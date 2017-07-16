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Атлетико Гоияниенсе
1:2
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
1:0
26' Гол
Роша Игор II
29' Желтая карточка
Gleison
32' Желтая карточка
Paulo Sergio De Oliveira Paulinho
1:1
57' Гол
Fred II
1:2
73' Гол
Mendes Elias II
79' Желтая карточка
Bruno Pacheco III
81' Желтая карточка
Robson de Souza I
90' Желтая карточка
Victor IV
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Виктор получает желтую карточку.
85'
Атлетико Минейро производит замену. Касарес Хуан уходит, и Gustavo Blanco заменяет его
Желтая карточка
81'
Робиньо получает желтую карточку.
Желтая карточка
79'
Bruno Pacheco получает желтую карточку.
77'
Атлетико Гоияниенсе производит замену. Andre Castro уходит, и Jonathan заменяет его

75'
Атлетико Гоияниенсе производит замену. Igor уходит, и Luiz Fernando заменяет его
Описание гола
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Элиас Мендес Триндаде.
62'
Атлетико Гоияниенсе производит замену. Jorginho уходит, и Andrigo заменяет его
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фред.
46'
Атлетико Минейро производит замену. Gleison уходит, и Matheus Mancini заменяет его
46'
Атлетико Минейро производит замену. Marlone уходит, и Робиньо заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
32'
Пауло Сержио Де Оливейра Паулиньо получает желтую карточку.
Желтая карточка
29'
Gleison получает желтую карточку.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Igor.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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