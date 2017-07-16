- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Хуагесунд Зрители: 3831
22' Желтая карточкаСкьерве Вегард
37' Желтая карточкаКарлсен Фредрик
1:0
55' ГолИбрагим Шуайбу
68' Желтая карточкаГяйси Эдвин
2:0
84' ГолАндреасен Тур
90' Желтая карточкаРамстейн Кай
|
22'
37'
55'
1:0
68'
84'
2:0
90'
Состав команд
16
Лейте
Бруно
Хёугесунн 4-4-2
- Основной состав
- 1 Бротвейт Пер Вратарь
- 19 Харальдсейд Кристоффер Защитник
- 4 Кнудсен Фредрик Защитник
- 18 Скьерве Вегард Защитник
- 22 Стёлос Александер Защитник
- 8 Тронстад Сондре Полузащитник
- 6 Кисс Филип Полузащитник
- 16 Лейте Бруно Полузащитник
- 7 Абди Либан Полузащитник
- 17 Ибрагим Шуайбу Нападающий
- 9 Гюткьяер Фредерик Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Сандвик Хельге Вратарь
- 11 Андреасен Тур Защитник
- 26 Бьорккьяер Сверре Защитник
- 23 Хайрадинович Харис Полузащитник
- 20 Будусон Джонни Полузащитник
- 10 Хусеклепп Эрик Нападающий
- 35 Икеди Энтони
- Главный тренер: Eirik Horneland
Олесунн 4-4-2
- Основной состав
- 23 Paal Vestly Heigre Вратарь
- 22 Adam Oern Arnarson Защитник
- 6 Рамстейн Кай Защитник
- 3 Гретарссон Даниэль Защитник
- 2 Mikkel Kirkeskov Защитник
- 14 Гяйси Эдвин Полузащитник
- 8 Карлсен Фредрик Полузащитник
- 18 Хофф Вебьёрн Полузащитник
- 11 Трандарсон Арон-Элис Полузащитник
- 30 Абделлауйе Мостафа Нападающий
- 17 Фет Сондре Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Oddbjoern Lie Защитник
- 15 Marlinho Полузащитник
- 9 Бериша Вальмир Полузащитник
- 10 Вельдвейк Ларс Нападающий
- 38 Joergen Hatlehol
- 32 Sondre Soedergren
- Главный тренер: Фредриксен Тронд
Предыдущие игры
Хёугесунн (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 13.07.2017 Хёугесунн 3:2 Лех ЛЕ
- 06.07.2017 Колрейн 0:0 Хёугесунн ЛЕ
- 02.07.2017 Хёугесунн 2:0 Тромсё Т
- 29.06.2017 Хёугесунн 7:0 Колрейн ЛЕ
- 25.06.2017 Викинг 1:1 Хёугесунн Т
- 18.06.2017 Хёугесунн 1:0 Русенборг Т
- 04.06.2017 Олесунн 0:1 Хёугесунн Т
- 31.05.2017 Эгерсунд 1:2 Хёугесунн К
- 28.05.2017 Хёугесунн 0:0 Сарпсборг-08 Т
- 24.05.2017 Вард Хёугесунн 0:6 Хёугесунн К
- 21.05.2017 Кристиансунд 3:2 Хёугесунн Т
- 16.05.2017 Хёугесунн 0:2 Одд Т
- 13.05.2017 Саннефьёрд 2:0 Хёугесунн Т
- 07.05.2017 Хёугесунн 0:0 Согндаль Т
- 30.04.2017 Стабек 0:3 Хёугесунн Т
- 27.04.2017 Видар 0:3 Хёугесунн К
- 24.04.2017 Хёугесунн 0:0 Мольде Т
- 17.04.2017 Бранн 3:1 Хёугесунн Т
- 09.04.2017 Лиллестрём 0:2 Хёугесунн Т
- 06.04.2017 Хёугесунн 4:3 Волеренга Т
Олесунн (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 08.07.2017 Олесунн 0:3 Мольде Т
- 01.07.2017 Согндаль 1:0 Олесунн Т
- 25.06.2017 Олесунн 5:1 Одд Т
- 17.06.2017 Кристиансунд 1:1 Олесунн Т
- 04.06.2017 Олесунн 0:1 Хёугесунн Т
- 31.05.2017 Хьельсос 0:1 Олесунн К
- 28.05.2017 Бранн 1:1 Олесунн Т
- 24.05.2017 Бюосен 0:2 Олесунн К
- 21.05.2017 Олесунн 2:0 Саннефьёрд Т
- 16.05.2017 Викинг 1:2 Олесунн Т
