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Стадион: Янки
2:1
Конец матча
8' Желтая карточкаЭррера Янгель
12' Вторая желтая карточкаЭррера Янгель
44' Желтая карточкаМейра Жоау
1:0
48' ГолВилья Давид
2:0
51' ГолБрийян Фредерик
2:1
54' ГолАккам Давид
61' Желтая карточкаКаппелхоф Йохан
83' Желтая карточкаХаррисон Джек
87' Желтая карточкаБрийян Фредерик
|
12'
37'
44'
48'
1:0
51'
2:0
54'
2:1
61'
83'
87'
Состав команд
Нью-Йорк Сити 4-3-3
- Основной состав
- 1 Джонсон Шон Вратарь
- 3 Уайт Норрис Защитник
- 13 Брийян Фредерик Защитник
- 6 Alexander Martin Callens Asin Защитник
- 2 Ben Sweat Защитник
- 10 Моралес Максимильяно Полузащитник
- 8 Ринг Александр Полузащитник
- 30 Эррера Янгель Полузащитник
- 11 Харрисон Джек Нападающий
- 7 Вилья Давид Нападающий
- 17 Jonathan Lewis Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Йохансен Эрик Вратарь
- 27 R. J. Allen Защитник
- 5 Лопез Майки Полузащитник
- 21 Пирло Андреа Полузащитник
- 9 Sean Okoli Нападающий
- 15 Макнамара Томас Нападающий
- 14 Kwame Awuah
- Главный тренер: Patrick Vieira
Чикаго Файр 4-2-3-1
- Основной состав
- 28 Matt Lampson Вратарь
- 2 Matt Polster Защитник
- 4 Каппелхоф Йохан Защитник
- 66 Мейра Жоау Защитник
- 5 Michael Harrington Защитник
- 31 Швайнштайгер Бастиан Полузащитник
- 19 Juninho IV Полузащитник
- 9 Luis Solignac Полузащитник
- 8 Де Леув Михаэль Полузащитник
- 12 Алварес Артуро Полузащитник
- 23 Николич Неманья Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Jonathan Campbell Защитник
- 18 Drew Conner Защитник
- 20 Джонсон Даниэль Полузащитник
- 11 Аккам Давид Нападающий
- 30 Stefan Cleveland
- 14 Djordje Mihailovic
- Главный тренер: Veljko Paunovic
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 20.07.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто М
- 06.07.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Йорк Сити М
- 30.06.2017 Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед М
- 24.06.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 17.06.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Сиэтл Саундерс М
- 15.06.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити ОК
- 03.06.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион М
- 01.06.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 29.05.2017 Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити М
- 22.05.2017 Орландо Сити 0:3 Нью-Йорк Сити М
- 18.05.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 15.05.2017 Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 07.05.2017 Нью-Йорк Сити 3:1 Атланта Юнайтед М
- 30.04.2017 Коламбус Крю 2:3 Нью-Йорк Сити М
- 23.04.2017 Нью-Йорк Сити 1:2 Орландо Сити М
- 15.04.2017 Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 08.04.2017 Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 01.04.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 18.03.2017 Нью-Йорк Сити 1:1 Монреаль Импакт М
- 12.03.2017 Нью-Йорк Сити 4:0 Ди Си Юнайтед М
Чикаго Файр (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 06.07.2017 Портленд Тимберс 2:2 Чикаго Файр М
- 02.07.2017 Чикаго Файр 4:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 29.06.2017 Цинциннати 0:0 Чикаго Файр ОК
- 25.06.2017 Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити М
- 18.06.2017 Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Чикаго Файр М
- 15.06.2017 Сент-Луис 0:1 Чикаго Файр ОК
- 10.06.2017 Чикаго Файр 2:0 Атланта Юнайтед М
- 05.06.2017 Орландо Сити 0:0 Чикаго Файр М
- 26.05.2017 Чикаго Файр 2:1 Даллас М
- 20.05.2017 Ди Си Юнайтед 0:1 Чикаго Файр М
- 18.05.2017 Чикаго Файр 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 14.05.2017 Чикаго Файр 4:1 Сиэтл Саундерс М
- 07.05.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Чикаго Файр М
- 30.04.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр М
- 22.04.2017 Торонто 3:1 Чикаго Файр М
- 16.04.2017 Чикаго Файр 3:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 08.04.2017 Чикаго Файр 1:0 Коламбус Крю М
- 01.04.2017 Чикаго Файр 2:2 Монреаль Импакт М
- 18.03.2017 Атланта Юнайтед 4:0 Чикаго Файр М
- 11.03.2017 Чикаго Файр 2:0 Реал Солт-Лейк М
Последние игры между собой
Нью-Йорк Сити: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Чикаго Файр: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|20
|11
|6
|3
|36 - 21
|39
|2.
|Чикаго Файр
|20
|11
|5
|4
|38 - 21
|38
|3.
|Нью-Йорк Сити
|21
|11
|4
|6
|40 - 27
|37
|4.
|Атланта Юнайтед
|20
|10
|3
|7
|40 - 27
|33
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|20
|8
|8
|4
|24 - 14
|32
|6.
|Даллас
|18
|8
|7
|3
|30 - 18
|31
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|20
|9
|3
|8
|25 - 26
|30
|8.
|Хьюстон Динамо
|20
|8
|5
|7
|34 - 29
|29
|9.
|Орландо Сити
|21
|8
|5
|8
|22 - 30
|29
|10.
|Коламбус Крю
|20
|9
|1
|10
|30 - 32
|28
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|12.
|Сиэтл Саундерс
|20
|7
|6
|7
|29 - 31
|27
|13.
|Портленд Тимберс
|21
|7
|6
|8
|35 - 34
|27
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|20
|7
|5
|8
|23 - 31
|26
|15.
|Монреаль Импакт
|18
|6
|6
|6
|29 - 30
|24
|16.
|Филадельфия Юнион
|19
|6
|5
|8
|26 - 23
|23
|17.
|Реал Солт-Лейк
|21
|7
|2
|12
|25 - 41
|23
|18.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|19
|6
|4
|9
|28 - 32
|22
|19.
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|5
|5
|9
|29 - 31
|20
|20.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|21
|5
|5
|11
|25 - 42
|20
|21.
|Колорадо Рэпидс
|18
|6
|1
|11
|19 - 27
|19
|22.
|Ди Си Юнайтед
|20
|5
|3
|12
|17 - 35
|18
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Нью-Йорк Сити производит замену. Вилья Давид уходит, и Kwame Awuah заменяет его
87'
Брийян Фредерик получает желтую карточку.
83'
Харрисон Джек получает желтую карточку.
72'
Нью-Йорк Сити производит замену. Jonathan Lewis уходит, и Sean Okoli заменяет его
69'
Чикаго Файр производит замену. Де Леув Михаэль уходит, и Daniel Johnson заменяет его
61'
Каппелхоф Йохан получает желтую карточку.
54'
Чикаго Файр производит замену. Matt Polster уходит, и Djordje Mihailovic заменяет его
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Аккам Давид.
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Брийян Фредерик.
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вилья Давид.
46'
Чикаго Файр производит замену. Luis Solignac уходит, и Аккам Давид заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
Мейра Жоау получает желтую карточку.
37'
Нью-Йорк Сити производит замену. Ben Sweat уходит, и Лопез Майки заменяет его
12'
Эррера Янгель получает вторую желтую карточку. Удаление.
8'
Эррера Янгель получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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