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1:2
Конец матча
1:0
26' ГолРоша Игор II
29' Желтая карточкаGleison
32' Желтая карточкаPaulo Sergio De Oliveira Paulinho
1:1
57' ГолFred II
1:2
73' ГолMendes Elias II
79' Желтая карточкаBruno Pacheco III
81' Желтая карточкаRobson de Souza I
90' Желтая карточкаVictor IV
|
26'
1:0
29'
57'
1:1
73'
1:2
90'
Состав команд
4
Gilvan
11
Niltinho
29
Alex
VII
36
Gleison
31
Leo
VI
92
Marlone
10
Касарес
Хуан
9
Fred
II
Атлетико Гоияниенсе 4-3-3
- Основной состав
- 1 Felipe Garcia Вратарь
- 2 Каштру Андре Защитник
- 4 Gilvan Защитник
- 3 Роджер де Карвальо Защитник
- 6 Bruno Pacheco III Защитник
- 8 Роша Игор II Полузащитник
- 5 Marcao VI Полузащитник
- 7 Paulo Sergio De Oliveira Paulinho Полузащитник
- 11 Niltinho Нападающий
- 18 Walter Leandro Capeloza Artune I Нападающий
- 10 Luis Pereira III Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Klever Вратарь
- 14 Габриэль Эдуардо Защитник
- 15 Edgar Bruno da Silva III Полузащитник
- 9 Diego da Silva Rosa Полузащитник
- 17 Andrigo Полузащитник
- 16 Breno III
- 19 Luiz Fernando IV
- 20 Jefferson Nem
- 13 Jonatan Moreira III
Атлетико Минейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Victor IV Вратарь
- 29 Alex VII Защитник
- 36 Gleison Защитник
- 30 Gabriel Paulista XVI Защитник
- 31 Leo VI Защитник
- 5 Pereira Karioka III Полузащитник
- 21 Варкен Адилсон Полузащитник
- 8 Mendes Elias II Полузащитник
- 92 Marlone Полузащитник
- 10 Касарес Хуан Полузащитник
- 9 Fred II Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Роша Маркос Защитник
- 20 Валдивия Вандерсон Полузащитник
- 11 Отеро Ромуло Полузащитник
- 85 Роджер Бернардо Полузащитник
- 25 Yago Полузащитник
- 13 Моура Рафаэл Нападающий
- 7 Robson de Souza I
- 23 Matheus Mancini
- 94 Gustavo Blanco
- 87 Giovanni III
- Главный тренер: Кульпи Левир
Предыдущие игры
Атлетико Гоияниенсе (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 14.07.2017 Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гоияниенсе СA
- 08.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Витория СA
- 02.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:1 Сантос СA
- 25.06.2017 Васко да Гама 1:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 22.06.2017 Палмейрас 1:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 17.06.2017 Атлетико Гоияниенсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 15.06.2017 Атлетико Гоияниенсе 3:1 Аваи СA
- 12.06.2017 Крузейро 2:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 09.06.2017 Атлетико Гоияниенсе 3:0 Понте-Прета СA
- 06.06.2017 Баия 3:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 28.05.2017 Атлетико Гоияниенсе 0:1 Коринтианс СA
- 25.05.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Фламенго К
- 21.05.2017 Атлетико Гоияниенсе 0:3 Фламенго СA
- 16.05.2017 Куритиба 4:1 Атлетико Гоияниенсе СA
- 11.05.2017 Фламенго 0:0 Атлетико Гоияниенсе К
- 23.04.2017 Гойяс 0:0 Атлетико Гоияниенсе ЧГ
- 16.04.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Гойяс ЧГ
- 09.04.2017 Атлетико Гоияниенсе 4:2 Гойянезия ЧГ
- 01.04.2017 Анаполис 1:1 Атлетико Гоияниенсе ЧГ
- 30.03.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:1 Апаресиденсе ЧГ
Атлетико Минейро (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 13.07.2017 Атлетико Минейро 0:1 Сантос СA
- 10.07.2017 Ботафого 1:1 Атлетико Минейро СA
- 06.07.2017 Вильстерман 1:0 Атлетико Минейро КЛ
- 02.07.2017 Атлетико Минейро 3:1 Крузейро СA
