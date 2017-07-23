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Стадион:
Хэнань Цзянье
0:1
Второй тайм: 64'
Тяньцзинь Цюаньцзянь
0'
0:1
26' Гол
Сюйжи Чжао
30' Желтая карточка
Вон Гвон Ген
31' Желтая карточка
Yongpo Wang
64'
Второй тайм
64'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
63'
Пато Алешандре отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
63'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
62'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
62'
Тактическая замена. Shuai Pei уходит с поля и его заменяет Кэ Сунь
62'
Дочкал Борек отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
61'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
61'
Дочкал Борек исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
60'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Jinbao Zhong заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
59'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
[player1] из команды [team] попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
58'
Changjie Du наказан за толчок Dalun Zheng
57'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает навес
Фол, нарушение
55'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Jinbao Zhong заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
54'
Ву Ян вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Cheng Long сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
54'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
54'
Пато Алешандре наказан за толчок Гомес Эдди
53'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
53'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
52'
Jinbao Zhong отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Дочкал Борек выбил мяч подальше от ворот.
51'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
50'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
50'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь бьет головой мимо ворот
Угловой
50'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
48'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
47'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Cheng Zhang заработал фол.
46'
Тактическая замена. Abduwal Ablet уходит с поля и его заменяет Changjie Du
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
49'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Zhuoyi Feng нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Abduwal Ablet из команды Хэнань Цзянье делает навес прямо в штрафную.
49'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает навес
49'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье играет в стеночку с партнером по команде. Zhuoyi Feng это был.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
Abduwal Ablet нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает навес прямо в штрафную.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
44'
Дочкал Борек бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Угловой
44'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
44'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
Травма, повреждение
42'
Янг Шенпинг возвращается на поле, всё в порядке.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
40'
Янг Шенпинг получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
40'
Янг Шенпинг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Сюйжи Чжао нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает навес
Офсайд
38'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
38'
Shuai Pei из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников.
37'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
37'
Kuo Yang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
37'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Jinbao Zhong заработал фол.
35'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
34'
Дочкал Борек атакует сзади соперника. Витсель Аксель пострадал.
34'
Вратарь парирует удар, который нанес Дочкал Борек, и мяч снова в игре
33'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
Игрок из команды Хэнань Цзянье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
32'
Shuai Pei из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Дочкал Борек заработал фол.
Желтая карточка
31'
Ванг Йонгпо получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
31'
Ванг Йонгпо атакует сзади соперника. Бассогог Кристиан пострадал.
Фол, нарушение
31'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Пато Алешандре заработал фол.
Желтая карточка
30'
Вон Гвон Ген получил жёлтую карточку за затяжку времени.
Фол, нарушение
30'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Haolun Mi заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
30'
Abduwal Ablet из команды Хэнань Цзянье наносит неточный удар с лета
29'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает навес
29'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает навес
29'
Витсель Аксель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Игрок из команды Хэнань Цзянье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
26'
Ванг Йонгпо сделал результативную передачу.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сюйжи Чжао из клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
26'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
25'
Пато Алешандре бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
25'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
25'
Гомес Эдди из команды Хэнань Цзянье бьет головой мимо ворот
25'
Вон Гвон Ген сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
24'
Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь. Это Jinbao Zhong заработал фол.
Фол, нарушение
23'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Abduwal Ablet заработал фол.
22'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
22'
Ванг Йонгпо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
22'
Гомес Эдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
21'
Лу Чжан вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье делает навес
21'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
21'
Бассогог Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье устремляется вперед с мячом.
20'
Игроки ФК "Хэнань Цзянье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
20'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Ву Ян ошибается в защите.
19'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
18'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
16'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
15'
Витсель Аксель выбил мяч подальше от ворот.
15'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье делает навес
14'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает навес
13'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
12'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
12'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
Угловой
12'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье разыграл угловой с левого угла.
11'
Витсель Аксель выбил мяч на угловой.
11'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
9'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
9'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Витсель Аксель нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
8'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Ванг Йонгпо заработал фол.
7'
Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля
6'
Тяньцзинь Цюаньцзянь совершает вбрасывание на своей половине поля
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
4'
Abduwal Ablet совершает грубый фол. Cheng Zhang был жертвой
3'
Ву Ян вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Витсель Аксель выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
2'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно играет. Чуть не пострадал Abduwal Ablet.
2'
Гомес Эдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
2'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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