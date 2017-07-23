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Стадион:
Коламбус Крю
0:0
Второй тайм: 53'
Филадельфия Юнион
0' 53'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Коламбус Крю производит замену. Аффул Харрисон уходит, и Hector Jimenez заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Columbus Crew Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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