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Стадион: Рио Тинто
1:1
Конец матча
40' Желтая карточкаЭспиноза Роджер
1:0
43' ГолСилва Луис
47' Желтая карточкаСанчес Илье
53' Желтая карточкаСандей Стивен
56' Желтая карточкаАкоста Данило
1:1
59' ПенальтиФейлхабер Бенни
71' Желтая карточкаБелтран Тони
77' Желтая карточкаЖерсу Фернандеш
|
40'
43'
1:0
47'
53'
56'
59'
1:1
71'
77'
Состав команд
18
Римандо
Ник
15
Глэд
Джастин
10
Плата
Жоао
20
Силва
Луис
29
Tim
Melia
15
Seth
Sinovic
11
Рубио
Диего
Реал Солт-Лейк 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Римандо Ник Вратарь
- 2 Белтран Тони Защитник
- 15 Глэд Джастин Защитник
- 30 Сильва Марсело Защитник
- 25 Акоста Данило Защитник
- 8 Сандей Стивен Полузащитник
- 19 Малхолланд Люк Полузащитник
- 7 Саварино Джефферсон Полузащитник
- 11 Руснак Альберт Полузащитник
- 10 Плата Жоао Полузащитник
- 20 Силва Луис Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Крис Вингерт Защитник
- 4 Хорст Дэвид Защитник
- 21 Маунд Аарон Защитник
- 14 Мовсисян Юра Нападающий
- 23 Сауседо Себастьян Нападающий
- 1 Фернандес Эдуардо
- 27 Леннон Брукс
- Главный тренер: Петке Майк
Спортинг Канзас-Сити 4-3-3
- Основной состав
- 29 Tim Melia Вратарь
- 17 Saad Abdul-Salam Защитник
- 4 Kevin Ellis Защитник
- 2 Erik Palmer-Brown Защитник
- 15 Seth Sinovic Защитник
- 27 Эспиноза Роджер Полузащитник
- 6 Санчес Илье Полузащитник
- 10 Фейлхабер Бенни Полузащитник
- 7 Жерсу Фернандеш Нападающий
- 11 Рубио Диего Нападающий
- 9 Latif Blessing Нападающий
- Запасные игроки
- 93 Мюстивар Сони Полузащитник
- 94 Jimmy Medranda Полузащитник
- 14 Dominic Dwyer Нападающий
- 77 Tyler Pasher Нападающий
- 30 Daniel Salloi Нападающий
- 21 Andrew Dykstra
- 55 Amer Didic
- Главный тренер: Peter Vermes
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк (последние 20 матчей: +7 =1 -12)
- 20.07.2017 Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк М
- 18.07.2017 Реал Солт-Лейк 1:2 Манчестер Юнайтед ТМК
- 05.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Реал Солт-Лейк М
- 01.07.2017 Реал Солт-Лейк 0:1 Орландо Сити М
- 25.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк М
- 18.06.2017 Реал Солт-Лейк 1:0 Миннесота Юнайтед М
- 15.06.2017 Сакраменто Репаблик 4:1 Реал Солт-Лейк ОК
- 04.06.2017 Даллас 6:2 Реал Солт-Лейк М
- 01.06.2017 Хьюстон Динамо 5:1 Реал Солт-Лейк М
- 28.05.2017 Реал Солт-Лейк 1:0 Филадельфия Юнион М
- 21.05.2017 Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 18.05.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 14.05.2017 Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Реал Солт-Лейк М
- 07.05.2017 Реал Солт-Лейк 0:3 Даллас М
- 30.04.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Реал Солт-Лейк М
- 23.04.2017 Реал Солт-Лейк 1:3 Атланта Юнайтед М
- 16.04.2017 Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк М
- 09.04.2017 Реал Солт-Лейк 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 02.04.2017 Миннесота Юнайтед 4:2 Реал Солт-Лейк М
- 25.03.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Реал Солт-Лейк М
Спортинг Канзас-Сити (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 12.07.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Даллас ОК
- 07.07.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Филадельфия Юнион М
- 02.07.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Портленд Тимберс М
- 29.06.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Спортинг Канзас-Сити ОК
- 25.06.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 18.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 15.06.2017 Спортинг Канзас-Сити 4:0 Миннесота Юнайтед ОК
