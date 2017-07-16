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20' Желтая карточкаLucas Silva IV
26' Желтая карточкаСобис Рафаэл
0:1
54' ГолEwerthon VI
1:1
60' ГолSassa II
77' Желтая карточкаLucas Daniel Romero
90' Желтая карточкаЖеуванио
|
20'
26'
54'
0:1
59'
60'
1:1
66'
90'
Состав команд
35
Murilo
Paim
23
Jose
Elber
30
Тиаго
Невес
11
Alisson
II
2
Rodinei
33
Rafael
Vaz
6
Rene
III
35
Диего
Рибас
22
Ewerthon
VI
Крузейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Фабио Лопес Вратарь
- 29 Lucas Daniel Romero Защитник
- 35 Murilo Paim Защитник
- 3 Лео Ренан Защитник
- 6 Diogo VII Защитник
- 16 Lucas Silva IV Полузащитник
- 5 Alejandro Ariel Cabral Полузащитник
- 23 Jose Elber Полузащитник
- 30 Тиаго Невес Полузащитник
- 11 Alisson II Полузащитник
- 7 Собис Рафаэл Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Энрике Артур Защитник
- 4 Кайседо Луис Защитник
- 9 Ramon Abila Нападающий
- 21 Jonh Lennon
- 17 Bryan Garcia II
- 15 Márquez Rafael V
- 34 Nonoca
- 37 Lucas Franca
- 12 Рафаэл Пирес
- 99 Sassa II
- 33 Фабрисио III
Фламенго 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Thiago Xavier IV Вратарь
- 2 Rodinei Защитник
- 15 Ревер Умберто Защитник
- 33 Rafael Vaz Защитник
- 6 Rene III Защитник
- 8 Marcio Araujo Полузащитник
- 26 Gustavo Cuellar Полузащитник
- 7 Рибейро Эвертон Полузащитник
- 35 Диего Рибас Полузащитник
- 22 Ewerthon VI Полузащитник
- 9 Герреро Паоло Нападающий
- Запасные игроки
- 38 Alex Santana III Вратарь
- 27 Ромуло Монтейро Защитник
- 11 Манкуэльо Федерико Полузащитник
- 5 Виллиан Арао Полузащитник
- 18 Дамиан Леандро Нападающий
- 23 Жеуванио Нападающий
- 28 Беррио Орландо Нападающий
- 10 Honorato Ederson II
- 4 Juan Blanko II
- 21 Para I
- 19 Дарио Леонардо Конка
Предыдущие игры
Крузейро (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 13.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Крузейро СA
- 09.07.2017 Крузейро 3:1 Палмейрас СA
- 02.07.2017 Атлетико Минейро 3:1 Крузейро СA
- 29.06.2017 Палмейрас 3:3 Крузейро К
- 25.06.2017 Крузейро 2:0 Куритиба СA
- 23.06.2017 Понте-Прета 1:0 Крузейро СA
- 20.06.2017 Крузейро 3:3 Гремио СA
- 15.06.2017 Коринтианс 1:0 Крузейро СA
- 12.06.2017 Крузейро 2:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 09.06.2017 Баия 1:0 Крузейро СA
- 05.06.2017 Крузейро 0:2 Шапекоэнсе СA
- 02.06.2017 Шапекоэнсе 0:0 Крузейро К
- 28.05.2017 Сантос 0:1 Крузейро СA
- 22.05.2017 Спорт Ресифи 1:1 Крузейро СA
- 14.05.2017 Крузейро 1:0 Сан-Паулу СA
- 11.05.2017 Насьональ Асунсьон 2:1 Крузейро КС
- 07.05.2017 Атлетико Минейро 2:1 Крузейро М1
- 04.05.2017 Крузейро 1:0 Шапекоэнсе К
- 30.04.2017 Крузейро 0:0 Атлетико Минейро М1
- 24.04.2017 Крузейро 2:0 Америка Минейро М1
Фламенго (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 14.07.2017 Фламенго 0:1 Гремио СA
- 09.07.2017 Васко да Гама 0:1 Фламенго СA
- 06.07.2017 Палестино 2:5 Фламенго КС
- 02.07.2017 Фламенго 2:0 Сан-Паулу СA
- 29.06.2017 Фламенго 2:0 Сантос К
- 26.06.2017 Баия 0:1 Фламенго СA
- 23.06.2017 Фламенго 5:1 Шапекоэнсе СA
- 18.06.2017 Флуминенсе 2:2 Фламенго СA
- 15.06.2017 Фламенго 2:0 Понте-Прета СA
- 11.06.2017 Аваи 1:1 Фламенго СA
- 08.06.2017 Спорт Ресифи 2:0 Фламенго СA
- 04.06.2017 Фламенго 0:0 Ботафого СA
- 28.05.2017 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго СA
