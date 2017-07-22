Стадион: Шанхай Интернешнл
2:2
Конец матча
45' Желтая карточкаЭлкесон Кардосо
0:1
51' ГолAlan VI
1:1
58' ГолЛэй У
68' Желтая карточкаWei Zhang I
1:2
70' ГолХанчао Ю
2:2
85' ГолЛэй У
89' Желтая карточкаСяотин Фэн
90' Желтая карточкаZheng Zou
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
94'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ бьет головой мимо ворот
94'
Чжао Чженг - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
94'
Чжао Чженг из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Лэй У заработал фол.
94'
93'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает навес
92'
92'
[4] - столько добавил арбитр времени.
92'
91'
Халк Живанилдо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Сяотин Фэн получает желтую карточку.
89'
Сяотин Фэн атакует сзади соперника. Лэй У пострадал.
89'
87'
Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
85'
Халк Живанилдо сделал результативную передачу.
85'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лэй У записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
85'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
85'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
85'
85'
Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
84'
Chuangyi Lin получил травму и заменен. Хай Юй выходит на поле.
84'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Чжао Чженг наказан за толчок Chuangyi Lin
83'
Chuangyi Lin получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
82'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Chuangyi Lin получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
После дальнего удара, который нанес Ахмедов Одил мяч отбит вратарем
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
77'
Элкесон Кардосо наказан за толчок Линьпэн Чжан
77'
Халк Живанилдо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Хуэй-Кан Цай заработал фол.
76'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает навес
76'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Халк Живанилдо заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
73'
Тактическая замена. Wei Zhang уходит с поля и его заменяет Wenjun Lue
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
70'
Лин Гао сделал результативную передачу.
70'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ханчао Ю записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
70'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес прямо в штрафную.
69'
Shenchao Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
68'
Wei Zhang получает желтую карточку.
68'
Wei Zhang совершает грубый фол. Алан де Карвальо был жертвой
68'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
Игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Фан Меи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
67'
Халк Живанилдо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
66'
Паулиньо Жозе наказан за толчок Халк Живанилдо
66'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
64'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Shenchao Wang заработал фол.
63'
63'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
62'
62'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
61'
Ханчао Ю наказан за толчок Халк Живанилдо
61'
61'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
61'
Цзюнь-Лин Янь выбил мяч на угловой.
61'
Ханчао Ю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Халк Живанилдо наказан за толчок Ханчао Ю
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
58'
Элкесон Кардосо сделал результативную передачу.
58'
ГОЛ! - Лэй У из команды Шанхай СИПГ наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
58'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает передачу одноклубнику.
58'
Shenchao Wang из команды Шанхай СИПГ делает навес
57'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
57'
57'
Chuangyi Lin бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
56'
Чжао Чженг наказан за толчок Лэй У
56'
55'
55'
Игрок из команды Гуанчжоу Эвергранд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
54'
Халк Живанилдо наказан за толчок Чжао Чженг
51'
Лин Гао сделал результативную передачу.
51'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Алан де Карвальо отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
51'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд устремляется вперед с мячом.
51'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
50'
Бовэнь Хуан наказан за толчок Цзюнь-Лин Янь
50'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
50'
49'
49'
Алан де Карвальо бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
49'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд устремляется вперед с мячом.
48'
48'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно играет. Чуть не пострадал Хуэй-Кан Цай.
47'
46'
46'
Паулиньо Жозе бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
46'
Паулиньо Жозе на финте ушёл от оппонента.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
48'
48'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
48'
Алан де Карвальо бьет и мяч от рикошета проходит мимо
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
47'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Паулиньо Жозе бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
46'
Элкесон Кардосо получает желтую карточку за споры
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
45'
Chuangyi Lin из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Ханчао Ю заработал фол.
44'
Игроки ФК "Шанхай СИПГ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
43'
42'
Чжао Чженг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Wei Zhang из команды Шанхай СИПГ делает навес
41'
Вратарь парирует удар, который нанес Алан де Карвальо, и мяч снова в игре
41'
Shenchao Wang атакует сзади соперника. Алан де Карвальо пострадал.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
40'
40'
Chuangyi Lin бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
38'
Гуларт Рикардо пробил головой, вратарь справился с ударом.
38'
Цзюнь-Лин Янь неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
38'
36'
Гуларт Рикардо нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает навес
36'
Фан Меи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает навес
35'
Чжао Чженг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
35'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
34'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд бьет головой мимо ворот
34'
Бовэнь Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Гуларт Рикардо заработал фол.
32'
32'
31'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Ахмедов Одил заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
29'
Ke Shi сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
29'
28'
Чжао Чженг наказан за толчок Халк Живанилдо
28'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
27'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
27'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Халк Живанилдо и мяч снова в игре
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
25'
Chuangyi Lin коснулся мяча рукой.
25'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает навес
25'
24'
Тактическая замена. Jiabao Wen уходит с поля и его заменяет Алан де Карвальо
24'
24'
Элкесон Кардосо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
24'
Халк Живанилдо нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
23'
Элкесон Кардосо на финте ушёл от оппонента.
23'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Ханчао Ю заработал фол.
23'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Чжао Чженг из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
21'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
20'
Тактическая замена. Huachen Zhang уходит с поля и его заменяет Chuangyi Lin
19'
19'
18'
Чжао Чженг возвращается на поле, всё в порядке.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Чжао Чженг получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
17'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает неудачный навес.
17'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ устремляется вперед с мячом.
16'
Игроки ФК "Шанхай СИПГ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
16'
Jiabao Wen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Wei Zhang из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Гуларт Рикардо заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
15'
Бовэнь Хуан возвращается на поле, всё в порядке.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
Бовэнь Хуан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
14'
Бовэнь Хуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Бовэнь Хуан наказан за толчок Элкесон Кардосо
11'
Элкесон Кардосо пробил головой, вратарь справился с ударом.
11'
Игрок из команды Шанхай СИПГ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 21% времени, а гости – 79%.
10'
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
9'
8'
Wei Zhang из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Ханчао Ю заработал фол.
8'
Shenchao Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
6'
Паулиньо Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Игрок из команды Шанхай СИПГ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
6'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
5'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Huachen Zhang из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Ханчао Ю заработал фол.
3'
2'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
2'
Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
1'
1'
Паулиньо Жозе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай СИПГ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация