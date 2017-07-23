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Стадион:
Монреаль Импакт
1:1
Второй тайм: 54'
Даллас
0'
1:0
23' Гол
Саласар Майкл
43' Желтая карточка
Манкосу Маттео
44' Желтая карточка
Фигероа Мэйнор
1:1
52' Гол
Cristian Colman
54'
Второй тайм
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кристиан Колман.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
44'
Фигероа Мэйнор получает желтую карточку.
Желтая карточка
43'
Манкосу Маттео получает желтую карточку.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Саласар Майкл.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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