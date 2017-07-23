Стадион: Женжу Ханггай
0:1
Второй тайм: 64'
0:1
26' ГолСюйжи Чжао
30' Желтая карточкаВон Гвон Ген
31' Желтая карточкаYongpo Wang
Второй тайм
64'
63'
63'
Пато Алешандре отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
63'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
62'
62'
Дочкал Борек отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
61'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
61'
Дочкал Борек исполняет штрафной удар, но его блокируют
60'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Jinbao Zhong заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
59'
59'
[player1] из команды [team] попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
Changjie Du наказан за толчок Dalun Zheng
57'
57'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает навес
55'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Jinbao Zhong заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
54'
Ву Ян вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Cheng Long сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
54'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес прямо в штрафную.
54'
Пато Алешандре наказан за толчок Гомес Эдди
53'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
53'
52'
Jinbao Zhong отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Дочкал Борек выбил мяч подальше от ворот.
51'
50'
50'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь бьет головой мимо ворот
50'
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
48'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
47'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Cheng Zhang заработал фол.
46'
Тактическая замена. Abduwal Ablet уходит с поля и его заменяет Changjie Du
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
49'
49'
Zhuoyi Feng нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Abduwal Ablet из команды Хэнань Цзянье делает навес прямо в штрафную.
49'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает навес
49'
48'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье играет в стеночку с партнером по команде. Zhuoyi Feng это был.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
Abduwal Ablet нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает навес прямо в штрафную.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
44'
Дочкал Борек бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
44'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
44'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
42'
Янг Шенпинг возвращается на поле, всё в порядке.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Янг Шенпинг получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
40'
Янг Шенпинг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Сюйжи Чжао нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
39'
38'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
38'
Shuai Pei из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников.
37'
37'
Kuo Yang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Jinbao Zhong заработал фол.
35'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
34'
Дочкал Борек атакует сзади соперника. Витсель Аксель пострадал.
34'
Вратарь парирует удар, который нанес Дочкал Борек, и мяч снова в игре
33'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
Игрок из команды Хэнань Цзянье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
32'
Shuai Pei из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Дочкал Борек заработал фол.
31'
Ванг Йонгпо получает желтую карточку за неспортивное поведение
31'
Ванг Йонгпо атакует сзади соперника. Бассогог Кристиан пострадал.
31'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Пато Алешандре заработал фол.
30'
Вон Гвон Ген получил жёлтую карточку за затяжку времени.
30'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Haolun Mi заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
30'
Abduwal Ablet из команды Хэнань Цзянье наносит неточный удар с лета
29'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает навес
29'
29'
29'
Витсель Аксель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Игрок из команды Хэнань Цзянье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
26'
Ванг Йонгпо сделал результативную передачу.
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сюйжи Чжао из клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" отправил мяч головой в ворота.
26'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
25'
Пато Алешандре бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
25'
25'
Гомес Эдди из команды Хэнань Цзянье бьет головой мимо ворот
25'
Вон Гвон Ген сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
24'
Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь. Это Jinbao Zhong заработал фол.
23'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Abduwal Ablet заработал фол.
22'
22'
Ванг Йонгпо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
22'
Гомес Эдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
21'
Лу Чжан вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье делает навес
21'
21'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
21'
Бассогог Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье устремляется вперед с мячом.
20'
Игроки ФК "Хэнань Цзянье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
20'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Ву Ян ошибается в защите.
19'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
18'
17'
17'
16'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
15'
Витсель Аксель выбил мяч подальше от ворот.
15'
15'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье делает навес
14'
13'
13'
13'
12'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
12'
12'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье разыграл угловой с левого угла.
11'
Витсель Аксель выбил мяч на угловой.
11'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
9'
9'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Витсель Аксель нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Ванг Йонгпо заработал фол.
7'
Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля
6'
Тяньцзинь Цюаньцзянь совершает вбрасывание на своей половине поля
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
4'
Abduwal Ablet совершает грубый фол. Cheng Zhang был жертвой
3'
Ву Ян вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Витсель Аксель выбил мяч подальше от ворот.
2'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно играет. Чуть не пострадал Abduwal Ablet.
2'
Гомес Эдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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