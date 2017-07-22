Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium
3:2
Конец матча
19' Желтая карточкаChi Zhang
33' Желтая карточкаXiaodong Fan
35' Желтая карточкаHailong Li
1:0
45' ГолЖил Карлос
2:0
46' ГолСиссе Паписс
2:1
48' ПенальтиИгало Одион
3:1
57' ГолТарделли Диего
79' Желтая карточкаХусти Саболч
3:2
81' ГолИгало Одион
84' Желтая карточкаZheng Zheng
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
94'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает навес прямо в штрафную.
94'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с левого угла.
94'
Женг Женг нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
93'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
92'
Yake Wu вышел из ворот и забрал мяч.
92'
91'
Ванг Тонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
90'
Rui Yu пробил головой, вратарь справился с ударом.
90'
Ду Женгью навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн опасно играет. Чуть не пострадал Zhe Jiang.
88'
Чанчунь Ятай остается без одного игрока, потому что Хусти Саболч уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Хусти Саболч получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
86'
Хусти Саболч на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
85'
84'
Женг Женг получил жёлтую карточку за затяжку времени.
84'
Игроки ФК "Шаньдун Лунэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
83'
Женг Женг выбил мяч на угловой.
83'
81'
Тактическая замена. Джианг Джиаджун уходит с поля и его заменяет Ли Вей
81'
Long Tan сделал результативную передачу.
81'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Игало Одион записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
81'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает передачу одноклубнику.
81'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай делает навес
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
79'
Хусти Саболч получает желтую карточку.
79'
Хусти Саболч совершает грубый фол. Ванг Тонг был жертвой
78'
77'
77'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает навес
76'
После дальнего удара, который нанес Хусти Саболч мяч отбит вратарем
76'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
76'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Хусти Саболч заработал фол.
75'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Игало Одион заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с правого угла.
74'
Сиссе Паписс имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
74'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай делает передачу одноклубнику.
74'
73'
Джианг Джиаджун из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Хусти Саболч заработал фол.
72'
72'
72'
Rui Yu из команды Чанчунь Ятай делает навес прямо в штрафную.
72'
71'
Тактическая замена. Жанг Ксяофей уходит с поля и его заменяет Rui Yu
71'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Ду Женгью заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
70'
Тарделли Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Jingdao Jin бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
70'
69'
ШТАНГА! – Jingdao Jin ударом головой попадает в штангу
69'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает навес прямо в штрафную.
68'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
68'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает навес
67'
Сиссе Паписс имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
67'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает навес прямо в штрафную.
67'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников.
66'
Далэй Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает передачу одноклубнику.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
63'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Xinghan Wu.
63'
63'
63'
63'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Zhe Jiang заработал фол.
62'
62'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай делает навес
61'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Long Tan заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
Сиссе Паписс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
59'
Жил Карлос выбил мяч на угловой.
59'
59'
59'
59'
Джианг Джиаджун из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Жанг Ксяофей заработал фол.
57'
Xinghan Wu сделал результативную передачу.
57'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Тарделли Диего записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
57'
Тарделли Диего на финте ушёл от оппонента.
57'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес прямо в штрафную.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
55'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Li Zhang заработал фол.
53'
Тактическая замена. Hailong Li уходит с поля и его заменяет Songyi Li
53'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Xinghan Wu заработал фол.
53'
Ванг Тонг наказан за толчок Фан Ксяодонг
52'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Тарделли Диего заработал фол.
52'
51'
51'
Жанг Ксяофей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
Женг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
50'
50'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Dadi Zhou заработал фол.
48'
Г О О О О О Л - Игало Одион из команды Чанчунь Ятай забивает пенальти
48'
ПЕНАЛЬТИ! – Дай Лин фолит в штрафной площади. Хусти Саболч пострадал
46'
Jingdao Jin сделал результативную передачу.
46'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сиссе Паписс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
46'
46'
Тактическая замена. Жанг Чи уходит с поля и его заменяет Xinghan Wu
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Тарделли Диего сделал результативную передачу.
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Жил Карлос из клуба "Шаньдун Лунэн" отправил мяч головой в ворота.
46'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
46'
Исмаилов Анзур выбил мяч на угловой.
46'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
44'
44'
Жанг Чи отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
43'
43'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
39'
39'
Long Tan бьет из пределов штрафной и упускает момент!
39'
Хусти Саболч нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
37'
Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн делает навес
37'
37'
37'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
Hailong Li - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
35'
35'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
Фан Ксяодонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Женг Женг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Жанг Ксяофей блокирует соперника. Жанг Чи заработал своей команде штрафной.
34'
33'
Фан Ксяодонг - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
33'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Жанг Чи заработал фол.
32'
Далэй Ван вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает навес
32'
32'
32'
Жил Карлос выбил мяч на угловой.
32'
32'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает передачу одноклубнику.
31'
31'
31'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Игало Одион заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
28'
27'
Сиссе Паписс имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
27'
25'
25'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
24'
24'
23'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Хусти Саболч заработал фол.
23'
Джианг Джиаджун из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Zhe Jiang заработал фол.
21'
Хусти Саболч попал в створ, но вратарь справился с ударом.
20'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
19'
Жанг Чи получает желтую карточку за споры
19'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Фан Ксяодонг заработал фол.
18'
18'
Тарделли Диего бьет из пределов штрафной и упускает момент!
17'
16'
16'
16'
Dadi Zhou навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
15'
Джианг Джиаджун из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Li Zhang заработал фол.
15'
14'
14'
Судья показывает тренеру гостевой команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
13'
Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн бьет головой мимо ворот
13'
13'
Тарделли Диего бьет и мяч от рикошета проходит мимо
12'
Jingdao Jin навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Jingdao Jin заработал фол.
11'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
10'
Фан Ксяодонг наказан за толчок Джианг Джиаджун
9'
Yake Wu вышел из ворот и забрал мяч.
9'
9'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
8'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает навес
8'
8'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
7'
7'
7'
Вратарь парирует удар, который нанес Сиссе Паписс, и мяч снова в игре
7'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников.
7'
7'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
5'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Jingdao Jin заработал фол.
3'
2'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн тянет соперника за майку.
2'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Хусти Саболч наказан за толчок Тарделли Диего
1'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн делает навес
1'
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шаньдун Лунэн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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