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Стадион: TCF Bank Stadium
0:0
Перерыв
Состав команд
19
Sam
Cronin
16
Кадри
Башким
18
Kevin
Molino
22
Leonardo
II
14
Alex
XXV
Миннесота Юнайтед 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Bobby Shuttleworth Вратарь
- 3 Тьессон Джером Защитник
- 14 Brent Kallman Защитник
- 12 Joseph Greenspan Защитник
- 2 Justin Davies Защитник
- 19 Sam Cronin Полузащитник
- 7 Barreto da Silva Ibson I Полузащитник
- 16 Кадри Башким Полузащитник
- 18 Kevin Molino Полузащитник
- 10 Miguel Ibarra I Полузащитник
- 21 Christian Ramirez II Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Collen Warner Полузащитник
- 15 Ismalia Jome Полузащитник
- 24 Patrick McLain
- 17 Collin Martin
- 30 Brandon Allen
- Главный тренер: Adrian Heath
Хьюстон Динамо 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Tyler Deric Вратарь
- 20 ДеЛаГарза Эй Джей Защитник
- 3 Мачадо Адольфо Защитник
- 22 Leonardo II Защитник
- 7 Бизли Дамаркус Защитник
- 5 Juan Cabezas Полузащитник
- 13 Кларк Рикардо Полузащитник
- 18 Memo Rodriguez Полузащитник
- 14 Alex XXV Полузащитник
- 11 Andrew Wenger Полузащитник
- 19 Mauro Manotas Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Joe Willis Вратарь
- 2 Анибаба Жалил Защитник
- 15 Dylan Remick Защитник
- 10 Санчес Висенте Нападающий
- 23 Jose Escalante II
- 28 Уорд Чарли
- 8 Joe Holland
- Главный тренер: Wilmer Cabrera
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 05.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:1 Коламбус Крю М
- 30.06.2017 Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед М
- 25.06.2017 Миннесота Юнайтед 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 22.06.2017 Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс М
- 18.06.2017 Реал Солт-Лейк 1:0 Миннесота Юнайтед М
- 15.06.2017 Спортинг Канзас-Сити 4:0 Миннесота Юнайтед ОК
- 04.06.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 28.05.2017 Миннесота Юнайтед 1:0 Орландо Сити М
- 22.05.2017 Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 13.05.2017 Торонто 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 07.05.2017 Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 30.04.2017 Миннесота Юнайтед 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 24.04.2017 Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 16.04.2017 Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед М
- 09.04.2017 Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 02.04.2017 Миннесота Юнайтед 4:2 Реал Солт-Лейк М
- 25.03.2017 Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Миннесота Юнайтед М
- 19.03.2017 Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед М
- 13.03.2017 Миннесота Юнайтед 1:6 Атланта Юнайтед М
- 04.03.2017 Портленд Тимберс 5:1 Миннесота Юнайтед М
Хьюстон Динамо (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 06.07.2017 Хьюстон Динамо 3:1 Монреаль Импакт М
- 02.07.2017 Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо М
- 29.06.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Спортинг Канзас-Сити ОК
- 24.06.2017 Хьюстон Динамо 1:1 Даллас М
- 18.06.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Хьюстон Динамо М
- 15.06.2017 Каролина Раилхавкс 2:3 Хьюстон Динамо ОК
- 05.06.2017 Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо М
- 01.06.2017 Хьюстон Динамо 5:1 Реал Солт-Лейк М
- 29.05.2017 Даллас 0:0 Хьюстон Динамо М
- 21.05.2017 Атланта Юнайтед 4:1 Хьюстон Динамо М
- 18.05.2017 Филадельфия Юнион 2:0 Хьюстон Динамо М
- 13.05.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 07.05.2017 Хьюстон Динамо 4:0 Орландо Сити М
- 29.04.2017 Торонто 2:0 Хьюстон Динамо М
- 22.04.2017 Хьюстон Динамо 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 16.04.2017 Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед М
- 08.04.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Хьюстон Динамо М
- 02.04.2017 Хьюстон Динамо 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 19.03.2017 Портленд Тимберс 4:2 Хьюстон Динамо М
- 12.03.2017 Хьюстон Динамо 3:1 Коламбус Крю М
Последние игры между собой
Миннесота Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Хьюстон Динамо: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 16.04.2017 Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед МЛС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чикаго Файр
|19
|11
|5
|3
|37 - 19
|38
|2.
|Торонто
|1:2
|20
|11
|5
|4
|35 - 21
|38
|3.
|Нью-Йорк Сити
|2:1
|20
|11
|3
|6
|38 - 25
|36
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|20
|8
|8
|4
|24 - 14
|32
|5.
|Даллас
|18
|8
|7
|3
|30 - 18
|31
|6.
|Атланта Юнайтед
|19
|9
|3
|7
|39 - 27
|30
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|19
|9
|2
|8
|21 - 25
|29
|8.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|20
|8
|5
|7
|34 - 29
|29
|9.
|Орландо Сити
|20
|8
|5
|7
|22 - 29
|29
|10.
|Коламбус Крю
|20
|9
|1
|10
|30 - 32
|28
|11.
|Портленд Тимберс
|20
|7
|6
|7
|34 - 31
|27
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|20
|7
|5
|8
|22 - 27
|26
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|7
|3
|7
|24 - 27
|24
|14.
|Филадельфия Юнион
|1:1
|19
|6
|6
|7
|26 - 22
|24
|15.
|Сиэтл Саундерс
|19
|6
|6
|7
|25 - 28
|24
|16.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|18
|6
|4
|8
|28 - 31
|22
|17.
|Монреаль Импакт
|1:1
|18
|5
|7
|6
|28 - 30
|22
|18.
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|5
|5
|9
|29 - 31
|20
|19.
|Реал Солт-Лейк
|20
|6
|2
|12
|22 - 40
|20
|20.
|Колорадо Рэпидс
|18
|6
|1
|11
|19 - 27
|19
|21.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|20
|5
|4
|11
|25 - 42
|19
|22.
|Ди Си Юнайтед
|19
|5
|3
|11
|14 - 31
|18
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
25'
Миннесота Старс производит замену. Joseph Greenspan уходит, и Ismalia Jome заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TCF Bank Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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