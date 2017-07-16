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2017
Стадион: Зрители: 3831
Хёугесунн
2:0
Конец матча
Олесунн
0'
22' Желтая карточка
Скьерве Вегард
37' Желтая карточка
Карлсен Фредрик
1:0
55' Гол
Ибрагим Шуайбу
68' Желтая карточка
Гяйси Эдвин
2:0
84' Гол
Андреасен Тур
90' Желтая карточка
Рамстейн Кай
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Рамстейн Кай получает желтую карточку.
87'
Хёугесунн производит замену. Ибрагим Шуайбу уходит, и Будусон Джонни заменяет его
85'
Олесунн производит замену. Adam Oern Arnarson уходит, и Оддбьорн Лие заменяет его
Описание гола
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Андреасен Тур.
75'
Хёугесунн производит замену. Гюткьяер Фредерик уходит, и Андреасен Тур заменяет его

Желтая карточка
68'
Гяйси Эдвин получает желтую карточку.
65'
Олесунн производит замену. Фет Сондре уходит, и Бериша Вальмир заменяет его
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ибрагим Шуайбу.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Хёугесунн производит замену. Харальдсейд Кристоффер уходит, и Бьорккьяер Сверре заменяет его
Желтая карточка
37'
Карлсен Фредрик получает желтую карточку.
Желтая карточка
22'
Скьерве Вегард получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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