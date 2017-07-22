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Стадион:
Нью-Йорк Сити
2:1
Конец матча
Чикаго Файр
0'
8' Желтая карточка
Эррера Янгель
12' Вторая желтая карточка
Эррера Янгель
44' Желтая карточка
Мейра Жоау
1:0
48' Гол
Вилья Давид
2:0
51' Гол
Брийян Фредерик
2:1
54' Гол
Аккам Давид
61' Желтая карточка
Каппелхоф Йохан
83' Желтая карточка
Харрисон Джек
87' Желтая карточка
Брийян Фредерик
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Нью-Йорк Сити производит замену. Вилья Давид уходит, и Kwame Awuah заменяет его
Желтая карточка
87'
Брийян Фредерик получает желтую карточку.
Желтая карточка
83'
Харрисон Джек получает желтую карточку.
72'
Нью-Йорк Сити производит замену. Jonathan Lewis уходит, и Sean Okoli заменяет его
69'
Чикаго Файр производит замену. Де Леув Михаэль уходит, и Daniel Johnson заменяет его

Желтая карточка
61'
Каппелхоф Йохан получает желтую карточку.
54'
Чикаго Файр производит замену. Matt Polster уходит, и Djordje Mihailovic заменяет его
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Аккам Давид.
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Брийян Фредерик.
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вилья Давид.
46'
Чикаго Файр производит замену. Luis Solignac уходит, и Аккам Давид заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
44'
Мейра Жоау получает желтую карточку.
37'
Нью-Йорк Сити производит замену. Ben Sweat уходит, и Лопез Майки заменяет его
12'
Эррера Янгель получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
8'
Эррера Янгель получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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