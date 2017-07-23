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Стадион:
ХИК
3:1
Второй тайм: 90+'
Кеми Кингс
0'
54' Желтая карточка
Рафинья
1:0
59' Гол
Яласто Вилле
61' Желтая карточка
Сисей Момоду
1:1
64' Гол
Rasmus Karjalainen
70' Желтая карточка
Обри Давид
77' Желтая карточка
Кальюмяэ Марек
2:1
79' Гол
Пелвас Аксели
3:1
90' Пенальти
Валенчич Филип
90' Желтая карточка
Eduar Stihivinson Zea Chavez
90'+4
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О О Л - Валенчич Филип из команды ХИК забивает пенальти
84'
Кеми Кингс производит замену. Lassi Nurmos уходит, и Зеа Чавес заменяет его
Описание гола
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пелвас Аксели.
Желтая карточка
77'
Кальюмяэ Марек получает желтую карточку.
74'
Кеми Кингс производит замену. Rasmus Karjalainen уходит, и Aleksi Gullsten заменяет его
73'
ХИК производит замену. Дальстрем Себастьян уходит, и Лингман Лукас заменяет его
Желтая карточка
70'
Обри Давид получает желтую карточку.
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Rasmus Karjalainen.
Желтая карточка
61'
Сисей Момоду получает желтую карточку.
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Яласто Вилле.
56'
ХИК производит замену. Джаллоу Усман уходит, и Пелвас Аксели заменяет его
Желтая карточка
54'
Рафинья получает желтую карточку.
46'
ХИК производит замену. Бугуи Жан-Жак уходит, и Enoch Banza заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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