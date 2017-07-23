Стадион: Юесиушан
5:2
Второй тайм: 68'
1:0
11' ГолRenato III
1:1
29' ГолBubacarr Trawally
2:1
31' ГолЗахави Эран
3:1
41' ГолJunior Urso
3:2
52' ГолBubacarr Trawally
4:2
56' ГолЗахави Эран
5:2
65' ГолЗахави Эран
Второй тайм
67'
Джианг Джихон нарушает правила. Jun Sun пострадал
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
65'
Рибейро Калихто Ренатиньо сделал результативную передачу.
65'
65'
64'
Jun Sun нарушил правила.
64'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде в офсайде
64'
63'
63'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает неудачный навес.
63'
Ren Cui выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
60'
Тактическая замена. Chugui Ye уходит с поля и его заменяет Gong Zhang
60'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде в офсайде
60'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
58'
Рибейро Калихто Ренатиньо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
58'
После дальнего удара, который нанес Hao Li мяч отбит вратарем
58'
Guanghui Han из команды Яньбянь разыграл угловой с правого угла.
58'
Йи Тенг выбил мяч на угловой.
56'
Рибейро Калихто Ренатиньо сделал результативную передачу.
56'
56'
56'
55'
Junior Urso бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
55'
Хван Иль-Су нарушает правила. Junior Urso пострадал
54'
Захави Эран из команды Чангша Гинде в офсайде
54'
54'
Haojie Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Лю Лин из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Bubacarr Trawally отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
51'
Йи Тенг атакует сзади соперника. Хван Иль-Су пострадал.
50'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
50'
Shihao Piao бьет из пределов штрафной и упускает момент!
49'
Miao Tang нарушает правила. Bubacarr Trawally пострадал
48'
Yinong Tian нарушил правила.
48'
Wenyi Chi вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Захави Эран нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
48'
48'
Guanghui Han нарушил правила.
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
50'
50'
Лю Лин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
49'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Junior Urso нарушил правила.
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
43'
Ren Cui нарушил правила.
43'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Junior Urso!
41'
Chugui Ye из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
40'
Hao Li нарушает правила. Захави Эран пострадал
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
39'
39'
Йи Тенг возвращается на поле, всё в порядке.
39'
Гузмич Ричард получил травму и заменен. Ren Cui выходит на поле.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Гузмич Ричард получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
38'
Йи Тенг получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
36'
Йи Тенг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Гузмич Ричард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Лю Лин из команды Чангша Гинде наносит неточный удар с лета
36'
Гузмич Ричард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Yinong Tian выбил мяч на угловой.
35'
35'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
34'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
33'
Захави Эран нарушил правила.
32'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Чжипэн Цзян сделал результативную передачу.
31'
31'
Чжипэн Цзян из команды Чангша Гинде делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
29'
Guanghui Han сделал результативную передачу.
29'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Bubacarr Trawally записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
29'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает пас партнеру.
28'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
28'
27'
Лю Лин из команды Чангша Гинде. Это Хван Иль-Су заработал фол.
26'
Guanghui Han из команды Яньбянь сыграл в стеночку. Bubacarr Trawally не смог опередить голкипера.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
24'
Miao Tang из команды Чангша Гинде в офсайде
24'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
23'
Гузмич Ричард выбил мяч на угловой.
22'
22'
Miao Tang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
22'
Wenyi Chi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
21'
Захави Эран нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
17'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
17'
Тактическая замена. Ailong Yang уходит с поля и его заменяет Jun Sun
16'
Wenyi Chi вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
15'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь в офсайде
15'
Лю Лин нарушил правила.
14'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
14'
Хван Иль-Су отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
13'
Bubacarr Trawally нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Лю Лин сделал результативную передачу.
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Рибейро Калихто Ренатиньо из клуба "Чангша Гинде" отправил мяч головой в ворота.
11'
Лю Лин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает подножку. Чжипэн Цзян заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
9'
Йи Тенг нарушил правила.
8'
8'
Чжипэн Цзян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Гузмич Ричард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Джианг Джихон из команды Чангша Гинде делает навес
7'
Weipeng Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
6'
Bubacarr Trawally бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
5'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь делает пас партнеру.
4'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
2'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Яньбянь". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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