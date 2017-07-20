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Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
1:0
Второй тайм: 60'
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
24' Желтая карточка
Ройер Даниэль
1:0
38' Гол
Davis Sean II
60'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Сан-Хосе Эрткуэйкс производит замену. Хюсен Дэнни уходит, и Казаишвили Валерий заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
Нью-Йорк Ред Буллз производит замену. Connor Lade уходит, и Alex Muyl заменяет его
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Sean Davis.
Желтая карточка
24'
Ройер Даниэль получает желтую карточку.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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