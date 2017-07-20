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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Сапуто
1:1
Второй тайм: 48'
1:0
19' ГолСаласар Майкл
29' Желтая карточкаАлберг Роланд
32' Желтая карточкаLouis Beland-Goyette
1:1
43' ГолПико Фабрис
45' Желтая карточкаRaymon Gaddis
|
19'
1:0
29'
43'
1:1
45'
Состав команд
1
Буш
Ивен
18
Chris
Duvall
23
Симан
Лоран
26
Kyle
Fisher
13
Ballou
Tabla
22
Пико
Фабрис
Монреаль Импакт 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Буш Ивен Вратарь
- 18 Chris Duvall Защитник
- 23 Симан Лоран Защитник
- 26 Kyle Fisher Защитник
- 3 Ловиц Дэниел Защитник
- 25 Louis Beland-Goyette Полузащитник
- 30 Бернаделло Эрнан Полузащитник
- 19 Саласар Майкл Полузащитник
- 31 Джемаили Блерим Полузащитник
- 13 Ballou Tabla Полузащитник
- 21 Манкосу Маттео Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Кронберг Эрик Вратарь
- 36 Кабрера Виктор Защитник
- 16 Calum Mallace Полузащитник
- 33 Донадель Марко Полузащитник
- 27 Nick DePuy
- 7 Одуро Доминик
- 17 David Choiniere
- Главный тренер: Mauro Biello
Филадельфия Юнион 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 John McCarthy II Вратарь
- 28 Raymon Gaddis Защитник
- 3 Jack Elliott Защитник
- 5 Оньеву Огучи Защитник
- 32 Вейналдум Джилиано Защитник
- 2 Warren Creavalle Полузащитник
- 6 Медунянин Харис Полузащитник
- 25 Илсиньо Перейра Полузащитник
- 10 Алберг Роланд Полузащитник
- 22 Пико Фабрис Полузащитник
- 17 Charles Sapong Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Keegan Rosenberry Защитник
- 27 Симпсон Джей Нападающий
- 20 Marcus Epps
- 7 Brian Carroll
- 15 Joshua Yaro
- 24 Adam Najem
- 29 Jake McGuire
- Главный тренер: Jim Curtin
Предыдущие игры
Монреаль Импакт (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 06.07.2017 Хьюстон Динамо 3:1 Монреаль Импакт М
- 02.07.2017 Монреаль Импакт 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 25.06.2017 Коламбус Крю 4:1 Монреаль Импакт М
- 18.06.2017 Орландо Сити 3:3 Монреаль Импакт М
- 11.06.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Монреаль Импакт М
- 04.06.2017 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 20.05.2017 Монреаль Импакт 4:1 Портленд Тимберс М
- 14.05.2017 Монреаль Импакт 2:3 Коламбус Крю М
- 07.05.2017 Ди Си Юнайтед 0:1 Монреаль Импакт М
- 29.04.2017 Монреаль Импакт 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 22.04.2017 Филадельфия Юнион 3:3 Монреаль Импакт М
- 15.04.2017 Монреаль Импакт 2:1 Атланта Юнайтед М
- 08.04.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Монреаль Импакт М
- 01.04.2017 Чикаго Файр 2:2 Монреаль Импакт М
- 18.03.2017 Нью-Йорк Сити 1:1 Монреаль Импакт М
- 12.03.2017 Монреаль Импакт 2:2 Сиэтл Саундерс М
- 05.03.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Монреаль Импакт М
- 01.12.2016 Торонто 5:2 Монреаль Импакт М
- 23.11.2016 Монреаль Импакт 3:2 Торонто М
- 07.11.2016 Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт М
Филадельфия Юнион (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 16.07.2017 Филадельфия Юнион 2:2 Суонси ТМК
- 07.07.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Филадельфия Юнион М
- 03.07.2017 Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 29.06.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион ОК
- 25.06.2017 Филадельфия Юнион 1:0 Ди Си Юнайтед М
- 19.06.2017 Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 15.06.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Гаррисбург Сити Айлендерз ОК
- 03.06.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион М
- 28.05.2017 Реал Солт-Лейк 1:0 Филадельфия Юнион М
