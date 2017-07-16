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Реал Солт-Лейк (последние 20 матчей: +6 =1 -13)
- 05.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Реал Солт-Лейк М
- 01.07.2017 Реал Солт-Лейк 0:1 Орландо Сити М
- 25.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк М
- 18.06.2017 Реал Солт-Лейк 1:0 Миннесота Юнайтед М
- 15.06.2017 Сакраменто Репаблик 4:1 Реал Солт-Лейк ОК
- 04.06.2017 Даллас 6:2 Реал Солт-Лейк М
- 01.06.2017 Хьюстон Динамо 5:1 Реал Солт-Лейк М
- 28.05.2017 Реал Солт-Лейк 1:0 Филадельфия Юнион М
- 21.05.2017 Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 18.05.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 14.05.2017 Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Реал Солт-Лейк М
- 07.05.2017 Реал Солт-Лейк 0:3 Даллас М
- 30.04.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Реал Солт-Лейк М
- 23.04.2017 Реал Солт-Лейк 1:3 Атланта Юнайтед М
- 16.04.2017 Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк М
- 09.04.2017 Реал Солт-Лейк 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 02.04.2017 Миннесота Юнайтед 4:2 Реал Солт-Лейк М
- 25.03.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Реал Солт-Лейк М
- 19.03.2017 Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 11.03.2017 Чикаго Файр 2:0 Реал Солт-Лейк М
Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 24.05.2017 Аякс 0:2 Манчестер Юнайтед ЛЕ
- 21.05.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 17.05.2017 Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 14.05.2017 Тоттенхэм 2:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 11.05.2017 Манчестер Юнайтед 1:1 Сельта ЛЕ
- 07.05.2017 Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 04.05.2017 Сельта 0:1 Манчестер Юнайтед ЛЕ
- 30.04.2017 Манчестер Юнайтед 1:1 Суонси ПЛ
- 27.04.2017 Манчестер Сити 0:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 23.04.2017 Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 20.04.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 Андерлехт ЛЕ
- 16.04.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Челси ПЛ
- 13.04.2017 Андерлехт 1:1 Манчестер Юнайтед ЛЕ
- 09.04.2017 Сандерленд 0:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 04.04.2017 Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон ПЛ
- 01.04.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Бромвич ПЛ
- 19.03.2017 Мидлсбро 1:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 16.03.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Ростов ЛЕ
- 13.03.2017 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед К
- 09.03.2017 Ростов 1:1 Манчестер Юнайтед ЛЕ
-
До начала матча осталось 2 дня 16 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Солт-Лейк - Манчестер Юнайтед, который состоится 18.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Солт-Лейк - Манчестер Юнайтед, который состоится 18.07.2017.
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Прогнозы на матч Реал Солт-Лейк - Манчестер Юнайтед
Реал Солт-Лейк
5.7% (5)
Ничья:
10.2% (9)
Манчестер Юнайтед
84.1% (74)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Манчестер Юнайтед:
27.3% (24)
0:2 Манчестер Юнайтед:
25% (22)
1:3 Манчестер Юнайтед:
12.5% (11)
0:1 Манчестер Юнайтед:
8% (7)
1:1 Ничья:
4.5% (4)
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