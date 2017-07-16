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Крузейро
1:1
Конец матча
Фламенго
0'
20' Желтая карточка
Lucas Silva IV
26' Желтая карточка
Собис Рафаэл
0:1
54' Гол
Ewerthon VI
1:1
60' Гол
Sassa II
77' Желтая карточка
Lucas Daniel Romero
90' Желтая карточка
Жеуванио
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Жеуванио получает желтую карточку.
83'
Фламенго производит замену. Диего Рибас уходит, и Беррио Орландо заменяет его
77'
Фламенго производит замену. Gustavo Cuellar уходит, и Манкуэльо Федерико заменяет его
Желтая карточка
77'
Lucas Daniel Romero получает желтую карточку.
74'
Крузейро производит замену. Собис Рафаэл уходит, и Мариано Рафаел Маркес заменяет его

67'
Фламенго производит замену. Рибейро Эвертон уходит, и Жеуванио заменяет его
66'
Крузейро производит замену. Лукас Силва уходит, и Nonoca заменяет его
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Sassa.
59'
Крузейро производит замену. Jose Elber уходит, и Sassa заменяет его
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кардосо Сильва Эвертон.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
26'
Собис Рафаэл получает желтую карточку.
Желтая карточка
20'
Лукас Силва получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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