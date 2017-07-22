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Стадион:
Шаньдун Лунэн
3:2
Конец матча
Чанчунь Ятай
0'
19' Желтая карточка
Chi Zhang
33' Желтая карточка
Xiaodong Fan
35' Желтая карточка
Hailong Li
1:0
45' Гол
Жил Карлос
2:0
46' Гол
Сиссе Паписс
2:1
48' Пенальти
Игало Одион
3:1
57' Гол
Тарделли Диего
79' Желтая карточка
Хусти Саболч
3:2
81' Гол
Игало Одион
84' Желтая карточка
Zheng Zheng
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
94'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает навес прямо в штрафную.
Угловой
94'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с левого угла.
94'
Женг Женг нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
93'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес

92'
Yake Wu вышел из ворот и забрал мяч.
92'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес
Травма, повреждение
91'
Ванг Тонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
91'
Фенг Янь наказан за толчок Ванг Тонг
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
90'
Rui Yu пробил головой, вратарь справился с ударом.
90'
Ду Женгью навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн опасно играет. Чуть не пострадал Zhe Jiang.
Травма, повреждение
88'
Чанчунь Ятай остается без одного игрока, потому что Хусти Саболч уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
86'
Хусти Саболч получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
86'
Хусти Саболч на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
85'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
84'
Женг Женг получил жёлтую карточку за затяжку времени.
84'
Игроки ФК "Шаньдун Лунэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
83'
Женг Женг выбил мяч на угловой.
83'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Тактическая замена. Li Zhang уходит с поля и его заменяет Фенг Янь
81'
Тактическая замена. Джианг Джиаджун уходит с поля и его заменяет Ли Вей
81'
Long Tan сделал результативную передачу.
Описание гола
81'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Игало Одион записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
81'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает передачу одноклубнику.
81'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай делает навес
Офсайд
80'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Желтая карточка
79'
Хусти Саболч получает желтую карточку.
Фол, нарушение
79'
Хусти Саболч совершает грубый фол. Ванг Тонг был жертвой
Офсайд
78'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
77'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
77'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает навес
76'
После дальнего удара, который нанес Хусти Саболч мяч отбит вратарем
76'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Хусти Саболч навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Хусти Саболч заработал фол.
Фол, нарушение
75'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Игало Одион заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Угловой
75'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с правого угла.
74'
Сиссе Паписс имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
74'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай делает передачу одноклубнику.
74'
Хусти Саболч навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Джианг Джиаджун из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Хусти Саболч заработал фол.
Офсайд
72'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
72'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес
72'
Rui Yu из команды Чанчунь Ятай делает навес прямо в штрафную.
72'
Хусти Саболч навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Тактическая замена. Жанг Ксяофей уходит с поля и его заменяет Rui Yu
Фол, нарушение
71'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Ду Женгью заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Офсайд
70'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
70'
Тарделли Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Jingdao Jin бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
70'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
69'
ШТАНГА! – Jingdao Jin ударом головой попадает в штангу
69'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает навес прямо в штрафную.
68'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
68'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает навес
67'
Сиссе Паписс имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
67'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает навес прямо в штрафную.
67'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников.
66'
Далэй Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает передачу одноклубнику.
Угловой
65'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
63'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Xinghan Wu.
63'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Хусти Саболч навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Zhe Jiang заработал фол.
62'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай делает навес
Фол, нарушение
61'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Long Tan заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
Сиссе Паписс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
59'
Жил Карлос выбил мяч на угловой.
59'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает навес
59'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Хусти Саболч навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Джианг Джиаджун из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Жанг Ксяофей заработал фол.
58'
Тактическая замена. Dadi Zhou уходит с поля и его заменяет Ду Женгью
57'
Xinghan Wu сделал результативную передачу.
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Тарделли Диего записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
57'
Тарделли Диего на финте ушёл от оппонента.
57'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес прямо в штрафную.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
55'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Li Zhang заработал фол.
53'
Тактическая замена. Hailong Li уходит с поля и его заменяет Songyi Li
Фол, нарушение
53'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Xinghan Wu заработал фол.
Фол, нарушение
53'
Ванг Тонг наказан за толчок Фан Ксяодонг
Фол, нарушение
52'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Тарделли Диего заработал фол.
52'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
51'
Жанг Ксяофей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
Женг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
51'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает навес
Фол, нарушение
50'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Dadi Zhou заработал фол.
Описание гола
48'
Г О О О О О Л - Игало Одион из команды Чанчунь Ятай забивает пенальти
Фол, нарушение
48'
ПЕНАЛЬТИ! – Дай Лин фолит в штрафной площади. Хусти Саболч пострадал
46'
Jingdao Jin сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сиссе Паписс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
46'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес
46'
Тактическая замена. Жанг Чи уходит с поля и его заменяет Xinghan Wu
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Тарделли Диего сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Жил Карлос из клуба "Шаньдун Лунэн" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
46'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
46'
Исмаилов Анзур выбил мяч на угловой.
46'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
44'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
44'
Жанг Чи отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
43'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
43'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Dadi Zhou заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
39'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
39'
Long Tan бьет из пределов штрафной и упускает момент!
39'
Хусти Саболч нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн делает навес
37'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Желтая карточка
35'
Hailong Li - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
35'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Dadi Zhou заработал фол.
35'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
Фан Ксяодонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Женг Женг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Жанг Ксяофей блокирует соперника. Жанг Чи заработал своей команде штрафной.
34'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
33'
Фан Ксяодонг - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
33'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Жанг Чи заработал фол.
32'
Далэй Ван вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает навес
32'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
32'
Жил Карлос выбил мяч на угловой.
32'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает навес
32'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает передачу одноклубнику.
Угловой
31'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
31'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес
Фол, нарушение
31'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Игало Одион заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Офсайд
30'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
28'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
27'
Сиссе Паписс имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
27'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес
25'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
25'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает навес
Фол, нарушение
23'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Хусти Саболч заработал фол.
Фол, нарушение
23'
Джианг Джиаджун из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Zhe Jiang заработал фол.
21'
Хусти Саболч попал в створ, но вратарь справился с ударом.
20'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает навес
20'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Желтая карточка
19'
Жанг Чи получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
19'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Фан Ксяодонг заработал фол.
18'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
18'
Тарделли Диего бьет из пределов штрафной и упускает момент!
17'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
16'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Dadi Zhou навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
15'
Джианг Джиаджун из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Li Zhang заработал фол.
15'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
14'
Судья показывает тренеру гостевой команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
13'
Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн бьет головой мимо ворот
Угловой
13'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
13'
Тарделли Диего бьет и мяч от рикошета проходит мимо
12'
Jingdao Jin навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Хусти Саболч из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Jingdao Jin заработал фол.
11'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
10'
Фан Ксяодонг наказан за толчок Джианг Джиаджун
9'
Yake Wu вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
9'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
9'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает навес
8'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
7'
Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
7'
Вратарь парирует удар, который нанес Сиссе Паписс, и мяч снова в игре
7'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников.
7'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Фол, нарушение
5'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Jingdao Jin заработал фол.
Фол, нарушение
3'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Dadi Zhou заработал фол.
Фол, нарушение
2'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн тянет соперника за майку.
2'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
1'
Хусти Саболч наказан за толчок Тарделли Диего
1'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн делает навес
1'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шаньдун Лунэн". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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