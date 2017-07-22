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Стадион:
Шанхай СИПГ
2:2
Конец матча
Гуанчжоу Эвергранд
0'
45' Желтая карточка
Элкесон Кардосо
0:1
51' Гол
Alan VI
1:1
58' Гол
Лэй У
68' Желтая карточка
Wei Zhang I
1:2
70' Гол
Ханчао Ю
2:2
85' Гол
Лэй У
89' Желтая карточка
Сяотин Фэн
90' Желтая карточка
Zheng Zou
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
94'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ бьет головой мимо ворот
Желтая карточка
94'
Чжао Чженг - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
94'
Чжао Чженг из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Лэй У заработал фол.
94'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд

93'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает навес
92'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
92'
[4] - столько добавил арбитр времени.
92'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
91'
Халк Живанилдо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
89'
Сяотин Фэн получает желтую карточку.
Фол, нарушение
89'
Сяотин Фэн атакует сзади соперника. Лэй У пострадал.
89'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Тактическая замена. Лин Гао уходит с поля и его заменяет Лю Цзянь
Офсайд
87'
Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
85'
Халк Живанилдо сделал результативную передачу.
Описание гола
85'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лэй У записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
85'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
85'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
85'
Ke Shi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
84'
Chuangyi Lin получил травму и заменен. Хай Юй выходит на поле.
84'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
83'
Чжао Чженг наказан за толчок Chuangyi Lin
Травма, повреждение
83'
Chuangyi Lin получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
82'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
81'
Chuangyi Lin получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
После дальнего удара, который нанес Ахмедов Одил мяч отбит вратарем
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
Фол, нарушение
77'
Элкесон Кардосо наказан за толчок Линьпэн Чжан
77'
Халк Живанилдо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Хуэй-Кан Цай заработал фол.
76'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает навес
Фол, нарушение
76'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Халк Живанилдо заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
73'
Тактическая замена. Wei Zhang уходит с поля и его заменяет Wenjun Lue
Фол, нарушение
72'
Wei Zhang наказан за толчок Ханчао Ю
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
70'
Лин Гао сделал результативную передачу.
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ханчао Ю записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
70'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес прямо в штрафную.
69'
Shenchao Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
Желтая карточка
68'
Wei Zhang получает желтую карточку.
Фол, нарушение
68'
Wei Zhang совершает грубый фол. Алан де Карвальо был жертвой
68'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
Игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Фан Меи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
67'
Халк Живанилдо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
66'
Паулиньо Жозе наказан за толчок Халк Живанилдо
66'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
65'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
64'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Shenchao Wang заработал фол.
63'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
63'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
62'
Цзюнь-Лин Янь вышел из ворот и забрал мяч.
62'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
Фол, нарушение
61'
Ханчао Ю наказан за толчок Халк Живанилдо
61'
Ke Shi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
61'
Цзюнь-Лин Янь выбил мяч на угловой.
61'
Ханчао Ю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Халк Живанилдо наказан за толчок Ханчао Ю
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
58'
Элкесон Кардосо сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
ГОЛ! - Лэй У из команды Шанхай СИПГ наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
58'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает передачу одноклубнику.
58'
Shenchao Wang из команды Шанхай СИПГ делает навес
57'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
57'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
57'
Chuangyi Lin бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
56'
Чжао Чженг наказан за толчок Лэй У
56'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
55'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
55'
Игрок из команды Гуанчжоу Эвергранд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
54'
Халк Живанилдо наказан за толчок Чжао Чженг
51'
Лин Гао сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Алан де Карвальо отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
51'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд устремляется вперед с мячом.
Офсайд
51'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
50'
Бовэнь Хуан наказан за толчок Цзюнь-Лин Янь
50'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
50'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
49'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
49'
Алан де Карвальо бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
49'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд устремляется вперед с мячом.
48'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно играет. Чуть не пострадал Хуэй-Кан Цай.
47'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
46'
Паулиньо Жозе бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
46'
Паулиньо Жозе на финте ушёл от оппонента.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
48'
Ke Shi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
48'
Алан де Карвальо бьет и мяч от рикошета проходит мимо
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
47'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Паулиньо Жозе бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
46'
Элкесон Кардосо получает желтую карточку за споры
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
45'
Chuangyi Lin из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Ханчао Ю заработал фол.
44'
Игроки ФК "Шанхай СИПГ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
43'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
42'
Чжао Чженг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Wei Zhang из команды Шанхай СИПГ делает навес
41'
Вратарь парирует удар, который нанес Алан де Карвальо, и мяч снова в игре
Фол, нарушение
41'
Shenchao Wang атакует сзади соперника. Алан де Карвальо пострадал.
40'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
40'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
40'
Chuangyi Lin бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
38'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
38'
Гуларт Рикардо пробил головой, вратарь справился с ударом.
38'
Цзюнь-Лин Янь неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
38'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
36'
Гуларт Рикардо нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает навес
36'
Фан Меи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает навес
35'
Чжао Чженг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
35'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
34'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд бьет головой мимо ворот
34'
Бовэнь Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Гуларт Рикардо заработал фол.
32'
Цзюнь-Лин Янь вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
Фол, нарушение
31'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Ахмедов Одил заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
29'
Ke Shi сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
29'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
Фол, нарушение
28'
Чжао Чженг наказан за толчок Халк Живанилдо
28'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
27'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
27'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Халк Живанилдо и мяч снова в игре
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Фол, нарушение
25'
Chuangyi Lin коснулся мяча рукой.
25'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает навес
25'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Тактическая замена. Jiabao Wen уходит с поля и его заменяет Алан де Карвальо
24'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
24'
Элкесон Кардосо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
24'
Халк Живанилдо нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
23'
Элкесон Кардосо на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
23'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Ханчао Ю заработал фол.
23'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Чжао Чженг из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
21'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
20'
Тактическая замена. Huachen Zhang уходит с поля и его заменяет Chuangyi Lin
19'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
18'
Чжао Чженг возвращается на поле, всё в порядке.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
18'
Чжао Чженг получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
17'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает неудачный навес.
17'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ устремляется вперед с мячом.
16'
Игроки ФК "Шанхай СИПГ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Ke Shi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Jiabao Wen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Wei Zhang из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Гуларт Рикардо заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
Травма, повреждение
15'
Бовэнь Хуан возвращается на поле, всё в порядке.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
15'
Бовэнь Хуан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
14'
Бовэнь Хуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
13'
Бовэнь Хуан наказан за толчок Элкесон Кардосо
11'
Элкесон Кардосо пробил головой, вратарь справился с ударом.
11'
Игрок из команды Шанхай СИПГ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 21% времени, а гости – 79%.
10'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Цзюнь-Лин Янь вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
Фол, нарушение
8'
Wei Zhang из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Ханчао Ю заработал фол.
8'
Shenchao Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
Фол, нарушение
7'
Guan He наказан за толчок Фан Меи
6'
Паулиньо Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Игрок из команды Шанхай СИПГ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
6'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
6'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
5'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
4'
Huachen Zhang из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Ханчао Ю заработал фол.
3'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
2'
Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
1'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
1'
Паулиньо Жозе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай СИПГ". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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