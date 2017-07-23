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Стадион:
Торонто
1:1
Второй тайм: 81'
Колорадо Рэпидс
0'
1:0
5' Гол
Jay Chapman
26' Желтая карточка
Мавинга Крис
44' Желтая карточка
Axel Sjoeberg
1:1
76' Гол
Dominique Badji
81'
Второй тайм
Описание гола
76'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Dominique Badji.
73'
Торонто производит замену. Jay Chapman уходит, и Купер Армандо заменяет его
69'
Торонто производит замену. Raheem Edwards уходит, и Морган Эштон заменяет его
69'
Колорадо Рэпидс производит замену. Kortne Ford уходит, и Jared Watts заменяет его
63'
Колорадо Рэпидс производит замену. Eric Miller уходит, и Алан Гордон заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
44'
Axel Sjoeberg получает желтую карточку.
40'
Торонто производит замену. Шейру Бенуа уходит, и Рикеттс Тосайн заменяет его
Желтая карточка
26'
Мавинга Крис получает желтую карточку.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Jay Chapman.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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