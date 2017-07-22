Стадион: Гюиянг Олимпик Спортс Сентер
4:3
Конец матча
0:1
8' ГолЛавесси Эсекиэль
1:1
22' ГолFestus Baise
2:1
42' ГолJunlin Min
3:1
45' ГолЕлавич Никица
4:1
51' ГолFeiya Chang
4:2
54' ГолЧендун Чжан
4:3
76' ПенальтиЛавесси Эсекиэль
82' Желтая карточкаLiang Jiang
90' Желтая карточкаЕлавич Никица
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
95'
Елавич Никица зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
94'
Минцзянь Чжао наказан за толчок Junlin Min
93'
93'
Yuhao Zhao бьет из пределов штрафной и упускает момент!
93'
Лавесси Эсекиэль бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
92'
Junlin Min наказан за толчок Haiwei Zhu
91'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн разыграл угловой с правого угла.
91'
Луо Сенвен выбил мяч на угловой.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
90'
Haiwei Zhu нарушает правила. Fan Wang пострадал
89'
Liang Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Festus Baise возвращается на поле, всё в порядке.
89'
Тактическая замена. Рубен Кастро уходит с поля и его заменяет Xueming Liang
88'
Fan Wang атакует сзади соперника. М'Биа Стефан пострадал.
87'
Елавич Никица коснулся мяча рукой.
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Liang Jiang возвращается на поле, всё в порядке.
87'
Festus Baise получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
85'
Festus Baise на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
Чендун Чжан наказан за толчок Суарес Марио
85'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
84'
84'
М'Биа Стефан из команды Хебеи Жонгчжин бьет головой мимо ворот
84'
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Liang Jiang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
84'
Liang Jiang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Liang Jiang получает желтую карточку.
82'
Liang Jiang совершает грубый фол. Лавесси Эсекиэль был жертвой
81'
Суарес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
81'
Yunlong Fan выбил мяч на угловой.
81'
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
Тактическая замена. Feiya Chang уходит с поля и его заменяет Fan Wang
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
78'
Луо Сенвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
78'
Алоизио Дос Сантос нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает пас партнеру.
77'
Тактическая замена. Wenjun Jiang уходит с поля и его заменяет Haiwei Zhu
76'
Г О О О О О Л - Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин забивает пенальти
75'
ПЕНАЛЬТИ! Суарес Марио сыграл рукой в своей штрафной площади.
75'
Игрок из команды Хебеи Жонгчжин делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
74'
Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
74'
Boyang Su выбил мяч на угловой.
74'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес прямо в штрафную.
73'
Hang Li из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
73'
72'
Hang Li из команды Хебеи Жонгчжин делает неудачный навес.
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
69'
69'
Boyang Su выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
68'
Суарес Марио коснулся мяча рукой.
68'
Feiya Chang наказан за толчок Wenjun Jiang
67'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Чендун Чжан.
66'
66'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Чендун Чжан заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
64'
64'
Лавесси Эсекиэль бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
63'
Liang Jiang совершает грубый фол. Hang Li был жертвой
62'
Yuhao Zhao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
61'
61'
61'
Алоизио Дос Сантос наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
61'
М'Биа Стефан из команды Хебеи Жонгчжин делает пас партнеру.
61'
Вратарь парирует удар, который нанес Лавесси Эсекиэль, и мяч снова в игре
60'
Лавесси Эсекиэль нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Xin Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
59'
Pengfei Han наказан за толчок Чендун Чжан
58'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
57'
Pengfei Han исполняет штрафной удар, но его блокируют
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
М'Биа Стефан из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Junlin Min.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
54'
Лавесси Эсекиэль сделал результативную передачу.
54'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Чендун Чжан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
54'
54'
Festus Baise выбил мяч на угловой.
53'
Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Wenjun Jiang из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
53'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
51'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн добил мяч в ворота.
51'
Feiya Chang бьет в штангу и упускает момент забить!
51'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
51'
Игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
Festus Baise выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
50'
Pengfei Han наказан за толчок Лавесси Эсекиэль
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
49'
49'
М'Биа Стефан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
49'
48'
Xin Tang атакует сзади соперника. М'Биа Стефан пострадал.
48'
Yunlong Fan нарушает правила. М'Биа Стефан пострадал
47'
Boyang Su вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
46'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. М'Биа Стефан заработал фол.
46'
Тактическая замена. Shiwei Che уходит с поля и его заменяет Hang Li
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Елавич Никица оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
47'
Вратарь парирует удар, который нанес Рубен Кастро, и мяч снова в игре
46'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин. Это Liang Jiang заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Boyang Su выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
42'
Елавич Никица сделал результативную передачу.
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Junlin Min из клуба "Гуйчжоу Чжичэн" отправил мяч головой в ворота.
42'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн делает отличный пас
42'
Liang Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Yuhao Zhao из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
42'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Чендун Чжан наказан за толчок Суарес Марио
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
40'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает неудачный навес.
39'
38'
Festus Baise наказан за толчок Алоизио Дос Сантос
38'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Минцзянь Чжао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Рубен Кастро из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
37'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Минцзянь Чжао заработал фол.
36'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
36'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн бьет головой мимо ворот
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
34'
Yunlong Fan наказан за толчок Минцзянь Чжао
32'
32'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает передачу за спину защитников.
31'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
29'
Елавич Никица наказан за толчок Yangyang Jin
29'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
28'
27'
Суарес Марио наказан за толчок Чендун Чжан
27'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
26'
Feiya Chang отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
26'
26'
Луо Сенвен из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Елавич Никица заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
25'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
24'
Рубен Кастро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
22'
Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн добил мяч в ворота.
22'
Янг Ченг неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
22'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Yuhao Zhao нарушает правила. Yunlong Fan пострадал
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
Shiwei Che нарушает правила. Liang Jiang пострадал
19'
19'
Yunlong Fan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин делает передачу одноклубнику.
19'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
18'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Алоизио Дос Сантос заработал фол.
18'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Хан Жэнь получил травму и заменен. Луо Сенвен выходит на поле.
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Хан Жэнь получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
16'
Хан Жэнь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
14'
14'
Yunlong Fan атакует сзади соперника. Минцзянь Чжао пострадал.
13'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн. Это Хан Жэнь заработал фол.
12'
Junlin Min наказан за толчок М'Биа Стефан
11'
Yangyang Jin наказан за толчок Елавич Никица
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
10'
Рубен Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
Liang Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
9'
М'Биа Стефан из команды Хебеи Жонгчжин остановил атаку, перехватив мяч.
9'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лавесси Эсекиэль оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
8'
Liang Jiang ошибается в защите.
7'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
5'
4'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
4'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
3'
Лавесси Эсекиэль наказан за толчок Liang Jiang
3'
Алоизио Дос Сантос наказан за толчок Xin Tang
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хебеи Жонгчжин". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guiyang Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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