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Атлетико Паранаэнсе
0:0
Второй тайм: 90+'
Ботафого
0'
33' Желтая карточка
Otavio II
40' Желтая карточка
Mauro Joel Carli
54' Желтая карточка
Rodrigo Pimpao
57' Желтая карточка
Nikao
64' Желтая карточка
Эмерсон Рамос
82' Желтая карточка
Лучо Гонсалес
84' Вторая желтая карточка
Эмерсон Рамос
87' Желтая карточка
Igor Rabello
90'+4
Второй тайм
90'
Ботафого производит замену. Виана Пимпао уходит, и Алвес до Наскименто Гилсон заменяет его
Желтая карточка
87'
Igor Rabello получает желтую карточку.
86'
Ботафого производит замену. Rodrigo Lindoso уходит, и Marcelo Conceicao заменяет его
84'
Эмерсон Рамос получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
82'
Лучо Гонсалес получает желтую карточку.
75'
Ботафого производит замену. Родригуес да Сильва Рожер уходит, и Guilherme заменяет его
Желтая карточка
64'
Эмерсон Рамос получает желтую карточку.
63'
Атлетико Паранаэнсе производит замену. Eduardo уходит, и Гильерме заменяет его
Желтая карточка
57'
Никао получает желтую карточку.
Желтая карточка
54'
Виана Пимпао получает желтую карточку.
53'
Атлетико Паранаэнсе производит замену. Douglas Coutinho уходит, и Ederson заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
40'
Мауро Жоел Карли получает желтую карточку.
Желтая карточка
33'
Otavio получает желтую карточку.
31'
Атлетико Паранаэнсе производит замену. Жонатан уходит, и Gustavo Cascardo заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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