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Стадион:
ВПС
1:1
Второй тайм: 90+'
Ювяскюля
0'
1:0
17' Гол
Морриссей Стивен
28' Желтая карточка
Юргенсон Маркус
31' Желтая карточка
Severi Vielma
1:1
53' Гол
Эток Гаэль
70' Желтая карточка
Кленнон Андре
90'+3
Второй тайм
82'
Ювяскюля производит замену. Saku Leppaenen уходит, и Verneri Vaelimaa заменяет его
70'
Ювяскюля производит замену. Тапанинен Антто уходит, и Aatu Manninen заменяет его
70'
Ювяскюля производит замену. Маннинен Микко уходит, и Toni Tahvanainen заменяет его
Желтая карточка
70'
Кленнон Андре получает желтую карточку.
62'
ВПС производит замену. Юха Хакола уходит, и Кленнон Андре заменяет его
54'
ВПС производит замену. Воутилайнен Джерри уходит, и Страндваль Себастьян заменяет его
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эток Гаэль.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
31'
Severi Vielma получает желтую карточку.
Желтая карточка
28'
Юргенсон Маркус получает желтую карточку.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Морриссей Стивен.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hietalahden jalkapallostadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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