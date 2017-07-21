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Стадион: Orlando City Stadium
0:0
Первый тайм: 6'
Состав команд
21
Саттер
Скотт
4
Jose
Aja
10
Kaka
VI
14
Барнс
Жиль
26
Уолкс
Антон
11
Yamil
Asad
Орландо Сити 4-4-2
- Основной состав
- 1 Joe Bendik Вратарь
- 21 Саттер Скотт Защитник
- 4 Jose Aja Защитник
- 2 Спектор Джонатан Защитник
- 25 Mason Stajduhar Защитник
- 8 Джонсон Уилл Полузащитник
- 7 Cristian Higuita Полузащитник
- 23 Ночерино Антонио Полузащитник
- 10 Kaka VI Полузащитник
- 14 Барнс Жиль Нападающий
- 11 Carlos Rivas I Нападающий
- Запасные игроки
- 95 Лео Перейра Защитник
- 29 Tommy Redding Защитник
- 5 Servando Carrasco Полузащитник
- 9 Ларин Кайл Нападающий
- 28 Сондерс Джош
- 17 Luis Gil I
- 6 Richie Laryea
- Главный тренер: Jason Kreis
Атланта Юнайтед 4-2-3-1
- Основной состав
- Гузан Брэд Вратарь
- 4 Greg Garza Защитник
- 5 Пирес Леандро Защитник
- 3 Паркхёрст Майкл Защитник
- 26 Уолкс Антон Защитник
- 14 Кармона Карлос Полузащитник
- 18 Джефф Ларентоуикз Полузащитник
- 11 Yamil Asad Полузащитник
- 10 Альмирон Мигель Полузащитник
- 24 Julian Gressel Полузащитник
- 15 Вильяльба Эктор Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Kyle Reynish Вратарь
- 2 Мирз Тайрон Защитник
- 16 Маккэн Крис Полузащитник
- 30 Andrew Carleton
- 28 Andrew Wheeler-Omiunu
- 22 Mikey Ambrose
- 19 Brandon Vazquez
- Главный тренер: Мартино Херардо
Предыдущие игры
Орландо Сити (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 06.07.2017 Орландо Сити 1:3 Торонто М
- 01.07.2017 Реал Солт-Лейк 0:1 Орландо Сити М
- 25.06.2017 Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити М
- 22.06.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Орландо Сити М
- 18.06.2017 Орландо Сити 3:3 Монреаль Импакт М
- 15.06.2017 Орландо Сити 1:3 Майами ОК
- 05.06.2017 Орландо Сити 0:0 Чикаго Файр М
- 01.06.2017 Орландо Сити 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 28.05.2017 Миннесота Юнайтед 1:0 Орландо Сити М
- 22.05.2017 Орландо Сити 0:3 Нью-Йорк Сити М
- 18.05.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Орландо Сити М
- 14.05.2017 Орландо Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 07.05.2017 Хьюстон Динамо 4:0 Орландо Сити М
- 04.05.2017 Торонто 2:1 Орландо Сити М
- 29.04.2017 Орландо Сити 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 23.04.2017 Нью-Йорк Сити 1:2 Орландо Сити М
- 15.04.2017 Орландо Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 09.04.2017 Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 01.04.2017 Коламбус Крю 2:0 Орландо Сити М
- 19.03.2017 Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион М
Атланта Юнайтед (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 05.07.2017 Атланта Юнайтед 4:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 02.07.2017 Коламбус Крю 0:2 Атланта Юнайтед М
- 29.06.2017 Майами 3:2 Атланта Юнайтед ОК
- 25.06.2017 Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 22.06.2017 Ди Си Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед М
- 18.06.2017 Атланта Юнайтед 3:1 Коламбус Крю М
- 15.06.2017 Атланта Юнайтед 3:2 Чарльстон Бэттери ОК
- 10.06.2017 Чикаго Файр 2:0 Атланта Юнайтед М
- 04.06.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:1 Атланта Юнайтед М
- 29.05.2017 Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити М
- 21.05.2017 Атланта Юнайтед 4:1 Хьюстон Динамо М
- 14.05.2017 Портленд Тимберс 1:1 Атланта Юнайтед М
- 07.05.2017 Нью-Йорк Сити 3:1 Атланта Юнайтед М
- 30.04.2017 Атланта Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед М
- 23.04.2017 Реал Солт-Лейк 1:3 Атланта Юнайтед М
- 15.04.2017 Монреаль Импакт 2:1 Атланта Юнайтед М
- 09.04.2017 Торонто 2:2 Атланта Юнайтед М
- 01.04.2017 Сиэтл Саундерс 0:0 Атланта Юнайтед М
- 18.03.2017 Атланта Юнайтед 4:0 Чикаго Файр М
- 13.03.2017 Миннесота Юнайтед 1:6 Атланта Юнайтед М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|20
|11
|6
|3
|36 - 21
|39
|2.
|Чикаго Файр
|19
|11
|5
|3
|37 - 19
|38
|3.
|Нью-Йорк Сити
|20
|10
|4
|6
|38 - 26
|34
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|20
|8
|8
|4
|24 - 14
|32
|5.
|Даллас
|18
|8
|7
|3
|30 - 18
|31
|6.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|20
|9
|4
|7
|39 - 27
|31
|7.
|Орландо Сити
|0:0
|21
|8
|6
|7
|22 - 29
|30
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|19
|9
|2
|8
|25 - 26
|29
|9.
|Хьюстон Динамо
|20
|8
|5
|7
|34 - 29
|29
|10.
|Коламбус Крю
|20
|9
|1
|10
|30 - 32
|28
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|12.
|Сиэтл Саундерс
|20
|7
|6
|7
|29 - 31
|27
|13.
|Портленд Тимберс
|21
|7
|6
|8
|35 - 34
|27
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|20
|7
|5
|8
|23 - 31
|26
|15.
|Монреаль Импакт
|18
|6
|6
|6
|29 - 30
|24
|16.
|Филадельфия Юнион
|19
|6
|5
|8
|26 - 23
|23
|17.
|Реал Солт-Лейк
|21
|7
|2
|12
|25 - 41
|23
|18.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|19
|6
|4
|9
|28 - 32
|22
|19.
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|5
|5
|9
|29 - 31
|20
|20.
|Колорадо Рэпидс
|18
|6
|1
|11
|19 - 27
|19
|21.
|Миннесота Юнайтед
|20
|5
|4
|11
|25 - 42
|19
|22.
|Ди Си Юнайтед
|20
|5
|3
|12
|17 - 35
|18
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Orlando City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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