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Стадион:
Интер Турку
0:1
Второй тайм: 51'
Ильвес
0'
0:1
48' Гол
 51'
Второй тайм
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
Ильвес производит замену. Антти Хининен уходит, и Аспегрен Фелипе заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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