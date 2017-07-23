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Стадион: Telia 5G-areena
3:1
Второй тайм: 90+'
54' Желтая карточкаРафинья
1:0
59' ГолЯласто Вилле
61' Желтая карточкаСисей Момоду
1:1
64' ГолRasmus Karjalainen
70' Желтая карточкаОбри Давид
77' Желтая карточкаКальюмяэ Марек
2:1
79' ГолПелвас Аксели
3:1
90' ПенальтиВаленчич Филип
90' Желтая карточкаEduar Stihivinson Zea Chavez
|
54'
59'
1:0
61'
64'
1:1
70'
77'
79'
2:1
90'
3:1
Состав команд
ХИК
- Основной состав
- 29 Ууситало Маркус Вратарь
- 16 Хальме Аапо Защитник
- 15 Яласто Вилле Защитник
- 8 Рафинья Защитник
- 4 Патронен Ханну Защитник
- 14 Дальстрем Себастьян Полузащитник
- 77 Менса Эванс Полузащитник
- 22 Аннан Энтони Полузащитник
- 17 Джаллоу Усман Нападающий
- 11 Бугуи Жан-Жак Нападающий
- 27 Валенчич Филип
- Запасные игроки
- 32 Обилор Файтх Защитник
- 6 Пиринен Юха Защитник
- 19 Лингман Лукас Полузащитник
- 20 Оново Винсент Полузащитник
- 31 Пелвас Аксели Нападающий
- 12 Robin Kallman
- 38 Enoch Banza
- Главный тренер: Лехкосуо Мика
Кеми Кингс
- Основной состав
- 12 Oskari Forsman Вратарь
- 2 Обри Давид Защитник
- 26 Кальюмяэ Марек Защитник
- 62 Лайтинен Юусо Защитник
- 23 Яма Омар Полузащитник
- 8 Ойяла Матиас Полузащитник
- 18 Сисей Момоду Нападающий
- 5 Lassi Nurmos
- 9 Rasmus Karjalainen
- 21 Julian Guevara
- 22 Kenny Mansally
- Запасные игроки
- 35 Mikko Vilmunen Вратарь
- 17 Aleksi Gullsten
- 14 Justus Lehto
- 11 Topias Wiena
- 3 Eduar Stihivinson Zea Chavez
- Главный тренер: Jari Aahman
Предыдущие игры
ХИК (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 20.07.2017 ХИК 1:1 Шкендия ЛЕ
- 16.07.2017 Ильвес 1:1 ХИК В
- 13.07.2017 Шкендия 3:1 ХИК ЛЕ
- 06.07.2017 ХИК 3:0 Коннас Куэй ЛЕ
- 02.07.2017 Интер Турку 1:1 ХИК В
- 29.06.2017 Коннас Куэй 1:0 ХИК ЛЕ
- 22.06.2017 ХИК 2:0 Мариехамн В
- 18.06.2017 КуПС 0:2 ХИК В
- 15.06.2017 ХИК 4:0 Ювяскюля В
- 04.06.2017 РоПС 1:4 ХИК В
- 31.05.2017 ХИК 6:0 СИК В
- 27.05.2017 Лахти 0:0 ХИК В
- 23.05.2017 ХИФК 0:0 ХИК В
- 19.05.2017 Кеми Кингс 0:1 ХИК В
- 11.05.2017 ХИК 2:0 Ильвес В
- 06.05.2017 ВПС 2:1 ХИК В
- 29.04.2017 ХИК 1:1 Интер Турку В
- 23.04.2017 Ювяскюля 1:5 ХИК В
- 15.04.2017 Мариехамн 1:1 ХИК В
- 10.04.2017 ХИК 2:0 КуПС В
Кеми Кингс (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 08.07.2017 КуПС 3:0 Кеми Кингс В
- 04.07.2017 Лахти 1:0 Кеми Кингс В
- 29.06.2017 Кеми Кингс 1:1 РоПС В
- 26.06.2017 СИК 1:0 Кеми Кингс В
- 21.06.2017 Кеми Кингс 1:1 Лахти В
- 17.06.2017 ХИФК 0:2 Кеми Кингс В
- 14.06.2017 Кеми Кингс 3:0 Мариехамн В
- 03.06.2017 Кеми Кингс 1:1 Ювяскюля В
- 31.05.2017 Ильвес 2:4 Кеми Кингс В
- 27.05.2017 Кеми Кингс 0:1 ВПС В
- 23.05.2017 Интер Турку 1:3 Кеми Кингс В
- 19.05.2017 Кеми Кингс 0:1 ХИК В
- 12.05.2017 Мариехамн 3:0 Кеми Кингс В
- 06.05.2017 Кеми Кингс 1:4 КуПС В
- 29.04.2017 РоПС 3:1 Кеми Кингс В
- 22.04.2017 Кеми Кингс 3:1 СИК В
- 08.04.2017 Кеми Кингс 0:0 ХИФК В
- 01.03.2017 РоПС 1:1 Кеми Кингс К
- 25.02.2017 ХауПа 1:6 Кеми Кингс К
- 19.02.2017 Кеми Кингс 0:0 ОПС К
Последние игры между собой
ХИК: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Кеми Кингс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
- 19.05.2017 Кеми Кингс 0:1 ХИК Вейккауслига
- 09.09.2016 Кеми Кингс 0:2 ХИК Вейккауслига
- 10.07.2016 ХИК 2:0 Кеми Кингс Вейккауслига
- 29.04.2016 Кеми Кингс 1:0 ХИК Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|2:1
|18
|11
|6
|1
|40 - 9
|39
|2.
|ВПС
|1:1
|18
|8
|7
|3
|25 - 23
|31
|3.
|Лахти
|18
|6
|10
|2
|21 - 13
|28
|4.
|КуПС
|18
|7
|6
|5
|27 - 21
|27
|5.
|Ильвес
|18
|7
|5
|6
|19 - 20
|26
|6.
|Мариехамн
|18
|6
|8
|4
|27 - 23
|26
|7.
|СИК
|2:1
|18
|7
|4
|7
|22 - 25
|25
|8.
|Интер Турку
|18
|6
|6
|6
|28 - 24
|24
|9.
|РоПС
|1:2
|18
|6
|3
|9
|22 - 30
|21
|10.
|Кеми Кингс
|1:2
|18
|5
|4
|9
|21 - 26
|19
|11.
|ХИФК
|18
|2
|8
|8
|16 - 27
|14
|12.
|Ювяскюля
|1:1
|18
|1
|5
|12
|14 - 41
|8
Второй тайм
90'
Г О О О О О Л - Валенчич Филип из команды ХИК забивает пенальти
84'
Кеми Кингс производит замену. Lassi Nurmos уходит, и Зеа Чавес заменяет его
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пелвас Аксели.
77'
Кальюмяэ Марек получает желтую карточку.
74'
Кеми Кингс производит замену. Rasmus Karjalainen уходит, и Aleksi Gullsten заменяет его
73'
ХИК производит замену. Дальстрем Себастьян уходит, и Лингман Лукас заменяет его
70'
Обри Давид получает желтую карточку.
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Rasmus Karjalainen.
61'
Сисей Момоду получает желтую карточку.
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Яласто Вилле.
56'
ХИК производит замену. Джаллоу Усман уходит, и Пелвас Аксели заменяет его
54'
Рафинья получает желтую карточку.
46'
ХИК производит замену. Бугуи Жан-Жак уходит, и Enoch Banza заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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