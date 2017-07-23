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Стадион: Сапуто
1:1
Второй тайм: 54'
1:0
23' ГолСаласар Майкл
43' Желтая карточкаМанкосу Маттео
44' Желтая карточкаФигероа Мэйнор
1:1
52' ГолCristian Colman
|
23'
1:0
43'
44'
52'
1:1
Состав команд
1
Буш
Ивен
18
Chris
Duvall
26
Kyle
Fisher
13
Ballou
Tabla
Монреаль Импакт 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Буш Ивен Вратарь
- 18 Chris Duvall Защитник
- 36 Кабрера Виктор Защитник
- 26 Kyle Fisher Защитник
- 3 Ловиц Дэниел Защитник
- 16 Calum Mallace Полузащитник
- 33 Донадель Марко Полузащитник
- 19 Саласар Майкл Полузащитник
- 31 Джемаили Блерим Полузащитник
- 13 Ballou Tabla Полузащитник
- 21 Манкосу Маттео Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Кронберг Эрик Вратарь
- 23 Симан Лоран Защитник
- 8 Бернье Патрис Полузащитник
- 25 Louis Beland-Goyette Полузащитник
- 10 Пиатти Игнасио Нападающий
- 7 Одуро Доминик
- 17 David Choiniere
- Главный тренер: Mauro Biello
Даллас 4-4-2
- Основной состав
- 18 Chris Seitz Вратарь
- 2 Hernan Gustavo Grana Защитник
- 14 Atiba Harris Защитник
- 31 Фигероа Мэйнор Защитник
- 12 Ryan Hollingshead Защитник
- 21 Michael Barrios Полузащитник
- 8 Victor Ulloa Полузащитник
- 7 Груэсо Карлос Полузащитник
- 20 Лама Ролан Полузащитник
- 9 Cristian Colman Нападающий
- 37 Maximiliano Nicolas Urruti Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Aaron Guillen Защитник
- 25 Walker Zimmerman Защитник
- 5 Carlos Cermeno Полузащитник
- 11 ХавиерДамиан Моралес Полузащитник
- 13 Tesho Akindele Полузащитник
- 27 Jesus Ferreira
- Jimmy Maurer
- Главный тренер: Oscar Pareja
Предыдущие игры
Монреаль Импакт (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 20.07.2017 Монреаль Импакт 2:1 Филадельфия Юнион М
- 06.07.2017 Хьюстон Динамо 3:1 Монреаль Импакт М
- 02.07.2017 Монреаль Импакт 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 25.06.2017 Коламбус Крю 4:1 Монреаль Импакт М
- 18.06.2017 Орландо Сити 3:3 Монреаль Импакт М
- 11.06.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Монреаль Импакт М
- 04.06.2017 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 20.05.2017 Монреаль Импакт 4:1 Портленд Тимберс М
- 14.05.2017 Монреаль Импакт 2:3 Коламбус Крю М
- 07.05.2017 Ди Си Юнайтед 0:1 Монреаль Импакт М
- 29.04.2017 Монреаль Импакт 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 22.04.2017 Филадельфия Юнион 3:3 Монреаль Импакт М
- 15.04.2017 Монреаль Импакт 2:1 Атланта Юнайтед М
- 08.04.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Монреаль Импакт М
- 01.04.2017 Чикаго Файр 2:2 Монреаль Импакт М
- 18.03.2017 Нью-Йорк Сити 1:1 Монреаль Импакт М
- 12.03.2017 Монреаль Импакт 2:2 Сиэтл Саундерс М
- 05.03.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Монреаль Импакт М
- 01.12.2016 Торонто 5:2 Монреаль Импакт М
- 23.11.2016 Монреаль Импакт 3:2 Торонто М
Даллас (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 12.07.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Даллас ОК
- 05.07.2017 Даллас 4:2 Ди Си Юнайтед М
- 02.07.2017 Даллас 3:1 Торонто М
- 28.06.2017 Даллас 3:1 Колорадо Рэпидс ОК
- 24.06.2017 Хьюстон Динамо 1:1 Даллас М
- 18.06.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Даллас М
- 15.06.2017 Даллас 2:1 Тулса Роугнекс ОК
- 11.06.2017 Портленд Тимберс 2:0 Даллас М
- 04.06.2017 Даллас 6:2 Реал Солт-Лейк М
- 29.05.2017 Даллас 0:0 Хьюстон Динамо М
- 26.05.2017 Чикаго Файр 2:1 Даллас М
- 21.05.2017 Даллас 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 15.05.2017 Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 07.05.2017 Реал Солт-Лейк 0:3 Даллас М
- 30.04.2017 Даллас 2:2 Портленд Тимберс М
- 23.04.2017 Даллас 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 15.04.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Даллас М
- 09.04.2017 Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 05.04.2017 Пачука 3:1 Даллас ЛЧК
- 19.03.2017 Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн М
Последние игры между собой
Монреаль Импакт: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Даллас: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
- 20.03.2016 Даллас 2:0 Монреаль Импакт МЛС
- 24.05.2015 Монреаль Импакт 2:1 Даллас МЛС
- 09.03.2014 Даллас 3:2 Монреаль Импакт МЛС
- 21.07.2013 Монреаль Импакт 0:0 Даллас МЛС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|1:0
|21
|12
|6
|3
|37 - 21
|42
|2.
|Чикаго Файр
|20
|11
|5
|4
|38 - 21
|38
|3.
|Нью-Йорк Сити
|21
|11
|4
|6
|40 - 27
|37
|4.
|Атланта Юнайтед
|20
|10
|3
|7
|40 - 27
|33
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|20
|10
|2
|8
|28 - 26
|32
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|20
|8
|8
|4
|24 - 14
|32
|7.
|Хьюстон Динамо
|3:1
|21
|9
|5
|7
|37 - 30
|32
|8.
|Даллас
|0:1
|19
|8
|7
|4
|30 - 19
|31
|9.
|Коламбус Крю
|0:0
|21
|9
|2
|10
|30 - 32
|29
|10.
|Орландо Сити
|21
|8
|5
|8
|22 - 30
|29
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|12.
|Монреаль Импакт
|1:0
|19
|7
|6
|6
|30 - 30
|27
|13.
|Сиэтл Саундерс
|20
|7
|6
|7
|29 - 31
|27
|14.
|Портленд Тимберс
|21
|7
|6
|8
|35 - 34
|27
|15.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|20
|7
|5
|8
|23 - 31
|26
|16.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|20
|6
|6
|8
|26 - 23
|24
|17.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1
|20
|6
|5
|9
|31 - 32
|23
|18.
|Реал Солт-Лейк
|21
|7
|2
|12
|25 - 41
|23
|19.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:2
|20
|6
|4
|10
|29 - 34
|22
|20.
|Колорадо Рэпидс
|0:1
|19
|6
|1
|12
|19 - 28
|19
|21.
|Миннесота Юнайтед
|21
|5
|4
|12
|25 - 45
|19
|22.
|Ди Си Юнайтед
|1:3
|21
|5
|3
|13
|18 - 38
|18
Второй тайм
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кристиан Колман.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
Фигероа Мэйнор получает желтую карточку.
43'
Манкосу Маттео получает желтую карточку.
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Саласар Майкл.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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