- 11.06.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Монреаль Импакт М
- 04.06.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 28.05.2017 Колорадо Рэпидс 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 21.05.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 18.05.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 14.05.2017 Орландо Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 07.05.2017 Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 04.05.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 30.04.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Реал Солт-Лейк М
- 23.04.2017 Даллас 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 16.04.2017 Портленд Тимберс 0:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 10.04.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс М
- 01.04.2017 Торонто 0:0 Спортинг Канзас-Сити М
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Спортинг Канзас-Сити: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
- 30.04.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 17.10.2016 Реал Солт-Лейк 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 22.05.2016 Спортинг Канзас-Сити 1:3 Реал Солт-Лейк МЛС
- 03.04.2016 Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС
- 13.08.2015 Спортинг Канзас-Сити 3:1 Реал Солт-Лейк Открытый Кубок
- 25.07.2015 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 22.06.2015 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 12.04.2015 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 06.04.2014 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 08.12.2013 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 21.07.2013 Реал Солт-Лейк 1:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|21
|11
|7
|3
|37 - 22
|40
|2.
|Чикаго Файр
|20
|11
|5
|4
|38 - 21
|38
|3.
|Нью-Йорк Сити
|21
|11
|4
|6
|40 - 27
|37
|4.
|Даллас
|19
|9
|7
|3
|32 - 19
|34
|5.
|Атланта Юнайтед
|20
|10
|3
|7
|40 - 27
|33
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|21
|8
|9
|4
|25 - 15
|33
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|20
|10
|2
|8
|28 - 26
|32
|8.
|Хьюстон Динамо
|21
|9
|5
|7
|37 - 30
|32
|9.
|Коламбус Крю
|21
|10
|1
|10
|31 - 32
|31
|10.
|Орландо Сити
|21
|8
|5
|8
|22 - 30
|29
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|12.
|Сиэтл Саундерс
|20
|7
|6
|7
|29 - 31
|27
|13.
|Портленд Тимберс
|21
|7
|6
|8
|35 - 34
|27
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|20
|7
|5
|8
|23 - 31
|26
|15.
|Монреаль Импакт
|19
|6
|6
|7
|30 - 32
|24
|16.
|Реал Солт-Лейк
|22
|7
|3
|12
|26 - 42
|24
|17.
|Филадельфия Юнион
|20
|6
|5
|9
|26 - 24
|23
|18.
|Нью-Инглэнд Революшн
|20
|6
|5
|9
|33 - 34
|23
|19.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|6
|4
|10
|31 - 36
|22
|20.
|Колорадо Рэпидс
|19
|6
|2
|11
|20 - 28
|20
|21.
|Миннесота Юнайтед
|21
|5
|4
|12
|25 - 45
|19
|22.
|Ди Си Юнайтед
|21
|5
|3
|13
|18 - 38
|18
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
80'
Спортинг Канзас-Сити производит замену. Жерсу Фернандеш уходит, и Daniel Salloi заменяет его
77'
Жерсу Фернандеш получает желтую карточку.
72'
Реал Солт-Лейк производит замену. Сандей Стивен уходит, и Brooks Lennon заменяет его
71'
Белтран Тони получает желтую карточку.
59'
Г О О О О О Л - Фейлхабер Бенни из команды Спортинг Канзас-Сити забивает пенальти
56'
Акоста Данило получает желтую карточку.
53'
Сандей Стивен получает желтую карточку.
47'
Санчес Илье получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Силва Луис.
40'
Эспиноза Роджер получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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