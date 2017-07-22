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Стадион:
Гуйчжоу Чжичэн
4:3
Конец матча
Хэбей Форчун
0'
0:1
8' Гол
Лавесси Эсекиэль
1:1
22' Гол
Festus Baise
2:1
42' Гол
Junlin Min
3:1
45' Гол
Елавич Никица
4:1
51' Гол
Feiya Chang
4:2
54' Гол
Чендун Чжан
4:3
76' Пенальти
Лавесси Эсекиэль
82' Желтая карточка
Liang Jiang
90' Желтая карточка
Елавич Никица
90'+13
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Желтая карточка
95'
Елавич Никица зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
Фол, нарушение
94'
Минцзянь Чжао наказан за толчок Junlin Min
93'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
93'
Yuhao Zhao бьет из пределов штрафной и упускает момент!

93'
Лавесси Эсекиэль бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Фол, нарушение
92'
Junlin Min наказан за толчок Haiwei Zhu
Угловой
91'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн разыграл угловой с правого угла.
91'
Луо Сенвен выбил мяч на угловой.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
90'
Haiwei Zhu нарушает правила. Fan Wang пострадал
89'
Liang Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
89'
Festus Baise возвращается на поле, всё в порядке.
89'
Тактическая замена. Рубен Кастро уходит с поля и его заменяет Xueming Liang
Фол, нарушение
88'
Fan Wang атакует сзади соперника. М'Биа Стефан пострадал.
Фол, нарушение
87'
Елавич Никица коснулся мяча рукой.
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
87'
Liang Jiang возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
87'
Festus Baise получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
85'
Festus Baise на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
85'
Чендун Чжан наказан за толчок Суарес Марио
85'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
84'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
84'
М'Биа Стефан из команды Хебеи Жонгчжин бьет головой мимо ворот
84'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
84'
Liang Jiang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
84'
Liang Jiang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
82'
Liang Jiang получает желтую карточку.
Фол, нарушение
82'
Liang Jiang совершает грубый фол. Лавесси Эсекиэль был жертвой
81'
Суарес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
81'
Yunlong Fan выбил мяч на угловой.
Угловой
81'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
Тактическая замена. Feiya Chang уходит с поля и его заменяет Fan Wang
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
78'
Луо Сенвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
78'
Алоизио Дос Сантос нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает пас партнеру.
77'
Тактическая замена. Wenjun Jiang уходит с поля и его заменяет Haiwei Zhu
Описание гола
76'
Г О О О О О Л - Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин забивает пенальти
Фол, нарушение
75'
ПЕНАЛЬТИ! Суарес Марио сыграл рукой в своей штрафной площади.
75'
Игрок из команды Хебеи Жонгчжин делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
74'
Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
74'
Boyang Su выбил мяч на угловой.
74'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес прямо в штрафную.
73'
Hang Li из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
73'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
72'
Hang Li из команды Хебеи Жонгчжин делает неудачный навес.
71'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
69'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
69'
Boyang Su выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
Фол, нарушение
68'
Суарес Марио коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
68'
Feiya Chang наказан за толчок Wenjun Jiang
Фол, нарушение
67'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Чендун Чжан.
66'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
66'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
65'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Чендун Чжан заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
64'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
64'
Лавесси Эсекиэль бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
63'
Liang Jiang совершает грубый фол. Hang Li был жертвой
62'
Yuhao Zhao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
61'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
61'
Алоизио Дос Сантос наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
61'
М'Биа Стефан из команды Хебеи Жонгчжин делает пас партнеру.
61'
Вратарь парирует удар, который нанес Лавесси Эсекиэль, и мяч снова в игре
60'
Лавесси Эсекиэль нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Xin Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Pengfei Han наказан за толчок Чендун Чжан
58'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
57'
Pengfei Han исполняет штрафной удар, но его блокируют
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
55'
М'Биа Стефан из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Junlin Min.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
54'
Лавесси Эсекиэль сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Чендун Чжан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
Угловой
54'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
54'
Festus Baise выбил мяч на угловой.
53'
Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Wenjun Jiang из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
Фол, нарушение
53'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
Описание гола
51'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн добил мяч в ворота.
51'
Feiya Chang бьет в штангу и упускает момент забить!
51'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
51'
Игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
Festus Baise выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Pengfei Han наказан за толчок Лавесси Эсекиэль
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
49'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
49'
М'Биа Стефан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
49'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Xin Tang атакует сзади соперника. М'Биа Стефан пострадал.
Фол, нарушение
48'
Yunlong Fan нарушает правила. М'Биа Стефан пострадал
47'
Boyang Su вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
Фол, нарушение
46'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. М'Биа Стефан заработал фол.
46'
Тактическая замена. Shiwei Che уходит с поля и его заменяет Hang Li
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Елавич Никица оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
47'
Вратарь парирует удар, который нанес Рубен Кастро, и мяч снова в игре
Фол, нарушение
46'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин. Это Liang Jiang заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Boyang Su выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
45'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
42'
Елавич Никица сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Junlin Min из клуба "Гуйчжоу Чжичэн" отправил мяч головой в ворота.
42'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн делает отличный пас
42'
Liang Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Yuhao Zhao из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
42'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
41'
Чендун Чжан наказан за толчок Суарес Марио
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
40'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает неудачный навес.
39'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
Фол, нарушение
38'
Festus Baise наказан за толчок Алоизио Дос Сантос
38'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Минцзянь Чжао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Рубен Кастро из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
Фол, нарушение
37'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Минцзянь Чжао заработал фол.
36'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
36'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн бьет головой мимо ворот
36'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
34'
Yunlong Fan наказан за толчок Минцзянь Чжао
Офсайд
32'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин в офсайде
32'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает передачу за спину защитников.
31'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
29'
Елавич Никица наказан за толчок Yangyang Jin
29'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
28'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
Фол, нарушение
27'
Суарес Марио наказан за толчок Чендун Чжан
27'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
26'
Feiya Chang отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
26'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
26'
Луо Сенвен из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Елавич Никица заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
25'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
24'
Рубен Кастро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
24'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин в офсайде
Описание гола
22'
Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн добил мяч в ворота.
22'
Янг Ченг неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
22'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Yuhao Zhao нарушает правила. Yunlong Fan пострадал
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
20'
Shiwei Che нарушает правила. Liang Jiang пострадал
Угловой
19'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
19'
Yunlong Fan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин делает передачу одноклубнику.
19'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
Фол, нарушение
18'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Алоизио Дос Сантос заработал фол.
18'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Хан Жэнь получил травму и заменен. Луо Сенвен выходит на поле.
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
17'
Хан Жэнь получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
16'
Хан Жэнь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
14'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
Фол, нарушение
14'
Yunlong Fan атакует сзади соперника. Минцзянь Чжао пострадал.
Фол, нарушение
13'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн. Это Хан Жэнь заработал фол.
Фол, нарушение
12'
Junlin Min наказан за толчок М'Биа Стефан
Фол, нарушение
11'
Yangyang Jin наказан за толчок Елавич Никица
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
10'
Рубен Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
10'
Liang Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
9'
М'Биа Стефан из команды Хебеи Жонгчжин остановил атаку, перехватив мяч.
9'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лавесси Эсекиэль оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
8'
Liang Jiang ошибается в защите.
7'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Офсайд
5'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин в офсайде
4'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
4'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
3'
Лавесси Эсекиэль наказан за толчок Liang Jiang
Фол, нарушение
3'
Алоизио Дос Сантос наказан за толчок Xin Tang
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хебеи Жонгчжин". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guiyang Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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