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Реал Солт-Лейк
 
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Манчестер Юнайтед
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До начала матча осталось 2 дня 16 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Солт-Лейк - Манчестер Юнайтед, который состоится 18.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Реал Солт-Лейк - Манчестер Юнайтед
Реал Солт-Лейк
5.7% (5)
Ничья:
10.2% (9)
Манчестер Юнайтед
84.1% (74)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
27.3% (24)
Манчестер Юнайтед:
25% (22)
Манчестер Юнайтед:
12.5% (11)
Манчестер Юнайтед:
8% (7)
Ничья:
4.5% (4)
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