- 12.05.2017 Олесунн 0:1 Волеренга Т
- 06.05.2017 Мольде 0:1 Олесунн Т
- 30.04.2017 Олесунн 3:1 Тромсё Т
- 26.04.2017 Херд 3:5 Олесунн К
- 23.04.2017 Русенборг 0:0 Олесунн Т
- 17.04.2017 Олесунн 3:1 Лиллестрём Т
- 09.04.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Т
- 05.04.2017 Олесунн 1:3 Сарпсборг-08 Т
- 02.04.2017 Стабек 3:1 Олесунн Т
- 25.03.2017 Олесунн 5:1 Мольде ТМК
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 7
Олесунн: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 6
- 04.06.2017 Олесунн 0:1 Хёугесунн Типпелига
- 30.10.2016 Олесунн 3:3 Хёугесунн Типпелиген
- 19.03.2016 Хёугесунн 3:0 Олесунн Типпелиген
- 09.08.2015 Хёугесунн 3:1 Олесунн Типпелиген
- 07.06.2015 Олесунн 2:1 Хёугесунн Типпелиген
- 16.08.2014 Олесунн 3:0 Хёугесунн Типпелиген
- 04.05.2014 Хёугесунн 1:2 Олесунн Типпелиген
- 14.07.2013 Хёугесунн 1:2 Олесунн Типпелига
- 16.03.2013 Олесунн 3:0 Хёугесунн Типпелига
- 04.11.2012 Олесунн 2:2 Хёугесунн Типпелига
- 16.05.2012 Хёугесунн 4:2 Олесунн Типпелига
- 25.09.2011 Хёугесунн 1:0 Олесунн Типпелиген
- 10.04.2011 Олесунн 1:0 Хёугесунн Типпелиген
- 26.09.2010 Олесунн 2:1 Хёугесунн Типпелиген
- 14.04.2010 Хёугесунн 2:1 Олесунн Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|17
|10
|5
|2
|33 - 13
|35
|2.
|Мольде
|17
|8
|4
|5
|28 - 19
|28
|3.
|Бранн
|0:0
|17
|7
|7
|3
|30 - 13
|28
|4.
|Сарпсборг-08
|0:0
|17
|7
|7
|3
|26 - 16
|28
|5.
|Хёугесунн
|16
|7
|4
|5
|20 - 17
|25
|6.
|Стабек
|17
|7
|4
|6
|26 - 30
|25
|7.
|Волеренга
|15
|6
|4
|5
|21 - 20
|22
|8.
|Одд
|16
|6
|4
|6
|12 - 18
|22
|9.
|Олесунн
|17
|6
|4
|7
|21 - 21
|22
|10.
|Лиллестрём
|17
|6
|4
|7
|25 - 26
|22
|11.
|Саннефьёрд
|17
|6
|3
|8
|21 - 28
|21
|12.
|Согндаль
|17
|5
|5
|7
|20 - 26
|20
|13.
|Стрёмсгодсет
|17
|4
|7
|6
|20 - 25
|19
|14.
|Кристиансунд
|16
|4
|5
|7
|21 - 27
|17
|15.
|Тромсё
|16
|3
|5
|8
|16 - 30
|14
|16.
|Викинг
|17
|3
|4
|10
|17 - 28
|13
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Рамстейн Кай получает желтую карточку.
87'
Хёугесунн производит замену. Ибрагим Шуайбу уходит, и Будусон Джонни заменяет его
85'
Олесунн производит замену. Adam Oern Arnarson уходит, и Оддбьорн Лие заменяет его
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Андреасен Тур.
75'
Хёугесунн производит замену. Гюткьяер Фредерик уходит, и Андреасен Тур заменяет его
68'
Гяйси Эдвин получает желтую карточку.
65'
Олесунн производит замену. Фет Сондре уходит, и Бериша Вальмир заменяет его
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ибрагим Шуайбу.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Хёугесунн производит замену. Харальдсейд Кристоффер уходит, и Бьорккьяер Сверре заменяет его
37'
Карлсен Фредрик получает желтую карточку.
22'
Скьерве Вегард получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Международный кубок чемпионов
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Таджикистан
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация