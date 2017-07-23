Стадион: Хонгкоу
1:2
Второй тайм: 66'
14' Желтая карточкаPengxiang Jin
0:1
32' ГолСориано Жонатан
1:1
33' ГолМорено Джованни
45' Желтая карточкаАугусто Ренато
1:2
49' ПенальтиСориано Жонатан
54' Желтая карточкаYang Yu
57' Желтая карточкаJin Tao
65' Желтая карточкаСориано Жонатан
Второй тайм
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
65'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Сориано Жонатан получает желтую карточку за неспортивное поведение
65'
Сориано Жонатан нарушает правила. Лин Ванг пострадал
64'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
64'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
63'
Тактическая замена. Цао Юньдин уходит с поля и его заменяет Ванг Шоутинг
63'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
63'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников.
62'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
61'
Тевес Карлос мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
61'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас
61'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
60'
Dun Ba отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
59'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас
59'
Сориано Жонатан возвращается на поле, всё в порядке.
58'
Dun Ba бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
58'
Боксуан Сонг из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
Боксуан Сонг на финте ушёл от оппонента.
57'
Сориано Жонатан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Тао Джин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
57'
Тао Джин из команды Шанхай Шэньхуа опасно играет. Чуть не пострадал Сориано Жонатан.
55'
Тактическая замена. Zhen Cong уходит с поля и его заменяет Джианйвинг Мао
55'
Цао Юньдин наказан за толчок Dun Ba
55'
Сориано Жонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
54'
54'
Тевес Карлос попадает в перекладину. Какой шанс!
54'
Ю Янг сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
54'
Ю Янг из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Морено Джованни.
52'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
52'
Сориано Жонатан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
50'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Г О О О О О Л - Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань забивает пенальти
48'
ПЕНАЛЬТИ! Yunqiu Li сыграл рукой в своей штрафной площади.
47'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Ю Янг из команды Бэйцзин Гоань делает навес
46'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
47'
Shilin Sun наказан за толчок Сориано Жонатан
46'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Lei Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Тевес Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Аугусто Ренато - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
45'
Аугусто Ренато блокирует соперника. Тевес Карлос заработал своей команде штрафной.
45'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа устремляется вперед с мячом.
45'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
44'
44'
44'
Tenglong Lei из команды Бэйцзин Гоань остановил атаку, перехватив мяч.
43'
Тевес Карлос на финте ушёл от оппонента.
43'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа устремляется вперед с мячом.
43'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
41'
Tenglong Lei выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
41'
Мартинс Обафеми бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
41'
Мартинс Обафеми оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
41'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа устремляется вперед с мячом.
41'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
Zhen Cong из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Аугусто Ренато заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
40'
Аугусто Ренато исполняет штрафной удар, но его блокируют
40'
38'
Боксуан Сонг из команды Бэйцзин Гоань. Это Лин Ванг заработал фол.
37'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Тао Джин.
37'
Ли Шуай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает навес
36'
Лин Ванг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
36'
Сичжэ Чжан исполняет штрафной удар, но его блокируют
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
35'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Сориано Жонатан заработал фол.
33'
Цао Юньдин сделал результативную передачу.
33'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Морено Джованни записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
33'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный навес.
33'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Ральф Телес сделал результативную передачу.
32'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сориано Жонатан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
31'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань делает отличный навес.
31'
Цао Юньдин нарушает правила. Lei Li пострадал
31'
Лин Ванг из команды Шанхай Шэньхуа отвел угрозу отличным подкатом
31'
Аугусто Ренато на финте ушёл от оппонента.
31'
Игроки ФК "Бэйцзин Гоань" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
30'
Тао Джин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Ральф Телес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Lei Li заработал фол.
29'
Мартинс Обафеми коснулся мяча рукой.
27'
Tenglong Lei из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Тевес Карлос.
27'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
26'
Ральф Телес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
25'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
24'
Чжи Ян вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Цао Юньдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Ю Янг из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Мартинс Обафеми заработал фол.
22'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Тевес Карлос заработал фол.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
19'
19'
Lei Li на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
После дальнего удара, который нанес Сичжэ Чжан мяч отбит вратарем
17'
Сичжэ Чжан нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Yunqiu Li наказан за толчок Аугусто Ренато
16'
Tenglong Lei атакует сзади соперника. Тевес Карлос пострадал.
15'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
15'
Tenglong Lei из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
14'
Pengxiang Jin - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
14'
Pengxiang Jin из команды Бэйцзин Гоань. Это Тао Джин заработал фол.
12'
Lei Li совершает грубый фол. Морено Джованни был жертвой
11'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
10'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
10'
Сориано Жонатан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
10'
Аугусто Ренато не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
10'
Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань играет в стеночку с партнером по команде. Lei Li это был.
10'
Игроки ФК "Бэйцзин Гоань" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
Ю Янг сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
10'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
9'
Tenglong Lei выбил мяч на угловой.
9'
Тевес Карлос из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Ю Янг из команды Бэйцзин Гоань остановил атаку, перехватив мяч.
9'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
7'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа опасно играет. Чуть не пострадал Чжи Ян.
7'
Мартинс Обафеми не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
7'
Мартинс Обафеми оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
7'
Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
6'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает неудачный навес.
6'
Ральф Телес наказан за толчок Zhen Cong
6'
Pengxiang Jin блокирует соперника. Цао Юньдин заработал своей команде штрафной.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
4'
После дальнего удара, который нанес Тевес Карлос мяч отбит вратарем
4'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
3'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Сориано Жонатан и мяч снова в игре
2'
Лин Ванг из команды Шанхай Шэньхуа. Это Боксуан Сонг заработал фол.
1'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бэйцзин Гоань". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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