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Стадион:
Чуньцинь Лифан
2:1
Конец матча
Тяньцзинь Тэда
0'
1:0
18' Гол
Jie Ding
2:0
25' Гол
Fernandinho V
66' Желтая карточка
Hao Guo
2:1
90' Гол
Yuanyi Li
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Угловой
92'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан разыграл угловой с левого угла.
92'
Кардек Алан имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
92'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес

91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Юфенг Бай сделал результативную передачу.
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Yuanyi Li из клуба "Тяньцзинь Тэда" отправил мяч головой в ворота.
90'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
90'
Рентиан Ху нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
89'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Yuanyi Li заработал фол.
88'
Лиу Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
88'
Тактическая замена. Song Nan уходит с поля и его заменяет Weicheng Wang
87'
Лей Чен выбил мяч на угловой.
87'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Офсайд
84'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
84'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
83'
Гудель Неманья бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Игроки ФК "Чуньцинь Лифан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
Лиу Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Гудель Неманья из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
81'
Гудель Неманья бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
79'
Тактическая замена. Динг Джи уходит с поля и его заменяет Yongzhe Cui
78'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
76'
Ачеампонг Франк бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
75'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Ачеампонг Франк заработал фол.
75'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
74'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
74'
Рентиан Ху бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
72'
Song Nan наказан за толчок Юфенг Бай
71'
Jia Du вышел из ворот и забрал мяч.
71'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес
70'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
70'
Чжун Ву-Юн наказан за толчок Рентиан Ху
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
69'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
69'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда бьет головой мимо ворот
69'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
68'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
66'
Hao Guo - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
66'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
Офсайд
65'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
65'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
64'
Динг Джи наказан за толчок Ximing Pan
64'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает навес
63'
Гудель Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
62'
Fernando Conceicao имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
62'
Кардек Алан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
61'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
61'
Игроки ФК "Чуньцинь Лифан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
Суи Донг Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Гудель Неманья из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
60'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
59'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Динг Джи заработал фол.
59'
Гудель Неманья из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
58'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Hao Guo заработал фол.
57'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
56'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
56'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
55'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Гудель Неманья не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
54'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Гудель Неманья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан. Это Ачеампонг Франк заработал фол.
53'
Игроки ФК "Тяньцзинь Тэда" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
Танг Вангсонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
52'
Кардек Алан имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
52'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает отличный навес.
52'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
52'
Гудель Неманья бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
51'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
Фол, нарушение
50'
Гудель Неманья коснулся мяча рукой.
50'
Суи Донг Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
49'
Кардек Алан наказан за толчок Чао Янг
49'
Чжун Ву-Юн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
Фол, нарушение
48'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Кардек Алан заработал фол.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
47'
Юфенг Бай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Тактическая замена. Yingjie Zhao уходит с поля и его заменяет Yuanyi Li
46'
Тактическая замена. Muzepper Mirahmetjan уходит с поля и его заменяет Рентиан Ху
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
47'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
47'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает неудачный навес.
Фол, нарушение
47'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Танг Вангсонг заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
44'
Чао Янг атакует сзади соперника. Кардек Алан пострадал.
43'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
43'
Fernando Conceicao имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
43'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан устремляется вперед с мячом.
43'
Игроки ФК "Чуньцинь Лифан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
42'
Суи Донг Лу выбил мяч на угловой.
42'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
41'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
40'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан бьет головой мимо ворот
39'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает навес
Фол, нарушение
39'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Song Nan заработал фол.
39'
Гудель Неманья нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Лиу Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
38'
Суи Донг Лу выбил мяч на угловой.
38'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас
38'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
37'
Mbaye Diagne имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
36'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает навес прямо в штрафную.
36'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
36'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
35'
Hao Guo бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
34'
Динг Джи из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Ximing Pan заработал фол.
32'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
30'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Угловой
29'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
29'
Ву Ксинг бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Фол, нарушение
28'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Суи Донг Лу заработал фол.
27'
Ву Ксинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Гудель Неманья из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
25'
Лиу Ю сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Fernando Conceicao!
25'
Fernando Conceicao на финте ушёл от оппонента.
25'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
24'
Ximing Pan нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Денг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Гудель Неманья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Чжун Ву-Юн наказан за толчок Ачеампонг Франк
21'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
21'
Гудель Неманья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Ачеампонг Франк заработал фол.
Фол, нарушение
20'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Танг Вангсонг заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
18'
Чжун Ву-Юн сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Динг Джи из клуба "Чуньцинь Лифан" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
18'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
18'
Динг Джи имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
18'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес
17'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
17'
Лиу Ю имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
17'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
16'
Ximing Pan выбил мяч на угловой.
16'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Денг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
15'
Song Nan выбил мяч на угловой.
15'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
14'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Тактическая замена. Qiming Zhou уходит с поля и его заменяет Юфенг Бай
13'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
12'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
10'
Чао Янг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
10'
Суи Донг Лу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Лиу Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
9'
Лей Чен выбил мяч на угловой.
9'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
Ачеампонг Франк нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Jia Du вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает навес
7'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Jia Du вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
3'
Fernando Conceicao наказан за толчок Yingjie Zhao
3'
Jia Du выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес
Фол, нарушение
2'
Mbaye Diagne наказан за толчок Song Nan
2'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тяньцзинь Тэда". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chongqing Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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