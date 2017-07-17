  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Бразилия
  5. Серия A
Ботафого
1:1
Первый тайм: 17'
Спорт Ресифи
0'
1:0
2' Гол
Rodrigo I
1:1
9' Гол
Rithely
17'
Первый тайм
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Франциско Рители да Силва Соуза.
Описание гола
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Rodrigo Lindoso.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация