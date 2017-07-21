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Стадион:
Орландо Сити
0:0
Первый тайм: 6'
Атланта Юнайтед
0' 6'
Первый тайм
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Orlando City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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