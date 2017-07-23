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Стадион:
Гуанчжоу Фули
5:2
Второй тайм: 68'
Яньбянь
0'
1:0
11' Гол
Renato III
1:1
29' Гол
Bubacarr Trawally
2:1
31' Гол
Захави Эран
3:1
41' Гол
Junior Urso
3:2
52' Гол
Bubacarr Trawally
4:2
56' Гол
Захави Эран
5:2
65' Гол
Захави Эран
68'
Второй тайм
Фол, нарушение
67'
Джианг Джихон нарушает правила. Jun Sun пострадал
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
65'
Рибейро Калихто Ренатиньо сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Захави Эран записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
65'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает пас партнеру.
Фол, нарушение
64'
Jun Sun нарушил правила.
Офсайд
64'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде в офсайде
64'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Удар от ворот произведет Яньбянь
63'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает неудачный навес.
63'
Ren Cui выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой справа.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
60'
Тактическая замена. Chugui Ye уходит с поля и его заменяет Gong Zhang
Офсайд
60'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде в офсайде
60'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
Удар от ворот произведет Яньбянь
58'
Рибейро Калихто Ренатиньо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
58'
После дальнего удара, который нанес Hao Li мяч отбит вратарем
Угловой
58'
Guanghui Han из команды Яньбянь разыграл угловой с правого угла.
58'
Йи Тенг выбил мяч на угловой.
56'
Рибейро Калихто Ренатиньо сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Захави Эран записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
56'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает пас партнеру.
56'
Удар от ворот произведет Яньбянь
55'
Junior Urso бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
55'
Хван Иль-Су нарушает правила. Junior Urso пострадал
Офсайд
54'
Захави Эран из команды Чангша Гинде в офсайде
54'
Chugui Ye из команды Чангша Гинде делает навес
54'
Haojie Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Лю Лин из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Bubacarr Trawally отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
Фол, нарушение
51'
Йи Тенг атакует сзади соперника. Хван Иль-Су пострадал.
50'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
50'
Shihao Piao бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
49'
Miao Tang нарушает правила. Bubacarr Trawally пострадал
Фол, нарушение
48'
Yinong Tian нарушил правила.
48'
Wenyi Chi вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Захави Эран нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
48'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает пас партнеру.
Фол, нарушение
48'
Guanghui Han нарушил правила.
47'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
50'
Удар от ворот произведет Яньбянь
50'
Лю Лин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
49'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Junior Urso нарушил правила.
Фол, нарушение
46'
Yinong Tian из команды Яньбянь опасно играет. Чуть не пострадал Лю Лин.
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
43'
Ren Cui нарушил правила.
43'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
41'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Junior Urso!
41'
Chugui Ye из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает пас партнеру.
Фол, нарушение
40'
Hao Li нарушает правила. Захави Эран пострадал
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
39'
Удар от ворот произведет Яньбянь
Травма, повреждение
39'
Йи Тенг возвращается на поле, всё в порядке.
39'
Гузмич Ричард получил травму и заменен. Ren Cui выходит на поле.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
38'
Гузмич Ричард получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
38'
Йи Тенг получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
36'
Йи Тенг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
36'
Гузмич Ричард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Лю Лин из команды Чангша Гинде наносит неточный удар с лета
36'
Гузмич Ричард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой справа.
36'
Yinong Tian выбил мяч на угловой.
Угловой
35'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой справа.
35'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
34'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
Фол, нарушение
33'
Захави Эран нарушил правила.
32'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Чжипэн Цзян сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Захави Эран записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
31'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
29'
Guanghui Han сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Bubacarr Trawally записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
29'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает пас партнеру.
28'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
28'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
27'
Лю Лин из команды Чангша Гинде. Это Хван Иль-Су заработал фол.
26'
Guanghui Han из команды Яньбянь сыграл в стеночку. Bubacarr Trawally не смог опередить голкипера.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
24'
Miao Tang из команды Чангша Гинде в офсайде
Угловой
24'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
23'
Гузмич Ричард выбил мяч на угловой.
22'
Удар от ворот произведет Яньбянь
22'
Miao Tang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
22'
Wenyi Chi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой справа.
21'
Захави Эран нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
21'
Chugui Ye из команды Чангша Гинде делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
20'
Yinong Tian из команды Яньбянь. Это Chugui Ye заработал фол.
17'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
17'
Тактическая замена. Ailong Yang уходит с поля и его заменяет Jun Sun
16'
Wenyi Chi вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Офсайд
15'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь в офсайде
Фол, нарушение
15'
Лю Лин нарушил правила.
14'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
14'
Хван Иль-Су отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
13'
Haojie Li из команды Яньбянь делает навес
13'
Bubacarr Trawally нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Лю Лин сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Рибейро Калихто Ренатиньо из клуба "Чангша Гинде" отправил мяч головой в ворота.
11'
Лю Лин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает подножку. Чжипэн Цзян заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
9'
Йи Тенг нарушил правила.
8'
Удар от ворот произведет Яньбянь
8'
Чжипэн Цзян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Гузмич Ричард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Джианг Джихон из команды Чангша Гинде делает навес
7'
Weipeng Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Chugui Ye из команды Чангша Гинде делает навес
7'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
6'
Bubacarr Trawally бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
Удар от ворот произведет Яньбянь
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
5'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь делает пас партнеру.
4'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
2'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Яньбянь". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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