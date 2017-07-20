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Стадион:
Нью-Йорк Сити
2:1
Второй тайм: 60'
Торонто
0'
0:1
11' Гол
Морган Эштон
23' Желтая карточка
Макнамара Томас
26' Желтая карточка
Мур Дрю
34' Желтая карточка
Боно Александер
1:1
45' Гол
Вилья Давид
2:1
56' Гол
Моралес Максимильяно
60'
Второй тайм
Описание гола
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Моралес Максимильяно.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вилья Давид.
39'
Торонто производит замену. Джовинко Себастьян уходит, и Jay Chapman заменяет его
Желтая карточка
34'
Боно Александер получает желтую карточку.
Желтая карточка
26'
Мур Дрю получает желтую карточку.
Желтая карточка
23'
Макнамара Томас получает желтую карточку.
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Морган Эштон.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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