак Полузащитник
- 33 Брустад Фредрик Нападающий
- 10 Сигурдарсон Бьорн Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Неидсон да Силва Вратарь
- 18 Диоп Амиду Полузащитник
- 16 Хуссейн Эцаз Полузащитник
- 11 Свеннсен Сандер Полузащитник
- 4 Габриэльсен Рубен Полузащитник
- 21 Tobias Hammer Svendsen
- 20 Thomas Amang
- Главный тренер: Ole Gunnar Solskjaer
Стрёмсгодсет 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бугге-Петтерсен Эспен Вратарь
- 2 Хамуд Мунир Защитник
- 5 Jakob Glesnes Защитник
- 4 Мадсен Ким Защитник
- 3 Парр Джонатан Защитник
- 93 Нгуэн Токмак Полузащитник
- 6 Хаугер Хеннинг Полузащитник
- 11 Токстад Кристоффер Полузащитник
- 8 Жради Бассель Полузащитник
- 23 Eirik Ulland Andersen Полузащитник
- 10 Педерсен Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 77 Макани Соша Вратарь
- 25 Ринстад Стиан Защитник
- 28 Хейбротен Мариус Защитник
- 13 Сиводедов Кристиан Полузащитник
- 9 Энгблом Понтус Нападающий
- 66 Andreas Hoven
- 21 Mathias Berg Gjerstroem
- Главный тренер: Скуллеруд Тор-Оле
Предыдущие игры
Мольде (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 08.07.2017 Олесунн 0:3 Мольде Т
- 02.07.2017 Мольде 3:2 Викинг Т
- 26.06.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Т
- 18.06.2017 Мольде 3:0 Тромсё Т
- 04.06.2017 Сарпсборг-08 1:0 Мольде Т
- 01.06.2017 КФУМ 1:2 Мольде К
- 28.05.2017 Мольде 3:1 Стабек Т
- 24.05.2017 Хёдд 1:2 Мольде К
- 21.05.2017 Одд 1:2 Мольде Т
- 16.05.2017 Мольде 1:2 Согндаль Т
- 13.05.2017 Бранн 4:1 Мольде Т
- 06.05.2017 Мольде 0:1 Олесунн Т
- 30.04.2017 Саннефьёрд 3:3 Мольде Т
- 26.04.2017 Волда 2:3 Мольде К
- 24.04.2017 Хёугесунн 0:0 Мольде Т
- 17.04.2017 Мольде 4:0 Волеренга Т
- 08.04.2017 Русенборг 2:1 Мольде Т
- 05.04.2017 Мольде 2:1 Лиллестрём Т
- 01.04.2017 Кристиансунд 0:1 Мольде Т
- 25.03.2017 Олесунн 5:1 Мольде ТМК
Стрёмсгодсет (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 09.07.2017 Стрёмсгодсет 4:2 Кристиансунд Т
- 01.07.2017 Лиллестрём 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 26.06.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Т
- 18.06.2017 Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 04.06.2017 Русенборг 3:1 Стрёмсгодсет Т
- 01.06.2017 Мьёндален 2:1 Стрёмсгодсет К
- 29.05.2017 Стрёмсгодсет 4:2 Викинг Т
- 24.05.2017 Скейд 2:4 Стрёмсгодсет К
- 21.05.2017 Тромсё 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 16.05.2017 Стрёмсгодсет 1:2 Стабек Т
- 13.05.2017 Одд 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 07.05.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Т
- 30.04.2017 Кристиансунд 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 26.04.2017 Оссиден 1:3 Стрёмсгодсет К
- 22.04.2017 Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд Т
- 17.04.2017 Согндаль 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 09.04.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Т
- 06.04.2017 Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Т
- 02.04.2017 Стрёмсгодсет 3:1 Хёугесунн Т
- 25.03.2017 Стрёмсгодсет 2:2 Саннефьёрд ТМК
Последние игры между собой
Мольде: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 5
Стрёмсгодсет: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 9
- 26.06.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Типпелига
- 27.08.2016 Стрёмсгодсет 0:2 Мольде Типпелиген
- 11.05.2016 Мольде 4:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 23.09.2015 Стрёмсгодсет 1:0 Мольде Типпелиген
- 29.04.2015 Мольде 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 02.11.2014 Стрёмсгодсет 2:0 Мольде Типпелиген
- 11.05.2014 Мольде 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 25.08.2013 Стрёмсгодсет 5:2 Мольде Типпелига
- 28.04.2013 Мольде 1:2 Стрёмсгодсет Типпелига
- 21.10.2012 Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Типпелига
- 23.03.2012 Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 30.10.2011 Мольде 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 16.06.2011 Стрёмсгодсет 0:1 Мольде Типпелиген
- 13.09.2010 Стрёмсгодсет 1:3 Мольде Типпелиген
- 15.04.2010 Мольде 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 13.09.2009 Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 05.04.2009 Стрёмсгодсет 0:2 Мольде Типпелиген
- 27.07.2008 Стрёмсгодсет 4:0 Мольде Типпелиген
- 27.04.2008 Мольде 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|17
|10
|5
|2
|33 - 13
|35
|2.
|Мольде
|17
|8
|4
|5
|28 - 19
|28
|3.
|Бранн
|0:0
|17
|7
|7
|3
|30 - 13
|28
|4.
|Сарпсборг-08
|0:0
|17
|7
|7
|3
|26 - 16
|28
|5.
|Хёугесунн
|16
|7
|4
|5
|20 - 17
|25
|6.
|Стабек
|17
|7
|4
|6
|26 - 30
|25
|7.
|Волеренга
|15
|6
|4
|5
|21 - 20
|22
|8.
|Одд
|16
|6
|4
|6
|12 - 18
|22
|9.
|Олесунн
|17
|6
|4
|7
|21 - 21
|22
|10.
|Лиллестрём
|17
|6
|4
|7
|25 - 26
|22
|11.
|Саннефьёрд
|17
|6
|3
|8
|21 - 28
|21
|12.
|Согндаль
|17
|5
|5
|7
|20 - 26
|20
|13.
|Стрёмсгодсет
|17
|4
|7
|6
|20 - 25
|19
|14.
|Кристиансунд
|16
|4
|5
|7
|21 - 27
|17
|15.
|Тромсё
|16
|3
|5
|8
|16 - 30
|14
|16.
|Викинг
|17
|3
|4
|10
|17 - 28
|13
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Стремсгодсет производит замену. Нгуэн Токмак уходит, и Andreas Hoven заменяет его
84'
Стремсгодсет производит замену. Хаугер Хеннинг уходит, и Сиводедов Кристиан заменяет его
73'
Мольде производит замену. Тойвио Йоона уходит, и Thomas Amang заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
33'
Мольде производит замену. Брустад Фредрик уходит, и Свеннсен Сандер заменяет его
27'
Стремсгодсет производит замену. Педерсен Маркус уходит, и Энгблом Понтус заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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