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Стадион:
Реал Солт-Лейк
1:1
Конец матча
Спортинг Канзас-Сити
0'
40' Желтая карточка
Эспиноза Роджер
1:0
43' Гол
Силва Луис
47' Желтая карточка
Санчес Илье
53' Желтая карточка
Сандей Стивен
56' Желтая карточка
Акоста Данило
1:1
59' Пенальти
Фейлхабер Бенни
71' Желтая карточка
Белтран Тони
77' Желтая карточка
Жерсу Фернандеш
90'
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
80'
Спортинг Канзас-Сити производит замену. Жерсу Фернандеш уходит, и Daniel Salloi заменяет его
Желтая карточка
77'
Жерсу Фернандеш получает желтую карточку.
72'
Реал Солт-Лейк производит замену. Сандей Стивен уходит, и Brooks Lennon заменяет его
Желтая карточка
71'
Белтран Тони получает желтую карточку.
Описание гола
59'
Г О О О О О Л - Фейлхабер Бенни из команды Спортинг Канзас-Сити забивает пенальти

Желтая карточка
56'
Акоста Данило получает желтую карточку.
Желтая карточка
53'
Сандей Стивен получает желтую карточку.
Желтая карточка
47'
Санчес Илье получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Силва Луис.
Желтая карточка
40'
Эспиноза Роджер получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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