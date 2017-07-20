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Арсенал
 
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Челси
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До начала матча осталось 1 день 21 час 36 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал - Челси, который состоится 22.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Арсенал - Челси
Арсенал
37.5% (6)
Ничья:
25% (4)
Челси
37.5% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
31.3% (5)
Арсенал:
12.5% (2)
Арсенал:
12.5% (2)
Ничья:
12.5% (2)
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