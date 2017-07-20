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Стадион:
Монреаль Импакт
1:1
Второй тайм: 48'
Филадельфия Юнион
0'
1:0
19' Гол
Саласар Майкл
29' Желтая карточка
Алберг Роланд
32' Желтая карточка
Louis Beland-Goyette
1:1
43' Гол
Пико Фабрис
45' Желтая карточка
Raymon Gaddis
48'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Raymon Gaddis получает желтую карточку.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пико Фабрис.
Желтая карточка
32'
Louis Beland-Goyette получает желтую карточку.
Желтая карточка
29'
Алберг Роланд получает желтую карточку.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Саласар Майкл.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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