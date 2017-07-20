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Стадион: Ред Булл Арена
1:0
Второй тайм: 60'
24' Желтая карточкаРойер Даниэль
1:0
38' ГолDavis Sean II
|
24'
38'
1:0
44'
Состав команд
33
Aaron
Long
16
Кьестан
Саша
24
Nick
Lima
10
Хика
Яхмир
Нью-Йорк Ред Буллз 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Luis Robles II Вратарь
- 5 Connor Lade Защитник
- 55 Перринель Дамьен Защитник
- 33 Aaron Long Защитник
- 15 Зиззо Сальваторе Защитник
- 27 Davis Sean II Полузащитник
- 16 Кьестан Саша Полузащитник
- 4 Tyler Adams Полузащитник
- 8 Felipe Martins Полузащитник
- 77 Ройер Даниэль Полузащитник
- 99 Бредли Райт-Филлипс Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Ryan Meara Вратарь
- 19 Alex Muyl Полузащитник
- 7 Derrick Etienne Полузащитник
- 30 Верон Гонсало Полузащитник
- 47 Hassan Ndam
- 17 Arun Basuljevic
- 6 Dan Metzger
- Главный тренер: Jesse Marsch
Сан-Хосе Эрткуэйкс 4-4-2
- Основной состав
- 1 Бингэм Дэвид Вратарь
- 7 Като Корделл Защитник
- 14 Jackson Yueill Защитник
- 15 Andres Roberto Imperiale Защитник
- 24 Nick Lima Защитник
- 6 Салинас Ши Полузащитник
- 10 Хика Яхмир Полузащитник
- 23 Юнгвирт Флориан Полузащитник
- 22 Tommy Thompson Полузащитник
- 9 Хюсен Дэнни Нападающий
- 8 Вондоловски Крис Нападающий
- Запасные игроки
- 49 Доукинс Саймон Полузащитник
- 11 Казаишвили Валерий Полузащитник
- 27 Эйлаш Фатей Полузащитник
- 28 Andrew Tarbell
- 25 Амариква Квинси
- Главный тренер: Chris Leitch
Предыдущие игры
Нью-Йорк Ред Буллз (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 14.07.2017 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз ОК
- 06.07.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 29.06.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион ОК
- 24.06.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 19.06.2017 Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 15.06.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити ОК
- 04.06.2017 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 28.05.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 20.05.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Торонто М
- 15.05.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 07.05.2017 Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 04.05.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 30.04.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр М
- 23.04.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Коламбус Крю М
- 16.04.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 09.04.2017 Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 02.04.2017 Хьюстон Динамо 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 25.03.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Реал Солт-Лейк М
- 20.03.2017 Сиэтл Саундерс 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 12.03.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Колорадо Рэпидс М
Сан-Хосе Эрткуэйкс (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 15.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Айнтрахт Фр ТМК
- 11.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси ОК
- 05.07.2017 Атланта Юнайтед 4:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 02.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 29.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сиэтл Саундерс ОК
- 25.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк М
- 18.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 15.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Франциско Дельтас ОК
- 03.06.2017 Портленд Тимберс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 28.05.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 21.05.2017 Даллас 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 18.05.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Орландо Сити М
- 13.05.2017 Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 07.05.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс М
- 30.04.2017 Миннесота Юнайтед 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.04.2017 Хьюстон Динамо 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.04.2017 Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 15.04.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Даллас М
- 09.04.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс М
- 01.04.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
Последние игры между собой
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
- 14.04.2016 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 18.04.2015 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 20.07.2014 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 11.03.2013 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 03.07.2011 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 17.04.2011 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 05.11.2010 Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 31.10.2010 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 29.08.2010 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 09.05.2010 Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 04.10.2009 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 09.05.2009 Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 30.04.2009 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Открытый Кубок
- 27.07.2008 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 27.04.2008 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|1:1
|20
|11
|6
|3
|35 - 20
|39
|2.
|Чикаго Файр
|19
|11
|5
|3
|37 - 19
|38
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:1
|20
|10
|4
|6
|37 - 25
|34
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|20
|8
|8
|4
|24 - 14
|32
|5.
|Даллас
|18
|8
|7
|3
|30 - 18
|31
|6.
|Атланта Юнайтед
|19
|9
|3
|7
|39 - 27
|30
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|19
|9
|2
|8
|21 - 25
|29
|8.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|20
|8
|5
|7
|34 - 29
|29
|9.
|Орландо Сити
|20
|8
|5
|7
|22 - 29
|29
|10.
|Коламбус Крю
|20
|9
|1
|10
|30 - 32
|28
|11.
|Портленд Тимберс
|20
|7
|6
|7
|34 - 31
|27
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|20
|7
|5
|8
|22 - 27
|26
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|7
|3
|7
|24 - 27
|24
|14.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|19
|6
|6
|7
|26 - 22
|24
|15.
|Сиэтл Саундерс
|19
|6
|6
|7
|25 - 28
|24
|16.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|18
|6
|4
|8
|28 - 31
|22
|17.
|Монреаль Импакт
|1:1
|18
|5
|7
|6
|28 - 30
|22
|18.
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|5
|5
|9
|29 - 31
|20
|19.
|Реал Солт-Лейк
|20
|6
|2
|12
|22 - 40
|20
|20.
|Колорадо Рэпидс
|18
|6
|1
|11
|19 - 27
|19
|21.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|20
|5
|4
|11
|25 - 42
|19
|22.
|Ди Си Юнайтед
|19
|5
|3
|11
|14 - 31
|18
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
46'
Сан-Хосе Эрткуэйкс производит замену. Хюсен Дэнни уходит, и Казаишвили Валерий заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
Нью-Йорк Ред Буллз производит замену. Connor Lade уходит, и Alex Muyl заменяет его
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Sean Davis.
24'
Ройер Даниэль получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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