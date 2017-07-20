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0:0
Первый тайм: 12'
Состав команд
36
Gleison
10
Касарес
Хуан
92
Marlone
9
Fred
II
1
Jean
V
22
Eduardo
VI
18
Ze
Rafael
29
Vinicius
X
Атлетико Минейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Victor IV Вратарь
- 2 Роша Маркос Защитник
- 36 Gleison Защитник
- 30 Gabriel Paulista XVI Защитник
- 6 Fabio Santos IV Защитник
- 5 Pereira Karioka III Полузащитник
- 21 Варкен Адилсон Полузащитник
- 8 Mendes Elias II Полузащитник
- 10 Касарес Хуан Полузащитник
- 92 Marlone Полузащитник
- 9 Fred II Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Уилсон Вратарь
- 25 Yago Полузащитник
- 85 Роджер Бернардо Полузащитник
- 11 Отеро Ромуло Полузащитник
- 20 Валдивия Вандерсон Полузащитник
- 13 Моура Рафаэл Нападающий
- 94 Gustavo Blanco
- 27 Luan III
- 87 Giovanni III
- 31 Leo VI
- 29 Alex VII
- 23 Matheus Mancini
- Главный тренер: Кульпи Левир
Баия 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Jean V Вратарь
- 22 Eduardo VI Защитник
- 3 Tiago Pagnussat Защитник
- 28 Lucas Fonseca Защитник
- 6 Матеус Рейс Защитник
- 13 Матеус де Салес Полузащитник
- 5 Juninho V Полузащитник
- 18 Ze Rafael Полузащитник
- 29 Vinicius X Полузащитник
- 17 Мендоса Стивен Полузащитник
- 40 Пауло Жоао III Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Эдер Мартинс Защитник
- 15 Feijao Полузащитник
- 33 Андерсон Оливейра Полузащитник
- 8 Аллионе Агустин Полузащитник
- 38 Junior Brumado
- 12 Gustavo V
- 32 Rafael Santos III
- 16 Rodrigo Becao
- 20 Regis I
- 36 Juninho Capixaba
Предыдущие игры
Атлетико Минейро (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 16.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Атлетико Минейро СA
- 13.07.2017 Атлетико Минейро 0:1 Сантос СA
- 10.07.2017 Ботафого 1:1 Атлетико Минейро СA
- 06.07.2017 Вильстерман 1:0 Атлетико Минейро КЛ
- 02.07.2017 Атлетико Минейро 3:1 Крузейро СA
- 30.06.2017 Атлетико Минейро 1:0 Ботафого К
- 26.06.2017 Шапекоэнсе 0:1 Атлетико Минейро СA
- 22.06.2017 Атлетико Минейро 2:2 Спорт Ресифи СA
- 18.06.2017 Сан-Паулу 1:2 Атлетико Минейро СA
- 15.06.2017 Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 11.06.2017 Витория 2:0 Атлетико Минейро СA
- 08.06.2017 Атлетико Минейро 1:0 Аваи СA
- 04.06.2017 Палмейрас 0:0 Атлетико Минейро СA
- 01.06.2017 Атлетико Минейро 2:0 Парана К
- 28.05.2017 Атлетико Минейро 2:2 Понте-Прета СA
- 25.05.2017 Парана 3:2 Атлетико Минейро К
- 21.05.2017 Атлетико Минейро 1:2 Флуминенсе СA
- 17.05.2017 Атлетико Минейро 4:0 Годой Крус КЛ
- 13.05.2017 Фламенго 1:1 Атлетико Минейро СA
- 07.05.2017 Атлетико Минейро 2:1 Крузейро М1
Баия (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 17.07.2017 Баия 1:1 Аваи СA
- 13.07.2017 Понте-Прета 0:3 Баия СA
- 09.07.2017 Баия 1:1 Флуминенсе СA
- 02.07.2017 Витория 0:0 Баия СA
- 26.06.2017 Баия 0:1 Фламенго СA
- 23.06.2017 Коринтианс 3:0 Баия СA
- 18.06.2017 Баия 2:4 Палмейрас СA
- 15.06.2017 Куритиба 0:0 Баия СA
- 13.06.2017 Гремио 1:0 Баия СA
- 09.06.2017 Баия 1:0 Крузейро СA
- 06.06.2017 Баия 3:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 29.05.2017 Ботафого 1:0 Баия СA
- 25.05.2017 Баия 1:0 Спорт Ресифи КСВ
- 21.05.2017 Васко да Гама 2:1 Баия СA
- 18.05.2017 Спорт Ресифи 1:1 Баия КСВ
- 14.05.2017 Баия 6:2 Атлетико Паранаэнсе СA
- 07.05.2017 Витория 0:0 Баия B1D
- 04.05.2017 Баия 1:1 Витория B1D
- 30.04.2017 Баия 2:0 Витория КСВ
- 28.04.2017 Витория 2:1 Баия КСВ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|0:0
|15
|11
|4
|0
|25 - 7
|37
|2.
|Гремио
|15
|10
|1
|4
|30 - 16
|31
|3.
|Сантос
|15
|8
|3
|4
|15 - 10
|27
|4.
|Фламенго
|1:0
|15
|7
|6
|2
|21 - 10
|27
|5.
|Ботафого
|14
|6
|4
|4
|16 - 13
|22
|6.
|Палмейрас
|0:1
|15
|7
|1
|7
|20 - 17
|22
|7.
|Крузейро
|14
|6
|3
|5
|17 - 14
|21
|8.
|Спорт Ресифи
|14
|6
|3
|5
|20 - 18
|21
|9.
|Атлетико Минейро
|0:0
|15
|5
|6
|4
|16 - 15
|21
|10.
|Флуминенсе
|14
|5
|5
|4
|23 - 22
|20
|11.
|Васко да Гама
|0:1
|15
|6
|2
|7
|19 - 25
|20
|12.
|Куритиба
|0:1
|15
|5
|4
|6
|16 - 17
|19
|13.
|Понте-Прета
|1:0
|15
|5
|3
|7
|14 - 21
|18
|14.
|Шапекоэнсе
|15
|5
|3
|7
|20 - 27
|18
|15.
|Баия
|0:0
|15
|4
|5
|6
|18 - 16
|17
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|17.
|Сан-Паулу
|1:0
|15
|4
|3
|8
|15 - 18
|15
|18.
|Аваи
|0:0
|15
|3
|5
|7
|9 - 18
|14
|19.
|Витория
|15
|3
|3
|9
|15 - 27
|12
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|14
|2
|2
|10
|12 - 24
|8
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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