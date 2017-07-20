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Стадион:
Миннесота Юнайтед
0:0
Перерыв
Хьюстон Динамо
0'
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
25'
Миннесота Старс производит замену. Joseph Greenspan уходит, и Ismalia Jome заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TCF Bank Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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