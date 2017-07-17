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Стадион:
ХИФК
1:4
Второй тайм: 90'
КуПС
0'
0:1
21' Гол
Joni Maekelae
0:2
23' Гол
Саксман Вилле
37' Желтая карточка
Matias Haenninen
53' Желтая карточка
Jukka Halme
0:3
56' Гол
Nikko Boxall
1:3
64' Гол
Форселль Микаэль
66' Желтая карточка
Jiri Nissinen
81' Желтая карточка
Виртанен Отсо
1:4
85' Гол
Petteri Pennanen
90'
Второй тайм
Описание гола
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Петтери Пеннанен.
Желтая карточка
81'
Виртанен Отсо получает желтую карточку.
78'
КуПС производит замену. Джони Макела уходит, и Joonas Nissinen заменяет его
71'
КуПС производит замену. Пурье Атс уходит, и Saku Savolainen заменяет его
66'
ХИФК производит замену. Гела Чевдет уходит, и Ристола Алекси заменяет его
Желтая карточка
66'
Jiri Nissinen получает желтую карточку.
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Форселль Микаэль.
Описание гола
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Nikko Boxall.
Желтая карточка
53'
Юкка Халме получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
ХИФК производит замену. Лассас Фредрик уходит, и Юкка Халме заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
37'
Matias Haenninen получает желтую карточку.
27'
ХИФК производит замену. Pauli Kuusijarvi уходит, и Яни Бекман заменяет его
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Саксман Вилле.
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Джони Макела.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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