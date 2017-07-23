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Стадион: Хиеталахти
1:0
17' ГолМорриссей Стивен
28' Желтая карточкаЮргенсон Маркус
31' Желтая карточкаSeveri Vielma
1:1
53' ГолЭток Гаэль
70' Желтая карточкаКленнон Андре
|
17'
1:0
28'
31'
53'
1:1
70'
Состав команд
ВПС
- Основной состав
- 1 Меэритс Марко Вратарь
- 14 Юргенсон Маркус Защитник
- 3 Коскимаа Вилле Защитник
- 2 Лахти Тими Защитник
- 19 Сохна Эбрима Полузащитник
- 9 Ляхде Юхо Полузащитник
- 6 Воутилайнен Джерри Полузащитник
- 4 Энгстрем Йеспер Полузащитник
- 17 Вахтера Йонас Нападающий
- 7 Юха Хакола Нападающий
- 10 Морриссей Стивен Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Левянен Йонас Полузащитник
- 8 Страндваль Себастьян Полузащитник
- 18 Кленнон Андре Нападающий
- 21 Fabrice Ngarura
- 13 Болинг Ким
- 12 Волотинен Саму
- Главный тренер: Petri Vuorinen
Ювяскюля
- Основной состав
- 22 Teppo Marttinen Вратарь
- 29 Оямаа Хиндрек Защитник
- 9 Эток Гаэль Нападающий
- 20 Samu Nieminen
- 23 Patrick Poutiainen
- 26 Severi Vielma
- 16 Samu Suoraniemi
- 5 Маннинен Микко
- 10 Tommi Kari
- 12 Antto Tapaninen
- 17 Saku Leppaenen
- Запасные игроки
- 1 Jere Pyhaeranta Вратарь
- 28 Aatu Manninen
- 15 Toni Tahvanainen
- 14 Verneri Vaelimaa
- 4 Felix Gustavsson
- Главный тренер: Juha Pasoja
Предыдущие игры
ВПС (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 20.07.2017 ВПС 2:1 Брондбю ЛЕ
- 16.07.2017 ВПС 3:2 Интер Турку В
- 13.07.2017 Брондбю 2:0 ВПС ЛЕ
- 06.07.2017 Олимпия Любляна 0:1 ВПС ЛЕ
- 02.07.2017 ВПС 0:0 Мариехамн В
- 29.06.2017 ВПС 1:0 Олимпия Любляна ЛЕ
- 22.06.2017 ВПС 1:0 РоПС В
- 17.06.2017 СИК 0:1 ВПС В
- 14.06.2017 КуПС 2:2 ВПС В
- 03.06.2017 Лахти 0:0 ВПС В
- 31.05.2017 ВПС 1:1 ХИФК В
- 27.05.2017 Кеми Кингс 0:1 ВПС В
- 24.05.2017 ВПС 0:2 Ильвес В
- 19.05.2017 Ювяскюля 1:4 ВПС В
- 12.05.2017 Интер Турку 0:1 ВПС В
- 06.05.2017 ВПС 2:1 ХИК В
- 30.04.2017 Мариехамн 1:1 ВПС В
- 22.04.2017 ВПС 2:2 КуПС В
- 17.04.2017 РоПС 2:4 ВПС В
- 08.04.2017 ВПС 1:3 СИК В
Ювяскюля (последние 20 матчей: +2 =4 -14)
- 16.07.2017 Ювяскюля 0:2 СИК В
- 08.07.2017 Интер Турку 4:0 Ювяскюля В
- 01.07.2017 Ювяскюля 1:3 Лахти В
- 21.06.2017 Ювяскюля 0:3 ХИФК В
- 18.06.2017 Мариехамн 2:1 Ювяскюля В
- 15.06.2017 ХИК 4:0 Ювяскюля В
- 03.06.2017 Кеми Кингс 1:1 Ювяскюля В
- 31.05.2017 Ювяскюля 0:0 КуПС В
- 27.05.2017 Ювяскюля 3:1 Ильвес В
- 24.05.2017 РоПС 2:1 Ювяскюля В
- 19.05.2017 Ювяскюля 1:4 ВПС В
- 12.05.2017 СИК 1:0 Ювяскюля В
- 06.05.2017 Ювяскюля 1:2 Интер Турку В
- 29.04.2017 Лахти 1:1 Ювяскюля В