- 21.05.2017 Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 18.05.2017 Филадельфия Юнион 2:0 Хьюстон Динамо М
- 14.05.2017 Ди Си Юнайтед 0:4 Филадельфия Юнион М
- 07.05.2017 Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 30.04.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Филадельфия Юнион М
- 22.04.2017 Филадельфия Юнион 3:3 Монреаль Импакт М
- 15.04.2017 Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 09.04.2017 Филадельфия Юнион 1:3 Портленд Тимберс М
- 02.04.2017 Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион М
- 19.03.2017 Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион М
- 12.03.2017 Филадельфия Юнион 2:2 Торонто М
Последние игры между собой
Монреаль Импакт: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 3
Филадельфия Юнион: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 5
- 22.04.2017 Филадельфия Юнион 3:3 Монреаль Импакт МЛС
- 11.09.2016 Филадельфия Юнион 1:1 Монреаль Импакт МЛС
- 24.07.2016 Монреаль Импакт 5:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 15.05.2016 Монреаль Импакт 1:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 23.08.2015 Монреаль Импакт 0:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 28.06.2015 Филадельфия Юнион 2:2 Монреаль Импакт МЛС
- 10.08.2014 Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт МЛС
- 27.04.2014 Монреаль Импакт 1:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 30.03.2014 Филадельфия Юнион 1:1 Монреаль Импакт МЛС
- 19.10.2013 Монреаль Импакт 2:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 01.09.2013 Филадельфия Юнион 0:0 Монреаль Импакт МЛС
- 26.05.2013 Монреаль Импакт 5:3 Филадельфия Юнион МЛС
- 05.08.2012 Монреаль Импакт 2:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 15.07.2012 Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт МЛС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чикаго Файр
|19
|11
|5
|3
|37 - 19
|38
|2.
|Торонто
|1:2
|20
|11
|5
|4
|35 - 21
|38
|3.
|Нью-Йорк Сити
|2:1
|20
|11
|3
|6
|38 - 25
|36
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|20
|8
|8
|4
|24 - 14
|32
|5.
|Даллас
|18
|8
|7
|3
|30 - 18
|31
|6.
|Атланта Юнайтед
|19
|9
|3
|7
|39 - 27
|30
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|19
|9
|2
|8
|21 - 25
|29
|8.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|20
|8
|5
|7
|34 - 29
|29
|9.
|Орландо Сити
|20
|8
|5
|7
|22 - 29
|29
|10.
|Коламбус Крю
|20
|9
|1
|10
|30 - 32
|28
|11.
|Портленд Тимберс
|20
|7
|6
|7
|34 - 31
|27
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|20
|7
|5
|8
|22 - 27
|26
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|7
|3
|7
|24 - 27
|24
|14.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|19
|6
|6
|7
|26 - 22
|24
|15.
|Сиэтл Саундерс
|19
|6
|6
|7
|25 - 28
|24
|16.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|18
|6
|4
|8
|28 - 31
|22
|17.
|Монреаль Импакт
|1:1
|18
|5
|7
|6
|28 - 30
|22
|18.
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|5
|5
|9
|29 - 31
|20
|19.
|Реал Солт-Лейк
|20
|6
|2
|12
|22 - 40
|20
|20.
|Колорадо Рэпидс
|18
|6
|1
|11
|19 - 27
|19
|21.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|20
|5
|4
|11
|25 - 42
|19
|22.
|Ди Си Юнайтед
|19
|5
|3
|11
|14 - 31
|18
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Raymon Gaddis получает желтую карточку.
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пико Фабрис.
32'
Louis Beland-Goyette получает желтую карточку.
29'
Алберг Роланд получает желтую карточку.
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Саласар Майкл.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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