- 25.05.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Фламенго К
- 21.05.2017 Атлетико Гоияниенсе 0:3 Фламенго СA
- 18.05.2017 Сан-Лоренсо 2:1 Фламенго КЛ
- 13.05.2017 Фламенго 1:1 Атлетико Минейро СA
- 11.05.2017 Фламенго 0:0 Атлетико Гоияниенсе К
- 07.05.2017 Фламенго 2:1 Флуминенсе ЧК
- 04.05.2017 Фламенго 3:1 Универсидад Католика Сантьяго КЛ
Последние игры между собой
Крузейро: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Фламенго: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
- 25.09.2016 Фламенго 2:1 Крузейро Серия A
- 16.06.2016 Крузейро 0:1 Фламенго Серия A
- 11.09.2015 Фламенго 2:0 Крузейро Серия A
- 04.06.2015 Крузейро 1:0 Фламенго Серия A
- 12.10.2014 Фламенго 3:0 Крузейро Бразилейро Серия А
- 01.06.2014 Крузейро 3:0 Фламенго Бразилейро Серия А
- 08.12.2013 Фламенго 1:1 Крузейро Бразилейро Серия А
- 08.09.2013 Крузейро 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А
- 29.08.2013 Фламенго 1:0 Крузейро Кубок Бразилии
- 22.08.2013 Крузейро 2:1 Фламенго Кубок Бразилии
- 14.10.2012 Фламенго 1:1 Крузейро Серия A
- 22.07.2012 Крузейро 1:0 Фламенго Серия A
- 06.11.2011 Фламенго 5:1 Крузейро Серия A
- 04.08.2011 Крузейро 0:1 Фламенго Серия A
- 28.11.2010 Фламенго 1:2 Крузейро Серия A
- 02.09.2010 Крузейро 1:0 Фламенго Серия A
- 21.08.2009 Фламенго 1:2 Крузейро Серия A
- 10.05.2009 Крузейро 2:0 Фламенго Серия A
- 23.11.2008 Крузейро 3:2 Фламенго Серия A
- 03.08.2008 Фламенго 1:2 Крузейро Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|14
|11
|3
|0
|25 - 7
|36
|2.
|Гремио
|14
|9
|1
|4
|27 - 15
|28
|3.
|Сантос
|14
|7
|3
|4
|14 - 10
|24
|4.
|Фламенго
|14
|6
|6
|2
|20 - 10
|24
|5.
|Палмейрас
|14
|7
|1
|6
|20 - 16
|22
|6.
|Спорт Ресифи
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|7.
|Крузейро
|14
|6
|3
|5
|17 - 14
|21
|8.
|Васко да Гама
|14
|6
|2
|6
|19 - 24
|20
|9.
|Флуминенсе
|2:0
|14
|5
|5
|4
|23 - 21
|20
|10.
|Атлетико Минейро
|14
|5
|5
|4
|16 - 15
|20
|11.
|Ботафого
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|12.
|Куритиба
|0:2
|14
|5
|4
|5
|15 - 16
|19
|13.
|Шапекоэнсе
|14
|5
|3
|6
|20 - 26
|18
|14.
|Баия
|0:0
|14
|4
|4
|6
|17 - 15
|16
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|16.
|Понте-Прета
|14
|4
|3
|7
|13 - 21
|15
|17.
|Аваи
|0:0
|14
|3
|4
|7
|8 - 17
|13
|18.
|Сан-Паулу
|14
|3
|3
|8
|14 - 18
|12
|19.
|Витория
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|14
|2
|2
|10
|12 - 24
|8
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Жеуванио получает желтую карточку.
83'
Фламенго производит замену. Диего Рибас уходит, и Беррио Орландо заменяет его
77'
Фламенго производит замену. Gustavo Cuellar уходит, и Манкуэльо Федерико заменяет его
77'
Lucas Daniel Romero получает желтую карточку.
74'
Крузейро производит замену. Собис Рафаэл уходит, и Мариано Рафаел Маркес заменяет его
67'
Фламенго производит замену. Рибейро Эвертон уходит, и Жеуванио заменяет его
66'
Крузейро производит замену. Лукас Силва уходит, и Nonoca заменяет его
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Sassa.
59'
Крузейро производит замену. Jose Elber уходит, и Sassa заменяет его
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кардосо Сильва Эвертон.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
26'
Собис Рафаэл получает желтую карточку.
20'
Лукас Силва получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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