- 23.04.2017 Ювяскюля 1:5 ХИК В
- 15.04.2017 ХИФК 0:0 Ювяскюля В
- 08.04.2017 Мариехамн 5:2 Ювяскюля В
- 06.03.2017 Лахти 3:2 Ювяскюля К
- 18.02.2017 Ювяскюля 0:1 Ильвес К
- 04.02.2017 Ювяскюля 4:2 МП К
Последние игры между собой
ВПС: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 4
Ювяскюля: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 12
- 19.05.2017 Ювяскюля 1:4 ВПС Вейккауслига
- 12.09.2013 Ювяскюля 1:3 ВПС Вейккауслига
- 27.06.2013 ВПС 1:0 Ювяскюля Вейккауслига
- 20.05.2013 ВПС 0:2 Ювяскюля Кубок Суоми
- 09.05.2013 Ювяскюля 0:1 ВПС Вейккауслига
- 18.09.2012 Ювяскюля 1:2 ВПС Вейккауслига
- 02.07.2012 Ювяскюля 0:2 ВПС Вейккауслига
- 30.04.2012 Ювяскюля 0:2 ВПС Вейккауслига
- 11.02.2012 Ювяскюля 2:4 ВПС Кубок лиги
- 16.10.2011 Ювяскюля 1:2 ВПС Вейккауслига
- 12.08.2011 ВПС 1:1 Ювяскюля Вейккауслига
- 09.06.2011 Ювяскюля 2:0 ВПС Вейккауслига
- 28.01.2011 Ювяскюля 0:0 ВПС Кубок лиги
- 19.07.2010 Ювяскюля 0:1 ВПС Вейккауслига
- 28.04.2010 ВПС 0:1 Ювяскюля Вейккауслига
- 06.02.2010 Ювяскюля 3:0 ВПС Кубок лиги
- 26.09.2009 Ювяскюля 1:2 ВПС Вейккауслига
- 25.06.2009 ВПС 3:2 Ювяскюля Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|3:1
|18
|11
|6
|1
|41 - 9
|39
|2.
|ВПС
|1:1
|18
|8
|7
|3
|25 - 23
|31
|3.
|Лахти
|18
|6
|10
|2
|21 - 13
|28
|4.
|КуПС
|18
|7
|6
|5
|27 - 21
|27
|5.
|Ильвес
|18
|7
|5
|6
|19 - 20
|26
|6.
|Мариехамн
|18
|6
|8
|4
|27 - 23
|26
|7.
|СИК
|2:1
|18
|7
|4
|7
|22 - 25
|25
|8.
|Интер Турку
|18
|6
|6
|6
|28 - 24
|24
|9.
|РоПС
|1:2
|18
|6
|3
|9
|22 - 30
|21
|10.
|Кеми Кингс
|1:3
|18
|5
|4
|9
|21 - 27
|19
|11.
|ХИФК
|18
|2
|8
|8
|16 - 27
|14
|12.
|Ювяскюля
|1:1
|18
|1
|5
|12
|14 - 41
|8
Второй тайм
82'
Ювяскюля производит замену. Saku Leppaenen уходит, и Verneri Vaelimaa заменяет его
70'
Ювяскюля производит замену. Тапанинен Антто уходит, и Aatu Manninen заменяет его
70'
Ювяскюля производит замену. Маннинен Микко уходит, и Toni Tahvanainen заменяет его
70'
Кленнон Андре получает желтую карточку.
62'
ВПС производит замену. Юха Хакола уходит, и Кленнон Андре заменяет его
54'
ВПС производит замену. Воутилайнен Джерри уходит, и Страндваль Себастьян заменяет его
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эток Гаэль.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
31'
Severi Vielma получает желтую карточку.
28'
Юргенсон Маркус получает желтую карточку.
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Морриссей Стивен.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hietalahden jalkapallostadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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