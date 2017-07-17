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1:1
Первый тайм: 17'
Состав команд
6
Gilson
I
10
Joao
Paulo
I
9
Roger
V
27
Samuel
VII
4
Durval
56
Sander
21
Rithely
88
Patrick
I
10
Соуза
Диего
90
Андре
Филипе
Ботафого 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Jefferson de Oliveira II Вратарь
- 4 Arnaldo II Защитник
- 3 Mauro Joel Carli Защитник
- 2 Igor Rabello Защитник
- 6 Gilson I Защитник
- 10 Joao Paulo I Полузащитник
- 5 Rodrigo I Полузащитник
- 8 Matheus Fernandes Полузащитник
- 7 Rodrigo Pimpao Полузащитник
- 11 Marcos Vinicius III Полузащитник
- 9 Roger V Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Helton Leite Вратарь
- 14 Эмерсон Рамос Защитник
- 19 Marcelo Conceicao Защитник
- 21 Фернандес Полузащитник
- 22 Дуду Полузащитник
- 13 Luis Richardo
- 15 Emerson I
- 23 Vinicius Tanque
- 20 Guilherme dos Santos IX
- 16 Victor Lindenberg
- 17 Leandro XII
- 18 Camilo III
Спорт Ресифи 4-2-3-1
- Основной состав
- 19 Detofol Agenor Вратарь
- 27 Samuel VII Защитник
- 2 Oswaldo Henriquez Защитник
- 4 Durval Защитник
- 56 Sander Защитник
- 21 Rithely Полузащитник
- 88 Patrick I Полузащитник
- 97 Henrique Souza Ewerthon III Полузащитник
- 10 Соуза Диего Полузащитник
- 6 Мена Эухенио Полузащитник
- 90 Андре Филипе Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Raul Prata Защитник
- 37 Жуниньо Пернамбукано Защитник
- 36 Фабрисио Агосто Полузащитник
- 5 Rodrigo Oliveira Полузащитник
- 44 Thallyson III Полузащитник
- 89 Роша Игор II Полузащитник
- 20 Томас Бединелли Нападающий
- 7 Reinaldo Lenis Нападающий
- 17 Рожерио Жозе Нападающий
- 32 Mailson
- 40 Goebel Evandro X
Предыдущие игры
Ботафого (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 13.07.2017 Флуминенсе 0:1 Ботафого СA
- 10.07.2017 Ботафого 1:1 Атлетико Минейро СA
- 07.07.2017 Насьональ Монтевидео 0:1 Ботафого КЛ
- 02.07.2017 Коринтианс 1:0 Ботафого СA
- 30.06.2017 Атлетико Минейро 1:0 Ботафого К
- 27.06.2017 Ботафого 0:2 Аваи СA
- 22.06.2017 Ботафого 3:1 Васко да Гама СA
- 18.06.2017 Шапекоэнсе 0:2 Ботафого СA
- 15.06.2017 Витория 2:2 Ботафого СA
- 11.06.2017 Ботафого 2:2 Куритиба СA
- 08.06.2017 Сантос 1:0 Ботафого СA
- 04.06.2017 Фламенго 0:0 Ботафого СA
- 01.06.2017 Спорт Ресифи 1:1 Ботафого К
- 29.05.2017 Ботафого 1:0 Баия СA
- 26.05.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ботафого КЛ
- 22.05.2017 Ботафого 2:0 Понте-Прета СA
- 19.05.2017 Ботафого 1:0 Атлетико Насьональ КЛ
- 15.05.2017 Гремио 2:0 Ботафого СA
- 03.05.2017 Ботафого 0:2 Барселона Гуаякиль КЛ
- 27.04.2017 Ботафого 2:1 Спорт Ресифи К
Спорт Ресифи (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 14.07.2017 Спорт Ресифи 3:0 Шапекоэнсе СA
- 11.07.2017 Куритиба 0:3 Спорт Ресифи СA
- 07.07.2017 Спорт Ресифи 2:0 Арсенал Саранди КС
- 02.07.2017 Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 29.06.2017 Сальгиеро 0:1 Спорт Ресифи П
- 25.06.2017 Сантос 0:1 Спорт Ресифи СA
- 22.06.2017 Атлетико Минейро 2:2 Спорт Ресифи СA
- 19.06.2017 Спорт Ресифи 1:3 Витория СA
- 15.06.2017 Спорт Ресифи 0:0 Сан-Паулу СA
- 11.06.2017 Васко да Гама 2:1 Спорт Ресифи СA
- 08.06.2017 Спорт Ресифи 2:0 Фламенго СA
- 04.06.2017 Аваи 1:0 Спорт Ресифи СA
- 01.06.2017 Спорт Ресифи 1:1 Ботафого К
- 29.05.2017 Спорт Ресифи 4:3 Гремио СA
- 25.05.2017 Баия 1:0 Спорт Ресифи КСВ
- 22.05.2017 Спорт Ресифи 1:1 Крузейро СA
- 18.05.2017 Спорт Ресифи 1:1 Баия КСВ
- 14.05.2017 Понте-Прета 4:0 Спорт Ресифи СA
- 12.05.2017 Данубио 3:0 Спорт Ресифи КС
- 07.05.2017 Спорт Ресифи 1:1 Сальгиеро П
Последние игры между собой
Ботафого: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Спорт Ресифи: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
- 01.06.2017 Спорт Ресифи 1:1 Ботафого Кубок
- 27.04.2017 Ботафого 2:1 Спорт Ресифи Кубок
- 21.08.2016 Ботафого 3:0 Спорт Ресифи Серия A
- 23.05.2016 Спорт Ресифи 1:1 Ботафого Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|14
|11
|3
|0
|25 - 7
|36
|2.
|Гремио
|14
|9
|1
|4
|27 - 15
|28
|3.
|Сантос
|14
|7
|3
|4
|14 - 10
|24
|4.
|Фламенго
|14
|6
|6
|2
|20 - 10
|24
|5.
|Палмейрас
|14
|7
|1
|6
|20 - 16
|22
|6.
|Спорт Ресифи
|1:1
|14
|6
|4
|4
|20 - 17
|22
|7.
|Крузейро
|14
|6
|3
|5
|17 - 14
|21
|8.
|Васко да Гама
|14
|6
|2
|6
|19 - 24
|20
|9.
|Ботафого
|1:1
|14
|5
|5
|4
|15 - 13
|20
|10.
|Флуминенсе
|14
|5
|5
|4
|23 - 22
|20
|11.
|Атлетико Минейро
|14
|5
|5
|4
|16 - 15
|20
|12.
|Куритиба
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|13.
|Шапекоэнсе
|14
|5
|3
|6
|20 - 26
|18
|14.
|Баия
|14
|4
|4
|6
|18 - 16
|16
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|16.
|Понте-Прета
|14
|4
|3
|7
|13 - 21
|15
|17.
|Аваи
|14
|3
|4
|7
|9 - 18
|13
|18.
|Сан-Паулу
|14
|3
|3
|8
|14 - 18
|12
|19.
|Витория
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|14
|2
|2
|10
|12 - 24
|8
Первый тайм
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Франциско Рители да Силва Соуза.
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Rodrigo Lindoso.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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