- 30.06.2017 Атлетико Минейро 1:0 Ботафого К
- 26.06.2017 Шапекоэнсе 0:1 Атлетико Минейро СA
- 22.06.2017 Атлетико Минейро 2:2 Спорт Ресифи СA
- 18.06.2017 Сан-Паулу 1:2 Атлетико Минейро СA
- 15.06.2017 Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 11.06.2017 Витория 2:0 Атлетико Минейро СA
- 08.06.2017 Атлетико Минейро 1:0 Аваи СA
- 04.06.2017 Палмейрас 0:0 Атлетико Минейро СA
- 01.06.2017 Атлетико Минейро 2:0 Парана К
- 28.05.2017 Атлетико Минейро 2:2 Понте-Прета СA
- 25.05.2017 Парана 3:2 Атлетико Минейро К
- 21.05.2017 Атлетико Минейро 1:2 Флуминенсе СA
- 17.05.2017 Атлетико Минейро 4:0 Годой Крус КЛ
- 13.05.2017 Фламенго 1:1 Атлетико Минейро СA
- 07.05.2017 Атлетико Минейро 2:1 Крузейро М1
- 04.05.2017 Спорт Бойз Варнес 1:5 Атлетико Минейро КЛ
Последние игры между собой
Атлетико Гоияниенсе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Атлетико Минейро: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
- 18.11.2012 Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Гоияниенсе Серия A
- 16.08.2012 Атлетико Гоияниенсе 1:1 Атлетико Минейро Серия A
- 18.09.2011 Атлетико Гоияниенсе 1:0 Атлетико Минейро Серия A
- 20.06.2011 Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Гоияниенсе Серия A
- 03.10.2010 Атлетико Гоияниенсе 2:3 Атлетико Минейро Серия A
- 16.07.2010 Атлетико Минейро 3:2 Атлетико Гоияниенсе Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|14
|11
|3
|0
|25 - 7
|36
|2.
|Гремио
|14
|9
|1
|4
|27 - 15
|28
|3.
|Сантос
|14
|7
|3
|4
|14 - 10
|24
|4.
|Фламенго
|14
|6
|6
|2
|20 - 10
|24
|5.
|Палмейрас
|14
|7
|1
|6
|20 - 16
|22
|6.
|Спорт Ресифи
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|7.
|Крузейро
|14
|6
|3
|5
|17 - 14
|21
|8.
|Васко да Гама
|14
|6
|2
|6
|19 - 24
|20
|9.
|Флуминенсе
|2:0
|14
|5
|5
|4
|23 - 21
|20
|10.
|Атлетико Минейро
|14
|5
|5
|4
|16 - 15
|20
|11.
|Ботафого
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|12.
|Куритиба
|0:2
|14
|5
|4
|5
|15 - 16
|19
|13.
|Шапекоэнсе
|14
|5
|3
|6
|20 - 26
|18
|14.
|Баия
|0:0
|14
|4
|4
|6
|17 - 15
|16
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|16.
|Понте-Прета
|14
|4
|3
|7
|13 - 21
|15
|17.
|Аваи
|0:0
|14
|3
|4
|7
|8 - 17
|13
|18.
|Сан-Паулу
|14
|3
|3
|8
|14 - 18
|12
|19.
|Витория
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|14
|2
|2
|10
|12 - 24
|8
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Виктор получает желтую карточку.
85'
Атлетико Минейро производит замену. Касарес Хуан уходит, и Gustavo Blanco заменяет его
81'
Робиньо получает желтую карточку.
79'
Bruno Pacheco получает желтую карточку.
77'
Атлетико Гоияниенсе производит замену. Andre Castro уходит, и Jonathan заменяет его
75'
Атлетико Гоияниенсе производит замену. Igor уходит, и Luiz Fernando заменяет его
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Элиас Мендес Триндаде.
62'
Атлетико Гоияниенсе производит замену. Jorginho уходит, и Andrigo заменяет его
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фред.
46'
Атлетико Минейро производит замену. Gleison уходит, и Matheus Mancini заменяет его
46'
Атлетико Минейро производит замену. Marlone уходит, и Робиньо заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
32'
Пауло Сержио Де Оливейра Паулиньо получает желтую карточку.
29'
Gleison получает желтую карточку.
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Igor.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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