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0:0
Второй тайм: 90+'
33' Желтая карточкаOtavio II
40' Желтая карточкаMauro Joel Carli
54' Желтая карточкаRodrigo Pimpao
57' Желтая карточкаNikao
64' Желтая карточкаЭмерсон Рамос
82' Желтая карточкаЛучо Гонсалес
84' Вторая желтая карточкаЭмерсон Рамос
87' Желтая карточкаIgor Rabello
|
33'
40'
54'
57'
64'
82'
84'
87'
Состав команд
13
Андре
Пауло
11
Nikao
92
Pablo
I
Атлетико Паранаэнсе 4-1-4-1
- Основной состав
- 12 Вевертон Перейра Вратарь
- 2 Jonatan VII Защитник
- 13 Андре Пауло Защитник
- 44 Thiago Heleno Защитник
- 8 Sidcley Ferreira Защитник
- 7 Otavio II Полузащитник
- 11 Nikao Полузащитник
- 3 Лучо Гонсалес Полузащитник
- 6 Eduardo XVII Полузащитник
- 77 Douglas Coutinho Полузащитник
- 92 Pablo I Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Aderbar Santos Вратарь
- 97 Nicolas Vichiatto Защитник
- 4 Cleberson Защитник
- 10 Гедос Фелипе Полузащитник
- 70 Yago Cesar Полузащитник
- 47 Gustavo Cascardo Полузащитник
- 22 Эдуардо да Силва Нападающий
- 17 Guilherme XIV
- 91 Honorato Ederson I
- 39 Bruno Moura
- 55 Matheus Anjos
- 25 Wanderson VIII
Ботафого 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Jefferson de Oliveira II Вратарь
- 4 Эмерсон Рамос Защитник
- 3 Mauro Joel Carli Защитник
- 2 Igor Rabello Защитник
- 6 Луис Виктор Защитник
- 11 Matheus Fernandes Полузащитник
- 5 Rodrigo I Полузащитник
- 8 Bruno Silva II Полузащитник
- 10 Joao Paulo I Полузащитник
- 7 Rodrigo Pimpao Полузащитник
- 9 Roger V Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Marcelo Conceicao Защитник
- 22 Дуду Полузащитник
- 13 Luis Richardo
- 17 Marcos Vinicius III
- 20 Guilherme dos Santos IX
- 15 Gilson I
- 19 Leandro XII
- 12 Saulo II
- 23 Vinicius Tanque
Предыдущие игры
Атлетико Паранаэнсе (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 16.07.2017 Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе СA
- 13.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Крузейро СA
- 09.07.2017 Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 06.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 2:3 Сантос КЛ
- 02.07.2017 Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 29.06.2017 Гремио 4:0 Атлетико Паранаэнсе К
- 25.06.2017 Атлетико Паранаэнсе 4:1 Витория СA
- 22.06.2017 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сан-Паулу СA
- 17.06.2017 Атлетико Гоияниенсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 15.06.2017 Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 12.06.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сантос СA
- 07.06.2017 Флуминенсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 03.06.2017 Куритиба 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 01.06.2017 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Санта-Круз К
- 28.05.2017 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго СA
- 21.05.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Гремио СA
- 18.05.2017 Универсидад Католика Сантьяго 2:3 Атлетико Паранаэнсе КЛ
- 14.05.2017 Баия 6:2 Атлетико Паранаэнсе СA
- 11.05.2017 Санта-Круз 0:0 Атлетико Паранаэнсе К
- 07.05.2017 Куритиба 0:0 Атлетико Паранаэнсе ПДП
Ботафого (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 18.07.2017 Ботафого 2:1 Спорт Ресифи СA
- 13.07.2017 Флуминенсе 0:1 Ботафого СA
- 10.07.2017 Ботафого 1:1 Атлетико Минейро СA
- 07.07.2017 Насьональ Монтевидео 0:1 Ботафого КЛ
- 02.07.2017 Коринтианс 1:0 Ботафого СA
- 30.06.2017 Атлетико Минейро 1:0 Ботафого К
- 27.06.2017 Ботафого 0:2 Аваи СA
- 22.06.2017 Ботафого 3:1 Васко да Гама СA
- 18.06.2017 Шапекоэнсе 0:2 Ботафого СA
- 15.06.2017 Витория 2:2 Ботафого СA
- 11.06.2017 Ботафого 2:2 Куритиба СA
- 08.06.2017 Сантос 1:0 Ботафого СA
- 04.06.2017 Фламенго 0:0 Ботафого СA
- 01.06.2017 Спорт Ресифи 1:1 Ботафого К
- 29.05.2017 Ботафого 1:0 Баия СA
- 26.05.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ботафого КЛ
- 22.05.2017 Ботафого 2:0 Понте-Прета СA
- 19.05.2017 Ботафого 1:0 Атлетико Насьональ КЛ
- 15.05.2017 Гремио 2:0 Ботафого СA
- 03.05.2017 Ботафого 0:2 Барселона Гуаякиль КЛ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|15
|11
|4
|0
|25 - 7
|37
|2.
|Гремио
|15
|10
|1
|4
|30 - 16
|31
|3.
|Сантос
|15
|8
|3
|4
|15 - 10
|27
|4.
|Фламенго
|15
|6
|7
|2
|22 - 12
|25
|5.
|Спорт Ресифи
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|6.
|Палмейрас
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|7.
|Ботафого
|0:0
|15
|6
|5
|4
|16 - 13
|23
|8.
|Крузейро
|15
|6
|4
|5
|18 - 15
|22
|9.
|Флуминенсе
|15
|5
|6
|4
|24 - 23
|21
|10.
|Васко да Гама
|15
|6
|2
|7
|19 - 25
|20
|11.
|Атлетико Минейро
|15
|5
|5
|5
|16 - 17
|20
|12.
|Баия
|15
|5
|4
|6
|20 - 16
|19
|13.
|Куритиба
|15
|5
|4
|6
|16 - 20
|19
|14.
|Понте-Прета
|15
|5
|3
|7
|17 - 21
|18
|15.
|Шапекоэнсе
|15
|5
|3
|7
|20 - 27
|18
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|15
|4
|5
|6
|14 - 20
|17
|17.
|Сан-Паулу
|15
|4
|3
|8
|15 - 18
|15
|18.
|Аваи
|15
|3
|5
|7
|9 - 18
|14
|19.
|Витория
|15
|3
|3
|9
|15 - 27
|12
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|15
|2
|2
|11
|12 - 28
|8
Второй тайм
90'
Ботафого производит замену. Виана Пимпао уходит, и Алвес до Наскименто Гилсон заменяет его
87'
Igor Rabello получает желтую карточку.
86'
Ботафого производит замену. Rodrigo Lindoso уходит, и Marcelo Conceicao заменяет его
84'
Эмерсон Рамос получает вторую желтую карточку. Удаление.
82'
Лучо Гонсалес получает желтую карточку.
75'
Ботафого производит замену. Родригуес да Сильва Рожер уходит, и Guilherme заменяет его
64'
Эмерсон Рамос получает желтую карточку.
63'
Атлетико Паранаэнсе производит замену. Eduardo уходит, и Гильерме заменяет его
57'
Никао получает желтую карточку.
54'
Виана Пимпао получает желтую карточку.
53'
Атлетико Паранаэнсе производит замену. Douglas Coutinho уходит, и Ederson заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
40'
Мауро Жоел Карли получает желтую карточку.
33'
Otavio получает желтую карточку.
31'
Атлетико Паранаэнсе производит замену. Жонатан уходит, и Gustavo Cascardo заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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