  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Норвегия
  5. Типпелига
Стадион: Зрители: 8628
Мольде
0:0
Конец матча
Стрёмсгодсет
0' 90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Стремсгодсет производит замену. Нгуэн Токмак уходит, и Andreas Hoven заменяет его
84'
Стремсгодсет производит замену. Хаугер Хеннинг уходит, и Сиводедов Кристиан заменяет его
73'
Мольде производит замену. Тойвио Йоона уходит, и Thomas Amang заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.

33'
Мольде производит замену. Брустад Фредрик уходит, и Свеннсен Сандер заменяет его
27'
Стремсгодсет производит замену. Педерсен Маркус уходит, и Энгблом Понтус заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация