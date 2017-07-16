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Бавария
 
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Арсенал
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До начала матча осталось 2 дня 12 часов 29 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бавария - Арсенал, который состоится 19.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Бавария - Арсенал
Бавария
87.1% (115)
Ничья:
4.5% (6)
Арсенал
8.3% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
44.7% (59)
Бавария:
12.9% (17)
Бавария:
8.3% (11)
Бавария:
6.1% (8)
Бавария:
5.3% (7)
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