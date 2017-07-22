Стадион: Chongqing Olympic Sports Center
2:1
Конец матча
1:0
18' ГолJie Ding
2:0
25' ГолFernandinho V
66' Желтая карточкаHao Guo
2:1
90' ГолYuanyi Li
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
92'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан разыграл угловой с левого угла.
92'
Кардек Алан имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
92'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Юфенг Бай сделал результативную передачу.
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Yuanyi Li из клуба "Тяньцзинь Тэда" отправил мяч головой в ворота.
90'
90'
Рентиан Ху нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
89'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Yuanyi Li заработал фол.
88'
88'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
88'
Тактическая замена. Song Nan уходит с поля и его заменяет Weicheng Wang
87'
Лей Чен выбил мяч на угловой.
87'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
86'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
84'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
84'
83'
Гудель Неманья бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
82'
82'
Гудель Неманья из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
81'
Гудель Неманья бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
79'
Тактическая замена. Динг Джи уходит с поля и его заменяет Yongzhe Cui
78'
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
76'
Ачеампонг Франк бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
75'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Ачеампонг Франк заработал фол.
75'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
74'
74'
Рентиан Ху бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Song Nan наказан за толчок Юфенг Бай
71'
71'
70'
70'
Чжун Ву-Юн наказан за толчок Рентиан Ху
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
69'
69'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда бьет головой мимо ворот
69'
68'
66'
Hao Guo - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
66'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
65'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
64'
Динг Джи наказан за толчок Ximing Pan
64'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает навес
63'
Гудель Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
62'
Fernando Conceicao имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
62'
Кардек Алан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
61'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
61'
61'
Суи Донг Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Гудель Неманья из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
60'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
59'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Динг Джи заработал фол.
59'
Гудель Неманья из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Hao Guo заработал фол.
57'
56'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
56'
55'
55'
Гудель Неманья не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
54'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан. Это Ачеампонг Франк заработал фол.
53'
Игроки ФК "Тяньцзинь Тэда" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
Танг Вангсонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
52'
Кардек Алан имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
52'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает отличный навес.
52'
52'
Гудель Неманья бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
50'
Гудель Неманья коснулся мяча рукой.
50'
Суи Донг Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
49'
Кардек Алан наказан за толчок Чао Янг
49'
Чжун Ву-Юн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Fernando Conceicao заработал фол.
48'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Кардек Алан заработал фол.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Юфенг Бай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Тактическая замена. Yingjie Zhao уходит с поля и его заменяет Yuanyi Li
46'
Тактическая замена. Muzepper Mirahmetjan уходит с поля и его заменяет Рентиан Ху
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
47'
47'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает неудачный навес.
47'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Танг Вангсонг заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
44'
Чао Янг атакует сзади соперника. Кардек Алан пострадал.
43'
43'
Fernando Conceicao имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
43'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан устремляется вперед с мячом.
43'
42'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
42'
Суи Донг Лу выбил мяч на угловой.
42'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
41'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
40'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан бьет головой мимо ворот
39'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает навес
39'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Song Nan заработал фол.
39'
Гудель Неманья нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
38'
38'
Суи Донг Лу выбил мяч на угловой.
38'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас
38'
37'
37'
Mbaye Diagne имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
36'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает навес прямо в штрафную.
36'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
36'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
35'
Hao Guo бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
34'
Динг Джи из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Ximing Pan заработал фол.
32'
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
29'
29'
Ву Ксинг бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
28'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Суи Донг Лу заработал фол.
27'
Ву Ксинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Гудель Неманья из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
25'
Лиу Ю сделал результативную передачу.
25'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Fernando Conceicao!
25'
Fernando Conceicao на финте ушёл от оппонента.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
24'
Ximing Pan нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Денг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Чжун Ву-Юн наказан за толчок Ачеампонг Франк
21'
21'
21'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Ачеампонг Франк заработал фол.
20'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Танг Вангсонг заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
18'
Чжун Ву-Юн сделал результативную передачу.
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Динг Джи из клуба "Чуньцинь Лифан" отправил мяч головой в ворота.
18'
18'
Динг Джи имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
18'
17'
17'
Лиу Ю имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
17'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
16'
Ximing Pan выбил мяч на угловой.
16'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Денг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
Song Nan выбил мяч на угловой.
15'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
14'
14'
Тактическая замена. Qiming Zhou уходит с поля и его заменяет Юфенг Бай
13'
12'
Матч возобновится спорным мячом
10'
Чао Янг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Суи Донг Лу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
9'
9'
Лей Чен выбил мяч на угловой.
9'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
Ачеампонг Франк нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
7'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает навес
7'
6'
6'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
3'
Fernando Conceicao наказан за толчок Yingjie Zhao
3'
Jia Du выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
2'
Mbaye Diagne наказан за толчок Song Nan
2'
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тяньцзинь Тэда". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chongqing Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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